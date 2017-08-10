Китай обвинил США в грубом нарушении суверенитета

Американский эсминец "Джон С. Маккейн" без разрешения китайских властей приблизился к островам Наньша (Спратли). Судно США нарушило законы Китая и соответствующие нормы международного права, грубо нарушив суверенитет КНР, подорвав мир, безопасность и порядок в этих водах

Китай обвинил США в грубом нарушении своего суверенитета и международного права после того, как американский эсминец приблизился к островам Спратли в Южно-Китайском море, которые Пекин считает своими. Об этом говорится в сообщении МИД КНР, передает РИА Новости — отмечается в заявлении официального представителя внешнеполитического ведомства Гэн Шуана.Ранее сообщалось, что эсминец "Джон С. Маккейн" в рамках операции "свободы судоходства" прошел неподалеку от рифа Мисчиф (Мэйцзи — кит.), входящего в состав архипелага Спратли.Американские боевые корабли регулярно входят в спорные территориальные воды, Китай в ответ выражает протест. В Белом доме ранее заявляли, что подобные акции призваны защитить свободу судоходства в данном районе.Между КНР, Японией, Вьетнамом и Филиппинами существует спор относительно морских границ и зон ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Пекин считает архипелаги Сиша и Наньша (Спратли), на которые имеют территориальные претензии и другие страны региона, своей территорией и заявляет, что его деятельность на этих островах и в прилегающих водах полностью законна и подпадает под суверенитет Китая.