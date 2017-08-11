США поставляют Украине модификации РПГ-7? А где "Джавелины"?..
В Сети появилась информация о том, что на данный момент вместо долгожданных ПТРК Javelin Украина на основании контракта с США может получить 100 гранатомётов. Речь идёт о модифицированных копиях гранатомётов РПГ-7 для армии США - PSRL-1. Эти гранатомёты активно применялись американцами для обучения афганских и иракских военнослужащих. На данный момент нет данных о том, поставят ли США Украине новые гранатомёты или речь идёт о б/у. Нет точной информации и о том, поставят ли вообще...
На сайте Veterans Today опубликован материал, в котором есть скан- и фотокопии контракта, заключённого между США и Украиной ещё осенью прошлого года.
На основании контракта Украина заплатит США за поставку сотни клонов советских РПГ-7 более полумиллиона долларов. В контракте говорится о том, что первые поставки должны были начаться 8 апреля. Если контракт выполняется, то Киев уже должен был начать получение из США гранатомётов «для противодействия российской агрессии». Нужно отметить, что никаких торжественных мероприятий по встрече «союзнического» вооружения на Украине, как это обычно бывает в подобных случаях, не проводилось. Президент Порошенко с пламенными речами о безграничной поддержке тоже не выступал.
Это наводит на мысль о том, что «американские» гранатомёты на Украину могли и не поступить. Если так, то речь может идти об очередной мошеннической схеме по отмыванию денег или переправке вооружений вовсе не для нужд украинской армии.
На сайте Veterans Today опубликован материал, в котором есть скан- и фотокопии контракта, заключённого между США и Украиной ещё осенью прошлого года.
На основании контракта Украина заплатит США за поставку сотни клонов советских РПГ-7 более полумиллиона долларов. В контракте говорится о том, что первые поставки должны были начаться 8 апреля. Если контракт выполняется, то Киев уже должен был начать получение из США гранатомётов «для противодействия российской агрессии». Нужно отметить, что никаких торжественных мероприятий по встрече «союзнического» вооружения на Украине, как это обычно бывает в подобных случаях, не проводилось. Президент Порошенко с пламенными речами о безграничной поддержке тоже не выступал.
Это наводит на мысль о том, что «американские» гранатомёты на Украину могли и не поступить. Если так, то речь может идти об очередной мошеннической схеме по отмыванию денег или переправке вооружений вовсе не для нужд украинской армии.
Использованы фотографии: VT
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