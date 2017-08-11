11:26 11 августа

Летчики ВКС увеличили часы налета

Согласно информации РИА Новости, главком ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев сообщил об увеличении часов налета российскими военными пилотами. На сегодняшний день каждый летчик в среднем налетал 60 часов, молодой состав — от 75 до 120 часов.

Значительно возросла интенсивность летной подготовки. Уже сегодня средний налет на одного летчика составляет 60 часов, а ведь до конца учебного года еще далеко. Много внимания уделяем подготовке молодого летного состава. Их средний налет составляет 75 часов, а у некоторых – уже и более 120.





С его слов, это вызвано ростом количества масштабных учений с участием ВКС РФ, проводимых в текущем году.

Столь высокая интенсивность учебного процесса обеспечила надлежащий уровень подготовки соединений и воинских частей. Как следствие – у нас не было срывов при выполнении боевых задач.


В 2016 году летчики ВКС налетали всего примерно 340 тысяч часов. Налет на одного летчика составил не менее 120 часов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 5

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Горный стрелок Сегодня, 09:23
    Журналюги безграмотные!!! Это называется - часы налета. Кстати- важная цифра. Есть годовой норматив. Если лётчик летает больше - в случае его увольнения по состоянию здоровья - разница пойдёт ему в плюс, и он сможет получать ПОЛНУЮ пенсию, даже не дослужив срок!
    Горный стрелок
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:31
      Цитата: Горный стрелок
      Журналюги безграмотные!!!

      они (журналюги от ЕГЭ) сегодня в ударе...что ни статья-ляпы.
      андрей юрьевич
  2. AKsvlad047 Сегодня, 09:35
    Молодцы! Дай Бог, что бы и дальше часы налета наших летчиков росли, ну хотя бы не уменьшались!
    AKsvlad047
  3. Alexey-74 Сегодня, 10:00
    Просто замечательная новость. ВКС наши встали на крыло!!!
    Alexey-74
  4. ШВЕДский_стол Сегодня, 10:32
    Да чего стоит только каждый день выходить на перехват чужих самолетов разведчиков.
    ШВЕДский_стол
Картина дня