Бронетранспортер БТР-82А. Инфографика

Бронетранспортер БТР-82А — сильно модернизированная версия БТР-80А. Основные предназначения машины — транспортировка мотострелковых подразделений и подразделений морской пехоты, их огневая поддержка и ведение боя из машины.БТР-82А превосходит своих предшественников практически по всем показателям: повышена огневая мощь, живучесть, проходимость, защищенность личного состава и ресурс эксплуатации. Также на машину установлены антиосколочная защита и полная система кондиционирования воздуха.