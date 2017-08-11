11:26 11 августа

Ветераны американской разведки опровергают версию о «вмешательстве РФ» в выборы США

Как сообщает РИА Новости, 10 августа СМИ обнародовали специальное послание ветеранов американской разведки, адресованное Дональду Трампу, в котором они критически относятся к растиражированной версии о "вмешательстве РФ" в президентские выборы в 2016 году.

Члены организации "Ветераны разведки за здравомыслие" направили указанный документ главе Белого дома еще в конце июля. В нем, основываясь на данных независимых экспертных исследований, ставится под сомнение взлом хакерами сервера Национального комитета Демократической партии США (НКДП). Как утверждается, информация с него была записана на внешнее устройство тем, кто имел доступ к данному серверу.




Ключевые выводы независимого экспертного расследования заключаются в том, что данные НКДП были скопированы на скорости, которая значительно превышает возможности интернета для удаленного взлома.


С их слов, отсутствуют какие-либо доказательства причастности России к хищению данных и их передаче ресурсу WikiLeaks, где они и были выложены для всеобщего обозрения.

Ссылки на хакера Guccifer 2.0, на которого в США возложена ответственность за взлом, заказанный якобы Кремлем, не оправданы, так как не установлены его связи с WikiLeaks. При этом сам хакер отрицает работу на Москву.

На основе данных суждений ветераны критикуют доклад американских спецслужб от 6 января, в котором утверждалась причастность России ко взлому.

Он в основном основан на "оценках", не подкрепленных какими-либо соответствующими доказательствами.


В связи с этим составители обращения предлагают Трампу поставить соответствующие вопросы перед руководителями спецслужб США, которые скрывают "как это все произошло".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 12

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  1. Oleg L. Сегодня, 10:21
    Типичная ситуация, сначала вброс лжи от лживых СМИ, потом спустя некоторое время разоблачения специалистов, которые в теме происходящего. Это их методы манипулирования народом
    Oleg L.
    1. Тралл Сегодня, 10:24
      Эта тема в репортаже RT еще в декабре 2016 освещалась, в США всем до лампочки.
      Вброс сработал, а правда это или нет - уже не важно.
      Тралл
    2. НЕКСУС Сегодня, 11:12
      Цитата: Oleg L.
      Типичная ситуация, сначала вброс лжи от лживых СМИ, потом спустя некоторое время разоблачения специалистов,

      Синдром пробирки Коуэла Пауэлла... wassat
      НЕКСУС
      1. stalkerwalker Сегодня, 11:16
        Цитата: НЕКСУС
        Синдром пробирки Коуэла Пауэла...

        Синдром головы профессора Доуэля.... lol
        stalkerwalker
  2. Alexey-74 Сегодня, 10:26
    Разве правящие круги в США прислушаются к этому здравомыслию? им сейчас очень выгодно иметь такого внешнего раздражителя как Россия - и этим все сказано!
    Alexey-74
    1. Logall Сегодня, 10:32
      А, что Корейцы не дотягивают?
      Logall
      1. Alexey-74 Сегодня, 10:34
        Причем тут корейцы? Мы о России говорим.
        Alexey-74
        1. Logall Сегодня, 10:39
          Я про внешний раздражитель!
          Когда дело касается США, то не только Россиюшки мало, но и всего мира...
          Logall
        2. просто экспл Сегодня, 10:43
          так вроде говорили о раздражителях , а Россия оказалась ОДНИМ из НИХ .
          как и КНДР .
          просто экспл
  3. Tusv Сегодня, 10:31
    Акститесь. Мистер Путин президент вся эпохи. Мимоходом обронил фразу, что с республикацем ему будет легче. Вот и выбрали. ВВП ни разу не намекнул про ля Пен, выбрали Макрона.Хакеры тут дело всторостепенное
    Tusv
  4. APASUS Сегодня, 10:40
    Нас все усерднее толкают к войне.Даже и не знаю как это назвать,третья сила ,мировое закулисье ,но суть не меняется.Тревожит больше всего разрушение мирового порядка и устоев сложившихся после 2 Мировой.Сейчас для объявления войны даже не надо доказательств,хватит одного глупого высказывания в интернете
    APASUS
  5. Masya Masya Сегодня, 10:42
    "Ветераны разведки за здравомыслие"

    Старая школа... только до кого достучатся хотят? Уже все решено и "виновные" назначены... Трамп сам не знает как из этой фигни выкручиваться...
    Masya Masya
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