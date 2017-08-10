18:59 10 августа

Испания получила первый противолодочный вертолет SH-60F Oceanhawk

Испания получила первый противолодочный вертолет. Как сообщает портал janes.com, компания Sikorsky передала ВМС Испании первый из заказанных вертолетов SH-60F Oceanhawk.

Противолодочный вертолет Sikorsky SH-60F, получивший неофициальное название Oceanhawk, уже прошел серию испытаний с кораблями ВМС США. Передача вертолета состоялась на базе американских ВМС Мэйпорт (штат Флорида). Вертолет сел на палубу испанского фрегата Cristóbal Colón, который доставит его в Испанию, передает "Warspot"




Sikorsky SH-60F Oceanhawk является противолодочной модификацией вертолета SH-60, разработанной для замены SH-3 Sea King. Oceanhawk оснащен сонаром для обнаружения подводных лодок и может нести торпеды (Mk 46 , Mk 50 или Mk 54), а также пулеметы различных калибров. Стандартный экипаж вертолета состоит из четырех человек – двух пилотов и двух операторов.

Использованы фотографии: http://www.janes.com/
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Комментарии 4

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  1. himRa Сегодня, 18:42
    Передали ..передали ...похоже они там передасты
    himRa
  2. poquello Сегодня, 18:45
    нафига он Испании? нафига ей вообще армия?
    poquello
    1. himRa Сегодня, 18:49
      знакомый вернулся из Испании рассказывал что у них 40% населения не работают сидят на пособиях...не знаю может и баян..
      himRa
      1. poquello Сегодня, 18:53
        Цитата: himRa
        знакомый вернулся из Испании рассказывал что у них 40% населения не работают сидят на пособиях...не знаю может и баян..

        понял, вертолёт передали - на экипаж безработных меньше стало
        poquello
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