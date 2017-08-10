Definitive Arms разработала новый регулируемый газовый блок для АК
Для автомата Калашникова разработали новый аксессуар, позволяющий производить его «тонкую» настройку, сообщает портал thefirearmblog.com. Компания Definitive Arms разработала новый регулируемый газовый блок для АК.
Регулируемый газовый блок от Definitive Arms имеет 13 положений для настройки. При этом для смены положения регулятора не требуется специального инструмента – положение регулятора фиксируется утапливаемой кнопкой, при нажатии которой стрелок может провернуть его до нужной отметки.
В компании Definitive Arms указывают, что их газовый блок совместим практически со всеми серийными «Калашниковыми» (включая серии АК, АКМ, АК-74, АК-100, РПК) и гражданскими карабинами «Вепрь». Деталь будет выпускаться в двух вариантах – газовый блок и газовый блок, совмещенный с мушкой.
Регулируемый газовый блок востребован среди стрелков, использующих устройства снижения громкости выстрела (глушители), а также нестандартные патроны (например, дозвуковые). Регулировка объема пороховых газов, которые приводят в движение механизм перезарядки оружия, позволяет избежать излишней отдачи, а также устранить выброс газов в лицо стрелка при использовании глушителей.
Регулируемый газовый блок от Definitive Arms имеет 13 положений для настройки. При этом для смены положения регулятора не требуется специального инструмента – положение регулятора фиксируется утапливаемой кнопкой, при нажатии которой стрелок может провернуть его до нужной отметки.
В компании Definitive Arms указывают, что их газовый блок совместим практически со всеми серийными «Калашниковыми» (включая серии АК, АКМ, АК-74, АК-100, РПК) и гражданскими карабинами «Вепрь». Деталь будет выпускаться в двух вариантах – газовый блок и газовый блок, совмещенный с мушкой.
Регулируемый газовый блок востребован среди стрелков, использующих устройства снижения громкости выстрела (глушители), а также нестандартные патроны (например, дозвуковые). Регулировка объема пороховых газов, которые приводят в движение механизм перезарядки оружия, позволяет избежать излишней отдачи, а также устранить выброс газов в лицо стрелка при использовании глушителей.
Использованы фотографии: http://www.thefirearmblog.com/blog/
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