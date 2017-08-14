Угроза советская превратилась в угрозу российскую: доклад разведки Пентагона

Фрагмент обложки доклада пентагоновских разведчиков (скриншот)

Оценка расходов на оборону России в 2006-2017 гг. (в млрд. долл. и % от ВВП, данные доклада The Pentagon’s Defense Intelligence Agency; 2017 г. — показатель, заложенный в бюджет РФ)

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Обозревал и комментировал Олег Чувакин

— специально для topwar.ru