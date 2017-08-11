Ничего личного – просто цифры: балтийские учения НАТО vs «Запад–2017»

Как известно, российские и белорусские соседи продолжают настаивать, что в сентябре Москва привезет в Белоруссию «большое войско» В частности, министр обороны Эстонии Юри Луйк, неоднократно подчеркивал, что в маневрах будет задействовано 100 000 солдат. Ранее представители польского МИДа и минобороны республики подготовили отчет, заявив о 30 000 участниках «Запада». Напомним, по официальным данным к тренировке планируется привлечь 12 700 военнослужащих.Очевидно, одной из причин, почему американские сателлиты в несколько раз завышают цифры военных мероприятий Москвы и Минска, является намерение оправдать масштабы учений НАТО, проводимые на своей территории. Согласно информации из открытых источников в период с 1 мая по 20 сентября в Польше, Литве, Латвии и Эстонии запланировано более 10 (за год больше 18) крупных учений под эгидой Организации Североатлантического договора.Чтобы не быть голословным, попытаемся оценить численный состав завершившихся и запланированных на ближайшее время военных активностей НАТО у восточных границ.С 15 по 26 мая состоялись маневры «Puma» (2,5 тысячи), в ходе которых 15 механизированная бригада и многонациональный натовский батальон отрабатывали задачи по налаживанию взаимодействия.В начале июня республика принимала военно-морские учения «Балтийские операции» (4000 военнослужащих из 14 стран и около 100 кораблей и самолетов). Параллельно проходила часть крупномасштабных маневров «Saber Strike», куда привлекались 3000 военных. Кроме того, в середине сентября состоится командно-штабная проверка «Турнир с трезубцем» (1000 человек).Таким образом, Варшава записывает на свой счет четыре тренировки НАТО и 10500 участников. При этом из балтийской четверки республика стала единственной, где уместно говорить о снижении численности маневров альянса (год назад прошли тридцатитысячные учения «Анаконда–2016» - Прим. ред.).Главной проверкой боевой готовности сил альянса в Эстонии стали международные учения «Весенний шторм» (8–26 мая), в которых было задействовано 9 000 солдат и офицеров из 14 стран. При этом сами маневры запомнились многочисленными дорожно-транспортными происшествиями с участием боевой техники.Также местные силы во взаимодействии с многонациональным батальоном НАТО в составе 2000 человек личного состава отрабатывали мероприятия в рамках маневров «Saber Strike». Резюмируя, с 1 мая по стране прошагало порядка 11 тысяч военных альянса.В этом году Рига была назначена хозяйкой «Saber Strike», проходившем также в Польше, Эстонии и Литве. Из 11 тысяч участников на латвийских полигонах тренировалось 2 500 человек.Кроме того, в середине июля прошла совместная тренировка (1500 участников) многонационального батальона НАТО и представителей латвийских вооруженных сил.Суммируя оба мероприятия, получаем 4000. Отметим, в рамках «Запада–2017» Москва направит в Белоруссию 3000 военных.Среди наиболее крупных военных мероприятий, проходивших в Литве можно выделить артиллерийские тренировки «Пылающий гром» и «Наследие Торбука», проверку подразделений связи «Крепкий кобальт» и международные учения по обороне Сувалкского коридора «Железный волк». Общая численность задействованных сил составила 8000 участников.Подытоживая, суммарная численность представителей НАТО в Балтии составила 34–35 тысяч без учета немногочисленных проверок боеготовности, а также маневров, информация по которым не представлена в открытом доступе. Иными словами, по Польше и странам Прибалтики с мая по сентябрь прошагало около 40 тысяч пар натовских сапог, что втрое превышает численность совместного учения России и Белоруссии «Запад–2017».Как бы то ни было, напоминания Варшаве и трем прибалтийским тиграм, что именно их действия создают в регионе напряженную обстановку, не приносят никаких результатов. Балтийский квартет давно привык видеть только то, на что ему укажет рука из-за океана и старается не замечать очевидных вещей.