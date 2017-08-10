11:43 10 августа

Яков Кедми: Украина движется по пути нацистской Германии

Известный политолог, экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми комментирует последние события на Украине.




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Комментарии 1

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 11:07
    вот нравится мне Яков...мудрый пожилой еврей (не стану говорить о чинах,"натив"и прочее),вещает как Будда, когда ещё с Е.Сатановским говорят-вера в человечество появляется...не всегда их мнение совпадает,но только в мелочах.эти люди реально выделяются интеллектом и здравомыслием,и что касается Е.Я.Сатановского-ещё и обнажённой совестью. hi
    андрей юрьевич
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