14:21 10 августа

Зачем по приказу МО Турции перекрыли судоходство через Босфор?

Крайне редкое событие произошло сегодня в Турции. Информационные порталы крупнейшего города страны Стамбула сообщают, что по приказу министерства обороны страны, было принято решение перекрыть пролив Босфор. Запрос поступил от имени командования генерального штаба ВС Турции. В итоге движение всех типов судов было остановлено на несколько часов. Причиной перекрытия главной водотранспортной артерии Турции изначально были объявлены водолазные работы якобы по поиску тела подростка, утонувшего около недели назад. Об этом сообщает РИА Новости.

Через некоторое время главное военное ведомство страны объявило публикацию в турецких СМИ о проведении поисково-спасательных работ не соответствующей действительности. При этом в командовании признали, что движение по Босфору для судов и военных кораблей было перекрыто с обоих направлений. Пресс-служба министерства обороны Турции отказалась отвечать на вопросы журналистов о том, по какой именно причине в таком случае пролив был закрыт для судоходства. При этом было добавлено, что движение судов будет открыто через несколько часов.

Зачем по приказу МО Турции перекрыли судоходство через Босфор?



Босфор – один из самых загруженных проливов в мире. Его длина составляет около 29 км при минимальной ширине всего около 700 м. Глубина по всей длине пролива меняется от 30 до 81 м. Ежедневно через Босфор проходят сотни кораблей и судов под разными флагами.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com/
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Комментарии 34

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  1. Серый брат Сегодня, 11:52
    ПЛ небось прошла.
    Серый брат
    1. 210окв Сегодня, 11:57
      Какалы почему не пишут жалобы?Одесский порт был за эти пару часов загнан под плинтус..
      210окв
      1. Zibelew Сегодня, 12:11
        Цитата: 210окв
        Какалы почему не пишут жалобы?

        А они только с Россией любят судиться. Остальные могут на них верхом ездить и нормально. Непоколебимая вера в то, что все плохое идет из России - надежная основа деградации Украины.
        Zibelew
      2. Екатерина II Сегодня, 12:43
        Цитата: 210окв
        Одесский порт был за эти пару часов загнан под плинтус..

        ничего особого не случилось. Каждый год у них там в самом загруженном проливе что то случается-на работе портов ЧБ это отражается слабо-ибо быстро восстанавливается движение. Турки не стремятся затягивать.
        Екатерина II
    2. Соломон Кейн Сегодня, 11:57
      Так! Внимание, граждане! Приобретаем месячные абонементы на прохождение Босфора!
      Абонементы реализуются в диспетчерских Стамбула.

      Администратор дядя Раджеп
      Соломон Кейн
    3. demo Сегодня, 12:02
      Глубина 30-80 метров.
      Рубку обязательно кто-то зацепит.
      Лодки идут Только днем, Только в надводном положении, и вынуждены из-за загруженности Босфора и Дарданел этот проход осуществлять в течение 2 суток.
      На ночь стоят в Мраморном или Эгейском морях.

      Кайф однако.
      Ночь. Море теплое. Удочка. И жди клев.
      Ах!
      Мечты.
      demo
      1. Серый брат Сегодня, 12:12
        Цитата: demo
        Рубку обязательно кто-то зацепит.

        Ну вот и движение остановили, чобы не зацепили. В принципе, я предположил только.
        Но искать трупак неделю спустя это бред, он за это время должен раздуться и всплыть самостоятельно, а там и течение наверняка есть - унесёт.
        Серый брат
      2. Алексей7777777 Сегодня, 12:31
        "Рубку обязательно кто-то зацепит."
        Это понятно,когда в штатном режиме осуществляется судоходство.А если над тобой никого нет,как в данном случае,когда движение перекрыто,и рубкой просто некого задеть?
        Алексей7777777
  2. Алексей7777777 Сегодня, 11:53
    Проведены учения по отрабатыванию перекрытия Пролива?К чему-то готовятся?
    Алексей7777777
    1. Logall Сегодня, 11:59
      hi Доброе утро, с недобрыми новостями Лёша.
      Цитата: Алексей7777777
      Проведены учения по отрабатыванию перекрытия Пролива?К чему-то готовятся?

      Явно не моча в голову ударила, это не Бендеры. Интересует тот факт, что наших военных судов через Босфор не проходило! Совпадение?
      Logall
      1. Алексей7777777 Сегодня, 12:03
        hi Доброе,недоброе утро,день грядущий покажет laughing wink
        Алексей7777777
      2. Соломон Кейн Сегодня, 12:09
        Господа! Вчера же на TOPWAR была статья
        Сегодня на Северном флоте (СФ) были отработаны задачи организации противоподводно-диверсионной обороны пунктов базирования в рамках специального учения по видам обеспечения сил Военно-Морского Флота (ВМФ), которое проводится под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Королёва, передает пресс-служба Северного флота.

        Турки подумали, подумали - Береженых Бог(Аллах) бережет и...ЗАКРЫЛИ БОСФОР!
        Соломон Кейн
      3. 34 регион Сегодня, 14:21
        11.59. Логалл! Если гражданские, то суда, если военные, то корабли. Кажется так. hi Кто в теме, просветят.
        34 регион
    2. x.andvlad Сегодня, 12:35
      Цитата: Алексей7777777
      Проведены учения по отрабатыванию перекрытия Пролива?К чему-то готовятся?

      Может и учения, что бы посмотреть международную реакцию.
      А может и инженерные работы проводили по установке какой нибудь секретной аппаратуры или коммуникаций.
      x.andvlad
  3. Laksamana Besar Сегодня, 11:57
    Рабочий момент и не более того, и нечего тут раздувать и накручивать.
    Laksamana Besar
    1. revnagan Сегодня, 12:01
      В Чёрное море тайком проник "незваный гость"?
      revnagan
    2. Венд Сегодня, 13:19
      Цитата: Laksamana Besar
      Рабочий момент и не более того, и нечего тут раздувать и накручивать.

      Может быть и так, а может шепнул кто о чем-то.
      Венд
  4. pvv113 Сегодня, 12:00
    Вполне возможно, что кто-то решил сорвать ритмичность работы пролива, сообщив о подводном взрывном устройстве
    pvv113
  5. kepmor Сегодня, 12:00
    россельхоз решил не пускать их помидоры на наш рынок...турки негодуют...
    случаем закрытие Босфора не звонок для кремля?...
    kepmor
  6. rotmistr60 Сегодня, 12:03
    А мне кажется, что это чисто политическая акция. Эрдоган показал, что может быть если вдруг на Турцию начнут наезжать,либо грубо "воспитывать". А тут еще проблема с турецкими помидорами в который раз всплыла.
    rotmistr60
  7. Kosmotoga Сегодня, 12:06
    Министр экономики Турции Нихат Зейбекчи заявил, что страна готова принять ответные меры в случае, если Россия не снимет ограничения на поставки турецких томатов. «Из-за продолжающихся запретов и ограничений на поставки томатов и других овощей мы ощущаем серьезное давление [со стороны местных экспортеров]. Мы примем ответные меры, чтобы нейтрализовать это давление, так дальше не может продолжаться», – сказал он.

    учитывая что международное право уже практически никто не соблюдает уже давно.То в этом мире возможны любые сценарии из-за любых "мелочей"

    может В.В проплывал за второй щукой ?
    Kosmotoga
    1. AVA77 Сегодня, 12:17
      Не он за раками нырял laughing
      AVA77
  8. burigaz2010 Сегодня, 12:15
    Да тут проще все! В Турции идет борьба, то ли Эрдоган, то ли серые волки! Для нас хрен редьки не слаще! Будем посмотреть!!! Кстати парни кто в курсе, сколько предупреждений набрать надо для бани?
    burigaz2010
    1. Kosmotoga Сегодня, 12:29
      вот меня это должно больше вашего волновать )
      Kosmotoga
    2. AVA77 Сегодня, 12:33
      4 предупреждения бан 2 дня.
      AVA77
  9. anjey Сегодня, 12:19
    этот мир построен на силе,подкупе и шантаже,в данном случае шантаж "контрпомидорный"...
    anjey
  10. keeper03 Сегодня, 12:34
    Турция не имеет право перекрывать Босфор, если только она не в состоянии войны ! Всё остальное - это нарушение международного права ! Но, как известно на международное право уже давненько кладут болт, поэтому кто сильнее - того и тапки ! soldier
    keeper03
  11. Вздринчер Сегодня, 12:39
    Цитата: rotmistr60
    А мне кажется, что это чисто политическая акция. Эрдоган показал, что может быть если вдруг на Турцию начнут наезжать,либо грубо "воспитывать". А тут еще проблема с турецкими помидорами в который раз всплыла.

    29 километров нового паралельного Босфора железнодорожные войска России совместно с самолетами ВКС замутят за пару тройку недель если чЁ laughing
    Тут что то другое думаю
    Вздринчер
  12. Екатерина II Сегодня, 12:44
    каждый год страшная статья про закрытие Босфора....
    ужасы страшилки..мелодрама...
    Екатерина II
  13. zivXP Сегодня, 12:45
    Турция отвечает за безопасность прохождения транспорта?
    zivXP
  14. voyaka uh Сегодня, 12:51
    Показали, кто в доме хозяин! am
    voyaka uh
    1. TUFAN Сегодня, 13:57
      Вот именно!
      TUFAN
  15. ver_ Сегодня, 13:15
    Цитата: AVA77
    Не он за раками нырял laughing

    ..раки в грязной воде не живут..
    ver_
  16. VadimSt Сегодня, 13:19
    Странно! Для чего данная статья, да под таким вопрошающим названием, чтобы спросить наше мнение или просто просемафорить новость? Так большинство, новости узнают, в первую очередь, не с ВО!
    Ну, выскажу свою лабуду - для того, чтобы напомнить, о своих возможностях. Только вчера, министр экономики Турции Нихата Зейбекчи заявил, - Турция готова применить к России ответные меры после запрета экспорта помидоров. Вот вам и актуальная тема - "помидорная война"!
    А можно еще предположить - Россия перекрыла временно судоходство через Керченский пролив, для установки опор моста, а мы (Турция) на стороне Усраины и даем адекватный ответ!
    И таких предположений можно наклепать целую торбу - толку то!
    VadimSt
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