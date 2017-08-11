Трамп заявил, что рад высылке американских дипломатов из России
Когда президента США попросили прокомментировать ответные меры России на выдворение из страны американских дипломатов, Трамп заявил буквально следующее: «Очень рад». По словам Трампа, он благодарен Владимиру Путину за такое решение, так как оно укладывается в его (трамповскую) концепцию по сокращению расходов на государственный аппарат.
Трамп:
Это заявление Трампа наделало много шума в первую очередь в американской прессе. В ряде СМИ США заявили, что «имеет место спланированная акция». Мол, Трамп договорился с Путиным в Гамбурге, что тот вышлет дипломатов, а это «наносит удар по интересам США». При этом в США в последнюю очередь вспоминают о том, что вообще-то речь идёт об ответных мерах со стороны России – мерах на действия другого (предыдущего) американского президента – Барака Обамы.
На таком фоне в американской прессе заявлено, что Вашингтон планирует «ответить на ответ» РФ закрытием одного из российских консульств. Отмечается, что таким образом число консульств будет уравнено. У России на данный момент в США 4 консульства: в Нью-Йорке, Сиэтле, Хьюстоне и Сан-Франциско. У США – три: в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге. Закрыть одно из российских консульств планируют в начале сентября.
Трамп:
Хочу его (Путина) поблагодарить, ведь мы пытаемся сократить расходы на аппарат. Очень рад. У нас теперь меньшие штаты. Не думаю, что этим сотрудникам нужно возвращаться (в Россию).
Это заявление Трампа наделало много шума в первую очередь в американской прессе. В ряде СМИ США заявили, что «имеет место спланированная акция». Мол, Трамп договорился с Путиным в Гамбурге, что тот вышлет дипломатов, а это «наносит удар по интересам США». При этом в США в последнюю очередь вспоминают о том, что вообще-то речь идёт об ответных мерах со стороны России – мерах на действия другого (предыдущего) американского президента – Барака Обамы.
На таком фоне в американской прессе заявлено, что Вашингтон планирует «ответить на ответ» РФ закрытием одного из российских консульств. Отмечается, что таким образом число консульств будет уравнено. У России на данный момент в США 4 консульства: в Нью-Йорке, Сиэтле, Хьюстоне и Сан-Франциско. У США – три: в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге. Закрыть одно из российских консульств планируют в начале сентября.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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