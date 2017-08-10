Яков Кедми рассказал, чем закончится удар по Северной Корее Сегодня, 18:27 Израильский политолог, бывший разведчик Яков Кедми прокомментировал возможности США в грядущей войне с Северной Кореей. 0 Яков Кедми об убийстве российского посла в Турции 110 лет назад родился легендарный советский разведчик Рудольф Иванович Абель (Вильям Генрихович Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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