Если США поставят оружие на Украину, РФ признает Донбасс Сегодня, 09:42 Председатель Комитета Госдумы России Вячеслав Никонов жестко ответил на возможность поставки США оружия на Украину, заявив о «симметричном» или «асимметричном» ответе Москвы. 6 Правда о гибели ОМОНа из Сергиева Посада в Чечне Солдаты будущего Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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