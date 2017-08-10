В Казахстане формируется пилотажная группа "Арланы" на истребителях Су-30СМ
Командование Сил воздушной обороны Казахстана намерено сформировать новую пилотажную группу, которая будет иметь для страны имиджевое значение. Речь идёт о новейших многоцелевых истребителях Су-30СМ. В настоящее время в боевом составе 604-й авиационной базы (Талдыкорган) Сил воздушной обороны Казахстана находятся шесть машин этого типа. Как сообщил в начале 2017 года генеральный директор российской корпорации "Иркут" Олег Демченко, для казахстанских ВВС собирают ещё два Су-30СМ. Поставка будет осуществлена в конце года. Предполагается, что общее количество этих сверхманевренных машин поколения 4++ в ближайшие годы в Казахстане составит 12, то есть будет полностью укомплектованная эскадрилья.
Истребитель Су-30СМ (бортовой номер "03 красный", серийный номер 10МК5 1120) из состава 604-й авиационной базы Сил воздушной обороны Казахстана.
Новая пилотажная группа получила название "Арланы". Штатный состав уже утверждён, командиром назначен майор Аслан Кулбасов, занимающий должность командира эскадрильи.
Летный состав формируемой пилотажной группы "Арланы" Сил воздушной обороны Казахстана на Су-30СМ. Талдыкорган, август 2017 года
Предполагается, что "Арланы" будут неким аналогом российских "Русских Витязей", которые совсем недавно пересели с серийных Су-27 на Су-30СМ. Разница лишь в том, что "Витязи" работают как автономное подразделение, а наши лётчики являются военнослужащими боевой части, несущей дежурство по охране воздушного пространства страны. Вполне возможно, что на следующий год они покажут своё лётное мастерство на международных военных играх в рамках АрМИ.
Истребитель Су-30СМ (бортовой номер "03 красный", серийный номер 10МК5 1120) из состава 604-й авиационной базы Сил воздушной обороны Казахстана.
Новая пилотажная группа получила название "Арланы". Штатный состав уже утверждён, командиром назначен майор Аслан Кулбасов, занимающий должность командира эскадрильи.
Летный состав формируемой пилотажной группы "Арланы" Сил воздушной обороны Казахстана на Су-30СМ. Талдыкорган, август 2017 года
Предполагается, что "Арланы" будут неким аналогом российских "Русских Витязей", которые совсем недавно пересели с серийных Су-27 на Су-30СМ. Разница лишь в том, что "Витязи" работают как автономное подразделение, а наши лётчики являются военнослужащими боевой части, несущей дежурство по охране воздушного пространства страны. Вполне возможно, что на следующий год они покажут своё лётное мастерство на международных военных играх в рамках АрМИ.
Использованы фотографии: (с) Григорий Беденко / informburo.kz
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