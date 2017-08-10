11:43 10 августа

Госдеп де-факто признал "обсерваторию по правам человека" генератором фейков

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт в ходе брифинга высказалась по поводу журналистского вопроса о том, что Штаты часто обвиняются в сотрудничестве с террористической группировкой ИГИЛ (*запрещена в РФ). Напомним, что такого рода обвинения нередко адресуются США, особенно после того, как в Сети были опубликованы фото с высокопоставленными американскими политиками, позирующими с будущими главарями террористической организации. На нескольких таких фото запечатлён сенатор Джон Маккейн. Обвинения связаны ещё и с тем, что ИГИЛ (*) объявило о своём создании спустя несколько недель после того, как Абу-Бакр аль Багдади (псевдоним) был отпущен из тюрьмы ЦРУ.

Недавно число обвинений выросло в связи с тем, что американские военные самолёты, в очередной раз «промахнувшись» мимо игиловцев, нанесли удары по мирным жителям в провинции Ракка.

Хизер Науэрт заявила, что все обвинения в адрес США являются «безосновательными».


РИА Новости приводит заявление официального представителя главного внешнеполитического ведомства США:
Мы не знаем точно, что там произошло, но я могу сказать вам следующее: сообщения, о которых вы упоминаете, ложны. США не имеют к этому никакого отношения, коалиция не наносила удары в том районе в день и час предположительной атаки. Предположение, будто коалиция осуществляет операции совместно с ИГИЛ (*), просто возмутительны.


А ведь сообщения об ударе именно самолётами американской коалиции по мирным жителями пришли от небезызвестной «Сирийской обсерватории по правам человека», базирующейся в Лондоне. И именно на эту «обсерваторию» всякий раз ссылались сами Соединённые Штаты, сообщая о «химических атаках со стороны Асада» и «бомбёжках женщин и детей самолётами ВКС РФ в Алеппо».

Госдеп де-факто признал "обсерваторию по правам человека" генератором фейков


Выходит, Госдеп теперь признаёт, что лондонская контора – всего лишь генератор фейков...

Использованы фотографии: Фейсбук
1

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. cniza Сегодня, 11:36
    Выходит, Госдеп теперь признаёт, что лондонская контора – всего лишь генератор фейков...


    Рано или поздно все тайное становится явью...
    cniza
  2. Flinky Сегодня, 11:36
    Заврались исключительные.
    Flinky
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:36
    все обвинения в адрес США являются «безосновательными».

    Как только касается американцев и их преступных косяков, так сразу и информацию
    «Сирийской обсерватории по правам человека», базирующейся в Лондоне
    можно назвать ложью. Высоковато ребята-демократы взлетели назначив себя неподсудными - больно будет падать.
    rotmistr60
    1. cniza Сегодня, 11:39
      Высоковато ребята-демократы взлетели назначив себя неподсудными - больно будет падать.


      Они считают что это будет после них... lol
      cniza
  4. san4es Сегодня, 11:42
    И именно на эту «обсерваторию» всякий раз ссылались сами Соединённые Штаты

    ...Обсер-ватория
    san4es
Картина дня