Летчики ВКС увеличили часы налета

Значительно возросла интенсивность летной подготовки. Уже сегодня средний налет на одного летчика составляет 60 часов, а ведь до конца учебного года еще далеко. Много внимания уделяем подготовке молодого летного состава. Их средний налет составляет 75 часов, а у некоторых – уже и более 120.

Столь высокая интенсивность учебного процесса обеспечила надлежащий уровень подготовки соединений и воинских частей. Как следствие – у нас не было срывов при выполнении боевых задач.