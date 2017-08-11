Трамп заявил о финансировании РФ борьбы с ним

Мы работаем с ним [с Мюллером]. У нас ситуация очень необычная… Между нами и Россией не было сговора. На самом деле, наоборот. Россия потратила много денег на борьбу со мной.

Как сообщает РИА Новости , Дональд Трамп заявил о выделении Россией значительных финансов на борьбу с ним в ходе предвыборной кампании.Об этом он высказался в связи с расследованием по "российскому вмешательству", проводимому проводится спецпрокурором Робертом Мюллером.В конгрессе США ведутся независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США. Отдельно вопрос изучается специальным прокурором Робертом Мюллером, который занимается проверкой связей окружения Трампа с Россией.Обвинения основываются на докладе разведывательного сообщества США, построенного на оценочной основе. Отсутствие доказательств не помешало администрации Обамы, а затем и конгрессу США ввести санкции против РФ.