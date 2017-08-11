11:26 11 августа

Финал конкурса «Авиадартс-2017» в Китае

Команда российских военных летчиков заняла первое место в международных соревнованиях "Авиадартс-2017".
































Первоисточник: http://mil.ru/


0

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 1

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. кедр Сегодня, 11:02
    Поздравляем наших асов и желаем им всегда быть на высоте положения, т.е. удовлетворять самым высоким требованиям и обладать превосходством в лётном мастерстве.
    кедр
Картина дня