Почему Волкер тянет с визитом к Суркову?
Стало известно о том, что встреча помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера состоится во второй половине августа. При этом нужно обратить внимание на то, что это уже не первый анонс такого рода встречи. Ранее в СМИ также публиковались данные следующего характера: Волкер вот-вот прибудет в Москву. Однако всякий раз встреча переносилась.
Свою версию по поводу причин переносов встречи на более поздний срок предлагает известный украинский политолог Михаил Погребинский.
Учитывая тот факт, что российская сторона в ходе встречи с американским спецпредставителем намерена передать тому многочисленные факты нарушения украинской стороной взятых на себя в рамках Минских соглашений обязательств, Волкер попросту получает директивы от руководства с целью российские данные проигнорировать. Не просто проигнорировать, но сделать так, чтобы они не стали достоянием общественности. Именно так рассуждает Погребинский.
Напомним, что 23-24 июля Волкер посетил подконтрольную Киеву территорию Донбасса и заявил, что в регионе он не увидел «замороженного конфликта», а увидел «настоящую войну». При этом Волкер, говорящий о «территориальной целостности» Украины, отказался посетить территории Донбасса, Киеву не подконтрольные – территории ДНР и ЛНР.
Напомним, что ранее выдвигалась версия о том, что Волкер не летит в Москву, так как ожидает анализа данных, полученных американским беспилотником при выполнении разведывательного полёта вдоль линии соприкосновения.
Свою версию по поводу причин переносов встречи на более поздний срок предлагает известный украинский политолог Михаил Погребинский.
Учитывая тот факт, что российская сторона в ходе встречи с американским спецпредставителем намерена передать тому многочисленные факты нарушения украинской стороной взятых на себя в рамках Минских соглашений обязательств, Волкер попросту получает директивы от руководства с целью российские данные проигнорировать. Не просто проигнорировать, но сделать так, чтобы они не стали достоянием общественности. Именно так рассуждает Погребинский.
Напомним, что 23-24 июля Волкер посетил подконтрольную Киеву территорию Донбасса и заявил, что в регионе он не увидел «замороженного конфликта», а увидел «настоящую войну». При этом Волкер, говорящий о «территориальной целостности» Украины, отказался посетить территории Донбасса, Киеву не подконтрольные – территории ДНР и ЛНР.
Напомним, что ранее выдвигалась версия о том, что Волкер не летит в Москву, так как ожидает анализа данных, полученных американским беспилотником при выполнении разведывательного полёта вдоль линии соприкосновения.
Использованы фотографии: YouTube
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти