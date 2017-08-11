07:49 11 августа

Трамп заявил, что рад высылке американских дипломатов из России

Когда президента США попросили прокомментировать ответные меры России на выдворение из страны американских дипломатов, Трамп заявил буквально следующее: «Очень рад». По словам Трампа, он благодарен Владимиру Путину за такое решение, так как оно укладывается в его (трамповскую) концепцию по сокращению расходов на государственный аппарат.

Трамп:
Хочу его (Путина) поблагодарить, ведь мы пытаемся сократить расходы на аппарат. Очень рад. У нас теперь меньшие штаты. Не думаю, что этим сотрудникам нужно возвращаться (в Россию).


Трамп заявил, что рад высылке американских дипломатов из России



Это заявление Трампа наделало много шума в первую очередь в американской прессе. В ряде СМИ США заявили, что «имеет место спланированная акция». Мол, Трамп договорился с Путиным в Гамбурге, что тот вышлет дипломатов, а это «наносит удар по интересам США». При этом в США в последнюю очередь вспоминают о том, что вообще-то речь идёт об ответных мерах со стороны России – мерах на действия другого (предыдущего) американского президента – Барака Обамы.

На таком фоне в американской прессе заявлено, что Вашингтон планирует «ответить на ответ» РФ закрытием одного из российских консульств. Отмечается, что таким образом число консульств будет уравнено. У России на данный момент в США 4 консульства: в Нью-Йорке, Сиэтле, Хьюстоне и Сан-Франциско. У США – три: в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге. Закрыть одно из российских консульств планируют в начале сентября.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. IGOR GORDEEV Сегодня, 06:44
    Трамп:

    “Хочу его (Путина) поблагодарить, ведь мы пытаемся сократить расходы на аппарат. Очень рад. У нас теперь меньшие штаты. Не думаю, что этим сотрудникам нужно возвращаться (в Россию).

    good fellow Все чудесатей и чудесатей!
    IGOR GORDEEV
    1. PN Сегодня, 06:52
      Хорошая мина при плохой игре.
      PN
      1. Тралл Сегодня, 07:17
        В "Ъ" написали, что США рассматривают вопрос о закрытии одного из российских генконсульств в качестве ответки.
        Тралл
    2. Titsen Сегодня, 06:53
      Цитата: IGOR GORDEEV
      Все чудесатей и чудесатей!


      Наоборот, всё чудненько!
      Titsen
    3. Стас Снежин Сегодня, 07:02
      Всё идёт к сокращению штатов. К сокращению Американских Штатов...
      Стас Снежин
      1. Logall Сегодня, 07:11
        Цитата: Стас Снежин
        Всё идёт к сокращению штатов. К сокращению Американских Штатов...

        А если Мы не Техас ядрёный заряд сбросим? Он скажет, что ни когда не любил этих Гринго?
        Logall
    4. Spartanez300 Сегодня, 07:13
      У Трампа конкретные тараканы в голове , не знаешь что он может выкинуть в следующий момент . what
      Spartanez300
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:45
    По словам Трампа, он благодарен Владимиру Путину за такое решение, так как оно укладывается в его (трамповскую) концепцию по сокращению расходов на государственный аппарат.
    Трамп ладно понятия не имел чем их банда в Москве занималась.А вот как радо ЦРУ теперь.!? laughing Наверное новые должности введут.Электрик-спец куратор опозиции wassatИ тд.
    Наблюдатель2014
  3. Ren Сегодня, 06:53
    Прикольно, 455 российских дипломатов хватало для полноценной работы 4-х консульств, а американцам для работы 3-х консульств требовалось 1210.
    wassat
    Ну и ленивые же эти американы!
    Ren
    1. Серый брат Сегодня, 07:20
      Цитата: Ren
      Ну и ленивые же эти американы!

      Они не работали в консульствах, а развивали демократию в России.
      Серый брат
  4. Masya Masya Сегодня, 06:53
    Хочу его (Путина) поблагодарить,

    Оюращайтесь, можем вообще, человек десять оставить... wink вот экономия будет! lol
    Masya Masya
    1. Logall Сегодня, 07:20
      Цитата: Masya Masya
      можем вообще, человек десять оставить...

      На территории всех штатов? Мася, мне нравится Ваш посыл! love
      Logall
  5. изя топ Сегодня, 06:54
    делает морду кирпичом при плохой игре yes
    изя топ
    1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:22
      Изя hi он ждет этого самого кирпича в свою мор-ду!
      Изгоняющий либероидов
      1. изя топ Сегодня, 07:42
        hi
        Цитата: Изгоняющий либероидов
        он ждет этого самого кирпича в свою мор-ду!

        такую морду кирпичом не накроешь recourse только керамзитоблок fellow
        изя топ
        1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:44
          Тогда уж сразу бетонным блоком, чтобы не мучился lol
          Изгоняющий либероидов
  6. Александр 3 Сегодня, 06:56
    Реакция матрасной оппозиции предсказуема.
    Александр 3
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:08
    Коль рад, что за тебя российский МИД сделал сокращения, так чего грозить ответными мерами? Нашему МИДу лучше бы премию выписал за проделанную работу.
    rotmistr60
  8. DEZINTO Сегодня, 07:10
    "А, а, мы так хотели!. Да вот так и задумыали. Теперь вот очень даже холосо. Вот".

    DEZINTO
  9. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:21
    Мы народ добрый, еще не раз "абрадуем " Трампа am
    Изгоняющий либероидов
  10. Altona Сегодня, 07:43
    Цитата: PN
    Хорошая мина при плохой игре.

    ------------------------
    Почему? Трамп же обещал сократить расходы на Госдеп, вот собственно и повод. Государственный департамент США является министерством иностранных дел, ведает дипломатической работой.
    Altona
  11. Вождь краснокожих Сегодня, 07:48
    По крайней мере это прозвучало с большим сарказмом, нежели заявление великого кормчего о том, что санкции нам на пользу...
    Вождь краснокожих
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