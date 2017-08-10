08:46 10 августа

Бронетранспортер БТР-82А. Инфографика

Бронетранспортер БТР-82А — сильно модернизированная версия БТР-80А. Основные предназначения машины — транспортировка мотострелковых подразделений и подразделений морской пехоты, их огневая поддержка и ведение боя из машины.

БТР-82А превосходит своих предшественников практически по всем показателям: повышена огневая мощь, живучесть, проходимость, защищенность личного состава и ресурс эксплуатации. Также на машину установлены антиосколочная защита и полная система кондиционирования воздуха.


Первоисточник: http://mil.ru/


0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 0

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
Картина дня