Авиационная ракета класса «воздух-поверхность» Х-29Л. Инфографика

Ракеты класса «воздух-поверхность» Х-29ТЕ, Х-29Л предназначены для поражения визуально видимых трудноуязвимых наземных и надводных целей (крупные железнодорожные и шоссейные мосты, промышленные сооружения, бетонные ВПП, железобетонные укрытия самолетов, надводные корабли водоизмещением до 10000 т). Ракеты предназначены для вооружения самолетов-истребителей и штурмовиков.