11:26 11 августа

Почему Волкер тянет с визитом к Суркову?

Стало известно о том, что встреча помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера состоится во второй половине августа. При этом нужно обратить внимание на то, что это уже не первый анонс такого рода встречи. Ранее в СМИ также публиковались данные следующего характера: Волкер вот-вот прибудет в Москву. Однако всякий раз встреча переносилась.

Почему Волкер тянет с визитом к Суркову?


Свою версию по поводу причин переносов встречи на более поздний срок предлагает известный украинский политолог Михаил Погребинский.
Учитывая тот факт, что российская сторона в ходе встречи с американским спецпредставителем намерена передать тому многочисленные факты нарушения украинской стороной взятых на себя в рамках Минских соглашений обязательств, Волкер попросту получает директивы от руководства с целью российские данные проигнорировать. Не просто проигнорировать, но сделать так, чтобы они не стали достоянием общественности. Именно так рассуждает Погребинский.


Напомним, что 23-24 июля Волкер посетил подконтрольную Киеву территорию Донбасса и заявил, что в регионе он не увидел «замороженного конфликта», а увидел «настоящую войну». При этом Волкер, говорящий о «территориальной целостности» Украины, отказался посетить территории Донбасса, Киеву не подконтрольные – территории ДНР и ЛНР.

Напомним, что ранее выдвигалась версия о том, что Волкер не летит в Москву, так как ожидает анализа данных, полученных американским беспилотником при выполнении разведывательного полёта вдоль линии соприкосновения.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 20

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  1. Oleg L. Сегодня, 09:54
    Тянут время, потому что ответить то нечего на российские претензии
    Oleg L.
    1. сибиралт Сегодня, 10:12
      Боится однозначно. А вдруг Суркова прорвет зов предков и он закричит: "Аллах акбар"! lol
      сибиралт
      1. Тралл Сегодня, 10:37
        Был Обама - стал Трамп.
        Была Виктория Нуланд - теперь Волкер.
        Чего все всполошились и ждут каких-то перемен? Может за гипотетический приезд нового спецпредставителя тоже шампанского хряпнем в стиле "Ну хоть бы, хоть бы". smile
        Тралл
    2. новичок Сегодня, 10:18
      приедет, куда денется. щас вот замутят какую нибудь провокацию с всу и с “козырем“ на встречу. сколь помню янки дипломатов, это их метод встреч.
      новичок
    3. svp67 Сегодня, 11:02
      Цитата: Oleg L.
      Тянут время, потому что ответить то нечего на российские претензии

      Есть им, что и ответить. Они готовят почву к этой встрече. Одно дело когда она произойдет в современных обстоятельствах, то есть когда уже явно видно, что Украина сама НИЧЕГО не сможет сделать с Республиками и совсем иное, когда появилась угроза появления у ВСУ нового американского оружия и подразделений обученных как им пользоваться. Это сейчас ШАНТАШ, то есть американская позиция на начальный этап переговоров с Россией.
      svp67
  2. новичок Сегодня, 09:54
    ну чё тянет?_ ищет вазелин, без вазелина на ковёр никак.
    новичок
  3. Владыка Ситх Сегодня, 09:54
    Волнуюсь за Погребинского, его также могут убрать украинские власти, как и других ярких фигур!
    Владыка Ситх
    1. avt Сегодня, 10:00
      Цитата: Владыка Ситх
      Волнуюсь за Погребинского. Его также могут убрать украинские власти, как и других ярких фигур.

      bully bully Вы таки мне сделали смешно с утра ! bully good Запомните раз и на всегда -Погребинский и аналогичные люди , это нынешние священные коровы свидомизма , аки Грушевский во время оно. Если и мочканут , то только по злостному недосмотру
      Цитата: Владыка Ситх
      украинские власти,

      То есть в виду отсутствия вообще какой нибудь власти , тяпнут ему по башке какие нибудь отморозки. Погребинский 100% укp-националист до мозга костей , но весьма велеречивый и хитрый через верхние полушария, в отличии от того же Ковтуна , который мыслит нижними полушариями - последствия обработки в секте .
      avt
      1. просто экспл Сегодня, 10:40
        возможно это и так, помню его выступления времен майдана , не видел там национализма и процеевропейца , но и от прорусского там тоже ничего не было . просто флюгер который озвучивает то что пипл хавает и то что сейчас в тренде .
        но в последний год-полтора он на русских каналах в открытую критикует каклов и называет фашистов фашистами . а вот за это каклы могут и убрать , Бережную то убрали .
        просто экспл
        1. avt Сегодня, 10:46
          Цитата: просто экспл
          но в последний год-полтора он на русских каналах в открытую критикует каклов и называет фашистов фашистами

          bully Жирик тоже много чего говорит. Опять же внимательно смотрим
          Цитата: avt
          весьма велеречивый и хитрый через верхние полушария, в отличии от того же Ковтуна , который мыслит нижними полушариями - последствия обработки в секте .

          А такой не может не видеть, что мечта его жизни - нэзалэжнв Вукраина разваливается на глазах. Ну и что ? Хотите чтобы вполне себе щирый свидомит скакал от радости при виде происходящего??
          Цитата: просто экспл
          Бережную то убрали .

          Не путайте его с регионалами . Регионалы - вполне себе продажная, но политическая сила со вполне себе реальными хозяйственно-финансовыми связями. Их убирают как вероятных конкурентов, причём такие же экс регионалы bully . А Погребинский , опять же смотрим и вникаем в смысл слов
          Цитата: avt
          это нынешние священные коровы свидомизма , аки Грушевский

          Полистайте житие Грушевского и вопросы об устранении его ВЛАСТЯМИ Руины отпадут сами собой.
          avt
  4. avt Сегодня, 09:55
    Так тереть не о чем . Надавить сдать ЛДНР - не могут , это всё одно , что предложить ВВП не ходить на выборы. bully А РЕАЛЬНОГО какого то решения по Руине , кроме додерьбанить и война у них тупо нет. Так что ,,повестки" переговоров тупо нет. Вот если замутят войну и Урина будет сливаться в правильном , канализационном направлении , тогда приедет , типа выторговывать отдельные куски в обмен на санкции.
    avt
  5. лесовозник Сегодня, 09:58
    А чё ему к нам ехать ? Он и так знает положение вещей ибо руководит там процессом. Его визит к нам ничего не изменит.
    лесовозник
    1. To be or not to be Сегодня, 10:11
      А что ему не тянуть.Вялотекущий хаос в зоне его ответственности продолжается. Его задача этот хаос поддерживать и подпитывать пока идет торговля ...по КНДР и Сирии...
      To be or not to be
  6. Rostislav Сегодня, 10:10
    Толку от этих встреч? Увидеться только для того, чтобы увидеться?
    Штатам нужен конфликт на границе России, поэтому тушить этот тлеющий конфликт они если и будут, то только бензином.
    Rostislav
  7. Балу Сегодня, 10:26
    Почему Волкер тянет с визитом к Суркову?
    Фашингтонские макаки привыкли разговаривать с позиции силы.
    Позиция России всем ясна и открыта .
    В фашингтоне работают над текстом ультиматума России по Сирии и Донбассу.
    Балу
  8. Alexey-74 Сегодня, 10:31
    Ничего эта встреча не даст - обменяются пакетами документов, взаимными претензиями, дадут друг другу "указания" .....и на этом визит вежливости закончится.
    Alexey-74
  9. Комментарий был удален.
  10. Екатерина II Сегодня, 10:38
    а зачем им видеться-если предыдущие встречи ничего не дали?
    ВОлкер работает над своим поручением. Пошлют в Москву-поедет.
    Территории ОРДиЛО то ему зачем посещать, его безопасность там не гарантирована да и с кем ему там общаться то, если он с сСурковым не должен пока видеться то с его марионетками -только потеря времени. Проверил "свою территорию"-ждет указаний центра. Дадут добро-полетит дальше(Москва к примеру или другое место встречи)
    Колониальная администрация-она такая.
    Екатерина II
  11. samarin1969 Сегодня, 10:53
    Нет ни Дебальцево, ни Иловайска....Причин для реальных переговоров нет. Русские убивают русских русским оружием на свои деньги. США остается потратится только на попкорн.
    samarin1969
  12. APASUS Сегодня, 10:57
    Волкнер должен подготовить реальный ответ и предложения Суркову,как они это делают все знают.Задача состоит в том чтоб одновременно сохранить свое влияние в Украине ,ничего не дать русским и одновременно объявить о продвижении процесса урегулирования,маленькая победа такая! Есть идея в том что Трамп может разменять Украину ,но его внутренняя оппозиция ему это не даст сделать .По сути все останется на своих местах ,прорыва отношений не будет.Трамп пока еще не президент США ,пока только мальчик ,ему еще взрослеть и взрослеть для принятия самостоятельных решений!
    APASUS
  13. Egorovich Сегодня, 11:10
    Если и будут переговоры итог будет один.Россия виновата во всем,а укурки останутся в обиженках. В первой что ли?
    Egorovich
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