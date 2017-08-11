11:26 11 августа

Игиловцы заставили отступить армию САР на востоке от Хомса

18-я танковая дивизия армии Сирии продолжает наступление в восточной части провинции Хомс. При этом сирийские части встретили серьёзнейшее сопротивление со стороны боевиков ИГИЛ (*запрещено в РФ) в районе населённого пункта Хумайма. Совместно с силами республиканской гвардии 18-я танковая дивизия начала продвижение к городу, оккупированному игиловцами, однако боевики ответили шквальным огнём, остановив атаку САА. Об этом сообщает портал AMN.

Игиловцы заставили отступить армию САР на востоке от Хомса


По официальным данным, САА потеряла под Хумаймой 7 военнослужащих, более 20 человек получили ранения. Известно о том, что игиловцам удалось вывести из строя несколько танков сирийской правительственной армии. В итоге САА была вынуждена отступить. По данным других источников, потери с обеих сторон исчисляются десятками.


Целью сирийских правительственных сил в этом районе является освобождение Хумаймы с последующим выходом к административной границе провинции Дейр-эз-Зор, существенная часть которой находится под оккупацией так называемого «Исламского государства» (*).

Напомним, что после договорённостей о создании в САР зон деэскалации армия Сирии смогла сосредоточиться на боях исключительно с ИГИЛ (*). При этом, справедливости ради, существенных успехов пока достичь не удаётся. Операция явно пробуксовывает. Мало того, игиловцы до сих пор получают помощь военно-технического характера - оружием и боеприпасами, что позволяет им не только удерживать свои позиции на ряде направлений, но и в отдельных случаях переходить в контрнаступление. Напомним, что инициатива РФ по принятию резолюции о полном запрете транзакций, связанных со счетами структур, аффилированных с ИГИЛ (*), до сих пор не находит всеобщей поддержки в ООН. При этом в ООН заявляют, что "поддерживают борьбу с терроризмом".

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 11

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  1. 210окв Сегодня, 08:03
    Лишний раз доказывает эта ситуация что там бардак надолго..
    210окв
    1. сибиралт Сегодня, 08:50
      Ага. Сирийская армия в тяжелых боях потеряла 7 человек и была вынуждена отступить на прежние позиции. И это война? belay
      сибиралт
      1. MoJloT Сегодня, 10:00
        Сирийская армия давно не существует, есть проправительственные вооруженные формирования и полевые командиры. Официальные данные об убитых можно смело умножать на 2-3, к ним же прибавляем потери разного рода ополчения и наемников...Мясорубка продолжается.
        MoJloT
      2. Egorovich Сегодня, 10:30
        Сидеть и рассуждать, война ли это, очень стремно. Оборонять город и освобождать город-это совершенно разные военные операции.Около 6ти лет в САР война идет против бармалеев, которых вооружает и поддерживает Запад.Честь и хвала вооруженным формированиям Асада!Примерно так я считаю.
        Egorovich
      3. xetai9977 Сегодня, 10:57
        "Сирийская армия в тяжелых боях потеряла 7 человек и была вынуждена отступить на прежние позиции. И это война?"
        Это лишь официально признанные, спасибо хоть это признали.
        xetai9977
    2. Geisenberg Сегодня, 11:26
      Цитата: 210окв
      Лишний раз доказывает эта ситуация что там бардак надолго..


      Как то не очевидно. Скорее показывает, что черти огрызаются, что и не удивительно - черти то же жить хотят.
      Geisenberg
  2. jetfors_84 Сегодня, 08:36
    При этом в ООН заявляют, что "поддерживают борьбу с терроризмом".

    Многоликие наши
    jetfors_84
  3. Горный стрелок Сегодня, 08:59
    Не удивляет ни разу! То, что боеспособность армии САР ( если ЭТО можно назвать армией) ниже плинтуса - это давно известно, и ИГИЛовцы тоже это знают. Поэтому там так действенны приемы, вызывающие панику - прорывы - подрывы смертников... И побежала ДИВИЗИЯ!
    Сброд! am
    Горный стрелок
    1. НасРать Сегодня, 09:15
      Цитата: Горный стрелок
      Не удивляет ни разу! То, что боеспособность армии САР ( если ЭТО можно назвать армией) ниже плинтуса - это давно известно, и ИГИЛовцы тоже это знают. Поэтому там так действенны приемы, вызывающие панику - прорывы - подрывы смертников... И побежала ДИВИЗИЯ!
      Сброд! am


      Вы из Сирии давно вернулись? Или по ю-тюбу оцениваете войнушку?
      Боеспособность САА не берусь оценивать, но ИГИЛовцы явно не овцы на выпасе- и мотивированы и явно со знанием военного дела.
      НасРать
      1. xetai9977 Сегодня, 10:59
        "ИГИЛовцы явно не овцы на выпасе- и мотивированы и явно со знанием военного дела"
        Это ещё мягко сказано. Признаемся- воюют даже отлично при почти полном отсутствии тяжелой техники, ВВС и ПВО..
        xetai9977
        1. Paranoid50 Сегодня, 11:21
          Цитата: xetai9977
          - воюют даже отлично при почти полном отсутствии тяжелой техники, ВВС и ПВО..

          Дык,сколько у бармалеев бывших асадовских и иракских офицеров и солдат, с опытом, "баталию и фортификацию разумеют". Опять же,"ништяки" в виде оружия,БК и пополнения к ним поступают исправно. Понятно,что их додавят, но, крови они ещё попьют.
          Paranoid50
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