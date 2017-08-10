18:59 10 августа

Яков Кедми рассказал, чем закончится удар по Северной Корее

Израильский политолог, бывший разведчик Яков Кедми прокомментировал возможности США в грядущей войне с Северной Кореей.




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