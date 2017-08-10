11:43 10 августа

США создают оперативный центр ВМС в украинском Очакове

Командование ВМС США сообщает о том, что приступает к созданию военного объекта на территории Украины – в городе Очаков. Фактически речь идёт об американской военно-морской базе, которая носит название Морского оперативного центра. Сообщается, что первый камень в фундамент нового военного объекта был заложен 25 июля.

Представители командования морской пехоты ВМС США с апреля подписывали соответствующие документы с украинской стороной. После получения разрешения на строительство начинаются работы при участии военнослужащих 1-го мобильного военно-морского батальона.
Новый американский объект в Очакове станет одним из трёх американских объектов на черноморском побережье Украины. В нём будет осуществляться планирование будущих военно-морских операций, проводимых Украиной, а также совместных операций с США.




Представитель первого батальона морской пехоты США лейтенант Джейсон Макги, которого цитирует пресс-служба ВМС США, заявляет, что строительство Очаковского военно-морского центра «имеет стратегическое значение, улучшает обороноспособность Украины и укрепит отношения в рамках двусторонней подготовки».

Макги:
Мы направляем свои усилия в рамках инициатив в Европе по оказания содействия Украине.


В материале пресс-службы ВМС США:
Морские оперативные центры - это командные и контрольные организации оперативного уровня, предназначенные для обеспечения военно-морских возможностей во всем диапазоне военных операций. Морские операционные центры поддерживают управление флотом и выполняют оперативные обязанности, предоставляя командирам возможности для реализации процессов в рамках критически важных решений и расширения морских возможностей.


По некоторым данным, именно такой оперативный центр США собирались развернуть на территории Севастополя после победы киевского майдана.

Использованы фотографии: www.ochakiv.info
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Комментарии 40

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  1. cniza Сегодня, 10:46
    Новый американский объект в Очакове станет одним из трёх американских объектов на черноморском побережье Украины. В нём будет осуществляться планирование будущих военно-морских операций, проводимых Украиной, а также совместных операций с США.


    И что с этим делать? лезут без мыла ...
    cniza
    1. Андрей К Сегодня, 10:49
      ...США создают оперативный центр ВМС в украинском Очакове...

      А как же незалэжность, гидность и кучу других матерных переможных укрослов...
      Андрей К
      1. cniza Сегодня, 10:51
        А кто их спрашивает , они расходный материал...
        cniza
        1. Например Сегодня, 10:59
          А кто вам сказал, что эта информация правдива?
          Фактически речь идёт об американской военно-морской базе, которая носит название Морского оперативного центра.

          Фактически речь идет о создании "Морского оперативного центра". Зачем нагло и откровенно врать о создании американской военно-морской базы?
          Морские оперативные центры - это командные и контрольные организации оперативного уровня

          При чем тут "американская военно-морская база"?
          Например
          1. cniza Сегодня, 11:03
            Конечно не исключен и фейк , а также пробный шар на нашу реакцию - промолчим построят.
            cniza
            1. cniza Сегодня, 11:13
              Фактически речь идет о создании "Морского оперативного центра". Зачем нагло и откровенно врать о создании американской военно-морской базы?


              Вы и правда такой наивный ?
              cniza
      2. Logall Сегодня, 10:54
        Наши ныть начнут, по поводу договора о НАТО в Чёрном (Русском) море...
        Действия то будут?
        Logall
        1. Алекс фон Дорн Сегодня, 11:01
          Предлагаете начат бомбить?)
          Алекс фон Дорн
          1. Logall Сегодня, 11:15
            Цитата: Алекс фон Дорн
            Предлагаете начат бомбить?)

            Предлагаю флот использовать! Не позволять штатовским кораблям войти в данную акваторию. Станции РЭБ на полную использовать. Их корыта встанут.
            Или зачем нам флот?
            Logall
    2. Дуплет Сегодня, 11:01
      Что делать, более решително нужно вести себя высшему руководству. В свое время впряглись бы за ДНР и ЛНР и не было бы ни каких баз и Одесса проголосовала бы за воссоединение. А будем дальше мямлить американцы еще больше будут наглеть. Ну вдоль своих то границ решительнее действовать нужно.
      Дуплет
    3. fif21 Сегодня, 11:05
      Цитата: cniza
      И что с этим делать? лезут без мыла ...

      А что сделали штаты когда СССР разместила ракеты на Кубе? 1. Уведомить матрасников , что создание базы угрожает РФ. 2.Предупредить ,что в случае продолжения строительства, по базам будет нанесен ракетный удар.
      Но смотря на наших либералов ,понимаю ,что кроме "озабоченности" ничего не будет , а так есть повод -взять Киев . hi
      fif21
      1. андрей юрьевич Сегодня, 11:18
        новость "с бородой" конечно,но факт бесит,уже реально не НАТО, а штаты на границе(уже по сути внутри) партнёры...да товарищ Путин?
        андрей юрьевич
        1. Logall Сегодня, 11:39
          Цитата: андрей юрьевич
          товарищ Путин

          Он давно уже не товарищ. Он господин...
          Logall
  2. Чёрный Сегодня, 10:48
    Делу мира посвящается... с таким военным присутствием по всему миру разговоры о миролюбии сша пустой треп.
    Чёрный
  3. nik-karata Сегодня, 10:48
    Что-то модно стало на ВО по два раза статьи выкладывать. Деградация, однако...
    nik-karata
    1. Topgun Сегодня, 11:07
      там просто не оди обект строят вот вам и кажется что повторяются, уже 3й вроде...
      Topgun
  4. alex-defensor Сегодня, 10:52
    Пусть только строят добротно, основательно... нам потом пригодится!
    alex-defensor
  5. Чёрный Полковник Сегодня, 10:53
    Уже ж была такая информация. Чё нового то? То, что без мыла влазят, это не есть гут. Хотя пусть строят. Как построят, секвестируем Пецю и Ко, вмешаемся в выборы (американский опыт уже имеется), поставим "нашего" президента, который выгонит американцев и будем изучать структуру авмериканского оперативного центра ВМФ.
    Чёрный Полковник
    1. Например Сегодня, 11:07
      Согласен с Вам господин Чёрный Полковник. Зачем ныть по чем зря? Действовать нужно. Свою линию гнуть.
      Болтовни было много, американских планов еще больше, корабли с матрасом вместо флага в порты черноморские заходили, но Крым русский.
      Лиха беда начало!!!
      Например
    2. Topgun Сегодня, 11:08
      строят разные обекты, про етот еще, вроди, тут не писали
      Topgun
  6. Kosmotoga Сегодня, 10:59
    недолюбливаю американцев, но как ни крути вот в этом красавцы.Просто лезут везде не спрашивая и правильно делают с точки зрения геополитики.Нам такие броски не позволяет экономика да и бесим мы уже пол-мира.Отстаём безнадёжно по очень многим показателям а США доминирует,не везде конечно но в целом они ещё очень и очень опасны.Один за другим страны склоняют головы и вступают в НАТО. У нас только крым и сирия да и та ещё не завершена.Они уже вплотную приблизились.
    Kosmotoga
    1. Panzermensch Сегодня, 11:06
      А кого они должны ещё спрашивать кроме официальной власти страны? Вас что-ли? Россия же размещает свой контингент в непризнанных республиках.
      Panzermensch
      1. Kosmotoga Сегодня, 11:17
        расширение нато просто обязывает нас делать это.
        Kosmotoga
  7. Пленник Сегодня, 11:00
    За неимением Севастополя сойдет и Очаков. Настырные гады!
    Пленник
  8. Алекс фон Дорн Сегодня, 11:02
    Сложно даже представить, что было бы, если бы Россия Крым не вернула.
    Алекс фон Дорн
  9. Altona Сегодня, 11:04
    Помни чужинец, тут никто украинец? Видимо так. hi
    Altona
  10. Арамеев Сегодня, 11:05
    ндя-аа ... уж! после прочтения таких новостей, мне много чего хочется сказать, но все слова, почему-то нецензурные...
    вмб штатов в Очакове !!! negative negative negative
    Арамеев
  11. Нормаль ок Сегодня, 11:08
    "Новость" уже печатали на ВО, 2 недели назад. Зачем повторять? Флуд, однако laughing
    Нормаль ок
  12. anjey Сегодня, 11:10
    называется запустили козлов в огород,тяжело будет выкурить этих американских тараканов...
    anjey
  13. fif21 Сегодня, 11:11
    Это " Карибский кризис". А слова Путина " если видишь ,что драки не избежать-бей первым" это только слова ,слова ,слова.... hi
    fif21
  14. 3vs Сегодня, 11:16
    Вот так втихую наглосаксы начинают обустройство 51 штата...
    3vs
  15. Kosmotoga Сегодня, 11:18
    украина славная давалка нынче.
    Kosmotoga
  16. NKT Сегодня, 11:20
    Еще одни цели для Искандеров.
    NKT
  17. Антианглосакс Сегодня, 11:20
    В городе русской Славы Очакове теперь хозяйничают американские выродки! Сюрреализм да и только!
    Разница между русским и хохлом всё же имеется. Мы то знаем, что весь этот беспредел не надолго, но в моменте зело неприятно.
    Антианглосакс
  18. Alexey-74 Сегодня, 11:22
    Вот практический пример, как американцы строят свои базы.....вот почему мы забрали Крым.
    Alexey-74
  19. Wedmak Сегодня, 11:24
    Мне вот интересно уже стало, а сколько зарубежных военных баз вообще США могут содержать? Тут же двоякая ситуация: а) они обеспечивают свое присутствие в конкретном регионе б) они распыляют свои силы на множество мелких составляющих. Что будет, если в один прекрасный день их логистика не сможет поддерживать такое количество баз? Или, в самих США завяжется междуусобные разборки с привлечением армии? Или самое приятное - доллар рухнет? Куда денутся эти сотни тысяч вояк?
    Wedmak
  20. rotmistr60 Сегодня, 11:25
    Цитата: Например
    Зачем нагло и откровенно врать о создании американской военно-морской базы?

    И кто же врет конкретно? Военно-морское командование Сша, которому судя по вашему комментарию вы просто обязаны верить. Сначала открывается центр, потом вокруг него создается инфраструктура, а потом подтягиваются и те силы, которые планировалось расположить на чужой территории. Американцы придерживаются этой тактики давно.
    rotmistr60
  21. Berkut24 Сегодня, 11:32
    Вот через эту базу и рубить коридор наПриднестровье...
    Berkut24
  22. максим1987 Сегодня, 11:36
    ну и как мы потом будем от этого избавляться в Николаевской области Российской Федерации? А?
    максим1987
  23. Вождь краснокожих Сегодня, 11:41
    За что боролись называется... Крым присоединили, что бы там амеровских баз не было ( так впрочем, люди и сами были против еще при украине) Зато базы теперь как грибы начнут плодится под боком матушки... Браво! Многоходовочка....
    Вождь краснокожих
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