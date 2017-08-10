Украинский министр: Плохи дела в экономике, так как украинцы много едят

Когда мы говорим о том, что немцы тратят 14%, а мы — 50% (на еду), тот тут система приоритетов. Мой отец всю жизнь считал приоритетом хорошо поесть. Он считал, что можно в чём-то себе отказать, но здоровое полноценное питание очень важно. У наших людей есть такая историческая традиция – голодоморы, войны заставляли их относиться к проблеме питания не так, как в других странах. Я уже молчу про то, что отношение к хлебу культивировалось в обществе. В Германии едят немного иначе. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Украине и Германии, они едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми.

Министр социальной политики Украины Андрей Рева раскрыл глаза украинцам на то, почему экономическая ситуация в стране не улучшается. Если ранее украинские политики винили во всех экономических проблемах исключительно Россию, то теперь министр Рева обвиняет во всём аппетит украинских граждан. По словам министров, украинцы слишком много едят, и это "национальная черта".Из его заявления в эфире телеканала «112 Украина» То есть г-н Рева, занимающий пост министра, не готов сказать главную правду: украинцы не едят больше немцев, они вынуждены тратить на продукты питания основную часть своих доходов просто потому, что их доходы в разы ниже немецких, а цены на продукты питания, как и сказал Рева, в ФРГ и на Украине примерно одинаковы.И такие министры управляют страной...