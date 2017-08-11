Американские разведчики выполнили полет у границ Калининградской области
Согласно информации новостного агентства «Интерфакс-АВН», западные ресурсы, занимающиеся отслеживанием перемещений боевой авиации, сообщают о состоявшихся 10 августа многочасовых полетах двух американских разведывательных самолетов вблизи российских границ на юге Балтики.
Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168852 и позывным TALON40 поднялся в воздух с авиабазы Зокняй, расположенной под литовским городом Шяуляй, и совершал разведывательный полет у морских границ Калининградской области.
Параллельно вблизи российских границ на Балтике выполнял полет стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным LUJAC98, взлетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Полет осуществлялся в течении не менее трех часов у сухопутных и морских границ Калининградской области. Сам самолет пребывал в воздушном пространстве Польши и над международными водами Балтийского моря. Ранее он также проводил разведку вблизи границ Калининградской области.
Всего в течении прошедшей недели истребители ВКС сопровождали четыре самолета-разведчика у границ РФ. За этот же период разведку вдоль российских границ осуществляли 12 летательных аппаратов. Нарушений воздушного пространства РФ не наблюдалось.
Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168852 и позывным TALON40 поднялся в воздух с авиабазы Зокняй, расположенной под литовским городом Шяуляй, и совершал разведывательный полет у морских границ Калининградской области.
Параллельно вблизи российских границ на Балтике выполнял полет стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным LUJAC98, взлетевший с авиабазы Милденхолл в Великобритании. Полет осуществлялся в течении не менее трех часов у сухопутных и морских границ Калининградской области. Сам самолет пребывал в воздушном пространстве Польши и над международными водами Балтийского моря. Ранее он также проводил разведку вблизи границ Калининградской области.
Всего в течении прошедшей недели истребители ВКС сопровождали четыре самолета-разведчика у границ РФ. За этот же период разведку вдоль российских границ осуществляли 12 летательных аппаратов. Нарушений воздушного пространства РФ не наблюдалось.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти