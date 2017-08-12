Министерство обороны Молдовы обманывает президента: американцы строят военную базу у границ с Приднестровьем!

«Расцениваю это как очередную провокацию со стороны правительства Молдавии. Строительство военных объектов должно быть согласовано с президентом страны, который является и верховным главнокомандующим» — заявил президент Молдовы Игорь Додон.Одной из главных новостей этой недели стало сенсационное заявление вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Рогозина, который, ссылаясь на материалы телеканала «Russia today», обвинил американцев в подготовке боевиков на молдавском полигоне Бульбоака для войны с Приднестровьем.Сообщение высокопоставленного московского чиновника вызвало моментальную реакцию в средствах массовой информации и среди общественно-политических деятелей России и Молдовы.Не мог не отреагировать и президент Игорь Додон, который пообещал Рогозину и всем своим избирателям разобраться в вопросе.«Расцениваю это как очередную провокацию со стороны правительства Молдавии. Строительство военных объектов должно быть согласовано с президентом страны, который является и верховным главнокомандующим. С нами этот вопрос не был согласован. Будем разбираться», — заявил молдавский лидер.Через некоторое время соизволили прокомментировать сложившуюся ситуацию и в оборонном ведомстве в Кишиневе. Наверное, пытаясь хоть как-то успокоить молдаван и надеясь на то, что их сообщение дойдет до президента Молдовы, сотрудники пресс-центра заявили журналистам, что речь идет о гранте, освоение которого ведется на протяжении уже пяти лет, а не о новой программе строительства объектов в Бульбоаке.«Эта деятельность никак не связана с НАТО и не влияет на нейтралитет государства, как это изложено в материалах СМИ. О сумме гранта GPOI Министерство обороны постоянно информировала общественность через пресс-релизы», говорится в сообщении.Что ж, наверное, либеральные румынские чиновники военного ведомства считают всех молдаван совсем недалекими людьми, которые даже не умеют пользоваться Интернетом и совсем не знают английский язык, ведь так нагло врать не позволяет себе даже олигарх Влад Плахотнюк.Не будем голословны. Вслед за журналистами «RT» любой пользователь глобальной сети с любого устройства может зайти на сайт федеральных закупок США: https://www.fbo.gov/. Далее, вбив на английском языке название нашей страны, мы практически сразу же можем натолкнуться на описываемый государственный заказ!Итак, как мы видим, американцы действительно ищут подрядчика для строительства военных объектов на полигоне Бульбоака, вблизи Приднестровья!К нашему глубочайшему сожалению, молдавский народ за четверть века «незалежности» уже настолько привык к лживой пропаганде прозападных политиков, что этот небольшой инцидент вряд ли сможет сильно удивить кого-то на берегах Днестра. Также маловероятно, что оппозиционные активисты, так активно интересующиеся системой выборов в парламент, в одно из воскресений соберут пенсионеров для штурма бывшей вотчины румынофила Анатолия Шалару или же полигона Бульбоака. Мы же со своей стороны продолжим изучение вопроса…Для начала попробуем успокоить всех эмоциональных соотечественников: власти США не собираются по итогам этого аукциона перебрасывать ракетные комплексы и дивизии НАТО в молдавское государство. Публичный аукцион объявлен всего лишь на строительство зданий.Пентагон за счет американских налогоплательщиков планирует разместить на учебной базе молдавской армии офисное здание, многоквартирный и жилой дом, школу, коммерческий центр (магазин) и станцию технического обслуживания. Как вы уже могли догадаться, все эти сведения мы легко можем узнать из конкурсной документации, выложенной в Интернет правительством США.На первый взгляд, особенно для рядового читателя, эта инициатива может показаться не более чем миролюбивой. Как может нарушить суверенитет и нейтралитет гостиница или школа?!Действительно, если бы власти заокеанской страны решили бы отремонтировать несколько школ и больниц в Бельцах или Кишиневе, в этом бы не было ничего страшного. В сложившейся же ситуации сравнительно демилитаризованное решение Пентагона выглядит даже не просто провокацией…Военные никогда не будут строить гражданские объекты в том месте, где они не планируют задерживаться на долгое время. Зачем на полигоне школа, если до недавнего времени у нас в гостях бывал лишь ограниченный контингент военных США, который задерживался лишь на пару месяцев?!К сожалению, ответ на этот риторический вопрос очевиден. В самое ближайшее время в Молдове планируется создание американской военной базы с постоянным дислоцированием военнослужащих. Пентагон настолько уверен в своих силах, что собирается предложить офицерам отправиться на берега Днестра с женами и детьми.В заключение же этой небольшой заметки отметим, что можно долго и упорно рассуждать о евроатлантической и евразийской интеграции молдавского государства, спорить о преимуществах и недостатках сотрудничества с Вашингтоном и Москвой, но факт остается фактом: в случае удачного исполнения данного контракта Приднестровье уже никогда не вернется в состав Молдовы, да и в Гагаузии активизируются сепаратистские настроения…