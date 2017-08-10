21:03 10 августа

Украинский министр: Плохи дела в экономике, так как украинцы много едят

Министр социальной политики Украины Андрей Рева раскрыл глаза украинцам на то, почему экономическая ситуация в стране не улучшается. Если ранее украинские политики винили во всех экономических проблемах исключительно Россию, то теперь министр Рева обвиняет во всём аппетит украинских граждан. По словам министров, украинцы слишком много едят, и это "национальная черта".

Украинский министр: Плохи дела в экономике, так как украинцы много едят


Из его заявления в эфире телеканала «112 Украина»:
Когда мы говорим о том, что немцы тратят 14%, а мы — 50% (на еду), тот тут система приоритетов. Мой отец всю жизнь считал приоритетом хорошо поесть. Он считал, что можно в чём-то себе отказать, но здоровое полноценное питание очень важно. У наших людей есть такая историческая традиция – голодоморы, войны заставляли их относиться к проблеме питания не так, как в других странах. Я уже молчу про то, что отношение к хлебу культивировалось в обществе. В Германии едят немного иначе. У них другой рацион. Их культура питания очень отличается от нашей. Учитывая, что цены на продукты примерно одинаковы в Украине и Германии, они едят меньше не потому, что у них нет возможности, а потому что такая культура. И поэтому они тратят меньше по сравнению с нашими людьми.



То есть г-н Рева, занимающий пост министра, не готов сказать главную правду: украинцы не едят больше немцев, они вынуждены тратить на продукты питания основную часть своих доходов просто потому, что их доходы в разы ниже немецких, а цены на продукты питания, как и сказал Рева, в ФРГ и на Украине примерно одинаковы.

И такие министры управляют страной...

Использованы фотографии: Фейсбук/Г.Минеджян
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Комментарии 46

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  1. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:10
    Украинский министр: Плохи дела в экономике, так как украинцы много едят
    laughing wassat good Воздухом много дышат. Кислород окислитель.Быстро поэтому усваивается пища.От сюда и жрут без меры! laughing wassat
    Наблюдатель2014
    1. Балу Сегодня, 19:13
      Цитата: Наблюдатель2014
      Украинский министр: Плохи дела в экономике, так как украинцы много едят
      laughing wassat good Воздухом много дышат. Килород окислитель.Быстро поэтому усваивается пища.От сюда и жрут без меры! laughing

      А поросенко с мосейчуком просто пухнут от голода belay
      Балу
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 19:17
        Мечта хохлов-западненцев...Увы осталась мечтой , слава Богу!

        Дальше наша работа по зачистке... soldier
        ОТДЕЛ
    2. 210окв Сегодня, 19:16
      Нет,они не едят больше немцев.Но жлобства и желание жить на халяву гораздо больше
      Ю
      Цитата: Наблюдатель2014
      Украинский министр: Плохи дела в экономике, так как украинцы много едят
      laughing wassat good Воздухом много дышат. Кислород окислитель.Быстро поэтому усваивается пища.От сюда и жрут без меры! laughing wassat

      Цитата: Наблюдатель2014
      Украинский министр: Плохи дела в экономике, так как украинцы много едят
      laughing wassat good Воздухом много дышат. Кислород окислитель.Быстро поэтому усваивается пища.От сюда и жрут без меры! laughing wassat
      210окв
      1. Владимирец Сегодня, 19:21
        Цитата: 210окв
        ,они не едят больше немцев

        Чего то вспомнился бородатый:
        — Кто дежурный по кухне?
        — Я!
        — Почему лавровый лист в суп не кладете?
        — Так ведь не жрут, товарищ генерал.
        Владимирец
        1. Офицер запаса Сегодня, 20:10
          "Плохи дела в экономике, так как украинцы много едят"

          Едят-то, может, и не так много. Но вот есть же классический анекдот:
          - Можешь съесть вагон яблок?
          - Могу!
          - Что, весь?
          - Ну, не весь. Но, что не съем, то понадкусываю!
          Так что какая уж тут экономика...
          А вообще, если этот министр на самом деле такое говорит, то это более, чем печально. Уровень низкопробного ток-шоу, а не руководства страны.
          Офицер запаса
        2. Чёрный Сегодня, 20:33
          Украинский министр: Плохи дела в экономике, так как украинцы много едят
          Вот же сволочной народ Порошенке достался....прожорливый...нет бы потихоньку бурячок сапать да шмурдячком запивать...дык нет...жрать они любят wassat
          Чёрный
    3. Маз Сегодня, 19:25
      Сытый голодна бабаушку возле окна хлебной лавки - не уразумеет
      Маз
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:45
        Украинский министр: Плохи дела в экономике, так как украинцы много едят

        Так в чём дело? Бросьте клич: кто много жрёт - той москаль! yes Экономика как попрёт... laughing
        СРЦ П-15
    4. Oleg L. Сегодня, 19:53
      пора петь Щеневмерлу
      Oleg L.
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 19:11
    обвиняет во всём аппетит украинских граждан. Пожрать министру больше не приносить.Для примера всем скачущим. wassatСкоро и воздух в 404 закончиться.
    ВЕРЕСК
    1. Pirogov Сегодня, 19:16
      Цитата: ВЕРЕСК
      обвиняет во всём аппетит украинских граждан. Пожрать министру больше не приносить.Для примера всем скачущим. wassatСкоро и воздух в 404 закончиться.

      Так уже начинается на заводах вводят новую фишку до 35 лет пятидневка после 35 четырёх , а толи ещё будет..............
      Pirogov
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:26
        good drinks hi Напомнили!а толи ещё будет..............
        ВЕРЕСК
    2. Logall Сегодня, 19:25
      Цитата: ВЕРЕСК
      Пожрать министру больше не приносить.Для примера всем скачущим. Скоро и воздух в 404 закончиться

      hi Приветствую, дружище! Национальная черта, заключается в том, чем больше они смогут съесть,тем больше смогут нагадить на границе с Россией. Тем более у них со стеной не ладится! А тут сразу "Курган Незалежности"! Ну и запах незолежный!!!
      Logall
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:30
        Здарова,друже! drinks Надеюсь,это моё мнение-что в задницу пулю получат.Как один небезызвестный.
        ВЕРЕСК
        1. Logall Сегодня, 19:44
          Лучше в передницу. Хотя бы оголделого потомства не будет. В противном случае-запрыгают всю Европу вусмерть!
          Опять "Старый свет" спасай, то от чингизов, то от пополизов!
          Logall
          1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:58
            Опять "Старый свет" спасай Судьба у Рассеюшки такая.Спасать всех.Только мы не смотрим на их уколы.Всё-равно выживем.И спасём непотребных.Матрасы на очереди.Нас мало-но мы в тельняшках! good
            ВЕРЕСК
    3. iliitchitch Сегодня, 19:31
      Цитата: ВЕРЕСК
      Скоро и воздух в 404 закончиться.


      Опять к нашей трубе присосутся , к бабуське не ходи - ххаза ёк , а воздух-то в трубе остался , ХАЛЯВА . wassat
      iliitchitch
  3. Смог Сегодня, 19:12
    Плохи дела в экономике, так как украинцы много едят

    У нас чубайсы с гайдарами в 90-е примерно тоже говорили. Кто вписался, кто то не вписался. Как всегда- правители они хорошие, вот народец им попался какой то не такой.
    Смог
  4. Tusv Сегодня, 19:22
    В Германии Гольстрим, а у хохлов и хохлушек родственники в России. Как тут не пожрать, все идет зимой на отопление, а летом на охлаждение. без всяких йог и шейпингов. hi
    Tusv
  5. кирил Сегодня, 19:25
    А еще много пьют и дышат лишку.
    кирил
  6. ОТДЕЛ Сегодня, 19:26
    На голодомор намекает опять..Типо готовьтесь!
    Знакомый шаблон ...Новая акция намечается?
    ОТДЕЛ
  7. Стабилиози Сегодня, 19:27
    мужики, пора наверное уже начать экспорт ежатины на украину)...
    Стабилиози
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 20:17
      экспорт ежатиныЁжики-это наше национальное достояние!Даже Штирлиц их отбивал в последнем бою!
      ВЕРЕСК
  8. Altona Сегодня, 19:29
    У нас кстати Силуанов с Кудриным примерно тоже самое говорят. Методичка то у них из одной и той же типографии.
    Altona
  9. ded100 Сегодня, 19:31
    Украинский министр: Плохи дела в экономике, так как украинцы много едят

    Во как это что получается если жрать меньше то экономика расти будет я почему то думал что рост экономики не от этого зависит wassat
    ded100
  10. изя топ Сегодня, 19:33
    логично,чёрт возьми what
    изя топ
    1. Dym71 Сегодня, 20:52
      Цитата: изя топ
      логично,чёрт возьми what

      А ежели ещё и квартплату добавить? feel
      Немцы ведь в 20% укладываются, вот скряги! fellow
      Dym71
  11. RealTor Сегодня, 19:38
    много едят? значицо, есть чем им свой чернозём подпитывать.
    RealTor
  12. Изгоняющий либероидов Сегодня, 19:45
    Нужно запретить укроинцам есть вне дома, закрыть всякие кофе и рестораны wassat Особо прожорливым можно и нужно зашить половину рта -чтобы меньше в него пихали еды wassat
    Изгоняющий либероидов
    1. abrakadabre Сегодня, 20:53
      Особо прожорливым можно и нужно зашить половину рта -чтобы меньше в него пихали еды
      Самым прожорливым - зашить и большую часть ... эээ... выхода
      abrakadabre
  13. Аспид 57 Сегодня, 19:46
    Интересно, он и вправду так думает? Тогда это уже не смешно...
    Аспид 57
  14. samarin1969 Сегодня, 19:51
    В своё время господин Азаров ходил по рынкам перед камерой и рассуждал о "совсем недорогих бурачках". Потом ставил в пример себя, который ест на завтрак "одно яечко". ....Теперь пан Рева сокрушается украинским аппетитам. Наверно веганы из МВФ скоро внушат мысль повысить пенсионный возраст для любителей украинской кухни. laughing
    samarin1969
  15. Вождь краснокожих Сегодня, 19:53
    Это не те ли украинцы, что пол года назад отбирали хлеб у голубей?! wassat
    Вождь краснокожих
  16. ротмистр Сегодня, 19:57
    Просмотрел все комментарии; граждане комментирующие, особенно настоящие ленинцы, ну что вы так завидуете украинцам! Ну проедают пол заплаты, значит нравится, а вы видимо не тяните на это, поэтому завидуете. А если без издевательства, то давайте будем заботиться о гражданах России. И о русских за пределами России, а не всех бывших гражданах СССР, которые давно сделали свой выбор.
    ротмистр
  17. НЕКСУС Сегодня, 20:08
    По словам министров, украинцы слишком много едят, и это "национальная черта".

    Это из той же песни ,как-Денег нет,но вы держитесь. Я не пойму, где -то есть инкубатор по выращиванию таких особей?
    НЕКСУС
  18. лысова Сегодня, 20:09
    Украина - славянская житница - а почему она должна, не хотеть много есть? Повара и кто работает в этой отрасли, тоже многие полные, но это не поганит их душу. Многие знают, женщина полная - 99% добрая и хорошая. А вот кто жрёт за чужой счёт - у ВЫ.
    лысова
  19. фа2998 Сегодня, 20:12
    Вот к руководству Допустили! Может быть у немцев 14% это 500 евро, а у хохлов 50% всего 50 евро.Ну и кто больше Ест? И цены сопоставимые. what hi
    фа2998
  20. demo Сегодня, 20:15
    Модераторы!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Цитирую Сергея Лаврова.
    Это святое!
    Не банить, и не ставить на вид!
    Д-б, б-ль!
    demo
  21. ibn.shamai Сегодня, 20:17
    Правильно! Не хрен жрать! Кастрюлю на башку и в АТО! Зажрались ! laughing laughing
    ibn.shamai
  22. трассер Сегодня, 20:24
    Гениально!
    трассер
  23. DOCTOR ZLO Сегодня, 20:25
    Даже в 90-х в РФ "младодемократы" не додумались бы сказать, что народы России зажрались...
    DOCTOR ZLO
  24. APASUS Сегодня, 20:36
    Украинский министр: Плохи дела в экономике, так как украинцы много едят

    Как правило у многих министров руки растут из жо.. и по этой причине кто то виноват
    APASUS
    1. ватник Сегодня, 20:49
      Цитата:статья
      Украинский министр: Плохи дела в экономике, так как украинцы много едят

      Кого то мне его слова напоминают lol
      Нет денег? Надо меньше есть, - сказал депутат областного ЗакСо Екатеринбурга Гаффнер
      ватник
      1. DOCTOR ZLO Сегодня, 20:58
        В рудники гниду или на галеры, там и спортом займется...когда же к власти Жигловы и Шараповы придут...?
        DOCTOR ZLO
      2. APASUS Сегодня, 21:01
        Цитата: ватник
        Нет денег? Надо меньше есть, - сказал депутат областного ЗакСо Екатеринбурга Гаффнер

        Да нет вообще разницы между чиновниками,разницы в принципе не может быть,главное собственный карман это уже аксиома !
        APASUS
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