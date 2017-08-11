«Чудо-оружие» не для войны даже сегодня. Даже современное

Взрыв "Ямато"

"Мусаси" в наши дни

"Мессершмитт" Ме-262. Первый в мире турбореактивный истребитель, принявший участие в боевых действиях.

"Арадо" Ar-234. Первый в мире турбореактивный бомбардировщик, принявший участие в боевых действиях.

История — штука интересная, но исторические примеры вполне неплохо позволяют сегодня взглянуть на вполне современные события. Пусть через призму времени, но результат получается забавный.Итак, основной посыл таков: нам еще не скоро предстоит увидеть полноценное боевое применение «чудо-оружия» по-старому и «неимеющегоаналоговвмире», если по-новому. Это касается как Су-57 и «Арматы», так и F-22, F-35 и остальных порождений гения забугорных конструкторов.«Чудо-оружие» — атрибут мирного времени. Непременный участник парадов, показух, тщательного разбирательства, анализа, сравнений, компьютерного моделирования. Но не более. Применить полноценно все новшества оборонно-нападательного плана не дадут две вещи.Чтобы понять первую, отправимся на 75 лет в прошлое. Во времена Второй мировой войны. Среди стран-участниц были две державы (слава богу, не на нашей стороне), которые всерьез развивали тему этого самого «чудо-оружия». Не считаясь с трудозатратами. В итоге же получился полнейший пшик. Более того, в случае Японии пшик вышел весьма эпичным.Речь, как уже поняли знающие люди, идет о «Мусаси» и «Ямато». Огромные корабли, с которыми действительно не мог сравниться ни один линкор в мире. Возможно, с огромным же боевым потенциалом.Однако отсутствие должной инфраструктуры для действий этих кораблей (крейсера ПВО и авианосцы с истребителями) поставило очень жирную точку в самом начале. Более того, цена, заплаченная американцами за потопление этих кораблей, вообще смехотворна: 28 самолетов.28 самолетов против двух огромных кораблей. Если хотя бы примерно прикинуть стоимость и приплюсовать человеческие потери на обеих кораблях, то становится очевидно: суперлинкоры дешевле было бы просто затопить, открыв кингстоны. Или не строить вообще.Да, и здесь же надо упомянуть про 6 торпед с американской подлодки «Арчер-фиш» в «Синано», систершип утонувших линкоров, переделанный в авианосец. Абсолютно такая же бесславная гибель ни за что.Здесь стоит еще напомнить, что с полезными ископаемыми в Японии не то чтобы плохо, их там просто фактически нет. И то, как надрывалась экономика Японии, строя эти три чудо-корыта, надо учитывать тоже. Однозначно, не скоро оправились.Так что смотрим на ценник.Второй пример от второго участника, Германии. В 1944-45 годах, когда промышленность союзников абсолютно не заморачиваясь, строила тысячи обычных истребителей, бомбардировщиков и штурмовиков, которые успешно приканчивали Люфтваффе в небе и вермахт на земле, немцы строили реактивные самолеты.Идея была хороша, и самолеты, что греха таить, были весьма и весьма неплохи. Но 210 единиц «Арадо-234» и 1433 «Мессершмитт-262» погоды не сделали и ничем особым себя не проявили. Опять же, из-за того, что под них не было должной инфраструктуры. И основное количество реактивных самолетов приговорили на земле, где они стояли без горючего или ремонта.А самолеты были построены. Опять же, смотрим ценник…Возвращаясь в наше время, говоря о цене, стоит еще вспомнить 27 марта 1999 года и ребят Золтана Дани. А также советские радары П-12 «Енисей» и П-18 «Терек» вкупе с советским ЗРК С-125 «Нева».Древность, однако F-117А они «уронили» вполне себе нормально. На все 111 миллионов долларов. Вдребезги.Вот здесь, говоря о ценнике, и кроется суть.Ни одна страна, даже США, сегодня не позволит себе такие расходы, как потери образцов новейшей техники в боевых условиях. Здесь как бы и деньги, и престиж.Конечно, сразу кто-нибудь скажет, что F-22 что-то там в Сирии делал. Да, делал. Сопроводил бомберов, указал цели. Благо, может. В условиях, когда все были уверены в полном отсутствии противодействия. А откуда оно там возьмется, противодействие, да еще и самолету 5-го поколения?То же самое и в отношении израильских F-35. Естественно, будут они что-то делать на Голанах. Опять же потому, что там, в отличие от мест менее гостеприимных, им ничего не грозит.Соответственно, вслед за Су-34, Су-35 и Су-33 есть небольшая вероятность появления в Сирии и Су-57. Но очень небольшая. Ибо пока под этот самолет нет должной инфраструктуры и обученных кадров. А какими темпами идет война, к тому времени, как появится, все уже закончится.То же самое и в отношении «Арматы». Да, танк многообещающий, но, во-первых, дорогой, а во-вторых, под него тоже нужен целый сонм специалистов. И, что еще немаловажно, обученные экипажи, которые смогут справиться с любой проблемой сами, без помощи заводских специалистов. От заводки заглохшего двигателя до настройки забарахлившей электроники, которой танк напичкан.Ну или в каждой части должны быть такие спецы.Так что все войны и конфликты, которые будут происходить в ближайшее время (а они будут происходить), будут вестись по принципам, заложенным еще во Вторую мировую. Выигрывает тот, у кого больше и дешевле.Танк «Тигр» был прекрасен? Без сомнения. Превосходная боевая машина. Классом выше, чем Т-34-85, который был у нас основным танком войны. Но 1354 «Тигра», пусть и тяжелых, с отличной пушкой и хорошей броней, не смогли ничего. Да, покрыли себя славой, как отличные танки у проигравшей стороны.Но 30 с лишним тысяч Т-34-85 плюс 3 000 ИС-2 оказались более весомым аргументом.И да, «если завтра война», в поход пойдут не «Арматы», даже если они и будут в наличии. «Армата» — это танк мирного времени. И быть ему таковым еще лет 10, не меньше, пока победят все «детские болезни», обучат экипажи, техников, электронщиков. А может, и больше.А в поход пойдут «танки войны». Все те же «вечно неисправные», но готовые к бою Т-72. Не Т-90, не Т-80. Т-80 попробовали в первую чеченскую. И во вторую ими даже не пахло в тех местах. Одни Т-72, если верить участникам-танкистам.И то же самое у «вероятных». С танками, обратите внимание, американцы вообще не заморачиваются. Модернизируют «Абрамс», и голова у них не болит. Даже АЗ не ставят, пусть у негра-заряжающего башка пухнет. И модернизировать они его будут до скончания времен. Это выгоднее, чем что-то новое придумывать, потому что воевать с папуасами можно и на «абраше», особенно когда воздух свой.И с воздухом та же картина. F-35 и F-22 — это пугалочка для нас и китайцев. Основная сила «в случае чего» — это все те же F-15 и F-16 у сухопутных и F/A-18 у ВМС. Которые по возрасту еще постарше наших МиГ-29 и Су-27 будут. И ничего, никого это особо не смущает.И никто в здравом уме не пошлет самолеты стоимостью в 90 миллионов долларов за штуку (в случае с 35-м) на русские ракеты. А вдруг С-400 действительно так хороши, как об этом говорят?Смотрим на ценник. Плюс потеря престижа.Собственно, как бы ни не нравилась Россия сегодняшняя доброй половине мира, на нас никто воевать даже не дернется. Несмотря ни на что. Момент упущен, как ни крути. И здесь дело не в «Арматах» и самолетах. Дело в том кошмаре, который в случае чего вылетит на свет божий из шахт и контейнеров. И свет божий светом быть однозначно перестанет.Смотрим на ценник? Не стоит, и так все понятно. «Весь мир в труху».А жить хотят все. Особенно те, кто первыми ляжет. То есть пеплом по ветру пойдет.Потому купить, сменить правителей на более сговорчивых, благо готовых повести нас снова к светлой демократии хоть отбавляй. Отбавляют, да, но не так часто, как хотелось бы.Но не воевать. Война с Россией — это действительно весьма сомнительная перспектива. С весьма непонятным финалом.Тем более, что все, что нужно, для ответа в наличии имеется.А все эти «вудерваффы», «неимеющиеаналоговвмире» пусть будут. Они хороши не только для парадов. Это еще и демонстрация того, что можем. Можем разработать, можем произвести, можем применить. Последнее — с определенной долей вероятности.Как Ка-50 в Чечне.Уповать же на «чудо-оружие», как на меч-кладенец, просто легкомысленно. 200, 300, или сколько там «Армат» ничего не сделают против танковой армады НАТО. Если представить гипотетический полигон (например, на территории Европы), где может такое произойти. Как 100 Су-57 против всей копны ВВС США. Опять же, гипотетически.Немцы и японцы доказали в свое время, что «чудо-оружие» сильнее бьет по бюджету своему, чем по противнику. Нет, здорово, что придумали «Армату». Хорошо, что она есть. Но есть и несколько тысяч Т-72, которые дадут спокойно отладить, запустить в серию и подготовить все, что нужно для того, чтобы Т-50 нормально зашел в войска.Да, это будет точно не завтра. А оно и не нужно завтра, по крайней мере, пока нет очереди помериться органоидами в плане длины и стойкости.Тем более, что нас уничтожать будут совсем другими методами.