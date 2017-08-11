Ветераны американской разведки опровергают версию о «вмешательстве РФ» в выборы США
Как сообщает РИА Новости, 10 августа СМИ обнародовали специальное послание ветеранов американской разведки, адресованное Дональду Трампу, в котором они критически относятся к растиражированной версии о "вмешательстве РФ" в президентские выборы в 2016 году.
Члены организации "Ветераны разведки за здравомыслие" направили указанный документ главе Белого дома еще в конце июля. В нем, основываясь на данных независимых экспертных исследований, ставится под сомнение взлом хакерами сервера Национального комитета Демократической партии США (НКДП). Как утверждается, информация с него была записана на внешнее устройство тем, кто имел доступ к данному серверу.
С их слов, отсутствуют какие-либо доказательства причастности России к хищению данных и их передаче ресурсу WikiLeaks, где они и были выложены для всеобщего обозрения.
Ссылки на хакера Guccifer 2.0, на которого в США возложена ответственность за взлом, заказанный якобы Кремлем, не оправданы, так как не установлены его связи с WikiLeaks. При этом сам хакер отрицает работу на Москву.
На основе данных суждений ветераны критикуют доклад американских спецслужб от 6 января, в котором утверждалась причастность России ко взлому.
В связи с этим составители обращения предлагают Трампу поставить соответствующие вопросы перед руководителями спецслужб США, которые скрывают "как это все произошло".
Члены организации "Ветераны разведки за здравомыслие" направили указанный документ главе Белого дома еще в конце июля. В нем, основываясь на данных независимых экспертных исследований, ставится под сомнение взлом хакерами сервера Национального комитета Демократической партии США (НКДП). Как утверждается, информация с него была записана на внешнее устройство тем, кто имел доступ к данному серверу.
Ключевые выводы независимого экспертного расследования заключаются в том, что данные НКДП были скопированы на скорости, которая значительно превышает возможности интернета для удаленного взлома.
С их слов, отсутствуют какие-либо доказательства причастности России к хищению данных и их передаче ресурсу WikiLeaks, где они и были выложены для всеобщего обозрения.
Ссылки на хакера Guccifer 2.0, на которого в США возложена ответственность за взлом, заказанный якобы Кремлем, не оправданы, так как не установлены его связи с WikiLeaks. При этом сам хакер отрицает работу на Москву.
На основе данных суждений ветераны критикуют доклад американских спецслужб от 6 января, в котором утверждалась причастность России ко взлому.
Он в основном основан на "оценках", не подкрепленных какими-либо соответствующими доказательствами.
В связи с этим составители обращения предлагают Трампу поставить соответствующие вопросы перед руководителями спецслужб США, которые скрывают "как это все произошло".
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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