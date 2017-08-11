«Шамшир 4+» догоняет Су-34. Грандиозная программа модернизации британско-индийских «Убийц ПВО» на финальном этапе

Одним из главных недостатков тактических истребителей семейства «Jaguar» (включая индийские) является практический потолок, составляющий от 11000 до 14500 м (в зависимости от модификации): это не позволяет машинам безопасно «обходить» высотные рубежи перехвата дивизионов зенитно-ракетных комплексов средней дальности типа HQ-16, которые сегодня становятся основной составляющей ПВО Пакистана

Многоцелевой ударный истребитель «Jaguar GR.3» Королевских ВВС Великобритании осуществляет дозаправку в воздухе с помощью системы типа «шланг-конус». Одна полная дозаправка может увеличить радиус действия машины почти до 2700 км

После оснащения индийских ударных истребителей «Jaguar» модификации «DARIN-III» израильскими многофункциональными радарами EL/M-2052 носовой радиопрозрачный обтекатель должен заметно увеличиться в длине и диаметре, более того, машины смогут применять УРВВ средней дальности типа «Derby» израильской разработки, которые уже состояли на вооружении индийских «Харриеров»

Источники информации:

http://www.airwar.ru/enc/fighter/jaguaris.html

http://www.airwar.ru/enc/fighter/jaguargr3.html

http://www.airwar.ru/enc/fighter/jaguarim.html

http://forum.militaryparitet.com/viewtopic.php?id=17831

Достаточно важным сегментом оборонного сектора большинства развитых государств в XXI веке стали многочисленные амбициозные программы модернизации самолётов тактической, стратегической, патрульной и разведывательной авиации, вплотную подошедших к сроку исчерпания своего эксплуатационного ресурса. К нашему разочарованию, как на Западе, так и в Китае данный вектор работ ведущих аэрокосмических корпораций-гигантов и научно-исследовательских институтов ВВС позиционируется в качестве столь же главного направления, как и разработка перспективных истребителей 5-го поколения или гиперзвуковых ЛА, в то время как у нас данная сфера заметно «пробуксовывает». У нас продолжают «трубить», что специализированная высокопроизводительная вычислительная подсистема СВП-24 «Гефест» является чуть ли не венцом высокоточных технологий для тактической и ударной авиации, а в это время практически все тактические-истребители Военно-воздушных сил США F-15C/E «Eagle/Strike Eagle» уже укомплектованы современными РЛС с активной ФАР AN/APG-63(V)3, которые в 1,8 раз превосходят радары Н001 (Су-27/СМ) по дальности действия и в несколько раз - по помехозащищённости и целевой канальности. Штатные Н001 «Меч» без соответствующей вспомогательной элементной базы не имеют даже режима «воздух-поверхность».Более того, если наши строевые Су-27СМ по возможностям ведения дальнего воздушного боя по сей день находятся на уровне ранних F-15C, то обновлённые «Иглы/Страйк Иглы» уже давно достигли показателей Су-30СМ, оснащённых РЛС Н011М «Барс». Многоцелевые тактические истребители F-16C Block 52+ американских ВВС также оснастят новыми АФАР-РЛС типа AN/APG-83 SABR, которые по энергетическим, точностным и функциональным параметрам близки к одной из самых совершенных РЛС - AN/APG-81. Мы же продолжаем наблюдать лишь технологические демонстратор перспективных РЛС «FGA-29» и «Жук-АМЭ», а также слушать обещания о их возможной интеграции в БРЭО МиГ-29; на деле же МиГ-29СМТ/М2 несут боевое дежурство с «древними» радарами Н019МП «Топаз» и Н010МП «Жук-МЭ», которые в ДВБ ничего не противопоставят модернизированным штатовским «Фальконам». В плане модернизации тактической авиации даже Поднебесная смогла вырваться вперёд, обновив БРЭО (включая информационное поле пилотов) многоцелевых истребителей J-11B/D. Так, многочисленные J-11B были снабжены передовыми голографическими ИЛС, а также как минимум 4 ЖК МФИ для отображения тактической информации с БРЛС и модуля обмена тактической информацией, в то время как J-11D получил современную РЛС с АФАР, способную «тягаться» с такой станцией, как Н011 «Барс» по дальности действия, а также с Н035 «Ирбис-Э» - в помехозащищённости и канальности.Из этого следует однозначный вывод: до момента достижения оперативной боевой готовности многоцелевых истребителей 5-го поколения, необходимый боевой потенциал военно-воздушных сил может удерживаться исключительно на истребителях переходного поколения «4+/++»; и данная компонента должна быть представлена как новыми машинами типа МиГ-35 и Су-35С, так и глубоко модернизированными МиГ-29С/СМТ. Будем надеяться, что в ближайшем будущем наше Минобороны всё же займётся вопросом комплексного обновления тактической авиации 4-го поколения, а пока рассмотрим достаточно интересную программу доработки состоящих на вооружении ВВС Индии тактических истребителей-бомбардировщиков SEPECAT «Jaguar IS/IM».Многие военные эксперты и любители укрепились во мнении, что тактические истребители-бомбардировщики/перехватчики семейства F-4C/E/F «Phanton II» стали одними из самых популярных и успешных многоцелевых авиационных комплексов 3-го поколения. Отчасти это действительно так: «Фантомы» впервые получили возможность использования управляемых ракет воздушного боя малой/средней дальности (12 км) AIM-7C c полуактивной радиолокационной ГСН, которые позднее были усовершенствованны до версии AIM-7E2 с радиусом действия в 50 км. Применение данных УРВВ стало возможным благодаря установке параболической бортовой РЛС AN/APQ-120, способной обнаруживать цель с ЭПР 5 м2 на удалении около 60 км и «захватывать» на расстоянии 50 км. В дополнение к вышеуказанному, ещё в 1968-м году 36 F-4C были переоборудованы в модификацию радиоэлектронной борьбы EF-4C «Wild Weasel», которая получила возможность обнаруживать и «захватывать» радиоизлучающие источники с дальнейшим целеуказанием для противорадиолокационных ракет AGM-45 «Shrike». Ключевым устройством выдачи целеуказания «Шрайкам», позволяющим EF-4C подавлять ПВО противника, стал комплекс пассивной пеленгации РЛ-излучения ER-142, который позднее был заменён на более точный AN/ALR-53. В конце 80-х - нвчале 90-х гг. «Фантомы» модификации F-4F, состоящие на вооружении Люфтваффе, прошли глубокую модернизацию по программе ICF, благодаря которой БРЭО истребителей поколения «3+» было адаптировано к применению современных ракет воздушного боя средней/большой дальности AIM-120C AMRAAM. На этом программа обновления одного из самых успешных тактических истребителей XX и XXI веков была закрыта.Между тем, есть и ещё один не менее интересный тактический истребитель лёгкого класса времён «Фантомов», которому судьба уготовила куда более длительный срок службы бок о бок с тактической авиацией переходного и 5-го поколений в грядущих сетецентрических конфликтах XXI века. Можно обратить внимание, что несмотря на попытку успешной реализации сразу нескольких многомиллиардных программ, касающихся разработки перспективных малозаметных истребителей 5-го поколения AMCA и FGFA, а также модернизацию сверхманевренных Су-30МКИ до версии «Super-30», Дели совершенно не торопится сокращать тактический авиапарк 3-го и 4-го поколений. Более того, некоторые машины рассматриваются командованием ВВС Индии в качестве воздушных платформ для создания передовых многоцелевых авиационных комплексов, способных существенно изменить существующую расстановку сил с КНР и Пакистаном ещё до поступления в строевые части машин 5-го поколения. Одним из таких тактических истребителей-штурмовиков стал хорошо известный SEPECAT «Jaguar», который поступал в истребительные эскадрильи ВВС Индии сразу в 3-х модификациях: «Jaguar IS» (одноместный), «Jaguar IT» (двухместный, «спарка») и «Jaguar IM» (противокорабельная). Комплекс управления вооружением (КУВ) модификации «Jaguar IM» («Indian Maritime») получил аппаратно-программную адаптацию к противокорабельным ракетам «Sea Eagle» дальностью до 110 км. Военно-воздушные силы Индии остро нуждались в противокорабельном варианте «Ягуара» для противодействия активно развивающимся надводным компонентам китайского и пакистанского флотов.В данный момент в распоряжении индийских ВВС находится более 130 действующих ударных истребителей «Jaguar IS/IT/IM», которые регулярно проходят модернизацию по программам «DARIN-II/III», названным в честь прицельно-навигационной системы «DARIN». Последняя была разработана специалистами компании «Hindustan Aeronautics Limited» на основе французской ИНС «Sagem ULISS 82». Один из этапов обновления БРЭО индийских «Ягуаров» проходил в 1996 году, когда противокорабельные версии «Jaguar IM» были оснащёны современными на то время израильскими бортовыми радарами EL/M-2032 c планарными антенными решётками. С этого момента 5-я эскадрилья индийских «Ягуаров» стала современной ударной единицей, которая получила способность обнаруживать удалённые надводные/наемные цели на расстоянии около 150 км (без задействования самолётов ДРЛО и противолодочной авиации), осуществлять низковысотные полёты в режиме следования рельефу местности и сверхнизковысотные полёты над водной поверхностью. Более того, «открылась опция» по ведению дальнего воздушного боя благодаря возможности EL/M-2032 обнаруживать воздушные цели с ЭПР 3м2 на расстоянии 75 - 80 км, но в 90-е годы командование ВВС Индии, воодушевлённое будущей поставкой наших истребителей завоевания превосходства воздухе Су-30К, не делало ставку на противовоздушные способности «Ягуаров», из-за чего интеграции УРВВ средней дальности в боекомплект «Jaguar IM» так и не последовало.Помимо установки многофункциональной БРЛС от «Elta» EL/M-2032, «Jaguar IM» также адаптировали под использование контейнерного оптико-электронного прицельного комплекса AN/AAQ-28(V) «Lighting-ATP», за счёт чего машины получили новые способности ведения пассивной разведки наземной инфраструктуры противника, а также возможность лазерного целеуказания многочисленным ракетно-бомбовым средствам высокоточного оружия, к примеру, - GBU-12/16 «Paveway II», Mk.13/18 и т.д.Известно, что модификация «IM», в соответствии с требованиями лётного состава ВВС Индии, получила достойное бронирование нижней проекции фюзеляжа для защиты от зенитно-артиллерийских комплексов и крупнокалиберных пулемётов противника во время полётов с огибанием рельефа местности. Противоснарядная стойкость фонаря кабины позволяет защитить пилота от 7,62-мм винтовочно-пулемётных снарядов. Функциональность индийских. Но как прояснилось ещё весной 2017 года, индийская HAL не планирует останавливаться на достигнутом.В частности, 7 июня 2017 года со ссылкой на французский портал «Defens`Aero» стало известно, что ведутся неофициальные французско-индийские переговоры о продаже индийской стороне 30 фюзеляжей тактических истребителей SEPECAT «Jaguar». Основной целью их приобретения является изъятие пригодных к дальнейшей эксплуатации конструктивных элементов для продления срока службы уже состоящих на вооружении «Ягуаров», оснащённых ПНС типа «DARIN-III». Что же скрывается за обводами планера этого «тактика», что индусы хотят ещё 15 - 20 лет продержать самолёт в составе национальных ВВС?Во-первых, это ещё более современная израильская бортовая РЛС с АФАР от компании «Elta» EL/M-2052, которую планируют установить на большинство машин версии «DARIN-III» в ближайшие годы. Станция откроет перед достаточно устаревшими сверхзвуковыми штурмовиками уникальные оперативно-тактические возможности: дальность обнаружения целей с ЭПР в пределах 1 - 3 м2 составит порядка 180 - 220 км с возможностью одновременного сопровождения на проходе 64 воздушных объектов; крупные надводные цели типа «фрегат/эсминец» могут быть обнаружены на удалении 300 - 350 км. Активная ФАР, представленная 1500 приёмо-передающими модулями с индивидуально изменяемой частотой и мощностью, позволит работать с максимальной помехозащищённостью в условиях использования противником различных типов помех (в направлении источника возможно «обнуление» диаграммы направленности). Также пилоты данной модификации «Ягуара» смогут использовать всем известный широкополосный режим работы радара LPI (с низкой возможностью перехвата сигнала). Здесь стоит отметить, что эффективным он может быть лишь против устаревших станций предупреждения об облучении типа СПО-15ЛМ «Берёза» блок-индикаторного типа, которые способны пеленговать и классифицировать лишь ограниченный список из 6 радиоизлучающих источников в диапазоне от 4400 до 10000 МГц; современные оцифрованные СПО режимом LPI так просто не обманешь.Как указано в рекламном разделе официального сайта компании «Israel Aerospace Industries» (www.iai.co.il), благодаря использовании АФАР-технологии радар EL/M-2052 обладает огромным списком критически важных для войн XII века режимов работы. В частности, наравне с современными бортовыми РЛС AN/APG-77/81 малозаметных истребителей F-22A и F-35A, израильская EL/M-2052 обладает такими режимами работы, как: SAR (режим синтезированной апертуры, позволяющий картографировать рельеф местности с разрешением порядка 2 - 3 м и классификацией наземных объектов), ISAR (режим инверсной синтезированной апертуры, позволяющий сформировать чёткое радиолокационное 3D- изображение наиболее малоразмерных надводных объектов благодаря барражированию носителя вокруг разведываемой цели), GMTI (обнаружение и сопровождение движущихся наземных целей), DBS (сужение доплеровского луча с увеличением энергетических возможностей), метеорологическая разведка, режим сопровождения воздушно-космических целей с высокой разрешающей способностью и т.д. Как бы нам не хотелось этого осознавать, но фактически радар EL/M-2052 сможет обеспечить индийским «Ягуарам» модификации «DARIN-III» заметное превосходство над состоящими на вооружении ВВС КНР многоцелевыми истребителями Су-30МК2/МКК, на которых установлены старые РЛС с антенной Кассегрена Н001ВЭ/ВЭП.Справедливости ради отметим, что РЛС EL/M-2052 способна поднять боевой потенциал «Jaguar IS/IM» до уровня высокоточного бомбардировщика Су-34 в ударных операциях, в то время как в операциях дальнего воздушного боя израильская РЛС даст возможность «Ягуару» превзойти нашу ударную «Сушку». Речь здесь абсолютно не идёт о боевом радиусе действия и максимальной боевой нагрузке, в чём Су-34 с подвесными топливными баками значительно опережает любую модификацию «Ягуара», оговаривается лишь тот факт, что бортовая РЛС с пассивной ФАР Ш-141 «Хищник» обладает куда более низкой дальностью обнаружения целей (истребитель с ЭПР 1 м2 обнаруживается на удалении порядка 100 км, ОБТ - 35 - 45 км и корабль класса эсминец - 135 км), помехозащищённостью, а также пропускной способностью (10 против 64 сопровождаемых воздушных целей в сравнении с израильской EL/M-2052). Ускоренные темпы обновления индийских «Jaguar IS/IT/IM» до варианта «DARIN-III» могут представлять существенную угрозу как для пакистанской системы ПВО, так и для авиапарка многоцелевых истребителей JF-17 Block I/II, которые пока не получили перспективный китайский АФАР-радар KLJ-7A. Существует и множество других достоинств тактического истребителя SEPECAT «Jaguar» в сравнении другими машинами аналогичного класса.Во-первых, это высокая экономичность силовой установки, представленной двумя форсажными турбореактивными двигателями «Adour RT.172Mk.811» с общей тягой 7620 кгс. При этом, скорость ударного истребителя может достигать 1,45М на большой высоте (с учётом вооружения на узлах подвескит), что сравнимо с палубным F-35C. С 4590 килограммами топлива в основных и подвесных баках, а также высокоточными УАБ/тактическими ракетами на 2-х точках подвески радиус действия «Jaguar IS» может достигать 1320 км, что значительно больше, нежели у большинства известных штурмовиков и фронтовых бомбардировщиков.Во-вторых, планер ударных истребителей «Jaguar» обладает довольно высокой конструктивной прочность, которая позволяет осуществлять высокоскоростные манёвры с перегрузками порядка 9 - 9,5 ед. (до 12 ед. - на разрушение): возможно энергетическое маневрирование на скоростях 0,7 - 0,9М с вооружением на подвеске. Тем не менее, малая площадь выокорасположенного крыла (24 м2) и тяговооружённость в 0,7 кгс/кг не позволяет машине реализовывать высокую угловую скорость разворота и поддерживать её для ближнего воздушного боя с современными истребителями типа FC-1 или J-10A. Ближний воздушный бой может быть реализован лишь благодаря интеграции сверхманевренных УРВВ малой дальности AIM-9X Block II и израильских «Python 5». Очень интересной деталью является возможность установки 2-х надкрыльевых точек подвески вместо аэродинамических гребней; они могут использоваться для размещения управляемых ракет ближнего воздушного боя.В-третьих, компактные «Ягуары» с длиной 16,42 м и размахом крыла 8,69 м имеют достаточно малую площадь миделевого сечения, а поэтому их ЭПР не превышает 2 м2. В случае модернизации планера с использованием радиопоглощающих элементов и покрытий, эффективная поверхность рассеяния может снизиться до 0,8 - 1,2 м2, что будет чётко соответствовать показателям истребителям поколения «4+». Радиолокационная сигнатура также может быть снижена Нельзя плохо отозваться и о максимальной боевой нагрузке «Ягуаров», которая доходит до 4800 кг. Для столь легковесного истребителя это очень хорошо, учитывая что большая часть снаряжения - высокоточное оружие. История истребителей семейства «Jaguar» началась 54 года назад с формирования командованием ВВС Франции тактико-технического задания на разработку перспективного учебно-боевого самолёта (в 1963-м году); но, несмотря на это, полёты первых опытных образцов модификаций «Jaguar E/M/S» состоялись лишь в 1968 - 1971-м годах.Боевое крещение новых тактических истребителей состоялось спустя 20 лет, в ходе операции «Буря в пустыне». Как вы помните, воздушная операция началась с массированного ракетно-бомбового удара по стратегически важным объектам ПВО Ирака, где помимо «Томагавков» было задействовано более 400 тактических истребителей, представляющих вторую «ударную волну» ОВВС коалиции во главе с американскими ВВС. Существенную роль в данном этапе воздушной операции сыграла эскадрилья EC11, состоящая из 12 «Ягуаров». Машины нанесли мощный бомбовый удар по базе «Ахмед-аль-Джабель» в режиме огибания рельефа местности при высоте полёта всего 35 метров! Аналогичные высоты использовались «Фальконами» и «Иглами» Хель Хаавир во время точечного удара по иракскому ядерному реактору «Озирак». Французские машины попали под шквальный огонь зенитно-артиллерийских комплексов ВС Ирака, позиции которых находились на удалении нескольких сотен метров - пары километров от ударного эшелона «Ягуаров». Большая часть «тактиков» получила серьёзные повреждения, но, несмотря на это, смогла подавить большую часть иракских зенитно-артиллерийских батарей в зоне её ответственности, после чего вернулась в Аль-Асе.Важную роль здесь играла двухдвигательная силовая установка, расположенная в мотогондолах, частично «одетых» в титановый экран. Это и сегодня в разы увеличивает живучесть «Ягуаров» над враждебными территориями, кишащими зенитной артиллерией и ПЗРК противника. Данные конструктивные элементы, в совокупности с ныне интегрируемой израильской БРЛС EL/M-2052, позволят сотне индийских «Jaguar DARIN-III» ещё очень долго представлять прямую угрозу подразделениям ПВО ВС Китая и Пакистана, развёрнутым в радиусе 800 - 1200 км от совместных с Индией границ.