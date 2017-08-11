07:49 11 августа
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Су-57 — пустая трата времени?

Су-57 — пустая трата времени?


Российский истребитель-невидимка пятого поколения Сухой Т-50 ПАК ФА получил теперь обозначение Су-57, поскольку близится процесс начала его производства.

Первоначально Москва закупит всего 12 истребителей Су-57, которые, как ожидается, будут поставлены в 2019 году. На самом деле, российские военно-воздушные войска вряд ли приобретут в общей сложности более 60 истребителей Су-57 первоначальной версии.


«В 2019 году мы должны начать поставку первой партии истребителей (Т-50)», — сказал в интервью агентству ТАСС глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

Одна из причин отсутствия большого энтузиазма у русских по поводу закупки первичной версии Су-57 заключается в том, что этот истребитель с технологией «стелс» в настоящее время оснащен двумя временными двухконтурными турбореактивными двигателями с форсажной камерой АЛ-41Ф1 НПО «Сатурн», мощность каждого из которых (на форсаже) составляет 15000 кгс. Это те же самые двигатели, которыми оснащаются уже существующие истребители Су-35С (Flanker-E), и на них уже установлены многие из тех систем, которые будут использоваться на Су-57.

И, действительно, за исключением малозаметности новый Су-35 Flanker обладает многими из тех возможностей, что и новый истребитель пятого поколения. Таким образом, русские не хотят тратить деньги на самолет, который, по их мнению, предлагает лишь незначительное увеличение показателей.

«По мнению военных пилотов, истребитель Су-35 поколения 4+ демонстрирует очень хорошие характеристики», — отметил заместитель министра обороны России Юрий Борисов в беседе с российскими журналистами.

Русские намерены закупить больше истребителей Су-57 второй, улучшенной версии, у которых будет более совершенный двигатель и другие улучшенные характеристики. Русские продолжают разрабатывать на НПО «Сатурн» двигатели следующего поколения для истребителя Т-50 — речь идет о двигателе «Тип 30». Пока мало что известно о двигателях, обозначаемых как «Тип 30», однако эта новая силовая установка, как ожидается, будет обладать бесфорсажной тягой в 11000 кгс и форсажной тягой в 18 000 кгс.

Как ожидается, первый полет истребителя ПАК ФА с новыми двигателями будет произведен в четвертом квартале 2017 года, а к использованию они будут готовы в 2025 году. Российские военно-воздушные силы могут закупить до 160 истребителей следующей версии Су-57.

Тем временем русские рассматривают возможность разработки нового легкого истребителя пятого поколения, который будет создан в рамках государственной программы вооружений до 2025 года. РСК «МиГ», судя по всему, работает над проектом по этой программе, но, как это всегда бывает с подобного рода разработками, появившиеся сообщения должны восприниматься со значительной долей скепсиса. Российская оборонная и аэрокосмическая промышленность — как и ее американские аналоги — любят рекламировать новые концептуальные разработки в надежде на то, что правительство закупит их продукцию. Новый легкий истребитель может оказаться просто частью подобного рода усилий.
Автор: Дейв Маджумдар (Dave Majumdar), The National Interest, США
Первоисточник: http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/why-russias-new-su-57-stealth-fighter-might-be-giant-waste-21736
Перевод: http://inosmi.ru/military/20170802/239958472.html?utm_source=24smi&utm_medium=cpc&utm_term=2626&utm_content=1259788&utm_campaign=573

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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 7

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  1. RusArmy235 Сегодня, 06:24
    Всё правильно МО делает, как раз к 2025-ому и самолёт доведут до ума, и экипажи и техники спокойно пройдут обучение. yes Как сказал герой советского фильма: -"...Э, нет, торопиться не надо, не надо торопиться!" laughing
    RusArmy235
    1. svp67 Сегодня, 07:10
      Цитата: RusArmy235
      Всё правильно МО делает, как раз к 2025-ому и самолёт доведут до ума, и экипажи и техники спокойно пройдут обучение

      Ага, а не боитесь, что к тому времени у наших "зарубежных партнеров" появится техника "шестого поколения".
      Что бы там ни было но у нас сейчас явно наметилось отставание в перевооружении наших ВВС современной техникой. До сих пор нет программы на переоснащение боевых самолетов серийной РЛС с АФАР, потому что её просто. И тд и тп...
      svp67
    2. ava09 Сегодня, 07:24
      Цитата: RusArmy235
      Всё правильно МО делает, как раз к 2025-ому и самолёт доведут до ума, и экипажи и техники спокойно пройдут обучение. yes Как сказал герой советского фильма: -"...Э, нет, торопиться не надо, не надо торопиться!" laughing

      На аватаре ваша голова? Судя по высказыванию, создаётся впечатление - ваша. Самолёт "окончательно доводится до ума", если он производится серийно, т.е. имеется статистика более менее массового использования. "Серия" из 12-ти уже сделанных машин ничего не даст, да и двигателя "5"-го поколения нет, на чём будут обучаться техники? Эти заявления делаются для того, чтобы успокоить обывателя. Ждите...
      ava09
      1. RusArmy235 Сегодня, 07:45
        Прежде чем, кого то в чем то обвинять - в зеркало посмотри, какая там голова?! lol 12 машин для обучения экипажей на полигоне вполне хватит, а по поводу двигателя: ещё 21 ноября 2016 года в пресс-службе ОДК сообщили, что осуществлен первый наземный пуск перспективного двигателя для истребителя ПАК ФА (Т-50). А на "МАКС 2017" было сказано, что начало летных испытаний нового двигателя на летной лаборатории ожидается в IV квартале 2017 году! yes
        RusArmy235
  2. Soho Сегодня, 06:55
    заголовок не имеет абсолютно никакого отношения к содержанию. В стиле NI
    Soho
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:05
    Автор: Дейв Маджумдар (Dave Majumdar), The National Interest, США

    Прочитав кто автор можно безошибочно предположить, что в статье пройдет "красной линией". По их мнению лучшее может быть изготовлено только в Сша. А русские, они так погулять вышли.
    rotmistr60
  4. ланс Сегодня, 07:25
    при существующих ттх су35 прекрасный противник ф-22 и ф35. так зачем плодить промежуточную форму с измененным планером. стелс сегодня это все таки игрушка, преодолимая рлс. су-35 II будет конкретным шагом вперед по тяговооруженности.
    ланс
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