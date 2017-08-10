Захарченко: Киев не способен соблюдать новое перемирие в Донбассе

Как показала практика, любое перемирие длится максимум четыре часа. После этого начинается обычная война, которая длится уже не один год

Украинская сторона вопреки всем договоренностям продолжает нарушать перемирие, использую при этом тяжелое вооружение, стянутое к линии соприкосновения

Так, на Донецком направлении противник применял крупнокалиберную артиллерию, танки и минометы. Выпущено пять артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 мм, четыре танковых, а также 90 мин калибром 120 и 82 мм