Бронеавтомобили Standard Beaverette (Великобритания)



Реконструкция облика броневика Beaverette Mk I, вооруженного противотанковым ружьем Boys. Рисунок Tanks-encyclopedia.com



Один из первых броневиков типа Beaverette Mk II, поступивший на службу в 7-й драгунский полк, 25 июля 1940 г. Фото Imperial War Museum / iwm.org.uk



Торжественная церемония приемки новой техники, 25 июля 1940 г. Фото Imperial War Museum / iwm.org.uk



Ополчение Шотландии ведет патрулирование на броневиках второй модели, 14 февраля 1941 г. Фото Imperial War Museum / iwm.org.uk



Beaverette Mk II на маневрах в Северной Ирландии, 19 июня 1941 г. Фото Imperial War Museum / iwm.org.uk



Броневики модификации Mark III. Фото Aviarmor.net



Beaverette Mk III с другого ракурса. Фото Aviarmor.net



Штатная башня заменена щитком с пулеметной спаркой. Фото Aviarmor.net



Общий вид броневика Beaverette Mk III с пулеметной турелью Boulton-Paul. Рисунок Tanks-encyclopedia.com



Beaverette Mk IV с парой пулеметов. Рисунок Tanks-encyclopedia.com



Один из сохранившихся броневиков Beaverette Mk III в музее британского Даксфорда. Фото Wikimedia Commons

По материалам сайтов:

http://tanks-encyclopedia.com/

http://aviarmor.net/

http://standardmotorclub.org.uk/

http://motor-car.co.uk/

http://cobbatoncombat.co.uk/

Во время эвакуации из Дюнкерка британская армия была вынуждена бросить в континентальной Европе большое количество вооружения и техники, из-за чего ее потенциал резко сократился. Более того, в любой момент могла начаться немецкая десантная операция, и потому Великобритания срочно нуждалась в значительных количествах оружия и техники. Одним из способов решения подобной проблемы стало строительство импровизированной бронетехники на базе существующих коммерческих автомобилей. Наиболее массовым образцом такого рода стал броневик Standard Beaverette.Уже в июне 1940 года, вскоре после эвакуации войск, появились первые предложения о будущем перевооружении и восполнении потерь. Автором одного из таких предложений был Уильям Максуэлл Эйткен, 1-й барон Бивербрук, в то время занимавший пост министра авиационной промышленности. Он напомнил, что Королевские ВВС уже успели разместить заказ на некоторое количество новых броневиков, необходимых для охраны аэродромов. Кроме того, у него имелись сведения, согласно которым у автомобилестроительной компании Standard Motor Company имелось около полутысячи колесных шасси, простаивающих без дела и пригодных для использования при срочном перевооружении.Лорд Бивербрук предложил разработать новый бронеавтомобиль на основе имеющегося шасси фирмы «Стендерд». Путем дооснащения существующей колесной машины новым бронекорпусом можно было получить броневик с приемлемыми характеристиками и возможностям. Важнейшими особенностями такого проекта должны были стать дешевизна и простота строительства серийной техники. Такие перспективы и, возможно, определенное содействие со стороны министра авиационной промышленности привели к получению положительного решения командования.Разработка нового броневика стартовала до конца июня 1940 года и не заняла много времени. Проект перестройки серийных шасси был выполнен конструктором Марком Эйткеном и капитаном Джоном Блэком. Достаточно быстро к проекту прилипло прозвище, обыгрывавшее титул инициатора разработки, – Beaverette. В дальнейшем прозвище превратилось в официальное обозначение. К нему также присоединялось название автомобильной компании-изготовителя серийных машин, в результате чего интересный образец остался в истории под названием Standard Beaverette. Позже одну из новых модификаций броневика назвали Beaverbug.В связи с последними печальными событиями британская оборонная промышленность была вынуждена в срочном порядке наращивать выпуск полноценной военной техники существующих типов, что оказало некоторое негативное влияние на оригинальный проект легкого броневика. Так, недостаток металлического проката заставил разработчиков строить новый бронекорпус с широким использованием пиломатериалов. Не удалось «выбить» и броневую сталь, из-за чего корпус планировалось собирать из котельного железа. Все это должно было в известной мере ограничить реальные характеристики и возможности броневика, но в той ситуации выбирать не приходилось.В основе первой версии броневика под названием Beaverette Mk I лежало серийное автомобильное шасси марки «Стендерд». Как и многие другие автомобили того времени, оно строилось на основе металлической рамы и имело капотную компоновку. В передней части рамы монтировался бензиновый двигатель марки Standard мощностью 48 л.с. При помощи механической трансмиссии крутящий момент выдавался на задний ведущий мост. Шасси имело зависимую подвеску колес на листовых рессорах. В базовом проекте подобное шасси оснащалось закрытым кузовом, позволявшим перевозить пассажиров и некоторые небольшие грузы.М. Эйткен и Дж. Блэк разработали достаточно простой защищенный корпус, соответствовавший требованиям имеющегося шасси. На деревянном каркасе монтировались несколько ровных металлических деталей, образовывавшие необходимые объемы, а также защищавшие силовую установку и экипаж. Для некоторого усиления защиты было решено использовать комбинированное бронирование. Железные листы толщиной 8-9 мм устанавливались поверх 3-дюймовых (76,2 мм) дубовых досок. Такие панели при помощи стандартного крепежа монтировались на имеющемся каркасе.Двигатель прикрывался капотом несложной формы, имевшим наклонный передний лист с вертикальными жалюзи для подачи воздуха, расходящиеся в стороны бортами и Л-образную крышку из двух деталей. Для экономии было решено сохранить существующие крылья выгнутой формы. Они помещались в соответствующих проемах бортовых листов.Обитаемый отсек броневика Mk I прикрывался лишь полуоткрытой рубкой. Она получила наклонный лобовой лист с набором лючков, а также пару трапециевидных бортовых деталей вертикального расположения. Задняя часть машины, в том числе колеса, прикрывалась коробчатым агрегатом несложной формы. Он имел незначительно сходящиеся бортовые листы малой высоты, наклонную крышу и заваленную вперед кормовую деталь. Такая конструкция задней части корпуса в некоторой мере облегчала посадку в машину.Лобовой лист обитаемого отсека получил прямоугольный смотровой лючок у правой стороны и вертикальную щель-амбразуру слева. Внутри рубки имелось четыре простых сиденья для экипажа. Также предусматривалось использование несложных средств монтажа того или иного вооружения, систем хранения боекомплекта и т.д.Штатный экипаж броневика Standard Beaverette Mk I состоял из двух или трех человек. Водитель находился в передней части рубки, у правого борта. Слева от него помещался стрелок. Командир должен был находиться на одном из задних сидений. Экипаж мог вести наблюдение через лючки и щели в корпусе. Также не исключалась возможность наблюдения поверх бортов. В качестве главного оружия броневика предлагалось использовать пулемет BREN или противотанковое ружье Boys. Оружие помещалось в лобовой установке корпуса и могло атаковать цели в передней полусфере. В зависимости от имеющихся возможностей, бронеавтомобиль можно было оснащать и другим стрелковым оружием. Также не исключалась возможность применения личного оружия экипажа.Броневик первой версии имел длину 4,11 м при ширине 1,6 м и высоте 1,52 м. Боевая масса – 2 т. Оригинальный защищенный корпус соответствовал возможностям шасси, что позволило получить приемлемую подвижность. Согласно сообщениям британской прессы того времени, Standard Beaverette мог развивать на шоссе скорость до 60 миль в час (почти 100 км/ч). Запас хода – несколько сотен километров.Первые бронеавтомобили нового типа были изготовлены уже летом 1940 года и вскоре отправились в разные части армии. По понятным причинам, такая техника не рассматривалась в качестве основы парка боевых машин, однако в случае негативного развития событий ей тоже пришлось бы идти в бой. Вряд ли она могла рассчитывать на особый успех, поскольку не отличалась высокими боевыми характеристиками. Зато новые броневики Beaverette Mk I были простыми в производстве и могли выпускаться в больших количествах.До конца 1940 года авторы проекта успели провести небольшую модернизацию. С учетом опыта эксплуатации имеющихся машин был предложен проект с дополнительным обозначением Mark II. В целом, он повторял базовый проект, но имел некоторые отличия. Прежде всего, удалось найти требуемую броню. Вместо котельного железа теперь использовались листы из стальной брони толщиной до 10 мм. При этом сохранялась комбинированная защита с использованием дубовых досок.Для улучшения защиты двигателя при сохранении требуемой вентиляции вертикальные щели в лобовом листе заменили горизонтальными жалюзи. Кроме того, обитаемый отсек получил кормовой лист, хотя по-прежнему не имел крыши. Для удобства посадки верхняя часть кормового листа рубки монтировалась на петлях и могла откидываться вниз-назад. В остальном корпус остался прежним. Характеристики машины почти не изменились.В 1941 году появилась принципиально новая модификация Standard Beaverette Mk III. За характерный внешний вид она получила прозвище Beaverbug. В рамках этого проекта компания-изготовитель переработала существующее шасси и уменьшило его длину. Уменьшенная примерно на метр рама позволила оптимизировать компоновку и правильно использовать все имеющиеся возможности. Кроме того, для броневика третьей модели был создан новый корпус с улучшенными техническими и эксплуатационными показателями.В отличие от предыдущих машин семейства, Beaverette Mk III должна была оснащаться полностью закрытым броневым корпусом, сваренным и склепанным только из стальных листов толщиной до 10 мм. Двигатель прикрывался увеличенным капотом. Он имел широкий наклонный лобовой лист с центральным проемом, прикрытым жалюзи. Боковые элементы этого листа прикрывали передние колеса. Имелись вертикальные борта с прорезями под колеса. Крыша моторного отсека, как и ранее, состояла из двух листов, собранных в Л-образную систему. Ее центральный элемент представлял собой откидную крышку люка.Обитаемый объем корпуса оснащался лобовым листом, установленным с небольшим наклоном назад. Также предусматривались вертикальные борта и наклонная кормовая деталь. Крыша обитаемого отсека имела широкую горизонтальную левую часть, тогда как правый ее элемент имел меньшие габариты и монтировался с наклоном. В базовой версии броневик Mk III комплектовался башней цилиндрической формы с наклонной крышей. Также могли использоваться «боевые модули» иной конструкции.Экипаж теперь состоял из трех человек. Водитель и командир находились в передней части обитаемого отделения и могли следить за дорогой при помощи смотровых люков в лобовом и бортовых листах. Стрелок помещался за командиром и управлял башенным вооружением. Доступ внутрь броневика обеспечивался крупным люком в наклонном кормовом листе.Большая часть броневиков третьей модели получила пулеметы BREN. В зависимости от ряда факторов, они могли устанавливаться как на открытой турели, так и в закрытой башне, причем башни разных серий имели отличающуюся конструкцию. Кроме того, предлагалась установка двух пулеметов Vickers, дополненных броневым щитком стрелка. Один из броневиков в экспериментальном порядке получил авиационную установку Boulton-Paul с четырьмя пулеметами Browning винтовочного калибра.После первой глубокой модернизации броневик Beaverette изменил свои габариты и заметно потяжелел. Длина машины сократилась до 3,1 м, тогда как ширина и высота выросли до 1,73 и 2,16 м соответственно. Боевая масса теперь составляла 2,6 т. Сохранение уже использовавшейся силовой установки и трансмиссии привело к некоторому падению подвижности. Тем не менее, такие недостатки полностью нивелировались приростом боевых качеств.Результатом дальнейшего развития проекта стало появление броневика Beaverette Mk IV. Единственным серьезным отличием этой машины от Beaverbug стало усиленное бронирование лобовой проекции. Теперь двигатель и обитаемый отсек спереди прикрывались 12-мм броней. Также присутствовали те или иные доработки, в первую очередь технологического характера. Несмотря на все изменения, внешне третья и четвертая машины семейства были почти одинаковыми.Компания Standard Motor Company получила первый заказ на строительство броневиков Beaverette уже летом 1940 года. На сборку машин первой серии, имевших импровизированную комбинированную защиту на основе котельного железа и древесины, ушло не слишком много времени. К концу года удалось освоить производство и боевых машин с полноценным бронированием. Позже появилось новое укороченное шасси и еще две модификации бронеавтомобилей. Сборка такой техники на заводе «Стендерд» продолжалась до 1942 года и была прекращена в связи с появлением возможности нормального строительства полноценных бронемашин разных моделей. Менее чем за два года армия получила около 2800 броневиков четырех версий.В определенный момент техническая документация по броневикам Standard Beaverette была отправлена в Новую Зеландию, где вскоре стартовал выпуск аналогичных машин. В качестве основы для них использовались имеющиеся грузовики марки Ford грузоподъемностью не более 1 т. Броня для машин снималась со старых кораблей, ожидавших разделки в разных портах. Сборка бронеавтомобилей осуществлялась в железнодорожных мастерских Хатт-Вэлли. Подобная версия броневика получила название Beaverette (NZ). За несколько месяцев в Новой Зеландии было собрано лишь 208 импровизированных боевых машин.Серийные бронеавтомобили Standard Beaverette распределялись между различными частями сухопутных войск и Королевских ВВС. Кроме того, с определенного времени такую технику стали получать и формирования народного ополчения. Сравнительно высокие темпы серийного строительства позволили достаточно быстро перевооружить значительное количество частей и частично восстановить их боеспособность. Благодаря этому в самый сложный период армия не должна была остаться без какой-либо техники, пусть даже и не отличающейся уникальными боевыми возможностями.Броневики лорда Бивербрука сыграли важную роль и в пропаганде. Не самые совершенные, но массовые бронемашины должны были показывать стремление Великобритании к восстановлению своей обороноспособности, а также демонстрировать готовность встретить врага во всеоружии. С учетом ситуации, сложившейся после известных событий начала лета 1940 года, такой эффект от новых броневиков тоже нельзя было недооценивать.В то же время, эксплуатация новой техники была связана с массой проблем. Так, корпуса новых конструкций оказывались достаточно тяжелыми – повышенная нагрузка достаточно быстро приводила к разным поломкам шасси. Кроме того, автомобильное шасси не отличалось высокой подвижностью и проходимостью на пересеченной местности. Желаемые характеристики могли быть получены только на хороших автомобильных дорогах.Производство броневиков Standard Beaverette было завершено в 1942 году в связи с возможностью выпуска достаточного количества более совершенной техники. Тем не менее, эксплуатация подобных машин продолжалась до самого конца войны. Естественно, с определенного времени такие бронеавтомобили рассматривались исключительно в качестве дополнения к прочим образцам и, как следствие, использовались для решения второстепенных задач. Таким образом, со временем броневики были брошены на патрулирование дорог и охрану аэродромов.Наличие достаточного числа полноценной бронетехники позволило Великобритании не привлекать к боям имеющиеся Beaverette. Все подобные машины оставались на собственной территории. Из-за этого они не получили возможности поучаствовать в боях с противником. Тем не менее, паре экипажей все же удалось пострелять по врагу. В апреле 1943 года охрана аэродрома RAF West Malling, использовавшая броневики фирмы «Стендерд», смогла захватить в плен двух немецких летчиков. Один из самолетов FW-190, на которых они прилетели, был уничтожен пулеметным огнем.Относительно спокойная эксплуатация броневиков, созданных по инициативе лорда Бивенбрука, продолжалась до самого конца войны. После завершения боевых действий не отличавшиеся высокими характеристиками бронеавтомобили были постепенно списаны и отправлены на разборку. Такая судьба постигла почти все машины британского выпуска, а также все имевшиеся Beaverette (NZ). Техника этого типа уже не представляла никакого интереса для армии Великобритании, и потому ее будущее было предопределено.Тем не менее, четырем бронемашинам удалось избежать утилизации. Два броневика Beaverette Mk III и такое же количество машин четвертой модификации в настоящее время является музейными экспонатами. Половина уникальных образцов хранится в британских музеях, два других – в Ирландии и Нидерландах. Броневики модификаций Mk I и Mk II, к сожалению любителей исторической техники, не сохранились.Бронеавтомобили Standard Beaverette создавались в один из самых тяжелых периодов и в срочном порядке; фактически они являлись ответом на суровые вызовы того времени. Именно этим были обусловлены максимально простая конструкция и дешевизна производства. По своим характеристикам и возможностям такие броневики не могли соперничать с «полноценными» машинами своего класса, но для Великобритании 1940 года и такая техника представляла большой интерес. Не самые совершенные, но простые и многочисленные броневики позволили частично восстановить боеспособность в самый сложный период и дождаться появления достаточного количества нормальной техники.