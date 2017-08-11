Игиловцы заставили отступить армию САР на востоке от Хомса
18-я танковая дивизия армии Сирии продолжает наступление в восточной части провинции Хомс. При этом сирийские части встретили серьёзнейшее сопротивление со стороны боевиков ИГИЛ (*запрещено в РФ) в районе населённого пункта Хумайма. Совместно с силами республиканской гвардии 18-я танковая дивизия начала продвижение к городу, оккупированному игиловцами, однако боевики ответили шквальным огнём, остановив атаку САА. Об этом сообщает портал AMN.
По официальным данным, САА потеряла под Хумаймой 7 военнослужащих, более 20 человек получили ранения. Известно о том, что игиловцам удалось вывести из строя несколько танков сирийской правительственной армии. В итоге САА была вынуждена отступить. По данным других источников, потери с обеих сторон исчисляются десятками.
Целью сирийских правительственных сил в этом районе является освобождение Хумаймы с последующим выходом к административной границе провинции Дейр-эз-Зор, существенная часть которой находится под оккупацией так называемого «Исламского государства» (*).
Напомним, что после договорённостей о создании в САР зон деэскалации армия Сирии смогла сосредоточиться на боях исключительно с ИГИЛ (*). При этом, справедливости ради, существенных успехов пока достичь не удаётся. Операция явно пробуксовывает. Мало того, игиловцы до сих пор получают помощь военно-технического характера - оружием и боеприпасами, что позволяет им не только удерживать свои позиции на ряде направлений, но и в отдельных случаях переходить в контрнаступление. Напомним, что инициатива РФ по принятию резолюции о полном запрете транзакций, связанных со счетами структур, аффилированных с ИГИЛ (*), до сих пор не находит всеобщей поддержки в ООН. При этом в ООН заявляют, что "поддерживают борьбу с терроризмом".
По официальным данным, САА потеряла под Хумаймой 7 военнослужащих, более 20 человек получили ранения. Известно о том, что игиловцам удалось вывести из строя несколько танков сирийской правительственной армии. В итоге САА была вынуждена отступить. По данным других источников, потери с обеих сторон исчисляются десятками.
Целью сирийских правительственных сил в этом районе является освобождение Хумаймы с последующим выходом к административной границе провинции Дейр-эз-Зор, существенная часть которой находится под оккупацией так называемого «Исламского государства» (*).
Напомним, что после договорённостей о создании в САР зон деэскалации армия Сирии смогла сосредоточиться на боях исключительно с ИГИЛ (*). При этом, справедливости ради, существенных успехов пока достичь не удаётся. Операция явно пробуксовывает. Мало того, игиловцы до сих пор получают помощь военно-технического характера - оружием и боеприпасами, что позволяет им не только удерживать свои позиции на ряде направлений, но и в отдельных случаях переходить в контрнаступление. Напомним, что инициатива РФ по принятию резолюции о полном запрете транзакций, связанных со счетами структур, аффилированных с ИГИЛ (*), до сих пор не находит всеобщей поддержки в ООН. При этом в ООН заявляют, что "поддерживают борьбу с терроризмом".
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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