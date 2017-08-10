16:45 10 августа

В Турции задержан выходец из России, планировавший атаку на самолет ВВС США

Турецкая полиция задержала выходца из России Рената Бакиева — предполагаемого боевика террористической группировки "Исламское государство"*, которого подозревают в подготовке атаки на американский военный самолет, сообщает газета Sabah.

По данным издания, полиция обнаружила переписку Бакиева в Telegram с другим членом ИГ*. Речь шла о покупке беспилотника, с помощью которого он собирался атаковать самолет ВВС США на авиабазе Инджирлик на юге Турции. Как сообщили источники газеты, задержанный проводил разведку в этом районе на арендованном велосипеде.

В Турции задержан выходец из России, планировавший атаку на самолет ВВС США



В случае провала плана с беспилотником Бакиев намеревался устроить теракт в месте, где собираются американские высшие офицеры, сообщает телеканал Haberturk. По информации источников телеканала, Бакиев также готовил теракт в молельном доме алевитов. Он хорошо владеет русским, английским, арабским и турецким языками. Во время пребывания в Сирии он пытался совершить теракты против американских военных, но это ему не удалось, после чего он решил перебраться в Турцию и попытаться сбить американский самолет.
В российском посольстве в Анкаре сообщили, что уточняют данные о задержании Бакиева.

Сообщается, что ранее Бакиева уже задерживали в Турции при попытке перейти границу с Сирией, после чего депортировали из страны, но ему снова удалось вернуться, передает РИА Новости

* Террористическая организация, запрещенная в России.


Использованы фотографии: http://www.sabah.com.tr/
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Комментарии 14

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  1. Logall Сегодня, 14:27
    А я думал, что Турция нам друг! Не дали, ай ай ай!
    А если честно, то давить нужно всех, кто самолёты взрывает. На борту кто угодно оказаться может.
    Хотя военный можно, иногда, чуть-чуть...
    Logall
    1. cniza Сегодня, 14:32
      Цитата: Logall
      А я думал, что Турция нам друг! Не дали, ай ай ай!
      .


      Таких друзей иметь и врагов не надо , а если серьезно Турки решили нас подразнить.
      cniza
      1. Logall Сегодня, 14:35
        На велосипеде? Смешно! Полутурки...
        Это не подразнить, это они так заигрывают.
        Logall
        1. cniza Сегодня, 14:39
          Цитата: Logall
          Это не подразнить, это они так заигрывают.


          Как бы они не заигрались на таких "дурках". lol
          cniza
          1. Logall Сегодня, 14:44
            А то велосипед можно не обычным способом применить. Асимметрично! Сидеть правда не удобно будет...
            Logall
            1. cniza Сегодня, 14:50
              Угу , одновременно управлять беспилотником , пытаясь сбить F-16... laughing
              cniza
              1. Например Сегодня, 16:06
                Вы вникните, что за информацию выдают все СМИ как по команде:
                - Россиян хотел сбить американский самолет!!!! Это основной посыл этой параши.
                Это, что первый выходец из России воюющий за ИГил? Нет.
                Теракт совершен? Нет
                Доказательства есть? Нет

                Основной посыл нам есть! Так, что фуфло все это. Причем фуфло на арендованном велосипеде wassat
                Вопрос к СМИ: на кого работаете, ребята?
                Например
                1. Logall Сегодня, 16:20
                  Как Вы могли заметить, мы и не паримся. Шутим над Бондом, который на велосипеде...
                  Logall
  2. gukoyan Сегодня, 14:27
    Расстрелять...
    gukoyan
  3. cniza Сегодня, 14:28
    Как сообщили источники газеты, задержанный проводил разведку в этом районе на арендованном велосипеде.


    Турки похоже решили нас потролить.
    cniza
  4. К-50 Сегодня, 14:35
    По данным издания, полиция обнаружила переписку Бакиева в Telegram с другим членом ИГ*. Речь шла о покупке беспилотника, с помощью которого он собирался атаковать самолет ВВС США на авиабазе Инджирлик на юге Турции.

    Чё, серьёзно о таком в переписке упоминают? belay
    Или это очередные измышлизмы?
    К-50
    1. Logall Сегодня, 14:40
      Моё почтение hi ! Мы же считаем янков тупыми. А приТурки по ходу нас belay
      Logall
  5. salat Сегодня, 14:49
    Вот РЭМБО! и там успел и там хотел и ничего не довел до конца laughing
    salat
  6. Fenix 2.0 Сегодня, 16:15
    Цитата: Logall
    А то велосипед можно не обычным способом применить. Асимметрично! Сидеть правда не удобно будет...

    Приветствую Александ ! hi рад , что снова с нами , но велосипед то чем не угодил, вот блин, очень классное средсво передвижения, опять же для здоровья пользительно, а турками мы ещё хлебнём и не раз, история ничему не учит, даже не давняя, а уже совсем свежая, так они на днях нам за помидоры условия выставили, партнёры, однако negative
    Fenix 2.0
Картина дня