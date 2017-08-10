11:43 10 августа

Если США поставят оружие на Украину, РФ признает Донбасс

Председатель Комитета Госдумы России Вячеслав Никонов жестко ответил на возможность поставки США оружия на Украину, заявив о «симметричном» или «асимметричном» ответе Москвы.




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Комментарии 2

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 09:57
    Если США поставят оружие на Украину, РФ признает Донбасс
    вот те на....весь вопрос был в "джавелинах" оказывается...тогда уж не просто "признавать" нужно,а в состав брать,дабы искушения не было у "свидомых"...
    андрей юрьевич
  2. PUTIN-HUYLO.20 Сегодня, 11:27
    И что с того, что признаете? Украине хуже не будет. А вот на дополнительные, более жёсткие санкции нарваться, - запросто.
    PUTIN-HUYLO.20
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