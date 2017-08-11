Финал конкурса «Авиадартс-2017» в Китае Сегодня, 10:51 Команда российских военных летчиков заняла первое место в международных соревнованиях "Авиадартс-2017". Первоисточник: http://mil.ru/ 0 Фоторепортаж. «Авиадартс-2015» Авиадартс — соревнования военных летчиков (фоторепортаж) Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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