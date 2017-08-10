16:45 10 августа

Захарченко: Киев не способен соблюдать новое перемирие в Донбассе

Глава ДНР Александр Захарченко сомневается в готовности Украины прекратить огонь, даже если сторонами конфликта в Донбассе будет согласовано перемирие с 1 сентября. Об этом лидер Республики заявил сегодня журналистам, передает Донецкое агенство новостей.

Как показала практика, любое перемирие длится максимум четыре часа. После этого начинается обычная война, которая длится уже не один год
— сказал Захарченко, отвечая на вопрос о возможном установлении режима прекращения огня к началу нового учебного года.

Захарченко: Киев не способен соблюдать новое перемирие в Донбассе



Напомним, что последняя договоренность о прекращении огня и соблюдении «режима тишины» в Донбассе была достигнута участниками Контактной группы 21 июня текущего года в Минске. До этого согласовывалось еще около десятка перемирий, но ни одно из них полноценно не соблюдалось. В большинстве случаев украинские военнослужащие грубо нарушали «режим тишины» сразу после его формального вступления в силу.

Сегодня же в оперативном командовании ДНР заявили, что украинские силовики за минувшие сутки 54 раза нарушили режим прекращения огня. ВСУ за минувшие сутки выпустила по прифронтовым территориям ДНР почти 300 мин и снарядов.

Там добавили, что под огнем украинских подразделений оказались 22 прифронтовых населенных пункта Республики и их окрестности. Информация о пострадавших уточняется.

Добавим, что накануне вечером и ночью ВСУ открыли огонь по Новоазовскому району на юге ДНР. В зоне обстрелов также оказался наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в селе Безыменное

Украинская сторона вопреки всем договоренностям продолжает нарушать перемирие, использую при этом тяжелое вооружение, стянутое к линии соприкосновения
— сообщили в ДНР –
Так, на Донецком направлении противник применял крупнокалиберную артиллерию, танки и минометы. Выпущено пять артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 мм, четыре танковых, а также 90 мин калибром 120 и 82 мм


На Мариупольском и Горловском направлениях украинскими силовиками было выпущено 25 артснарядов, 13 танковых, 84 мины калибра 120 мм и 77 — калибра 82 мм.

Согласно уточненным данным командования, в результате обстрелов в общей сложности без электроснабжения остались шесть прифронтовых сел на юге ДНР.

Использованы фотографии: https://dan-news.info/
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Комментарии 14

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  1. VadimSt Сегодня, 15:23
    Захарченко, в виду ожидаемых реакций, слишком полит корректен! Он, скорее всего, в этом уверен. Впрочем, как и большинство людей, которые не подстраиваются под политические игры престолов.
    VadimSt
    1. Logall Сегодня, 15:33
      Цитата: VadimSt
      Захарченко, в виду ожидаемых реакций, слишком полит корректен

      Я бы даже сказал-сладок. Риторика его понятна, но когда же действия? Гнать нужно с земли Донбасса эту погань.
      Когда? Когда хоронить людей не где станет?
      Logall
    2. Mik13 Сегодня, 15:34
      Все политики проходят суровую школу хороших манер.
      Нельзя просто так сказать "Эти раздватрисы".
      И даже нельзя сказать "эти пассивные существа нетрадиционной половой ориентации".
      Правильно говорить "наши уважаемые партнеры по политическому процессу"
      Дипломатьеё...
      Mik13
    3. Стирбьорн Сегодня, 15:42
      после истории, с несостоявшейся Малороссией, Захарченко сложно воспринимать, иначе как клоуна - хотя до этого его перлы про походы на Киев и тд, вплоть до Лондона тоже сильны были, но последний, просто апофеоз глупости
      Стирбьорн
      1. VadimSt Сегодня, 15:50
        Захарченко говорит то, о чем говорят, а зачастую и требуют, граждане ДНР! А одергивают его те, кто размышляет о неком международном имидже, - в кругу западных идиотов!
        Некоторым правдолюбам за клавиатурой, необходимо после своего геройства оглядываться и принюхиваться - не осталось ли следов пребывания!
        VadimSt
        1. Стирбьорн Сегодня, 16:06
          Цитата: VadimSt
          Некоторым правдолюбам за клавиатурой, необходимо после своего геройства оглядываться и принюхиваться - не осталось ли следов пребывания!

          Это вы про подлинных героев Новороссии - Стрелкова и Безлера?! Они его иначе как клоуном, уже давно не кличут
          Стирбьорн
      2. Logall Сегодня, 15:56
        То он ляпнул не посоветовавшись. С горячей головы. Или с похмелья его разыграли, что он с пьяну Киев взял.
        В прыгскокии вообще заявляли, что Кубань возьмут! Я дома уже ружья зарядил. Ждал soldier
        Logall
      3. Mik13 Сегодня, 16:06
        Цитата: Стирбьорн
        после истории, с несостоявшейся Малороссией, Захарченко сложно воспринимать, иначе как клоуна - хотя до этого его перлы про походы на Киев и тд, вплоть до Лондона тоже сильны были, но последний, просто апофеоз глупости

        Что значит "несостоявшеейся" ? Как раз наоборот - все только начинается.
        В любом "проекте" всегда есть некоторое количество довольно спорных инициатив, которые будут отвергнуты и которые для этого там, в общем-то, и нужны. Главное - чтобы спор шел вокруг этих второстепенных моментов, а не вокруг основного содержания.
        Поменяли название? И что? Могу поспорить, флаг Хмельницкого - тоже поменяют.
        А главное - останется. Это в первую очередь то, что никто никому не собирается отдавать землю, за которую лили кровь деды, прадеды, прапра.... НА каждую бандеру волостей не напасешься...
        Второе - это союз с Россией и вступление Союзное Государство.
        Третье - отказ от выплаты по долгам, которые набрала хунта на западе для войны.
        Ну и там еще несколько моментов...
        А как назвать - народ что-нибудь придумает. Хоть Русь Киевская.
        Mik13
        1. Стирбьорн Сегодня, 16:11
          Цитата: Mik13
          Что значит "несостоявшеейся" ? Как раз наоборот - все только начинается.

          что начинается? - он уже успел отречься от этого названия, не прошло и трех недель...это же балаган какой-то
          Уже сейчас можно сказать, что названия Малороссия не будет, поскольку вызывает у многих отторжение.
          https://av-zakharchenko.su/inner-article/Glavnaya
          -novost/Pereformatirovanie-Ukrainy-Diskussiya-pro
          dolzhaetsya/
          Стирбьорн
          1. Mik13 Сегодня, 16:15
            Цитата: Стирбьорн
            что начинается? - он уже успел отречься от этого названия, не прошло и трех недель...это же балаган какой-то

            Еп... Ну вы хоть коммент-то почитайте, перед тем, как отвечать... Что Вы к названию цепляетесь? Со всем остальным согласны?
            Mik13
  2. Вождь краснокожих Сегодня, 15:54
    И это заявил человек который: видел как было два самолета и "боинг", потом самолеты улетели, а "боинг" упал, нужно проскочить Берлин и брать сразу Лондон, Украина развалится максимум через шестьдесят дней, бабушка прошла в плену через Освенцим, Бухенвальд и Рейкявик,
    Вождь краснокожих
    1. Mik13 Сегодня, 16:13
      Цитата: Вождь краснокожих
      И это заявил человек который: видел как было два самолета и "боинг", потом самолеты улетели, а "боинг" упал
      Имел беседу с товарищем, который наблюдал это лично. Он тоже видел пару Су-25. А Боинг видел только после падения. ТОварищ, есличто, в самолетах разбирается.

      Цитата: Вождь краснокожих
      бабушка прошла в плену через Освенцим, Бухенвальд и Рейкявик,

      Рекомендую почитать про Виктора Чукарина, например... Для разнообразия.
      Mik13
      1. Вождь краснокожих Сегодня, 16:44
        Знаете, "боинг" упал с высоты 10 000 метров. Боюсь вас разочаровать, но человеческий глаз не способен видеть так далеко. Су-25 имеет максимальный потолок 7000 метров. Связывать их воедино - глупость. Согласен, что у Захарченко может получился каламбур наподобии Жириновского "мама русская а папа юрист". Но он произнес это после трагедии с "боингом", причем, как доказательство...
        Вождь краснокожих
  3. parusnik Сегодня, 16:03
    Захарченко верно говорит, Киев не способен соблюдать перемирия, тем более у Вкраины мышцы силой налились, американы, типа зброи обещают подбросить, обстрелы Донбасса будут продолжаться.
    parusnik
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