Почему Волкер тянет с визитом к Суркову?

Стало известно о том, что встреча помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера состоится во второй половине августа. При этом нужно обратить внимание на то, что это уже не первый анонс такого рода встречи. Ранее в СМИ также публиковались данные следующего характера: Волкер вот-вот прибудет в Москву. Однако всякий раз встреча переносилась.Свою версию по поводу причин переносов встречи на более поздний срок предлагает известный украинский политолог Михаил Погребинский.Учитывая тот факт, что российская сторона в ходе встречи с американским спецпредставителем намерена передать тому многочисленные факты нарушения украинской стороной взятых на себя в рамках Минских соглашений обязательств, Волкер попросту получает директивы от руководства с целью российские данные проигнорировать. Не просто проигнорировать, но сделать так, чтобы они не стали достоянием общественности. Именно так рассуждает Погребинский.Напомним, что 23-24 июля Волкер посетил подконтрольную Киеву территорию Донбасса и заявил, что в регионе он не увидел «замороженного конфликта», а увидел «настоящую войну». При этом Волкер, говорящий о «территориальной целостности» Украины, отказался посетить территории Донбасса, Киеву не подконтрольные – территории ДНР и ЛНР.Напомним, что ранее выдвигалась версия о том, что Волкер не летит в Москву, так как ожидает анализа данных, полученных американским беспилотником при выполнении разведывательного полёта вдоль линии соприкосновения.