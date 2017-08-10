16:45 10 августа

Definitive Arms разработала новый регулируемый газовый блок для АК

Для автомата Калашникова разработали новый аксессуар, позволяющий производить его «тонкую» настройку, сообщает портал thefirearmblog.com. Компания Definitive Arms разработала новый регулируемый газовый блок для АК.

Регулируемый газовый блок от Definitive Arms имеет 13 положений для настройки. При этом для смены положения регулятора не требуется специального инструмента – положение регулятора фиксируется утапливаемой кнопкой, при нажатии которой стрелок может провернуть его до нужной отметки.

Definitive Arms разработала новый регулируемый газовый блок для АК



В компании Definitive Arms указывают, что их газовый блок совместим практически со всеми серийными «Калашниковыми» (включая серии АК, АКМ, АК-74, АК-100, РПК) и гражданскими карабинами «Вепрь». Деталь будет выпускаться в двух вариантах – газовый блок и газовый блок, совмещенный с мушкой.



Регулируемый газовый блок востребован среди стрелков, использующих устройства снижения громкости выстрела (глушители), а также нестандартные патроны (например, дозвуковые). Регулировка объема пороховых газов, которые приводят в движение механизм перезарядки оружия, позволяет избежать излишней отдачи, а также устранить выброс газов в лицо стрелка при использовании глушителей.


Использованы фотографии: http://www.thefirearmblog.com/blog/
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Комментарии 22

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  1. НЕКСУС Сегодня, 14:56
    Жаль ,что сей девайс для строевых частей будет недоступен...может на АК-12 уже встроят что-то подобное. Но как это повлияет на цену АК-12 тогда?..
    НЕКСУС
    1. Проксима Сегодня, 15:25
      Цитата: НЕКСУС
      ...может на АК-12 уже встроят что-то подобное. .

      Поражаюсь удивляться "Кавлашу" - запас для модернизации по моему у него неисчерпаем. АК-12 понятно - очередная модернизация "Калаша", но и его прямой конкурент дегтярёвский АЕК-971 - это тоже глубинная модернизация "Калашникова". Самое интересное, что "модернизированный" автомат - это не всегда улучшенный. Возьмём АЕК-971. Установленный на нём телескопический балансир повышает кучность при стрельбе очередями. С одной стороны - это прекрасно, а с другой - увеличивается вес автомата, более сложный механизм приводит к ненадёжности конструкции. Что выберет боец - это ещё вопрос. Я например без сомнения бы выбрал классический "Калаш". Из этого можно сделать вывод, что любая модернизация "Калашникова" - это всего лишь его специализация. И я прихожу к убеждению, что "Калаш" - это совершенство стрелкового автоматического оружия.
      Проксима
      1. ProkletyiPirat Сегодня, 15:36
        Ну положим не такое уж и совершенство особенно в 21 веке. Хотя при оценке "цена=ТТХ=производство" калаш вне всякой конкуренции. Другое дело что проблему отдачи можно компенсировать тренировкой правильного положения стрелка при стрельбе, а то порой смотря на стрельбу "профессионалов" не знаю плакать или смеяться.
        ProkletyiPirat
      2. mark1 Сегодня, 15:59
        Истина. дальше можно не умничать.
        Цитата: Проксима
        И я прихожу к убеждению, что "Калаш" - это совершенство стрелкового автоматического оружия.
        mark1
      3. НЕКСУС Сегодня, 16:14
        Цитата: Проксима
        Возьмём АЕК-971

        Не возьмем,тк и его уже переделали в А-545 и А-762...
        НЕКСУС
        1. Проксима Сегодня, 16:29
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: Проксима
          Возьмём АЕК-971

          Не возьмем,тк и его уже переделали в А-545 и А-762...

          Вы ошибаетесь уважаемый. Как раз АЕК-971 в данное время вместе АК-12 и проходят этапы государственных испытаний. Привожу вам высказывание начальника управления Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Михаила Осыко:
          «Оба автомата (АК-12 и АЕК-971) в итоге с доработками и достаточно длительными испытаниями прошли государственные испытания и выполнили требования ТТЗ. Но рассматривать этот вопрос Минобороны будет как с точки зрения их технических характеристик, так и ценовых показателей»,
          Проксима
    2. cyberhanter Сегодня, 16:34
      Цитата: НЕКСУС
      Жаль ,что сей девайс для строевых частей будет недоступен...может на АК-12 уже встроят что-то подобное. Но как это повлияет на цену АК-12 тогда?..

      Простите, но зачем строевикам глушители?
      cyberhanter
    3. 310 Сегодня, 16:44
      Цитата: НЕКСУС
      может на АК-12 уже встроят что-то подобное.

      После этого АК-12 АВТОМАТИЧЕСКИ вылетит из категории "армейское оружие".
      310
  2. Олег Лавров Сегодня, 14:56
    В Калаше, и без этого все отлично работает, а глушители используют только разведчики. И то, только в "головном" , либо группа досмотра (если такая назначается) при засаде.
    Олег Лавров
    1. НЕКСУС Сегодня, 15:03
      Цитата: Олег Лавров
      В Калаше, и без этого все отлично работает,

      Согласен...но пока рановато говорить о чем то,тк еще не решили ,какой автомат пойдет в штатный Ратник. А так то да,калаш безусловно,замечательная машинка..
      НЕКСУС
      1. Logall Сегодня, 15:17
        Они ещё хотят глушитель поставить. Зачем? Для безумной стрельбы другое оружие предназначено. Опять гибрида слепить пытаются?
        Они бы ещё на ''Коалицию'' глушитель приладили...
        Logall
        1. ProkletyiPirat Сегодня, 15:39
          лучше таскать глушитель на АК чем "ещё один ствол" hi
          ProkletyiPirat
        2. Комментарий был удален.
      2. Maksus Сегодня, 16:42
        Парни, а никого не смутило, что это в штатах делают, а не у нас? Это приблуда не для нашей армии, как-бы.
        Maksus
    2. Red_Hamer Сегодня, 15:55
      В Калаше, и без этого все отлично работает, а глушители используют только разведчики. И то, только в "головном" , либо группа досмотра (если такая назначается) при засаде.
      Сей девайс, есмь творчество от Definitive Arms США, чего все так завелись то?
      Red_Hamer
      1. Logall Сегодня, 16:11
        Потому, что всякие Сердюковы с дуру возьмут! А потом скажут, что их блондинка под столом в заблуждение ввела...
        Logall
  3. Романенко Сегодня, 15:06
    Аффигенная приблуда! Особенно радует то, что нажав кнопочку на газоотводе, разогретом ну так градусов до 200 можно тонко настроить АК, который и так неплохо стреляет без этой штуковины. Помнится у СВТ как раз настраиваемый газоотвод и приводил к бестолочи при использовании в простых стрелковых частях - многие просто не понимали зачем эта шняга и потом сложилось мнение, что "Света" плохо стреляет...
    Я что-то не припомню, чтобы АК, АКМ или АКС-74 как-то плохо работал и требовал тонких настроек...
    Романенко
    1. Pharao7766 Сегодня, 15:23
      Согласен с вами. Но тут всё просто... приблуда для внутреннего коммерческого рынка.
      Типа новой игрушки в коллекции оружия рядового амера.
      Благо у них с этим проблем нет.
      Pharao7766
    2. ProkletyiPirat Сегодня, 15:50
      нормальная приблуда, подобное изменение работы газоотвода используется на двухсредных автоматах, тут же предлагается по аналогии использовать для увеличения номенклатуры боеприпасов, например разведчики смогут стрелять из того же АК с глушителем или использовать усиленные бронебойные патроны. Подобные идеи уже давно витают на оружейных форумах.
      ProkletyiPirat
  4. Kurare Сегодня, 15:17
    Лучшее - враг хорошему. Зачем исправлять, дополнять то, что и так хорошо и практически безотказно работает.
    Согласен, для профессионалов и спецподразделений, которые, как автор заметил, могут использовать разные типы патронов, в том числе дозвуковых, а так же глушителя, такая примочка была бы не лишней. А использовать в войсках - абсолютно лишнее.

    В любом случае, уважение инженерам за задумку и исполнени. Судя по фотке, достаточно просто и элегантно получилось.
    Kurare
  5. zemnoyd Сегодня, 16:09
    "Плюшка" для тюнинга, а это (тюнинг) как ремонт остановить невозможно... Производитель выводит на рынок новый продукт (патентованный). Я это так воспринимаю.
    zemnoyd
  6. san4es Сегодня, 16:19
    Definitive Arms - это американские костомайзеры АК для американских стрелков (тактических и любителей). За $$ они и анигилятор на АК прихреначат. Только надёжности он не прибавит
    san4es
  7. vasilev Сегодня, 16:42
    [quote=Logall]Они бы ещё на ''Коалицию'' глушитель приладили...[quote]
    Может и на Коалицию поставят. smile
    vasilev
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