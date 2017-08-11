Чем ответить силам, пытающимся разыграть "татарскую" карту?
Создаётся впечатление, что некие силы сознательно пытаются разыграть этническую карту в России. Менее месяца назад на «ВО» выходил материал под заголовком «Казань-Москва. Операция «Разделение полномочий». Ссылка и все подробности о сути вопроса – тут. В материале рассказывалось, что 24 июля 2017 года – крайняя дата действия договора о распределение полномочий между федеральным центром и властями Республики Татарстан. По сути, если до 24 июля Москва отказывалась продлить срок действия договора, ранее в особом (весьма тернистом) порядке заключённого с Татарстаном, то республика автоматически получала ровно такие же полномочия, как и любой другой субъект российской федерации – на основании федерального законодательства.
И вот, 24 июля миновало, Москва о продлении срока действия договора фактически об особом статусе Татарстана в составе федерации спокойно отмолчалась, а это по факту означает, что Татарстан теперь такой же как и вся остальная Россия. Для «всей остальной России» было откровенно не понятно, почему у отдельно взятой республики существенно больше привилегий (в первую очередь экономического (налогового) характера), нежели у других субъектов, а потому, казалось, теперь всё встало на свои места. Все равны. И юридически нет тех, кто «равнее».
Однако определённым элитам внутри самого Татарстана явно не хотелось прощаться с наличием тех «особых отношений», которые складывались ещё с начала 90-х, когда в Татарстане (одном из двух регионов наряду с Чечнёй) было проигнорировано подписание федеративного договора.
Так что же получается сегодня, и о какой этнической карте, упомянутой в начале, идёт речь?
А получается то, что политические и околополитические элиты Республики Татарстан уже в который раз пытаются обратиться к Москве с заявлением о том, чтобы для республики оставили должность президента. Казалось бы, в чём проблема – пусть хоть должность верховного султана будет введена, главное, чтобы распределение полномочий между регионом и центром было аналогичным распределению полномочий с центром других субъектов РФ. Но в том всё и дело, что татарстанские элиты пытаются держаться за президентский статус внутри республики, чтобы выторговать себе как минимум прежние преференции – налоговые послабления, определённую финансовую независимость от Москвы. То есть, речь идёт о том, чтобы сделать республику всё-таки несколько «равнее других». Понять это, в принципе, можно – каждый хочет блага.
Но весь вопрос, как ситуация развивается. Главное на сегодняшний день состоит в том, что Конституция России как федеративного государства по целому ряду пунктов вступает в противоречие с Конституцией Татарстана. При этом в Татарстане считают, что именно общероссийскую Конституцию было бы неплохо поменять так, чтобы соответствие прослеживалось.
Открытой конфронтации с федеральным центром, слава богу, нет, однако напряжённость нарастает. Для лоббирования интересов используется даже такой, казалось бы, далёкий от прямых политических перипетий инструмент как Всемирный конгресс татар. На съезде ВКТ и прозвучало очередное обращение к Владимиру Путину, в котором было заявлено, что без собственного президента Татарстану ну никак, понимаешь, нельзя, ибо это повлияет чуть ли не на национальную самобытность и прочее, прочее. Но, как уже было отмечено, президентский статус – фактор вторичный. Первично то, что Республика Татарстан на основании принятой в начале 90-х Конституции позиционирует себя фактически как независимое государство в составе федерации. А у государства, по понятным причинам, должно быть всё своё: от главы до системы налогообложения, а то и до собственных вооружённых сил. Конечно, о последнем никто не говорит, а вот о финансах идут горячие споры и настоящие подковёрные баталии.
Выступая на упомянутом Всемирном конгрессе татар, первый президент РТ Минтимер Шаймиев прокомментировал вопросы, вызывающие трения между Казанью и Москвой. В первую очередь речь зашла именно о конституционных нестыковках. Шаймиева цитирует сайт ВКТ:
Я был в гуще событий, поэтому могу сказать, что многие экономические вопросы тогда были решены. В тексте соглашения 2007 года (именно это соглашение и действовало до последнего времени) не было экономических вопросов. Правовые вопросы есть. Это сложные вопросы, связанные с нашей Конституцией. Они до сих пор не решены. Здесь никого нельзя обвинять. Конституция Татарстана была принята раньше российской. И их несоответствие друг другу вполне объяснимо. Это была такая эпоха. И сегодня на повестке дня – сближение этих двух конституций.
Итак, есть трения, есть нестыковки, есть споры. И на этом фоне есть силы, которые такого рода боданиями между Казанью и Москвой явно готовы воспользоваться. Достаточно вспомнить, что около двух дет назад председатель всё того же Всемирного конгресса татар Ринат Закиров заявлял о том, что «Москва подталкивает татар к тому, что было в стране в 90-е годы – выходу на улицу безудержной толпы». И речь тогда шла вовсе не о распределении полномочий, а о такой безобидной вещи как концепция преподавания русского языка и литературы в регионах России. В общем, как видно, сил, настроенных на то, чтобы разыграть так называемую татарскую карту хватает, и если с этими силами «плотно не работать», то грёзы о безудержной толпе вполне могут вылиться в реальность – при учёте того, что всегда найдутся те, кто готов помочь «печеньками»...
На самом деле взаимные бодания федерального центра и Казани вполне можно пустить в конструктивное русло. Ещё раз напомню: Конституция Татарстана по ряду пунктов вступает в противоречие с Конституцией федеральной. Почему бы этим не воспользоваться на благо как Татарстана, так и всей Российской Федерации. Дело в том, что слышны вопли отдельных «левозащитников» (как пример, упомянутый представитель ВКТ в 2015-м) об «ущемлении прав татарского народа». А ещё дело в том, что нынешняя российская Конституция, как известно, писана не без прямой помощи со стороны заокеанских советников. Суммируя всё это, вполне можно решить вопрос таким компромиссом, при котором обе Конституции действительно примут обновлённый вид. Татарстанская – получит форму основного закона субъекта федерации с, понятное дело, гарантиями на взаимовыгодных основаниях. А общероссийская – избавится от влияния американской и проамериканской элиты, которое (влияние) сегодня приходится в пожарном порядке поливать холодной водой в виде принятия дополнительных законов – как пример, закон о верховенстве международных законов над российскими только в том случае, если первые не вступают в явное противоречие со вторыми. Сближать основные законы - кровь из носу - нужно уже сегодня.
Если такие, конституционные, вопросы решить за круглым столом, то это стало бы сигналом для всех «друзей России» о том, что наша страна – по-настоящему сильное, единое федеративное государство, учитывающее интересы не только элит на нескольких квадратных километрах в центре Москвы или Казани, но и всего многонационального народа Российской Федерации. В противном же случае карта трений между центром и Татарстаном в определённый момент будет доставаться из колоды (или из рукава) в виде дополнительного козыря по дестабилизации обстановки в отдельно взятой республике, а затем и по всей стране. При учёте того, что не за горами президентские выборы, можно сделать и прогноз относительно того, что к предвыборному циклу карту точно извлекут; уже пытаются...
И вот, 24 июля миновало, Москва о продлении срока действия договора фактически об особом статусе Татарстана в составе федерации спокойно отмолчалась, а это по факту означает, что Татарстан теперь такой же как и вся остальная Россия. Для «всей остальной России» было откровенно не понятно, почему у отдельно взятой республики существенно больше привилегий (в первую очередь экономического (налогового) характера), нежели у других субъектов, а потому, казалось, теперь всё встало на свои места. Все равны. И юридически нет тех, кто «равнее».
Однако определённым элитам внутри самого Татарстана явно не хотелось прощаться с наличием тех «особых отношений», которые складывались ещё с начала 90-х, когда в Татарстане (одном из двух регионов наряду с Чечнёй) было проигнорировано подписание федеративного договора.
Так что же получается сегодня, и о какой этнической карте, упомянутой в начале, идёт речь?
А получается то, что политические и околополитические элиты Республики Татарстан уже в который раз пытаются обратиться к Москве с заявлением о том, чтобы для республики оставили должность президента. Казалось бы, в чём проблема – пусть хоть должность верховного султана будет введена, главное, чтобы распределение полномочий между регионом и центром было аналогичным распределению полномочий с центром других субъектов РФ. Но в том всё и дело, что татарстанские элиты пытаются держаться за президентский статус внутри республики, чтобы выторговать себе как минимум прежние преференции – налоговые послабления, определённую финансовую независимость от Москвы. То есть, речь идёт о том, чтобы сделать республику всё-таки несколько «равнее других». Понять это, в принципе, можно – каждый хочет блага.
Но весь вопрос, как ситуация развивается. Главное на сегодняшний день состоит в том, что Конституция России как федеративного государства по целому ряду пунктов вступает в противоречие с Конституцией Татарстана. При этом в Татарстане считают, что именно общероссийскую Конституцию было бы неплохо поменять так, чтобы соответствие прослеживалось.
Открытой конфронтации с федеральным центром, слава богу, нет, однако напряжённость нарастает. Для лоббирования интересов используется даже такой, казалось бы, далёкий от прямых политических перипетий инструмент как Всемирный конгресс татар. На съезде ВКТ и прозвучало очередное обращение к Владимиру Путину, в котором было заявлено, что без собственного президента Татарстану ну никак, понимаешь, нельзя, ибо это повлияет чуть ли не на национальную самобытность и прочее, прочее. Но, как уже было отмечено, президентский статус – фактор вторичный. Первично то, что Республика Татарстан на основании принятой в начале 90-х Конституции позиционирует себя фактически как независимое государство в составе федерации. А у государства, по понятным причинам, должно быть всё своё: от главы до системы налогообложения, а то и до собственных вооружённых сил. Конечно, о последнем никто не говорит, а вот о финансах идут горячие споры и настоящие подковёрные баталии.
Выступая на упомянутом Всемирном конгрессе татар, первый президент РТ Минтимер Шаймиев прокомментировал вопросы, вызывающие трения между Казанью и Москвой. В первую очередь речь зашла именно о конституционных нестыковках. Шаймиева цитирует сайт ВКТ:
Я был в гуще событий, поэтому могу сказать, что многие экономические вопросы тогда были решены. В тексте соглашения 2007 года (именно это соглашение и действовало до последнего времени) не было экономических вопросов. Правовые вопросы есть. Это сложные вопросы, связанные с нашей Конституцией. Они до сих пор не решены. Здесь никого нельзя обвинять. Конституция Татарстана была принята раньше российской. И их несоответствие друг другу вполне объяснимо. Это была такая эпоха. И сегодня на повестке дня – сближение этих двух конституций.
Итак, есть трения, есть нестыковки, есть споры. И на этом фоне есть силы, которые такого рода боданиями между Казанью и Москвой явно готовы воспользоваться. Достаточно вспомнить, что около двух дет назад председатель всё того же Всемирного конгресса татар Ринат Закиров заявлял о том, что «Москва подталкивает татар к тому, что было в стране в 90-е годы – выходу на улицу безудержной толпы». И речь тогда шла вовсе не о распределении полномочий, а о такой безобидной вещи как концепция преподавания русского языка и литературы в регионах России. В общем, как видно, сил, настроенных на то, чтобы разыграть так называемую татарскую карту хватает, и если с этими силами «плотно не работать», то грёзы о безудержной толпе вполне могут вылиться в реальность – при учёте того, что всегда найдутся те, кто готов помочь «печеньками»...
На самом деле взаимные бодания федерального центра и Казани вполне можно пустить в конструктивное русло. Ещё раз напомню: Конституция Татарстана по ряду пунктов вступает в противоречие с Конституцией федеральной. Почему бы этим не воспользоваться на благо как Татарстана, так и всей Российской Федерации. Дело в том, что слышны вопли отдельных «левозащитников» (как пример, упомянутый представитель ВКТ в 2015-м) об «ущемлении прав татарского народа». А ещё дело в том, что нынешняя российская Конституция, как известно, писана не без прямой помощи со стороны заокеанских советников. Суммируя всё это, вполне можно решить вопрос таким компромиссом, при котором обе Конституции действительно примут обновлённый вид. Татарстанская – получит форму основного закона субъекта федерации с, понятное дело, гарантиями на взаимовыгодных основаниях. А общероссийская – избавится от влияния американской и проамериканской элиты, которое (влияние) сегодня приходится в пожарном порядке поливать холодной водой в виде принятия дополнительных законов – как пример, закон о верховенстве международных законов над российскими только в том случае, если первые не вступают в явное противоречие со вторыми. Сближать основные законы - кровь из носу - нужно уже сегодня.
Если такие, конституционные, вопросы решить за круглым столом, то это стало бы сигналом для всех «друзей России» о том, что наша страна – по-настоящему сильное, единое федеративное государство, учитывающее интересы не только элит на нескольких квадратных километрах в центре Москвы или Казани, но и всего многонационального народа Российской Федерации. В противном же случае карта трений между центром и Татарстаном в определённый момент будет доставаться из колоды (или из рукава) в виде дополнительного козыря по дестабилизации обстановки в отдельно взятой республике, а затем и по всей стране. При учёте того, что не за горами президентские выборы, можно сделать и прогноз относительно того, что к предвыборному циклу карту точно извлекут; уже пытаются...
Автор: Володин Алексей
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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