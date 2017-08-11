Трамп заявил, что рад высылке американских дипломатов из России

Хочу его (Путина) поблагодарить, ведь мы пытаемся сократить расходы на аппарат. Очень рад. У нас теперь меньшие штаты. Не думаю, что этим сотрудникам нужно возвращаться (в Россию).

Когда президента США попросили прокомментировать ответные меры России на выдворение из страны американских дипломатов, Трамп заявил буквально следующее: «Очень рад». По словам Трампа, он благодарен Владимиру Путину за такое решение, так как оно укладывается в его (трамповскую) концепцию по сокращению расходов на государственный аппарат.Трамп:Это заявление Трампа наделало много шума в первую очередь в американской прессе. В ряде СМИ США заявили, что «имеет место спланированная акция». Мол, Трамп договорился с Путиным в Гамбурге, что тот вышлет дипломатов, а это «наносит удар по интересам США». При этом в США в последнюю очередь вспоминают о том, что вообще-то речь идёт об ответных мерах со стороны России – мерах на действия другого (предыдущего) американского президента – Барака Обамы.На таком фоне в американской прессе заявлено, что Вашингтон планирует «ответить на ответ» РФ закрытием одного из российских консульств. Отмечается, что таким образом число консульств будет уравнено. У России на данный момент в США 4 консульства: в Нью-Йорке, Сиэтле, Хьюстоне и Сан-Франциско. У США – три: в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге. Закрыть одно из российских консульств планируют в начале сентября.