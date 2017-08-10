Зачем по приказу МО Турции перекрыли судоходство через Босфор?
Крайне редкое событие произошло сегодня в Турции. Информационные порталы крупнейшего города страны Стамбула сообщают, что по приказу министерства обороны страны, было принято решение перекрыть пролив Босфор. Запрос поступил от имени командования генерального штаба ВС Турции. В итоге движение всех типов судов было остановлено на несколько часов. Причиной перекрытия главной водотранспортной артерии Турции изначально были объявлены водолазные работы якобы по поиску тела подростка, утонувшего около недели назад. Об этом сообщает РИА Новости.
Через некоторое время главное военное ведомство страны объявило публикацию в турецких СМИ о проведении поисково-спасательных работ не соответствующей действительности. При этом в командовании признали, что движение по Босфору для судов и военных кораблей было перекрыто с обоих направлений. Пресс-служба министерства обороны Турции отказалась отвечать на вопросы журналистов о том, по какой именно причине в таком случае пролив был закрыт для судоходства. При этом было добавлено, что движение судов будет открыто через несколько часов.
Босфор – один из самых загруженных проливов в мире. Его длина составляет около 29 км при минимальной ширине всего около 700 м. Глубина по всей длине пролива меняется от 30 до 81 м. Ежедневно через Босфор проходят сотни кораблей и судов под разными флагами.
Через некоторое время главное военное ведомство страны объявило публикацию в турецких СМИ о проведении поисково-спасательных работ не соответствующей действительности. При этом в командовании признали, что движение по Босфору для судов и военных кораблей было перекрыто с обоих направлений. Пресс-служба министерства обороны Турции отказалась отвечать на вопросы журналистов о том, по какой именно причине в таком случае пролив был закрыт для судоходства. При этом было добавлено, что движение судов будет открыто через несколько часов.
Босфор – один из самых загруженных проливов в мире. Его длина составляет около 29 км при минимальной ширине всего около 700 м. Глубина по всей длине пролива меняется от 30 до 81 м. Ежедневно через Босфор проходят сотни кораблей и судов под разными флагами.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти