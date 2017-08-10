18:59 10 августа

Таблоид The Sun опубликовал руководство по выживанию в Третьей мировой

Британский таблоид The Sun на фоне угроз США и КНДР в адрес друг друга призвал готовиться к Третьей мировой войне и опубликовал "официальное руководство по выживанию" при ядерном взрыве.

В своей публикации таблоид дает несколько десятков советов, как вести себя в различных ситуациях, предшествующим ядерной войне и во время ядерного взрыва:

Что делать перед ядерным взрывом?
Собрать комплект припасов, который включает нескоропортящуюся еду, фонарик (лучше несколько) на батарейках или с ручным заводом, запас батареек. Имеет смысл собрать два комплекта – один, большой, для рабочего места, другой, портативный, для машины на случай срочной эвакуации

Продумать план поведения вашей семьи в чрезвычайной ситуации. В момент удара члены семьи могут быть в разных местах, поэтому нужно заранее решить, как вы свяжетесь друг с другом и соберетесь вместе
Выяснить, оборудованы ли общественные здания в вашем районе противорадиационными убежищами. Если информации о таких местах нет, следует составить свой список потенциальных убежищ: это могут быть подвалы, либо центральные комнаты без окон средних этажей высоких зданий


Таблоид The Sun опубликовал руководство по выживанию в Третьей мировой


Что делать во время ядерного взрыва?
Слушать официальную информацию онлайн, по радио или по телевизору, следовать инструкциям работников аварийно-спасательных служб
Если власти предупредили о скорой атаке, необходимо немедленно найти укрытие, лучше всего под землей, и оставаться там до получения новых инструкций
Чтобы защититься от радиоактивных частиц, следует укрыться в ближайшем здании, лучше всего из кирпича или бетона
Если в течение нескольких минут у вас получится найти хорошее укрытие – например, многоэтажное здание или подвал, сразу же бегите туда
Лучше всего оказаться либо как можно глубже под землей, либо в центре высокого здания. Необходимо добиться того, чтобы между вами и радиоактивными частицами было как можно больше бетона, кирпичей и почвы
Будьте готовы оставаться в укрытии в течение как минимум суток, до тех пор, пока власти не дадут вам знать, что можно его покинуть


Что делать, если во время ядерного взрыва вы оказались на улице?
Ни в коем случае не смотрите на вспышку - она может вас ослепить
Укройтесь за чем угодно, что хоть как-то может вас защитить
Распластайтесь на земле и прикройте голову. Если взрыв произошел на расстоянии, взрывная волна может дойти до вас через 30 секунд
Найдите укрытие как можно скорее, даже если вы находитесь во многих километрах от эпицентра ядерного взрыва. Ветер может переносить радиоактивные осадки на сотни километров
Если во время или после взрыва вы были на улице, постарайтесь как можно быстрее очистить тело от радиоактивного материала
Снимите одежду, чтобы не дать радиоактивным частицам распространяться. Сняв верхнюю одежду, можно избавиться от 90% радиоактивного материала
Если возможно, поместите зараженную одежду в пластиковый контейнер и запечатайте или завяжите его
Примите душ, хорошо намылившись. Не трите и не расчёсывайте кожу
Вымойте голову шампунем или мылом. Не используйте кондиционер для волос


Что делать после ядерного взрыва?
Возможно, вам придется оставаться в укрытии около месяца : количество радиоактивных осадков напрямую зависит от размера бомбы и от того, насколько близко к земле она взорвалась.
Тем не менее, жители большинства пострадавших районов смогут выйти из убежищ уже через несколько дней и, если необходимо, эвакуироваться в другие районы.
Необходимо продолжать слушать радио или смотреть телевизор, чтобы узнать, куда можно ехать, а каких мест лучше избегать.
Не следует забывать, что радиацию нельзя увидеть, понюхать или распознать с помощью других чувств.


Напоминаем, что во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что если Пхеньян собирается продолжать эскалацию ядерной угрозы, то «будет встречен огнем и яростью». В ответ КНДР объявила о разработке плана, согласно которому будет атакована американская база Андерсен на острове Гуам в Тихом океане.

Американский сенатор Линдси Грэм назвал два сценария, при которых может начаться война США и КНДР, отметив, что президент страны Дональд Трамп «обозначил красную линию» для Пхеньяна, которую нельзя переходить, передает РИА Новости.

Использованы фотографии: © AFP 2017 / Kim Won-Jin
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 31

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  1. himRa Сегодня, 17:32
    истерия начинается вновь ...продолжается ...следующий номер прыжок из окна!
    himRa
    1. Zibelew Сегодня, 17:34
      Продолжают нагнетать обстановку.
      Zibelew
      1. ватник Сегодня, 17:38
        А что тут удивительного? Трамп "маньяк" и он вполне может развязать войну ради своей личного удовольствия и в подтверждение своей власти над миром убив сотни тысяч или миллионы людей..
        ватник
        1. himRa Сегодня, 17:45
          Цитата: ватник
          А что тут удивительного? Трамп "маньяк" и он вполне может развязать войну ради своей личного удовольствия и в подтверждение своей власти над миром убив сотни тысяч или миллионы людей..

          Поэтому конгресс пытается его всячески ограничить,даже можно говорить о парламентской стране ,Трампа зажали в тиски в попытке вырваться он действительно может "начудить"
          himRa
          1. ватник Сегодня, 17:48
            Цитата: himRa
            Поэтому конгресс пытается его всячески ограничить,даже можно говорить о парламентской стране ,Трампа зажали в тиски в попытке вырваться он действительно может "начудить"

            Там честно говоря и конгресс не на много лучше Трампа в США после распада социалистической системы год от года прогрессирует какое то не совсем здоровое заболевание во властных структурах.
            ватник
            1. Татьяна Сегодня, 18:09
              Бред для зомбопридурков!
              Бомбоубежищ и укрытий для всех не хватит! В борьбе за них среди населения начнутся драки и убийства друг с другом !
              Представляю, что будет! На поверхности останутся самые слабые - старики, женщины и дети! Всем им будет полный "пис^ец"!
              Между тем, наивным и недалёким умом европейцам внушают атомарную надежду, что кто-то - а именно он самый из всех остальных - после ядерного ответного удара останется жив!
              Татьяна
        2. cniza Сегодня, 17:49
          Эта ситуация для кого то стала бизнесом , скоро начнут всевозможные средства защиты продавать и строить убежища.
          cniza
          1. Logall Сегодня, 18:10
            Цитата: cniza
            Эта ситуация для кого то стала бизнесом , скоро начнут всевозможные средства защиты продавать и строить убежища.

            Спекуляции по поводу ядерной войны были всегда. Чему удивляться, если несколько лет назад в штатах вышла брошурка "Что делать в случае "Зомби апокалипсиса"!"...!
            Logall
      2. Дуплет Сегодня, 17:44
        Цитата: Zibelew
        Продолжают нагнетать обстановку.

        Такие нагнетания реально могут привести к войне и сух паек им не поможет. Вот что должны втирать своему пиплу таблоиды.
        Дуплет
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 18:28
          Цитата: Дуплет
          Цитата: Zibelew
          Продолжают нагнетать обстановку.

          Такие нагнетания реально могут привести к войне и сух паек им не поможет. Вот что должны втирать своему пиплу таблоиды.

          На войну они вряд ли решатся , вот натравить кого нибудь это США запросто...А сейчас идет очередной рекламный шум и выбивание дополнительных денег на армию , ну и прохиндеи наживаются на истерии ..Трамп пытается поднять свой рейтинг и России с Китаем ему в этом немного помогает в ООН..хе хе Может от Сирии отстанут хоть немного, хотя там Израиль завоет о холокосте типо их бросили на расправу русским и арабам и т.д. laughing Посмотрим , что будет дальше..КНДР держись и на провокации не поддавайся ...Поддержим в случае чего, как и раньше!
          ОТДЕЛ
  2. Вал31rus Сегодня, 17:40
    бла-бла-бла
    Вал31rus
  3. dojjdik Сегодня, 17:43
    на гавайях это покажите и заодно во всей калифорнии туда тоже может ракетка залететь- а хрущ оказался трусом когда его кенеди на понт брал вот как себя товарищ Ким поведет-выхода у него нет но если поднимет лапки то веревка уже готова
    dojjdik
  4. JIaIIoTb Сегодня, 17:44
    Необходимо продолжать слушать радио или смотреть телевизор, чтобы узнать, куда можно ехать, а каких мест лучше избегать.

    Я плакаль! Все будет работать! И радио и телевидение! Фигня эта 3-я мировая! feel laughing
    JIaIIoTb
  5. болот Сегодня, 17:49
    Хе,хе-фирмы производящую экипировку для Выживальщиков,не плохо наварятся.А так же производители бункеров.
    А так идея разумная,с нулевых что сверху описано храню в двух пластиковых бочках в погребе.А воду во флягах меняю через день.
    болот
  6. salat Сегодня, 17:51
    Примите душ, хорошо намылившись. Не трите и не расчёсывайте кожу
    Вымойте голову шампунем или мылом. Не используйте кондиционер для волос.

    А что так можно было да? laughing laughing laughing fellow
    salat
    1. Ugolek Сегодня, 17:58
      Хе-хе, не Хо-хо, но слова о том, что Трамп в геополитике неуклюж начинают постепенно сбываться....Не наломал бы дров, он далеко не Линкольн...
      Ugolek
  7. Сибирь55 Сегодня, 17:58
    Чёй-то защекотились исключительные.В штатах, вон,бункера раскупают. Продажи бункеров выросли на 90% за последние две недели на фоне обострения отношений Пхеньяна и Вашингтона.
    Жители Японии, на фоне роста напряженности вокруг КНДР, в последнее время стали больше интересоваться приобретением бомбоубежищ, сообщает в четверг сайт британского издания The Independent.
    Сибирь55
  8. Altona Сегодня, 18:08
    Купите пару ящиков красного вина и коньяка. Запаситесь сухим и сгущеным молоком. А впрочем, зачем это я?
    Altona
    1. болот Сегодня, 18:20
      Цитата: Altona
      Купите пару ящиков красного вина и коньяка. Запаситесь сухим и сгущеным молоком. А впрочем, зачем это я?

      У моего кента,бабушка в погребе с конца 80х хранит водку ящиками,не самопал,да две канистры со спиртом.А остальное крысы погрызли.Фигли во время войны жила.
      болот
  9. Altona Сегодня, 18:09
    Цитата: salat
    Примите душ, хорошо намылившись. Не трите и не расчёсывайте кожу
    Вымойте голову шампунем или мылом. Не используйте кондиционер для волос.

    -----------------------
    Аха, постарайтесь раствориться в мыльной воде. laughing
    Altona
  10. Громобой Сегодня, 18:15
    Необходимо продолжать слушать радио или смотреть телевизор, чтобы узнать, куда можно ехать, а каких мест лучше избегать.
    А зачем куда то ехать,если как я погляжу и радио будет работать и телевидение?Сиди себе в бункере и дуй пиво под чипсы,футбол значит тоже не отменят и "...матч состоится в любую погоду...! wassat
    Громобой
    1. болот Сегодня, 18:25
      Цитата: Громобой
      если как я погляжу и радио будет работать и телевидение?

      Что,что там мелких теле-радиостанций очень много,лицензия,даже вещающие по округу или в пределах поселения.
      А у нас,в Караганде такие нашлись,быстро нашли и прикрыли.
      болот
      1. Громобой Сегодня, 18:42
        Цитата: болот
        А у нас,в Караганде такие нашлись,быстро нашли и прикрыли.

        Раз не положено,то правильно сделали,что прикрыли.Кто их знает,что они там вещать собирались.Может идеологические диверсанты или телехулиганы,вот типо этих))).Лидер вашей нации правит твёрдо и многие безвинные с виду вещи в этом
        случае не приветствуются.
        Громобой
        1. болот Сегодня, 18:46
          Цитата: Громобой
          Раз не положено,то правильно сделали,что прикрыли.Кто их знает,что они там вещать собирались.

          Да выявлять их начали после заявления граждан,которым не понравились матерные песни и шансон laughing
          болот
  11. Ryszard Ewiak Сегодня, 18:16
    К сожалению, глобальная ядерная война неизбежна, как смерть, и мы должны к этому подготовиться. Книга Откровения предупреждает: «И вышел другой конь, огненно-красный, и всаднику, сидящему на нем, было позволено взять мир с земли, чтобы люди убивали друг друга. И ему был дан большой меч [в этом контексте означает ядерный меч]. И когда он снял третью печать, я услышал, как третье живое существо сказало: «Иди!» Тогда я посмотрел и увидел черного коня. У всадника, сидящего на нем, в руке были весы [продовольствие будет нормировано]. И я услышал голос, который говорил как бы среди четырех живых существ: «Хиникс [примерно 1л.] пшеницы за динарий [дневной заработок], и три хиникса ячменя за динарий; а елея и вина не повреждай [являются устойчивых к засухе и жаре]» (6:4-6). Об этой войне писал уже Моисей (Числа 24:23,24). Писал об этом тоже пророк Даниил (11:29,30). Это не будет конец света или Армагеддон. Как предрёк Иисус, всё же это будет «начало родовых болей» (Матфея 24:7,8).
    Ryszard Ewiak
  12. Доктор Бармалей Сегодня, 18:23
    В своей публикации таблоид дает несколько десятков советов, как вести себя во время ядерного взрыва

    Думаю, большинство западных людей начнет делать селфи на фоне взрыва.
    Доктор Бармалей
  13. МВГ Сегодня, 18:32
    "Что делать перед ядерным взрывом?" - гыы, ща, прям разбежались сообщать: "ща будет ядерный взрыв" ...
    Выживут только случайно выжившие; из них - те те, у кого будет иметь доступ к запасам: вода, еда; из них - те, кто приспособится, в последующем, добывать пищу в новых условиях.
    А на самом деле, пребывание в зоне поражения ядерного взрыва не так опасно, как расписывают. Главное, под прямое свето-тепловое излучение и ударную волну не попасть
    МВГ
  14. HAM Сегодня, 18:38
    Я так понял,что"ВЛАСТИ" в британии бессмертны,телевидение и радио излучения не боится..

    "..Распластайтесь на земле и прикройте голову..."---забыли :"накройте автомат телом,чтобы не расплавился!" laughing
    HAM
    1. Alexey RA Сегодня, 18:47
      А вот не надо искажать классику. smile
      Правил выживания в Третьей Мировой войне всего два - одно для гражданского населения, другое для военных:
      Гражданскому населению в случае начала ядерной войны нужно завернуться в простыни и медленно (дабы не создавать паники) ползти на кладбище.
      А военнослужащим надлежит во время ядерного взрыва держать автомат на вытянутых руках, дабы расплавленный металл не попортил казённое обмундирование.
      Alexey RA
  15. Egorovich Сегодня, 18:51
    При ядерной войне нужно взять лопату, вырыть могилу,воткнуть лопату в вырытую землю, лечь в эту яму и надеяться, что в последствии закопают.Если кто останется. Запад опять дурит.
    Egorovich
    1. болот Сегодня, 18:57
      Цитата: Egorovich
      При ядерной войне нужно взять лопату, вырыть могилу,воткнуть лопату в вырытую землю, лечь в эту яму и надеяться, что в последствии закопают.Если кто останется.

      А если вы проживаете в зоне подтопления,сейсмической активности,техногенных аварий.Что по рекомендуете населению?Надеяться на ЧСников и органы местной власти?
      болот
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