"Бешеный пёс" высказался за дипломатическое решение по вопросу КНДР

Усилия Америки направлены на дипломатический путь, они связаны с дипломатией, дипломатические результаты есть, и мы хотим оставаться на этом направлении. Трагедия, в которую выльется война, общеизвестна, нет смысла её описывать, достаточно сказать, что последствия будут носить катастрофический характер.

Глава Пентагона на фоне в очередной раз набирающего обороты кризиса вокруг Кореи заявил о том, что выступает за решение проблемы исключительно дипломатическим путём. После публикаций несколькими американскими СМИ карт, на которых были обозначены «цели для нанесения превентивных ударов на территории КНДР», Джеймс Мэттис в очередной раз дал понять, что США не готовы «сеять демократию» в государствах, у которых найдётся серьёзный ответ в виде мощного (ядерного) оружия. Интерфакс приводит заявление американского министра обороны, выступившего перед журналистами в штате Калифорния:Когда у шефа Пентагона спросили, так готовы ли США нанести удар по КНДР, Мэттис после паузы несколько неуверенно заявил, что «в принципе, готовность есть», и добавил, что на нём, как на министре обороны США, в первую очередь лежит ответственность за последствия нанесения такого удара.Напомним, что ранее президент США Трамп заявлял, что "нужно поставить северокорейский режим на место, для чего использовать все имеющиеся силы и средства".