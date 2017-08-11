Летчики ВКС увеличили часы налета
Согласно информации РИА Новости, главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев сообщил об увеличении часов налета российскими военными пилотами. На сегодняшний день каждый летчик в среднем налетал 60 часов, молодой состав — от 75 до 120 часов.
С его слов, это вызвано ростом количества масштабных учений с участием ВКС РФ, проводимых в текущем году.
В 2016 году летчики ВКС налетали всего примерно 340 тысяч часов. Налет на одного летчика составил не менее 120 часов.
Значительно возросла интенсивность летной подготовки. Уже сегодня средний налет на одного летчика составляет 60 часов, а ведь до конца учебного года еще далеко. Много внимания уделяем подготовке молодого летного состава. Их средний налет составляет 75 часов, а у некоторых – уже и более 120.
С его слов, это вызвано ростом количества масштабных учений с участием ВКС РФ, проводимых в текущем году.
Столь высокая интенсивность учебного процесса обеспечила надлежащий уровень подготовки соединений и воинских частей. Как следствие – у нас не было срывов при выполнении боевых задач.
В 2016 году летчики ВКС налетали всего примерно 340 тысяч часов. Налет на одного летчика составил не менее 120 часов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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