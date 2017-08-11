07:49 11 августа

"Бешеный пёс" высказался за дипломатическое решение по вопросу КНДР

Глава Пентагона на фоне в очередной раз набирающего обороты кризиса вокруг Кореи заявил о том, что выступает за решение проблемы исключительно дипломатическим путём. После публикаций несколькими американскими СМИ карт, на которых были обозначены «цели для нанесения превентивных ударов на территории КНДР», Джеймс Мэттис в очередной раз дал понять, что США не готовы «сеять демократию» в государствах, у которых найдётся серьёзный ответ в виде мощного (ядерного) оружия.

Интерфакс приводит заявление американского министра обороны, выступившего перед журналистами в штате Калифорния:
Усилия Америки направлены на дипломатический путь, они связаны с дипломатией, дипломатические результаты есть, и мы хотим оставаться на этом направлении. Трагедия, в которую выльется война, общеизвестна, нет смысла её описывать, достаточно сказать, что последствия будут носить катастрофический характер.


"Бешеный пёс" высказался за дипломатическое решение по вопросу КНДР



Когда у шефа Пентагона спросили, так готовы ли США нанести удар по КНДР, Мэттис после паузы несколько неуверенно заявил, что «в принципе, готовность есть», и добавил, что на нём, как на министре обороны США, в первую очередь лежит ответственность за последствия нанесения такого удара.

Напомним, что ранее президент США Трамп заявлял, что "нужно поставить северокорейский режим на место, для чего использовать все имеющиеся силы и средства".

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 21

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  1. 210окв Сегодня, 06:07
    Что,"дерьмократические" бомбы ничего не смогут сделать со страной обладающей ЯО?Очередной блеф.
    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 06:11
      Конечно, слова американцев о "дипломатическом урегулировании" ни стОят НИЧЕГО, но всё же думаю вооружёного конфликта удасться избежать.....США нападают только тогда, когда уверенны в своей безнаказанности, а тут ответка может и прилететь.
      Чёрный
      1. insular Сегодня, 06:23
        Заче им Ына уничтожать? Им на него молиться надо!
        Под такое пугало в АТР такое можно проворачивать laughing Но шоу должно продолжаться и градус ситуации нужно повышать, чтоб япошки не турнули с Окинавы и ПРО в регионе разместить без проблем, а то там некоторые голоса против стали подавать (корейцы что-то стали подозревать....).
        Китайцы и русские тоже чем то недовольны... И флот мешает и ПРО не в кассу, а тут РАЗ и Ын пугает. Как то совпало так... Чисто случайно.

        Ын - агент США wassat laughing пока что он делает всё только на пользу США.
        insular
        1. товарищ ШУХЕР Сегодня, 06:32
          неуверенно заявил, что «в принципе, готовность есть»

          Тут примета есть такая: - Если не лезть на пасеку и не стучать палкой по ульям, то пчёлы кусать не будут.
          товарищ ШУХЕР
          1. Чеширский Сегодня, 07:06
            Он просто на будущее соломку стелит, если трибунал вдруг случится.
            "А я был против!"
            Чеширский
        2. Чёрный Сегодня, 06:32
          Цитата: insular
          Заче им Ына уничтожать? Им на него молиться надо!

          Полностью согласен.
          Чёрный
    2. Spartanez300 Сегодня, 06:24
      Силовое давление не прокатило , перешли на дипломатию .
      Spartanez300
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:09
    Демократия по примеру Ирака? am Сша верить -себя не уважать!
    Изгоняющий либероидов
    1. Logall Сегодня, 06:31
      Цитата: Изгоняющий либероидов
      Демократия по примеру Ирака? am Сша верить -себя не уважать!

      Кто себя уважением не обделил, тот с США планов не строит. А кто построил, тот в щекотливой стойке ждёт ''пас''!
      Logall
  3. svp67 Сегодня, 06:10
    "Бешеный пёс" высказался за дипломатическое решение по вопросу КНДР
    Пристрелил бы кто его, а то ведь бешенство заразно и не излечимо...
    А вообще их "шатание" уже порядком надоело. Хотя допускаю, что это "дипломатическая завеса", предназначенная успокоить Ына, а сами в этот момент заканчивают сосредоточение сил и средств и отработку планов удара.
    Ну, что ж поживем - увидим. Был бы рад, если бы эта "заварушка" завершилась мирно
    svp67
  4. изя топ Сегодня, 06:12
    господа демократизаторы обосрамшись?
    изя топ
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:21
      Изя hi -им самозагаживаться как с горы котиться!
      Изгоняющий либероидов
      1. изя топ Сегодня, 06:24
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        котиться!

        вот до чего толерантность доводит-уже не рожают,а котятся lol
        изя топ
    2. лысова Сегодня, 06:37
      - но мы же Россия.
      лысова
  5. Александр 3 Сегодня, 06:19
    Это точно, возможная ответка матрасникам не нравится.
    Александр 3
  6. лысова Сегодня, 06:25
    Уже лажанулись и это не стоит хитрой политике. Лавров - золото . Путин однозначно ,хотя за ним не в слух --- ребята,делайте для народа и пока нормально будет.
    лысова
  7. Masya Masya Сегодня, 06:30
    Глава Пентагона Джеймс Мэттис выступил с заявлением, в котором заявил, что КНДР должна прекратить ядерную программу и отказаться от шагов, "которые приведут к концу режима и гибели ее народа".

    Я так понимаю, хвоста то накрутили... wink что бы в следующий раз, сначала думал, а потом говорил...
    Masya Masya
  8. rotmistr60 Сегодня, 06:32
    последствия будут носить катастрофический характер

    Ладно хоть это понимает. А, что в это время думает Трамп? Сейчас в "Новости 24" показали его - "... мы нанесем такой удар, которого еще не видел мир!" На вопрос журналиста, что это означает, ответил кратко: "Увидите".
    rotmistr60
  9. arhitroll Сегодня, 06:34
    КДНР держись! В этом потреблянском миропорядке Вы остались собой.
    arhitroll
  10. лысова Сегодня, 06:50
    Мы сдюжим .[media=http://https://youtu.be/tEqgaChcgjw]
    лысова
  11. Гюйс Сегодня, 07:47
    Тут Трамп походу опять "против шерсти" гладит, Конгрессу нужно бабло тянуть в бюджет и чем дольше тем лучше, а Трамп решил свой рейтинг приподнять, нужна победоносная война и очень громкая, если она получится, Конгрессу сильный Трамп не нужен. Посмотрим кто победит.
    Гюйс
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