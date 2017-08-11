11:26 11 августа

Американские разведчики выполнили полет у границ Калининградской области

Согласно информации новостного агентства «Интерфакс-АВН», западные ресурсы, занимающиеся отслеживанием перемещений боевой авиации, сообщают о состоявшихся 10 августа многочасовых полетах двух американских разведывательных самолетов вблизи российских границ на юге Балтики.

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168852 и позывным TALON40 поднялся в воздух с авиабазы Зокняй, расположенной под литовским городом Шяуляй, и совершал разведывательный полет у морских границ Калининградской области.




Параллельно вблизи российских границ на Балтике выполнял полет стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным LUJAC98, взлетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Полет осуществлялся в течении не менее трех часов у сухопутных и морских границ Калининградской области. Сам самолет пребывал в воздушном пространстве Польши и над международными водами Балтийского моря. Ранее он также проводил разведку вблизи границ Калининградской области.

Американские разведчики выполнили полет у границ Калининградской области


Всего в течении прошедшей недели истребители ВКС сопровождали четыре самолета-разведчика у границ РФ. За этот же период разведку вдоль российских границ осуществляли 12 летательных аппаратов. Нарушений воздушного пространства РФ не наблюдалось.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. DEZINTO Сегодня, 08:41
    А чё высматривают то? У нас тут только огурцы подоспели,....да и море с поплавками. смотреть то больше не на что. request wink
    DEZINTO
    1. Spartanez300 Сегодня, 08:44
      Кто нашим не дает летать возле границ США , а матрасы пусть потом хоть желчью изойдут .
      Spartanez300
  2. Sargaras Сегодня, 08:42
    И что такого страшного произошло? Они летают около наших границ, мы рядом с их границами. Обычная практика.
    Sargaras
  3. сибиралт Сегодня, 08:43
    Пока у наших границ что-то летает, Трамп поблагодарил Путина за высылку американских дипломатов, когда узнал какое их количество. Это же какая экономия ненужных расходов на них, заявил он.
    сибиралт
  4. mikh-korsakov Сегодня, 08:50
    Пусть летают и нам завидуют.
    mikh-korsakov
  5. Pharao7766 Сегодня, 08:50
    Заголовок несколько режет глаз....
    Меня вот с детства учили что разведчики - это свои, родные.
    А все остальные - это шпионы, и относиться к ним нужно как к врагам.

    А тут "американские разведчики" в двойне противней звучит.
    Pharao7766
  6. К-50 Сегодня, 08:51
    Всё вынюхивают!!! angry
    Поговорка есть "любопытной Варваре нос оторвали", как к их "носам" применять не пришлось, сами-то не угомонятся.
    К-50
  7. Alex_Tug Сегодня, 08:54
    Зря растащили на металлолом старые радары противоракетной системы Москвы. Там бы пригодились пара радаров хоть с надувными, там бы пригодились. Нервировать самолеты разведчики и заставлять заниматься фигней. П.С. Сугубо личное мнение.
    Alex_Tug
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