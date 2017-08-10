...США создают оперативный центр ВМС в украинском Очакове...

Мы направляем свои усилия в рамках инициатив в Европе по оказания содействия Украине.

Морские оперативные центры - это командные и контрольные организации оперативного уровня, предназначенные для обеспечения военно-морских возможностей во всем диапазоне военных операций. Морские операционные центры поддерживают управление флотом и выполняют оперативные обязанности, предоставляя командирам возможности для реализации процессов в рамках критически важных решений и расширения морских возможностей.