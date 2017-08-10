В Турции задержан выходец из России, планировавший атаку на самолет ВВС США
Турецкая полиция задержала выходца из России Рената Бакиева — предполагаемого боевика террористической группировки "Исламское государство"*, которого подозревают в подготовке атаки на американский военный самолет, сообщает газета Sabah.
По данным издания, полиция обнаружила переписку Бакиева в Telegram с другим членом ИГ*. Речь шла о покупке беспилотника, с помощью которого он собирался атаковать самолет ВВС США на авиабазе Инджирлик на юге Турции. Как сообщили источники газеты, задержанный проводил разведку в этом районе на арендованном велосипеде.
В случае провала плана с беспилотником Бакиев намеревался устроить теракт в месте, где собираются американские высшие офицеры, сообщает телеканал Haberturk. По информации источников телеканала, Бакиев также готовил теракт в молельном доме алевитов. Он хорошо владеет русским, английским, арабским и турецким языками. Во время пребывания в Сирии он пытался совершить теракты против американских военных, но это ему не удалось, после чего он решил перебраться в Турцию и попытаться сбить американский самолет.
В российском посольстве в Анкаре сообщили, что уточняют данные о задержании Бакиева.
Сообщается, что ранее Бакиева уже задерживали в Турции при попытке перейти границу с Сирией, после чего депортировали из страны, но ему снова удалось вернуться, передает РИА Новости
* Террористическая организация, запрещенная в России.
По данным издания, полиция обнаружила переписку Бакиева в Telegram с другим членом ИГ*. Речь шла о покупке беспилотника, с помощью которого он собирался атаковать самолет ВВС США на авиабазе Инджирлик на юге Турции. Как сообщили источники газеты, задержанный проводил разведку в этом районе на арендованном велосипеде.
В случае провала плана с беспилотником Бакиев намеревался устроить теракт в месте, где собираются американские высшие офицеры, сообщает телеканал Haberturk. По информации источников телеканала, Бакиев также готовил теракт в молельном доме алевитов. Он хорошо владеет русским, английским, арабским и турецким языками. Во время пребывания в Сирии он пытался совершить теракты против американских военных, но это ему не удалось, после чего он решил перебраться в Турцию и попытаться сбить американский самолет.
В российском посольстве в Анкаре сообщили, что уточняют данные о задержании Бакиева.
Сообщается, что ранее Бакиева уже задерживали в Турции при попытке перейти границу с Сирией, после чего депортировали из страны, но ему снова удалось вернуться, передает РИА Новости
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Использованы фотографии: http://www.sabah.com.tr/
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти