США создают оперативный центр ВМС в украинском Очакове
Командование ВМС США сообщает о том, что приступает к созданию военного объекта на территории Украины – в городе Очаков. Фактически речь идёт об американской военно-морской базе, которая носит название Морского оперативного центра. Сообщается, что первый камень в фундамент нового военного объекта был заложен 25 июля.
Представители командования морской пехоты ВМС США с апреля подписывали соответствующие документы с украинской стороной. После получения разрешения на строительство начинаются работы при участии военнослужащих 1-го мобильного военно-морского батальона.
Новый американский объект в Очакове станет одним из трёх американских объектов на черноморском побережье Украины. В нём будет осуществляться планирование будущих военно-морских операций, проводимых Украиной, а также совместных операций с США.
Представитель первого батальона морской пехоты США лейтенант Джейсон Макги, которого цитирует пресс-служба ВМС США, заявляет, что строительство Очаковского военно-морского центра «имеет стратегическое значение, улучшает обороноспособность Украины и укрепит отношения в рамках двусторонней подготовки».
Макги:
В материале пресс-службы ВМС США:
По некоторым данным, именно такой оперативный центр США собирались развернуть на территории Севастополя после победы киевского майдана.
Представители командования морской пехоты ВМС США с апреля подписывали соответствующие документы с украинской стороной. После получения разрешения на строительство начинаются работы при участии военнослужащих 1-го мобильного военно-морского батальона.
Новый американский объект в Очакове станет одним из трёх американских объектов на черноморском побережье Украины. В нём будет осуществляться планирование будущих военно-морских операций, проводимых Украиной, а также совместных операций с США.
Представитель первого батальона морской пехоты США лейтенант Джейсон Макги, которого цитирует пресс-служба ВМС США, заявляет, что строительство Очаковского военно-морского центра «имеет стратегическое значение, улучшает обороноспособность Украины и укрепит отношения в рамках двусторонней подготовки».
Макги:
Мы направляем свои усилия в рамках инициатив в Европе по оказания содействия Украине.
В материале пресс-службы ВМС США:
Морские оперативные центры - это командные и контрольные организации оперативного уровня, предназначенные для обеспечения военно-морских возможностей во всем диапазоне военных операций. Морские операционные центры поддерживают управление флотом и выполняют оперативные обязанности, предоставляя командирам возможности для реализации процессов в рамках критически важных решений и расширения морских возможностей.
По некоторым данным, именно такой оперативный центр США собирались развернуть на территории Севастополя после победы киевского майдана.
Использованы фотографии: www.ochakiv.info
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