Су-57 — пустая трата времени?

Российский истребитель-невидимка пятого поколения Сухой Т-50 ПАК ФА получил теперь обозначение Су-57, поскольку близится процесс начала его производства.Первоначально Москва закупит всего 12 истребителей Су-57, которые, как ожидается, будут поставлены в 2019 году. На самом деле, российские военно-воздушные войска вряд ли приобретут в общей сложности более 60 истребителей Су-57 первоначальной версии.«В 2019 году мы должны начать поставку первой партии истребителей (Т-50)», — сказал в интервью агентству ТАСС глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.Одна из причин отсутствия большого энтузиазма у русских по поводу закупки первичной версии Су-57 заключается в том, что этот истребитель с технологией «стелс» в настоящее время оснащен двумя временными двухконтурными турбореактивными двигателями с форсажной камерой АЛ-41Ф1 НПО «Сатурн», мощность каждого из которых (на форсаже) составляет 15000 кгс. Это те же самые двигатели, которыми оснащаются уже существующие истребители Су-35С (Flanker-E), и на них уже установлены многие из тех систем, которые будут использоваться на Су-57.И, действительно, за исключением малозаметности новый Су-35 Flanker обладает многими из тех возможностей, что и новый истребитель пятого поколения. Таким образом, русские не хотят тратить деньги на самолет, который, по их мнению, предлагает лишь незначительное увеличение показателей.«По мнению военных пилотов, истребитель Су-35 поколения 4+ демонстрирует очень хорошие характеристики», — отметил заместитель министра обороны России Юрий Борисов в беседе с российскими журналистами.Русские намерены закупить больше истребителей Су-57 второй, улучшенной версии, у которых будет более совершенный двигатель и другие улучшенные характеристики. Русские продолжают разрабатывать на НПО «Сатурн» двигатели следующего поколения для истребителя Т-50 — речь идет о двигателе «Тип 30». Пока мало что известно о двигателях, обозначаемых как «Тип 30», однако эта новая силовая установка, как ожидается, будет обладать бесфорсажной тягой в 11000 кгс и форсажной тягой в 18 000 кгс.Как ожидается, первый полет истребителя ПАК ФА с новыми двигателями будет произведен в четвертом квартале 2017 года, а к использованию они будут готовы в 2025 году. Российские военно-воздушные силы могут закупить до 160 истребителей следующей версии Су-57.Тем временем русские рассматривают возможность разработки нового легкого истребителя пятого поколения, который будет создан в рамках государственной программы вооружений до 2025 года. РСК «МиГ», судя по всему, работает над проектом по этой программе, но, как это всегда бывает с подобного рода разработками, появившиеся сообщения должны восприниматься со значительной долей скепсиса. Российская оборонная и аэрокосмическая промышленность — как и ее американские аналоги — любят рекламировать новые концептуальные разработки в надежде на то, что правительство закупит их продукцию. Новый легкий истребитель может оказаться просто частью подобного рода усилий.