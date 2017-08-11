Торпеда УГСТ «Физик-2» / «Футляр». Загадочная новинка российского флота
Российская оборонная промышленность продолжает реализацию новых проектов в области минно-торпедного вооружения. Не так давно стало известно о получении новых результатов в этой области: по итогам всех необходимых испытаний на вооружение была принята перспективная торпеда, известная под шифром «Футляр». При этом некоторые факты, указанные в последних сообщениях на этот счет, могут быть поводом для оптимизма.
Изделие «Футляр» является самой новой из известных отечественных разработок в сфере торпедного вооружения. По имеющимся данным, целью этого проекта было дальнейшее совершенствование существующей торпеды УГСТ «Физик», принятой на вооружение несколько лет назад. В частности, в связи с этим новый проект также носит наименование «Физик-2». Работы по новому проекту стартовали в недавнем прошлом и со временем привели к реальным результатам в виде готовности принятия на вооружение.
В марте текущего года РИА «Новости» со ссылкой на неназванные источники в оборонно-промышленном комплексе писало о текущих успехах проекта «Футляр». Тогда указывалось, что новая торпеда к тому времени успела на испытания. Кроме того, часть необходимых проверок уже была с успехом завершена. Также неназванный источник раскрыл дальнейшие планы промышленности и министерства обороны. Так, в обозримом будущем торпеду «Физик-2» / «Футляр» планировалось принять на вооружение. Соответствующий приказ должен был появиться в 2018 году.
Торпеда УГСТ "Физик"
Через несколько месяцев, 12 июля издание «Известия» опубликовало новые сообщения о ходе перспективного проекта. Из опубликованных данных следовало, что к настоящему времени промышленность успела выполнить все требуемые работы. Конструктор торпедного вооружения НИИ Морской теплотехники, осуществлявшего разработку нового проекта, Александр Григорьев рассказал «Известиям», что торпеда УГСТ «Физик-2» уже была принята на вооружение военно-морского флота России. Также участник создания торпеды отметил, что в будущем это изделие должно будет заменить все состоящие на вооружении аналоги существующих типов, оснащенные электрическими силовыми установками.
Недавние сообщения о принятии торпеды «Футляр» на вооружение позволяют предполагать, что испытания удалось завершить досрочно – на несколько месяцев раньше указанных сроков. Как следствие, не позднее середины 2017 года изделие было принято на вооружение, хотя ранее эти события относили к следующему 2018-му. Таким образом, серийные изделия могут поступить во флотские арсеналы с определенным опережением существовавших графиков.
Известно, что новое изделие «Футляр» представляет собой модернизированный вариант более старой торпеды УГСТ «Физик». Напомним, опытно-конструкторская работа с шифром «Физик» стартовала в середине восьмидесятых годов; ее целью было создание перспективной глубоководной самонаводящейся тепловой торпеды. Головным разработчиком назначили НИИ Морской теплотехники, которому должны были помогать несколько других организаций. Опытные изделия УГСТ вышли на испытания в середине девяностых годов, а в начале следующего десятилетия торпеду приняли на вооружение. В этот период состоялась и первая публичная демонстрация нового оружия, площадкой для которой стал Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге.
Несколько лет назад институт-разработчик приступил к созданию модернизированной версии существующего «Физика». Новая торпеда на базе существующей получила рабочее обозначение «Физик-2». Кроме того, вскоре появилось альтернативное название «Футляр». В настоящее время оба обозначения используются параллельно и не вызывают какой-либо путаницы.
До определенного времени подробные сведения о торпеде «Физик-2» / «Футляр» отсутствовали. Лишь несколько месяцев назад были опубликованы некоторые данные технического характера. Кроме того, часть публикаций в прессе, посвященных развитию торпедного вооружения, раскрыла определенные подробности нового проекта. По понятным причинам, чаще всего упоминались отличия от существующего оружия базовой модели, а также преимущества, полученные в рамках нового проекта. Все опубликованные к настоящему времени данные позволяют составить достаточно подробную картину, в которой, однако, по-прежнему остаются некоторые «белые пятна».
Как и все современные отечественные торпеды, УГСТ «Футляр» имеет цилиндрический корпус большого удлинения со срезанным полусферическим головным обтекателем и конической хвостовой секцией, служащей основанием для движителя и рулевой системы. Общая длина изделия, по имеющимся данным, 7,2 м, калибр – 533 мм. Масса боеготовой торпеды – 2,2 т.
По своей компоновке торпеда, вероятно, повторяет конструкцию базового «Физика». Напомним, УГСТ первой версии имела головной отсек с аппаратурой самонаведения, за которым последовательно располагались зарядное и резервуарное отделения. Хвостовой отсек отдавался под установку двигателя и исполнительных механизмов системы управления. По всей видимости, в новом проекте подобная архитектура торпеды не изменялась и не дорабатывалась.
Согласно опубликованным данным, «Футляр» комплектуется аксиально-поршневым двигателем внутреннего сгорания, использующим однокомпонентное топливо. Тип двигателя и его основные характеристики пока не оглашались. При этом известно, что базовый «Физик» имел двигатель мощностью 350 кВт (469 л.с.), в составе которого использовалась вращающаяся камера сгорания. Подача топлива осуществлялась высоконапорным насосом. Баки для транспортировки горючего находились в центральной части корпуса. Запуск двигателя предлагалось производить с использованием стартового порохового заряда.
Вал двигателя проходит через хвостовой отсек корпуса и выводится наружу, где соединяется с водометным движителем. Крыльчатка последнего помещена внутри кольцевого канала, что повышает производительность, параллельно снижая шумность. Рядом с кольцевым каналом водомета располагаются рули. Любопытной особенностью проектов семейства УГСТ «Физик» является использование управляемых поверхностей, раскладываемых после выхода из торпедного аппарата. Для большей эффективности рули имеют коробчатую конструкцию с парой крупных плоскостей и небольшой перемычкой между ними, выводимых в поток. Такая конструкция повышает эффективность рулей и в определенной мере упрощает управление.
Известно, что изделие «Физик-2» имеет средства самонаведения, однако тип такой системы не уточнялся. При этом имеются определенные сведения о системах управления предыдущей торпеды УГСТ. По имеющимся данным, в рамках ОКР «Физик» предприятиями отечественной оборонной промышленности было создано сразу два варианта активно-пассивных систем самонаведения, имеющих определенные отличия. Вместе с самонаведением может использоваться телеуправление с соответствующего пульта подлодки-носителя. Для передачи команд бортовым системам торпеды используется кабель, размещенный на двух катушках. Одна из них оснащается 25 км провода и располагается внутри торпеды, а буксируемая с 5 км кабеля в транспортном положении помещается возле водометного движителя. Третья катушка может устанавливаться на борту носителя. При помощи кабеля и телеуправления торпеда может выводиться в заданный район предполагаемого местонахождения цели, после чего поиск и наведение возлагается на автоматические системы.
Система самонаведения «Физика» имеет плоскую носовую приемно-излучающую антенну, в составе которой присутствует большое количество отдельных элементов. Торпеда способна находить как сами цели, так и их кильватерный след. Автоматика обнаруживает надводные корабли на дистанциях до 1,2 км, подлодки – до 2,5 км. Время индикации кильватерного следа – 350 с. Подрыв боевой части производится при помощи неконтактного взрывателя. Он срабатывает на дистанциях до нескольких метров от цели.
Позади головного отсека в корпусе торпеды «Футляр» находится боевое зарядное отделение. Торпеды нового семейства несут схожий заряд в виде 300 кг взрывчатого вещества. Мощность такого боевого отделения достаточна для нанесения самых серьезных повреждений надводным кораблям и подводным лодкам противника. Вероятно, одновременно с боевыми торпедами, несущими мощный заряд взрывчатого вещества, могут производиться изделия практического типа. В таком случае зарядное отделение должно заполняться балластом требуемой массы.
По сообщениям отечественной прессы, торпеда УГСТ «Физик-2» / «Футляр» способна развивать скорость до 50 узлов (более 90 км/ч) и двигаться на глубинах до 400 м. Дальность стрельбы – до 50 км. В различных публикациях неоднократно отмечалось, что перспективное изделие по дальности хода превосходит существующие отечественные и зарубежные торпеды. Эта особенность нового оружия заметным образом повышает вероятность успешного своевременного уничтожения цели с минимальными рисками для его носителя.
Согласно ранее опубликованным данным, новая торпеда «Футляр», прежде всего, предназначена для вооружения современных атомных подводных лодок последних проектов. Таким образом, первыми носителями этого оружия могут стать многоцелевые АПЛ проекта 885 «Ясень» и стратегические крейсера проекта 955 «Борей». При этом нельзя исключать, что в дальнейшем такие торпеды войдут в боекомплект иных отечественных подлодок, построенных по более старым проектам.
Производство «Футляров» должно быть развернуто на заводе «Дагдизель» в г. Каспийск. По имеющимся данным, это предприятие в настоящее время производит изделия УГСТ «Физик», а в ближайшее время освоит массовую сборку его модернизированной версии. Согласно некоторым сообщениям, запуск серийного производства торпед «Физик-2» приведет к остановке выпуска изделий базовой модели. По всей видимости, такая замена не приведет к сложностям технологического или эксплуатационного характера, но при этом позволит в определенной мере повысить потенциал подводных сил.
Разработка новой версии самонаводящейся тепловой торпеды для замены имеющихся изделий «Физик» стартовала всего несколько лет назад. К настоящему времени торпедостроители успели завершить проектирование и провести необходимые испытания. По сообщениям весны этого года, проверки шли успешно и позволяли делать оптимистичные оценки. При этом, однако, анонимные источники отечественных средств массовой информации называли достаточно скромные планы: новая торпеда должна была поступить на вооружение только в следующем году.
Всего через несколько месяцев после этого один из авторов нового проекта рассказал, что торпеда «Физик-2» уже была принята на вооружение российского ВМФ. Началось ли серийное производство – пока не уточнялось. Прочие аспекты нового проекта тоже не оглашаются. При этом поступили сообщения, согласно которым новая торпеда сменит в производстве изделия базовой модели.
Развитие отечественного минно-торпедного вооружения продолжается и дает определенные результаты. Всего за несколько лет был создан обновленный и улучшенный вариант существующего изделия УГСТ «Физик», отличающийся рядом преимуществ. Эта торпеда не так давно была принята на вооружение, а в ближайшем будущем должна будет поступить в арсеналы военно-морского флота и попасть в боекомплект самых новых атомных подводных лодок.
По материалам сайтов:
http://ria.ru/
http://iz.ru/
http://vpk-news.ru/
http://bastion-opk.ru/
http://bmpd.livejournal.com/
Изделие «Футляр» является самой новой из известных отечественных разработок в сфере торпедного вооружения. По имеющимся данным, целью этого проекта было дальнейшее совершенствование существующей торпеды УГСТ «Физик», принятой на вооружение несколько лет назад. В частности, в связи с этим новый проект также носит наименование «Физик-2». Работы по новому проекту стартовали в недавнем прошлом и со временем привели к реальным результатам в виде готовности принятия на вооружение.
В марте текущего года РИА «Новости» со ссылкой на неназванные источники в оборонно-промышленном комплексе писало о текущих успехах проекта «Футляр». Тогда указывалось, что новая торпеда к тому времени успела на испытания. Кроме того, часть необходимых проверок уже была с успехом завершена. Также неназванный источник раскрыл дальнейшие планы промышленности и министерства обороны. Так, в обозримом будущем торпеду «Физик-2» / «Футляр» планировалось принять на вооружение. Соответствующий приказ должен был появиться в 2018 году.
Торпеда УГСТ "Физик"
Через несколько месяцев, 12 июля издание «Известия» опубликовало новые сообщения о ходе перспективного проекта. Из опубликованных данных следовало, что к настоящему времени промышленность успела выполнить все требуемые работы. Конструктор торпедного вооружения НИИ Морской теплотехники, осуществлявшего разработку нового проекта, Александр Григорьев рассказал «Известиям», что торпеда УГСТ «Физик-2» уже была принята на вооружение военно-морского флота России. Также участник создания торпеды отметил, что в будущем это изделие должно будет заменить все состоящие на вооружении аналоги существующих типов, оснащенные электрическими силовыми установками.
Недавние сообщения о принятии торпеды «Футляр» на вооружение позволяют предполагать, что испытания удалось завершить досрочно – на несколько месяцев раньше указанных сроков. Как следствие, не позднее середины 2017 года изделие было принято на вооружение, хотя ранее эти события относили к следующему 2018-му. Таким образом, серийные изделия могут поступить во флотские арсеналы с определенным опережением существовавших графиков.
Известно, что новое изделие «Футляр» представляет собой модернизированный вариант более старой торпеды УГСТ «Физик». Напомним, опытно-конструкторская работа с шифром «Физик» стартовала в середине восьмидесятых годов; ее целью было создание перспективной глубоководной самонаводящейся тепловой торпеды. Головным разработчиком назначили НИИ Морской теплотехники, которому должны были помогать несколько других организаций. Опытные изделия УГСТ вышли на испытания в середине девяностых годов, а в начале следующего десятилетия торпеду приняли на вооружение. В этот период состоялась и первая публичная демонстрация нового оружия, площадкой для которой стал Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге.
Несколько лет назад институт-разработчик приступил к созданию модернизированной версии существующего «Физика». Новая торпеда на базе существующей получила рабочее обозначение «Физик-2». Кроме того, вскоре появилось альтернативное название «Футляр». В настоящее время оба обозначения используются параллельно и не вызывают какой-либо путаницы.
До определенного времени подробные сведения о торпеде «Физик-2» / «Футляр» отсутствовали. Лишь несколько месяцев назад были опубликованы некоторые данные технического характера. Кроме того, часть публикаций в прессе, посвященных развитию торпедного вооружения, раскрыла определенные подробности нового проекта. По понятным причинам, чаще всего упоминались отличия от существующего оружия базовой модели, а также преимущества, полученные в рамках нового проекта. Все опубликованные к настоящему времени данные позволяют составить достаточно подробную картину, в которой, однако, по-прежнему остаются некоторые «белые пятна».
Как и все современные отечественные торпеды, УГСТ «Футляр» имеет цилиндрический корпус большого удлинения со срезанным полусферическим головным обтекателем и конической хвостовой секцией, служащей основанием для движителя и рулевой системы. Общая длина изделия, по имеющимся данным, 7,2 м, калибр – 533 мм. Масса боеготовой торпеды – 2,2 т.
По своей компоновке торпеда, вероятно, повторяет конструкцию базового «Физика». Напомним, УГСТ первой версии имела головной отсек с аппаратурой самонаведения, за которым последовательно располагались зарядное и резервуарное отделения. Хвостовой отсек отдавался под установку двигателя и исполнительных механизмов системы управления. По всей видимости, в новом проекте подобная архитектура торпеды не изменялась и не дорабатывалась.
Согласно опубликованным данным, «Футляр» комплектуется аксиально-поршневым двигателем внутреннего сгорания, использующим однокомпонентное топливо. Тип двигателя и его основные характеристики пока не оглашались. При этом известно, что базовый «Физик» имел двигатель мощностью 350 кВт (469 л.с.), в составе которого использовалась вращающаяся камера сгорания. Подача топлива осуществлялась высоконапорным насосом. Баки для транспортировки горючего находились в центральной части корпуса. Запуск двигателя предлагалось производить с использованием стартового порохового заряда.
Вал двигателя проходит через хвостовой отсек корпуса и выводится наружу, где соединяется с водометным движителем. Крыльчатка последнего помещена внутри кольцевого канала, что повышает производительность, параллельно снижая шумность. Рядом с кольцевым каналом водомета располагаются рули. Любопытной особенностью проектов семейства УГСТ «Физик» является использование управляемых поверхностей, раскладываемых после выхода из торпедного аппарата. Для большей эффективности рули имеют коробчатую конструкцию с парой крупных плоскостей и небольшой перемычкой между ними, выводимых в поток. Такая конструкция повышает эффективность рулей и в определенной мере упрощает управление.
Известно, что изделие «Физик-2» имеет средства самонаведения, однако тип такой системы не уточнялся. При этом имеются определенные сведения о системах управления предыдущей торпеды УГСТ. По имеющимся данным, в рамках ОКР «Физик» предприятиями отечественной оборонной промышленности было создано сразу два варианта активно-пассивных систем самонаведения, имеющих определенные отличия. Вместе с самонаведением может использоваться телеуправление с соответствующего пульта подлодки-носителя. Для передачи команд бортовым системам торпеды используется кабель, размещенный на двух катушках. Одна из них оснащается 25 км провода и располагается внутри торпеды, а буксируемая с 5 км кабеля в транспортном положении помещается возле водометного движителя. Третья катушка может устанавливаться на борту носителя. При помощи кабеля и телеуправления торпеда может выводиться в заданный район предполагаемого местонахождения цели, после чего поиск и наведение возлагается на автоматические системы.
Система самонаведения «Физика» имеет плоскую носовую приемно-излучающую антенну, в составе которой присутствует большое количество отдельных элементов. Торпеда способна находить как сами цели, так и их кильватерный след. Автоматика обнаруживает надводные корабли на дистанциях до 1,2 км, подлодки – до 2,5 км. Время индикации кильватерного следа – 350 с. Подрыв боевой части производится при помощи неконтактного взрывателя. Он срабатывает на дистанциях до нескольких метров от цели.
Позади головного отсека в корпусе торпеды «Футляр» находится боевое зарядное отделение. Торпеды нового семейства несут схожий заряд в виде 300 кг взрывчатого вещества. Мощность такого боевого отделения достаточна для нанесения самых серьезных повреждений надводным кораблям и подводным лодкам противника. Вероятно, одновременно с боевыми торпедами, несущими мощный заряд взрывчатого вещества, могут производиться изделия практического типа. В таком случае зарядное отделение должно заполняться балластом требуемой массы.
По сообщениям отечественной прессы, торпеда УГСТ «Физик-2» / «Футляр» способна развивать скорость до 50 узлов (более 90 км/ч) и двигаться на глубинах до 400 м. Дальность стрельбы – до 50 км. В различных публикациях неоднократно отмечалось, что перспективное изделие по дальности хода превосходит существующие отечественные и зарубежные торпеды. Эта особенность нового оружия заметным образом повышает вероятность успешного своевременного уничтожения цели с минимальными рисками для его носителя.
Согласно ранее опубликованным данным, новая торпеда «Футляр», прежде всего, предназначена для вооружения современных атомных подводных лодок последних проектов. Таким образом, первыми носителями этого оружия могут стать многоцелевые АПЛ проекта 885 «Ясень» и стратегические крейсера проекта 955 «Борей». При этом нельзя исключать, что в дальнейшем такие торпеды войдут в боекомплект иных отечественных подлодок, построенных по более старым проектам.
Производство «Футляров» должно быть развернуто на заводе «Дагдизель» в г. Каспийск. По имеющимся данным, это предприятие в настоящее время производит изделия УГСТ «Физик», а в ближайшее время освоит массовую сборку его модернизированной версии. Согласно некоторым сообщениям, запуск серийного производства торпед «Физик-2» приведет к остановке выпуска изделий базовой модели. По всей видимости, такая замена не приведет к сложностям технологического или эксплуатационного характера, но при этом позволит в определенной мере повысить потенциал подводных сил.
Разработка новой версии самонаводящейся тепловой торпеды для замены имеющихся изделий «Физик» стартовала всего несколько лет назад. К настоящему времени торпедостроители успели завершить проектирование и провести необходимые испытания. По сообщениям весны этого года, проверки шли успешно и позволяли делать оптимистичные оценки. При этом, однако, анонимные источники отечественных средств массовой информации называли достаточно скромные планы: новая торпеда должна была поступить на вооружение только в следующем году.
Всего через несколько месяцев после этого один из авторов нового проекта рассказал, что торпеда «Физик-2» уже была принята на вооружение российского ВМФ. Началось ли серийное производство – пока не уточнялось. Прочие аспекты нового проекта тоже не оглашаются. При этом поступили сообщения, согласно которым новая торпеда сменит в производстве изделия базовой модели.
Развитие отечественного минно-торпедного вооружения продолжается и дает определенные результаты. Всего за несколько лет был создан обновленный и улучшенный вариант существующего изделия УГСТ «Физик», отличающийся рядом преимуществ. Эта торпеда не так давно была принята на вооружение, а в ближайшем будущем должна будет поступить в арсеналы военно-морского флота и попасть в боекомплект самых новых атомных подводных лодок.
По материалам сайтов:
http://ria.ru/
http://iz.ru/
http://vpk-news.ru/
http://bastion-opk.ru/
http://bmpd.livejournal.com/
Автор: Рябов Кирилл
Использованы фотографии: Vitalykuzmin.net
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