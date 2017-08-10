Госдеп де-факто признал "обсерваторию по правам человека" генератором фейков

Мы не знаем точно, что там произошло, но я могу сказать вам следующее: сообщения, о которых вы упоминаете, ложны. США не имеют к этому никакого отношения, коалиция не наносила удары в том районе в день и час предположительной атаки. Предположение, будто коалиция осуществляет операции совместно с ИГИЛ (*), просто возмутительны.

Официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт в ходе брифинга высказалась по поводу журналистского вопроса о том, что Штаты часто обвиняются в сотрудничестве с террористической группировкой ИГИЛ (*запрещена в РФ). Напомним, что такого рода обвинения нередко адресуются США, особенно после того, как в Сети были опубликованы фото с высокопоставленными американскими политиками, позирующими с будущими главарями террористической организации. На нескольких таких фото запечатлён сенатор Джон Маккейн. Обвинения связаны ещё и с тем, что ИГИЛ (*) объявило о своём создании спустя несколько недель после того, как Абу-Бакр аль Багдади (псевдоним) был отпущен из тюрьмы ЦРУ.Недавно число обвинений выросло в связи с тем, что американские военные самолёты, в очередной раз «промахнувшись» мимо игиловцев, нанесли удары по мирным жителям в провинции Ракка.Хизер Науэрт заявила, что все обвинения в адрес США являются «безосновательными». РИА Новости приводит заявление официального представителя главного внешнеполитического ведомства США:А ведь сообщения об ударе именно самолётами американской коалиции по мирным жителями пришли от небезызвестной «Сирийской обсерватории по правам человека», базирующейся в Лондоне. И именно на эту «обсерваторию» всякий раз ссылались сами Соединённые Штаты, сообщая о «химических атаках со стороны Асада» и «бомбёжках женщин и детей самолётами ВКС РФ в Алеппо».Выходит, Госдеп теперь признаёт, что лондонская контора – всего лишь генератор фейков...