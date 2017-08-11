07:49 11 августа

Трамп заявил о финансировании РФ борьбы с ним

Как сообщает РИА Новости, Дональд Трамп заявил о выделении Россией значительных финансов на борьбу с ним в ходе предвыборной кампании.

Об этом он высказался в связи с расследованием по "российскому вмешательству", проводимому проводится спецпрокурором Робертом Мюллером.

Мы работаем с ним [с Мюллером]. У нас ситуация очень необычная… Между нами и Россией не было сговора. На самом деле, наоборот. Россия потратила много денег на борьбу со мной.





В конгрессе США ведутся независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США. Отдельно вопрос изучается специальным прокурором Робертом Мюллером, который занимается проверкой связей окружения Трампа с Россией.
Обвинения основываются на докладе разведывательного сообщества США, построенного на оценочной основе. Отсутствие доказательств не помешало администрации Обамы, а затем и конгрессу США ввести санкции против РФ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. svp67 Сегодня, 05:55
    Что могу сказать? Видимо только одно: "Не только одну Россию умом не понять..."
    svp67
    1. Logall Сегодня, 06:16
      Цитата: svp67
      Что могу сказать? Видимо только одно: "Не только одну Россию умом не понять..."

      Россиюшка, не постижима из-за своей уникальности! А Трампа кто-то покусал!
      И сравнение здесь, как минимум– оскорбительное для всех русских...
      Кто не согласен -шлите гневные отзывы. Прочитаю молча!!!
      Logall
      1. 210окв Сегодня, 06:28
        Да и фиг с ним..Для них нормальной логики нет.Сплошное кукарекание..Что взять с петушатника..
        210окв
        1. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:59
          Ох времена !Ох нравы laughing Из американского госдепа laughing wassat
          Наблюдатель2014
      2. svp67 Сегодня, 07:00
        Цитата: Logall
        И сравнение здесь, как минимум– оскорбительное для всех русских...

        А в чем видите оскорбление? Что я поставил на одну доску непредсказуемость России и трамповских США? Так аналогия сейчас очень большая. В кои веки у США такая "турбулентность" во власти, обычно ею Россия славилась. И что в этом оскорбительного, не понимаю, просто КОНСТАТАЦИЯ ФАКТА.
        svp67
    2. Spartanez300 Сегодня, 06:27
      Юлит и оправдывается перед электоратом , хочет этим способом утерянный рейтинг приподнять .
      Spartanez300
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 05:55
    Высоко он себя ценит , раз такую белеберду несет! am Или он под кайфом -типа токсикамана??? wassat
    Изгоняющий либероидов
    1. Чёрный Сегодня, 06:00
      Трамп - сводный брат Ким Чен Ына.... wassat ,....такой же неадекват..
      Ну что тут сказать...Терпи, многострадальный! Ты избранный, и твоя миссия на Земле - страдать за весь мир, нести в него духовность. Будь смиренным и покорным, на небеси зачтётся!!! wassat
      Чёрный
      1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:07
        Точнее говоря -они сиамские близнецы wassat -девочка и мальчик wassat !Правда, вопрос, кто есть кто? ?? wassat
        Изгоняющий либероидов
  3. Горный стрелок Сегодня, 05:58
    Вот ещё, тратиться на него... Они там в США сами прекрасно справляются! Билл Клинтон практиканточку в "Овальном кабинете" ... Того-этого, лгал под присягой - все равно импичмент спустили на тормозах. Скучно в Америке. Шоу должно продолжаться!
    Горный стрелок
  4. К0щей Сегодня, 06:00
    хе)) жжОт)) правда он не Киллари, ему никто не поверит))
    К0щей
  5. cariperpaint Сегодня, 06:07
    я понял!!!))) они просто новый вид войны изобретают))) как взорвать мозг людям во всем мире без больших вложений)))
    cariperpaint
  6. изя топ Сегодня, 06:10
    ага,одной рукой русские хакеры голосовали за додика,второй башляли жене билла за противостояние додику what
    как у них это всё в бошках укладывается request
    изя топ
  7. insular Сегодня, 06:18
    Цитата: Трамп
    потратила много денег на борьбу со мной.

    Вмешались чтоб поддержать или финансировали борьбу wassat Ты же, гад, санкции подписал за вмешательства, ну что ты несешь то теперь?
    Президент-отморозок за рулем сверх державы - это страшно...
    insular
  8. Masya Masya Сегодня, 06:21
    Да ладно отмазываться... Весь мир в курсе, кто тебя в кресло посадил... lol
    Masya Masya
  9. rotmistr60 Сегодня, 06:37
    Чего не ляпнешь когда свои же обложили со всех сторон. То ли еще услышим в ближайшее время. Скажу честно - Трамп начал раздражать своей неуемной "активностью", непоследовательностью, высокомерием и попыткой строить из себя Дуче (внешне).
    rotmistr60
  10. 3vs Сегодня, 06:41
    Доня тот ещё тролль! laughing :
    https://news.mail.ru/politics/30649886/?frommail=
    1

    ВАШИНГТОН, 1 авг — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что благодарен своему коллеге Владимиру Путину за сокращение числа сотрудников дипмиссии в России, поскольку Вашингтон пытается сократить расходы.

    Источник: РИА Новости
    Хочу поблагодарить его (Путина — ред.), поскольку мы пытаемся сократить расходы на персонал. В том что касается меня, я очень рад, что он уволил большое количество народа, поскольку у нас теперь меньше штаты. Нет никаких причин, чтобы они (персонал — ред.) возвращались.
    Дональд Трамп
    Президент США
    3vs
  11. raw174 Сегодня, 06:42
    Вот это поворот! Шах и мат, товарищи Клинтоны и Барак Хусейнович!
    raw174
  12. Bert Сегодня, 06:46
    Цитата: Masya Masya
    Да ладно отмазываться... Весь мир в курсе, кто тебя в кресло посадил... lol

    Когда в карман валятся шальные деньги почему бы не порулить всем миром? Там сям подмазал и вот уже "наш Трампушка". Брызги шампанского по поводу. Яркий пример где мы живём. А итог? Зря давились шампунем. Трампушка в клещей.
    Bert
  13. Nix1986 Сегодня, 06:55
    Это США, надо к этому относится спокойно, передергивание фактов это обычное явление. Каково, что GM, Ford и пара других получали после второй мировой нехилые компенсации от правительства США за уничтоженные в ходе ковровых бомбардировок заводы их дочек Opel, Man. Одно это чего стоит.
    Nix1986
  14. Гюйс Сегодня, 07:38
    Не знаю как вам, а мне очень нравиться смотреть как Омерика, "подавилась собственным президентом" и не проглотить и не сплюнуть, мучается в конвульсиях, мож помрётЬ через гражд. войнуlaughing
    Гюйс
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