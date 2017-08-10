Захарченко: Киев не способен соблюдать новое перемирие в Донбассе
Глава ДНР Александр Захарченко сомневается в готовности Украины прекратить огонь, даже если сторонами конфликта в Донбассе будет согласовано перемирие с 1 сентября. Об этом лидер Республики заявил сегодня журналистам, передает Донецкое агенство новостей.
Напомним, что последняя договоренность о прекращении огня и соблюдении «режима тишины» в Донбассе была достигнута участниками Контактной группы 21 июня текущего года в Минске. До этого согласовывалось еще около десятка перемирий, но ни одно из них полноценно не соблюдалось. В большинстве случаев украинские военнослужащие грубо нарушали «режим тишины» сразу после его формального вступления в силу.
Сегодня же в оперативном командовании ДНР заявили, что украинские силовики за минувшие сутки 54 раза нарушили режим прекращения огня. ВСУ за минувшие сутки выпустила по прифронтовым территориям ДНР почти 300 мин и снарядов.
Там добавили, что под огнем украинских подразделений оказались 22 прифронтовых населенных пункта Республики и их окрестности. Информация о пострадавших уточняется.
Добавим, что накануне вечером и ночью ВСУ открыли огонь по Новоазовскому району на юге ДНР. В зоне обстрелов также оказался наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в селе Безыменное
На Мариупольском и Горловском направлениях украинскими силовиками было выпущено 25 артснарядов, 13 танковых, 84 мины калибра 120 мм и 77 — калибра 82 мм.
Согласно уточненным данным командования, в результате обстрелов в общей сложности без электроснабжения остались шесть прифронтовых сел на юге ДНР.
Как показала практика, любое перемирие длится максимум четыре часа. После этого начинается обычная война, которая длится уже не один год— сказал Захарченко, отвечая на вопрос о возможном установлении режима прекращения огня к началу нового учебного года.
Напомним, что последняя договоренность о прекращении огня и соблюдении «режима тишины» в Донбассе была достигнута участниками Контактной группы 21 июня текущего года в Минске. До этого согласовывалось еще около десятка перемирий, но ни одно из них полноценно не соблюдалось. В большинстве случаев украинские военнослужащие грубо нарушали «режим тишины» сразу после его формального вступления в силу.
Сегодня же в оперативном командовании ДНР заявили, что украинские силовики за минувшие сутки 54 раза нарушили режим прекращения огня. ВСУ за минувшие сутки выпустила по прифронтовым территориям ДНР почти 300 мин и снарядов.
Там добавили, что под огнем украинских подразделений оказались 22 прифронтовых населенных пункта Республики и их окрестности. Информация о пострадавших уточняется.
Добавим, что накануне вечером и ночью ВСУ открыли огонь по Новоазовскому району на юге ДНР. В зоне обстрелов также оказался наблюдательный пункт Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в селе Безыменное
Украинская сторона вопреки всем договоренностям продолжает нарушать перемирие, использую при этом тяжелое вооружение, стянутое к линии соприкосновения— сообщили в ДНР –
Так, на Донецком направлении противник применял крупнокалиберную артиллерию, танки и минометы. Выпущено пять артиллерийских снарядов калибром 152 и 122 мм, четыре танковых, а также 90 мин калибром 120 и 82 мм
На Мариупольском и Горловском направлениях украинскими силовиками было выпущено 25 артснарядов, 13 танковых, 84 мины калибра 120 мм и 77 — калибра 82 мм.
Согласно уточненным данным командования, в результате обстрелов в общей сложности без электроснабжения остались шесть прифронтовых сел на юге ДНР.
Использованы фотографии: https://dan-news.info/
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