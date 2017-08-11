Западу Арктика не нужна, но отдать ее России тоже жалко

Многие годы Северный полюс казался никому не нужным, и никто на него не претендовал. Комиссия ООН по границам арктического шельфа недавно отметила двадцатилетие, то есть вопрос о сферах влияния на Севере возник не вчера. До начала XXI века границы секторов ответственности между США, Канадой, Норвегией, Швецией, Данией, Исландией и Финляндией очерчивались приблизительными формулировками вроде «все территории к северу от Аляски принадлежат США».Первую заявку на расширение границ своего континентального шельфа подала Россия в 2001 году. Тогда ее рассмотрение приостановили за недостаточностью законодательной базы. В 2007 году Российская Федерация провела исследования дна Северного Ледовитого океана, в результате которых была установлена связь хребта Ломоносова с российской территорией.В 2015 году Москва подала заявку во второй раз, и через год началось ее рассмотрение. Очевидность и неопровержимость представленных в ней результатов исследований, похоже, стала неприятным сюрпризом для других стран, которые тоже не отказались бы передвинуть свои границы подальше на север.Привлекательность Арктики, конечно, совсем не в квадратных километрах, которые можно получить, проведя комплекс научных работ. По оценкам экспертов, на дне океана хранится около 30% мировых запасов нефти и 13% объема природного газа. Этот факт превращает абстрактные территориальные претензии в осязаемый потенциальный доход в государственный бюджет.Добыча углеводородов из-под толщи воды – это совсем не то же самое, что работа на суше. Процесс извлечения и транспортировки энергоресурсов возможен только при помощи ледоколов. Ледокольный флот России представлен 40 ледоколами различных классов, у остальных стран не более десяти. И они, в первую очередь Америка с ее амбициями, понимают, что в этой гонке шансов у них не много.Но Великобритания этого не поняла. 2 августа в издании The Telegraph появился материал с заголовком «Забудьте об Украине, Британия в центре нового конфликта в Арктике между Россией и Западом». Название вызывает много вопросов, и какое отношение Британия имеет к Арктике, автор решил не объяснять. Зато он назвал арктический регион новой горячей точкой наряду с Сирией, Ливией, Северной Кореей и Украиной.Остальной текст публикации никакой смысловой нагрузки не несет. Интерес представляют собой комментарии. Некто Вильям Томпсон удивляется, зачем автор статьи пересказывает общеизвестные факты: «Мистер Фоксел недавно проснулся и решил написать статейку в «Телеграф», а «Телеграф» решил ее опубликовать. В каком забавном мире мы живем». Другой комментатор, Дэвид Марш, не понимает, в чем причина беспокойства: «Земля Франца-Иосифа – это российская территория. Эндрю Фоксел расстроился, что русские оккупируют свои собственные земли? Посмотрите на карту Арктики, больше чем ее половина так или иначе принадлежит России, длина российской береговой линии в Арктике – более 9000 миль». Чарльз Тернер объясняет, почему правительства западных стран обеспокоены: «Пока Запад и США сосредоточились на разжигании войн на Ближнем Востоке, Путин не спеша занялся новыми территориями с ценными ресурсами, подавая заявки в ООН и инвестируя в будущее».Похоже, западная пропаганда не такая уж и качественная, раз комментаторы одного из крупнейших британских изданий до сих пор не верят в «российскую угрозу». С другой стороны, мнение обычных жителей Соединенного Королевства звучит гораздо тише, чем рупор масс-медиа и правительств. Арктика должна была стать «территорией диалога», а стала еще одной площадкой для политических интриг.