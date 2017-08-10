Политолог: в Киеве поняли, что визы с РФ закончатся катастрофой для Украины

Давайте смоделируем такой момент: любой террорист попадает в украинское посольство, дает свой паспорт, объясняет цель визита, но украинский консул – к примеру, в Ростове-на-Дону – не распознает в нем террориста. Это не его функция – это функция специальных служб. Именно поэтому я говорю, что этот инструмент также не пригодится нашим спецслужбам: они имеют совсем другие цели, они ищут совсем другую информацию

Заявление о том, что введение виз с Россией бесполезно, как ни странно, абсолютно правильное. Если украинское государство введет визы, то, конечно, мы сделаем ответный шаг. И это принесет украинской правящей элите не только экономические и социальные проблемы, но и политические. А это им, конечно, не нужно. Там пытались прощупать почву в отношении России, но поняли, что ее бесполезно шантажировать. Два с половиной миллиона украинцев работают в России и пересылают деньги на Украину. Если они вернуться и будут сидеть на Украине без работы, то это лишь повысит их политическую активность. Думаю, что в Киеве, чтобы удовлетворить антироссийские настроения, будут говорить, мол, нужен визовый режим, но власти действовать в этом направлении не будут, потому что понимают, что это может привести к катастрофическим последствиям для них самих