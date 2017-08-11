11:26 11 августа

Авиационная ракета класса «воздух-поверхность» Х-29Л. Инфографика

Ракеты класса «воздух-поверхность» Х-29ТЕ, Х-29Л предназначены для поражения визуально видимых трудноуязвимых наземных и надводных целей (крупные железнодорожные и шоссейные мосты, промышленные сооружения, бетонные ВПП, железобетонные укрытия самолетов, надводные корабли водоизмещением до 10000 т). Ракеты предназначены для вооружения самолетов-истребителей и штурмовиков.

Авиационная ракета класса «воздух-поверхность» Х-29Л. Инфографика

Первоисточник: https://politexpert.net/


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Комментарии 4

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  1. Вождь краснокожих Сегодня, 08:57
    Люди добрые, всегда хотел поинтересоваться а названия наших ракет читается как "ха" или как "икс"?
    Вождь краснокожих
    1. bober1982 Сегодня, 09:28
      Цитата: Вождь краснокожих
      "ха" или как "икс"?

      Читается,как "Ха"
      Назначение и характеристики ракеты,указанные в данной небольшой статье - это только врага запутать,так и надо,всё правильно.
      bober1982
      1. Вождь краснокожих Сегодня, 09:32
        Спасибо. А то я - танкист...
        Вождь краснокожих
        1. bober1982 Сегодня, 09:34
          И вам спасибо,за любознательность.
          bober1982
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