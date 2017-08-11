11:26 11 августа

США поставляют Украине модификации РПГ-7? А где "Джавелины"?..

В Сети появилась информация о том, что на данный момент вместо долгожданных ПТРК Javelin Украина на основании контракта с США может получить 100 гранатомётов. Речь идёт о модифицированных копиях гранатомётов РПГ-7 для армии США - PSRL-1. Эти гранатомёты активно применялись американцами для обучения афганских и иракских военнослужащих. На данный момент нет данных о том, поставят ли США Украине новые гранатомёты или речь идёт о б/у. Нет точной информации и о том, поставят ли вообще...

На сайте Veterans Today опубликован материал, в котором есть скан- и фотокопии контракта, заключённого между США и Украиной ещё осенью прошлого года.

США поставляют Украине модификации РПГ-7? А где "Джавелины"?..



На основании контракта Украина заплатит США за поставку сотни клонов советских РПГ-7 более полумиллиона долларов. В контракте говорится о том, что первые поставки должны были начаться 8 апреля. Если контракт выполняется, то Киев уже должен был начать получение из США гранатомётов «для противодействия российской агрессии». Нужно отметить, что никаких торжественных мероприятий по встрече «союзнического» вооружения на Украине, как это обычно бывает в подобных случаях, не проводилось. Президент Порошенко с пламенными речами о безграничной поддержке тоже не выступал.



Это наводит на мысль о том, что «американские» гранатомёты на Украину могли и не поступить. Если так, то речь может идти об очередной мошеннической схеме по отмыванию денег или переправке вооружений вовсе не для нужд украинской армии.





Использованы фотографии: VT
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Комментарии 31

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  1. Olegater Сегодня, 09:38
    Кастрюли ждали навороченного и продвинутого оружия для уничтожения ненавистной им России, а могут получить рогатки и то если им поставят эти рогатки ха ха ха. Так и напрашивается рогулям достаются рогатки wassat
    Olegater
    1. Anarchist Сегодня, 09:46
      Рогатки даже полезней! Зима на носу, дрова нужны...
      Anarchist
      1. bulvas Сегодня, 10:14
        Цитата: Olegater
        Кастрюли ждали навороченного и продвинутого оружия для уничтожения ненавистной им России, а могут получить рогатки


        laughing
        Ничего удивительного, особенно если вспомнить как они получали английские полицейские броневики, которые переворачивались на украинских дорогах

        bulvas
      2. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:08
        да это старая амерская забава,папуасам,скакуасам и им подобным продавать только старые мушкеты hi
        Ратник с пулеметом
    2. maxim947 Сегодня, 09:48
      РПГ-7 это не рогатка, это воплощение идеала по цене, удобству, надежности и особенно в части качества. Вна украине даже рпг уже сделать сами не в состоянии, скоро реально землей будут расплачиваться.
      maxim947
    3. vovanpain Сегодня, 09:49
      На основании контракта Украина заплатит США за поставку сотни клонов советских РПГ-7 более полумиллиона долларов.

      Вот так лохов и разводят,не они не рабы конечно. what
      vovanpain
      1. Сергей Медведев Сегодня, 11:09
        Цитата: vovanpain
        На основании контракта Украина заплатит США за поставку сотни клонов советских РПГ-7 более полумиллиона долларов.Вот так лохов и разводят,не они не рабы конечно.

        5 000 бакинских за 1 РПГ??? Внатуре развод лохов. У них это называется "помощь по-американски".
        Сергей Медведев
    4. samoletil18 Сегодня, 09:49
      А зачем американцам поставлять Джавелины, если РПГ-7 тоже гранатомет?
      samoletil18
    5. x.andvlad Сегодня, 09:54
      wassat Кручу-верчу, обмануть хочу...
      x.andvlad
    6. сибиралт Сегодня, 09:56
      Стрелкову в Славянск тоже РПГ подкинули по случаю (от кого неизвестно), но 7 из десяти выстрелов были негодными.
      сибиралт
      1. Артём Сегодня, 11:05
        там проблемы с выстрелами для ПТУР были и "Мухами".
        Артём
  2. Logall Сегодня, 09:41
    Кесарю кесарево, а холопам?
    Не на прыгали ещё...
    Logall
    1. Logall Сегодня, 09:49
      Не нач.моктали!
      Logall
  3. volodya Сегодня, 09:48
    И опять зрада!
    volodya
  4. Вождь краснокожих Сегодня, 09:48
    У меня истерика от смеха!!!!))))
    Вождь краснокожих
  5. DEZINTO Сегодня, 09:50
    Да они даже если и поставят то и армии не коснутся сквознячком денюжки по бумагам просвистят, а ящики даже с места не сдвинутся. Чуть позже в Сомали распакуются. ))))))))))
    DEZINTO
  6. Горный стрелок Сегодня, 09:53
    А что, классные РПГ советского производства закончились? Склады дырявые оказались?
    Горный стрелок
    1. Смог Сегодня, 11:00
      Цитата: Горный стрелок
      РПГ советского производства закончились?

      Так продали уже, однако....
      Смог
  7. БВС Сегодня, 10:06
    Цитаты из статьи - "В Сети появилась информация" + "На данный момент нет данных о том, поставят ли США Украине новые гранатомёты или речь идёт о б/у. Нет точной информации и о том, поставят ли вообще..."
    О чем вообще спор, кто-то что-то написал и все?
    Фейк на фейке сидит и фекйом машет.
    БВС
  8. Monster_Fat Сегодня, 10:22
    Есть мнение, что это скоро появится у сирийских "друзей" США, а не на Украине...
    Monster_Fat
  9. Wedmak Сегодня, 10:23
    А что, на Украине закончились РПГ-7? Их же там со времен СССР как грязи.
    Wedmak
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:12
      скорей всего и не закончились,но в свете программы жесткой декомунизации ими пользоваться неззяя(они же советские))
      Ратник с пулеметом
      1. Wedmak Сегодня, 11:18
        Гм... в свете жесткой декоммунизации, низзя пользоваться почти всем, что находится на территории Украины. Оно ж все коммунистами было построено. wassat
        Wedmak
        1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:23
          вот от такой двойственности у них там крышу и рвет,куда ни глянь,везде свидомышь видит привет из прошлого от москалей))
          Ратник с пулеметом
  10. PSih2097 Сегодня, 10:25
    А что, не плохой клон "дедушки" для третьих стран...
    главное что на него планку пикаттини для обвеса присобачили wassat ...

    PSih2097
    1. Артём Сегодня, 11:07
      вот только на хрена ему приклад присобачили? он нужен как зайцу стоп сигнал!
      Артём
  11. Нормаль ок Сегодня, 10:35
    Факты "за уши притянуты" один к одному. То о чём говориться в статье, прошлогодняя покупка у частной фирмы. Это видно даже из скана. То о чём заявляют сейчас в Вашингтоне, - межгосударственная помощь.
    Нормаль ок
    1. svp67 Сегодня, 10:44
      Цитата: Нормаль ок
      То о чём говориться в статье, прошлогодняя покупка у частной фирмы. Это видно даже из скана.

      Но в прошлом году США и разговоров не вели об ЛЕТАЛЬНОМ оружии. Вроде как оружие летальное Государство не поставляет, но то же Государство с этого деньги, в виде налогов получает. Так мало того, ведь то же Государство дало РАЗРЕШЕНИЕ на эту поставку.
      Цитата: Нормаль ок
      То о чём заявляют сейчас в Вашингтоне, - межгосударственная помощь.

      Пока, что Вашингтон заявляет о ВОЗМОЖНОСТИ такой поставки и на данный момент, это ИГРА НА НЕРВАХ. Но все скоро станет на свои места - после встречи Суркова и Волкера.
      svp67
  12. Екатерина II Сегодня, 10:56
    Если мы используем на какой то первоисточник-то давайте информацию до конца.Тем более в новости присутствует отсебятина
    По некоторым данным, пусковые установки были доставлены в Национальную гвардию Украины, в том числе в Азовский полк(из первоисточника)
    Азов давно получил данные РПГ для изучения и тренировок. Данных о НГ -видел поставку (РПГ+реактивная противотанковая граната TG-73 )
    Выстрел предназначен для пробивания брони с активной (динамической) защитой, состоящей из пластин ВВ пониженной мощности. Выстрел ТАНДЕМНЫЙ, то есть с двумя расположенными один за другим кумулятивными зарядами, срабатывающими последовательно. Первый, калибра 55 мм, разрушает динамическую защиту, второй 105,5-мм [на самом деле 73 мм] пробивает броню толщиной до 700 мм [по данным самого производителя - до 400 мм]. Дальность стрельбы не превышает 200 м"
    Но данных о поставке гранатометов PSRL-1 НГ Украины-не видел пока. Кроме Азова-никто с ними не засветился.
    Так же в первоисточнике
    Некоторые эксперты, предполагают, что контракт может фактически представлять собой акт саботажа, который является частью усилий администрации Обамы, направленной на подрыв президента США Дональда Трампа и его декларированную политику в отношении Украины. Договор был достигнут к моменту, когда Бараку Обаме пришлось покинуть Белый дом. Контракт, вероятно, был частью продолжающейся кампании по подрыву двусторонних связей между администрациями внутри США.
    А лично мое мнение--Спецэкспорт купила гранатометы на спонсорскую помощь именно Азова(так как ему запрещена помощь от США непосредственно) у компании.
    Всего 100 гранатометов, которые будут испытаны в боевых условиях-соответственно такая покупка-благо для компании.Это бизнес.
    К тому же это частный случай. Это не государство Украина покупала на американские деньги для НГ или ВСУ, а украинская компания у американской для туземной ЧВК.
    Джавелины тут не причем. По такой же схеме пошли и Барреты и прочие штуки. Тут стоит различать государственные закупки и частные.Что в армию что в НГ, что частные(Азов тот же)
    Екатерина II
    1. APASUS Сегодня, 11:18


      Фото со страницы Авакова 29.09.2015
      Источник: http://www.milnavigator.com/na-vooruzhenie-nacgva
      rdii-postupili-amerikanskie-snajperskie-vintovki-
      i-bolgarskie-protivotankovye-granaty/
      APASUS
  13. Kot3713 Сегодня, 11:17
    Все как всегда через то самое место laughing tongue laughing
    Kot3713
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