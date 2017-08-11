Ветераны американской разведки опровергают версию о «вмешательстве РФ» в выборы США

Ключевые выводы независимого экспертного расследования заключаются в том, что данные НКДП были скопированы на скорости, которая значительно превышает возможности интернета для удаленного взлома.

Он в основном основан на "оценках", не подкрепленных какими-либо соответствующими доказательствами.