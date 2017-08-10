16:45 10 августа

Политолог: в Киеве поняли, что визы с РФ закончатся катастрофой для Украины

Введение визового режима с Россией не принесет результатов, считает директор департамента политики и коммуникаций МИД Украины Алексей Макеев.

Давайте смоделируем такой момент: любой террорист попадает в украинское посольство, дает свой паспорт, объясняет цель визита, но украинский консул – к примеру, в Ростове-на-Дону – не распознает в нем террориста. Это не его функция – это функция специальных служб. Именно поэтому я говорю, что этот инструмент также не пригодится нашим спецслужбам: они имеют совсем другие цели, они ищут совсем другую информацию
– сказал Макеев накануне вечером в эфире украинского телеканала ZIK.

Политолог: в Киеве поняли, что визы с РФ закончатся катастрофой для Украины



Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники в украинском парламенте сообщила, что Верховная рада может уже осенью рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией либо дополнительных ограничений для россиян при пересечении украинской границы.
Возможное введение Украиной визового режима с Россией обойдется в сумму 56,7 – 76,5 млн долларов, заявила ранее представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко. Введение виз оставит без работы 2,5 млн украинцев, если РФ примет ответные меры, прогнозируют в украинском "Оппозиционном блоке".

Президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в Киеве осознают последствия введения виз с Россией.

Заявление о том, что введение виз с Россией бесполезно, как ни странно, абсолютно правильное. Если украинское государство введет визы, то, конечно, мы сделаем ответный шаг. И это принесет украинской правящей элите не только экономические и социальные проблемы, но и политические. А это им, конечно, не нужно. Там пытались прощупать почву в отношении России, но поняли, что ее бесполезно шантажировать. Два с половиной миллиона украинцев работают в России и пересылают деньги на Украину. Если они вернуться и будут сидеть на Украине без работы, то это лишь повысит их политическую активность. Думаю, что в Киеве, чтобы удовлетворить антироссийские настроения, будут говорить, мол, нужен визовый режим, но власти действовать в этом направлении не будут, потому что понимают, что это может привести к катастрофическим последствиям для них самих
– сказал Георгий Федоров, передает РИА Новости.


Использованы фотографии: http://crimea.ria.ru/
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Комментарии 13

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  1. НЕКСУС Сегодня, 16:19
    А за ноги их никто не тянул...пущай безвизом с ЕС наслаждаются..онанисты-переможники.
    НЕКСУС
    1. Чёрный Сегодня, 16:21
      Возможное введение Украиной визового режима с Россией обойдется в сумму 56,7 – 76,5 млн долларов, заявила ранее представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко. Введение виз оставит без работы 2,5 млн украинцев, если РФ примет ответные меры,
      Вот такая она - гибридная война с аХрессором... wassat..." торговали- веселились, посчитали - прослезились"...и агрессор вдруг стал не таким уж и агрессором... wassat...а по началу в Раде стольуко визгу счастливого было! laughing
      Чёрный
      1. himRa Сегодня, 16:25
        посчитали,прослезились,изрыгли проклятия москалям... wassat
        himRa
        1. cniza Сегодня, 16:36
          Поняли , что простые люди сметут их и потеряют кормушку , вот и заелозили.
          cniza
    2. Maksus Сегодня, 16:39
      Они и российским безвизом тоже наслаждаются, так-то.
      Maksus
  2. himRa Сегодня, 16:21
    посчитали,подумали,прослезились
    не дысись? а как дысал то как дысал....
    как в анекдоте ...
    himRa
    1. НЕКСУС Сегодня, 16:26
      Цитата: himRa
      как в анекдоте ... посчитали,подумали,прослезились

      Пока только засвербило...рыдания будут чуток погодя...когда эмигрантов-работников на Родину из РФ попросят и те приедут в Незалежную с вопросом к народно избранным.
      НЕКСУС
      1. himRa Сегодня, 16:33
        Цитата: НЕКСУС
        Пока только засвербило...рыдания будут чуток погодя..

        Так ведь еще и взаимодействовать теснее придется и не только МИД но и МВД ...а если учесть масштабы то и работать придется
        himRa
  3. Аморфис Сегодня, 16:31
    Кого-то потихоньку эйфория начинает отпускать. Это не может не радовать. Всегда считал и продолжаю считал украинцев братским народом. А козлов и недоумков в любом обществе навалом, особенно когда они сознают свою безнаказанность.
    Аморфис
    1. vch Сегодня, 16:35
      Да хрен бы с ними, но когда " и недоумки" у них в правительстве сидят, а самый главный еще и президент - то тошно всем.....
      vch
  4. HAM Сегодня, 16:31
    Пусть вводят,не будет у нас "пятой колонны" "мыжерусские",затаившиеся куда опаснее открытых "укропатриотов",а их не переделать,за век люди поняли характер "настоящих украинцев"...думаю,сами можете подобрать эпитеты хохлам.
    HAM
    1. Николай Петров Сегодня, 16:37
      Ведь даже по ЦТ показывали интервью ЦРУ-шника. Он открытым текстом сказал. Что определённый период времени они проводили свои исследования среди бывших республик СССР. Вывод: 98 процентов населения украины (не ошибка с маленькой) склонно к предательству. Потому их и подожгли.
      Николай Петров
  5. Fitter65 Сегодня, 16:36
    в Киеве поняли,

    Обалдеть!!!!В Киеве что-то поняли,то-то я и гляжу кузнечики далёко прыгать начали и летать высоко...
    Fitter65
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