Итоги недели. «— Это даже хорошо, это даже хорошо, что пока нам плохо!»

НАТО обходит с фланга

"Исключительные" не могут "садиться за один стол" - соревноваться с "изгоями". А вдруг облажаются?

А я бы хотел увидеть в соревнованиях Абрамса, Меркаву и Леопарда - реальный мирный способ сопоставить свои возможности и возможности других.

"Почему команд стран НАТО нет на танковом биатлоне в РФ?"

Всё просто, они умеют только бомбить с больших высот и бессовестно лгать, таких дисциплин на наших соревнованиях нет.

Фонарных столбов хватит?

Умная женщина... более того, толковый специалист и просто красавица... приношу соболезнование близким.

Уже очень давно у меня лишь один вопрос возникает, глядя на тот нацистский шабаш, который продолжается в Украине... и этот вопрос тако: КОГДА РОССИЯ НАКОНЕЦ-ТО НАЧНЕТ ХОТЬ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ,ЧТОБ ОЧИСТИТЬ СВОЮ ЗЕМЛЮ (УКРАИНА - ЭТО НАША ЗЕМЛЯ) ОТ ЭТИХ ВЫРОДКОВ? И когда нормальное население Украины наконец-то устанет от этих нелюдей и не скинет хунту, переловив всех этих "активистов", повесив их при всем честном народе?

Интересно, неужели никто не может хакнуть этот грёбаный сайт, да так, что бы его нельзя было быстро поднять из бэкапа...

Если это убийство, то чисто сработанное. Такую женщину загубили.

Карты – в одной колоде

Татарам плевать, как будут называть Минниханова. Ничего не будет. Почти никто из простого народа за местную элиту, образно говоря, вписываться не захочет. Особенно после такого, как народ кинули с Татфондбанком. Никто ничего не скажет и не сделает. У местной элиты пугать федералов получалось в 90 годы. А на Всемирный конгресс татар приехала кучка горячо любящих татарскую культуру из-за бугра эмигрантов и начала рассказывать, как нас надо спасать. Только пусть они сначала сюда вернуться, поживут лет 10, а потом мы их послушаем. А как защищаются права татарского народа, мы видим по доходам татарской элиты и списку Форбс.

(c)Создаётся впечатление, что некие силы сознательно пытаются разыграть этническую карту в России. (c)

Если игра уже идёт и эта карта (козырная) у вас в руке, выход один - разыграть её. Ведь играют для того, чтобы достичь цели - выиграть.

ВКТ - это политическое или этническое формирование? Политическое, но от него ничего не поступало, а если поступит разбираться будет Верховный суд. Договор действителен в течение указанного срока. Хочется татарам называть своего главу региона внутри республики президентом - хвала им в руки, но во всех официальных органах он глава федерального образования и не более.

А подождать?

Сколько лет слежу за темой - не припомню, чтобы в серьез обещали В ВОЙСКАХ раньше 17-18 года. Все вообще идет по графику! Для тех, кто не заметил - летает уже ДЕСЯТЬ самолетов. Второго этапа движок обещали году к 19-му... И то, вроде, ещё не в серии... Тут надо поднимать цитаты и нюансы - потому как "взлетит", "пойдет в серию", "поступит на вооружение", "первого этапа", "второго этапа" и т.п. - все эти нюансы многие не замечают, а разница во времени между ними - ГОДЫ!

Почему все меряют поколения американскими самолётами? Самолёты не параллельно разрабатывались, а как ответ на предыдущие достижения противника (F-15 понадобился как убийца МиГ-23, Су-27 строился как убийца F-15 и так далее). Возьмём для пятого поколения за основу Су-57, тогда F-22 не имеет всего, что есть у истребителя 5-го поколения, он внезапно стал 4+. То же про F-15, он всего лишь 3+ в сравнении с Су-27.

И у американцев нет пятого поколения. Я имею в виду F-22 и F-35. А конкретно из 5 принятых параметров, два - маневренность и скорость без форсажа, не достигает 5 поколения. А Су-35 не пятого поколения только по малозаметности.

В ожидании «Джавелинов»

Все же сомневаюсь в передаче Джавелинов Украине. А если поставки и будут, вполне может произойти какая-нибудь диверсия и груз этих ПТУР окажется в нерабочем состоянии.

Да они даже если и поставят, то и армии не коснутся - сквознячком денюжки по бумагам просвистят, а ящики даже с места не сдвинутся. Чуть позже в Сомали распакуются.

ПТРК там и так в полный рост применялись и применяются . Тут, как по мне, надо читать между строк - что если поставят ПТРК, то будет еще и скрытые внебюджетные поставки вооружений . То есть финансироваться не из бюджета Сша, а из бюджетов заинтересованных в продолжении войны ведомств . Одно могу сказать точно: если матрасы поставят оружие, то атака будет в любом случае - то есть для ЛДНР надо готовится к отражению, а РФ не спать и помочь в случае агрессии - чтобы не было как в ЮО с Цхинвалом.

Кто сытый, тот москаль...

Ничего им туго не будет. Есть газ и в Северном море и в Африке и много ещё где. Тут вопрос принципиальный - будем продолжать кормить бандеровский режим или нет?

"Северный поток 2" будет достроен, невзирая ни на какие санкции - потому что большая часть денег уже в него вложена, да и само строительство идёт полным ходом.

Если СП-2 построят, Германия бросает в лицо Америке перчатку...

Крылатая пехота с «Птицеловами»

Улита едет - когда-то будет. А будет также как и с ЗРК С-350 "Витязь". С 2016 года стоит на вооружении???

Боюсь, будет это "Сосна" сухопутная, т.е. банальная "Верба" на турели. А шуму будет как про С-500...

У ВДВ сейчас на вооружении только ПЗРК и "Стрела-10". Последние можно десантировать только посадочным способом. Насколько понял, "Птицелов" должен стать "продвинутым" аналогом "Стрела-10МН", допускающим парашютное десантирование. Не более и не менее.

Насчёт «прятаться» - у "Сосны" нет активных систем слежения за воздушным пространством. Только оптика и тепло.

Бизнес на «жабьих прыжках»

Как бы там ни было, а уже "отслуживших" снова призывают в армию, пока возраст призывной. И повестки теперь отправляют прямо на работу. Так что Киев безусловно готовится к новым сражениям и атакам. "До последнего украинца!" А может это и есть выполнение плана госдепа?

Практически, мы имеем замороженный конфликт, в котором обе стороны имеют свои выгоды. Разрубить этот Гордиев узел можно лишь вмешательством третей силы. Ну, есть два пути. Первый, мы сейчас наблюдаем, это медленное удушение экономики Украины пусть и в ущерб России, но с вменяемой перспективой. Второй, непосредственное военное вмешательство. Знаете, как бы руки не чесались, первое решение выглядит более перспективным.

За право покупать самогон бабушки Христины между правосеками-хомосеками и аватарами развернулись тяжёлые кровопролитные бои...

"Тушки" - всерьёз и надолго

Вообще-то для новых Ту-160М2, как заявляют на ПАО «Кузнецов» (г. Самара) сейчас выпускают турбореактивные двигатели НК-32-2, говорят, что они на порядок лучше, чем старые НК-32, но теххарактеристики их нигде не напечатаны, везде в основном неподтверждённые домыслы.

Я бы сделал бомбер на технологиях Ил-96, Крыло/двигатели/кабина и оснастил современной электроникой и заменил Туполевых...

Флот России «в большой беде»

Как амерам хочется втянуть нас в новую гонку вооружений! Они прекрасно понимают что крупный надводный флот — это очень долго и очень дорого. И строить, и содержать. А в глобальной войне его ценность весьма сомнительна. И нужно понимать, что у РФ специфическое расположение: Балтику и Черное море легко заблокировать, а с Северному флоту тоже доступ в Мировой океан не лучший. Да и что там нам особо делать в условиях тотальной войны без баз и инфраструктуры? Строим корабли ближней зоны, а со временем переключимся и на что-то покрупнее. Согласно потребностям. Но без фанатизма.

Брать надо не числом, а качеством. Что толку, если в СССР был мощный ВМФ, вся мощь состояла из общего количества кораблей и ПЛ. В основном это были устаревшие проекты. Так, подводные лодки в основе своей состояли из дизель-электрических ПЛ 613, 641 проекта. Создали единственную уникальную ПЛ «Комсомолец», и ту утопили. Сейчас упор делается не на количество, а на качество, и это правильно.

«Пока Россия не реструктурирует свою экономику, ей не удастся восстановить кораблестроение» (из статьи).

Точно. Всё упирается в экономику, которая не позволяет восстановить в должной мере кораблестроение, авиастроение, станкостроение и прочие стратегические отрасли промышленности.

Рынок, который «всё разрулит», не справляется с возложенными на него стратегическими задачами развития страны. Необходимо возвращаться к плановым государственным приоритетам в важнейших стратегических отраслях страны, с решающей в них долей государства.

«Вирджиния» против «Ясеня»

Да не создает «Вирджиния» никаких проблем для «Ясеня». Семь корпусов «Ясеня», да на два флота, да с учетом нашего КОНа… Короче, замучается весь американский флот искать наши «Ясени». Иголку в стоге сена проще будет. Ну а если серьезно, семь корпусов, это фактически ни о чем.

Переход американцев на новую архитектуру носовой антенны ГАК для «Малахита» прям как плевок в душу! Мы весь проект наизнанку вывернули, чтоб эту треклятую сферу «Амфоры» воткнуть, по образу и подобию, так сказать, а американцы взяли и к "подкове" вернулись, доказав, что такая форма антенны может быть ничем не хуже сферической. Конструкторы «Ската» рукоплещут стоя! Ну а раз "подкова", то и бортовое расположение ТА всякий смысл теряет. Ирония жизни!

«Вирджиния» и сейчас уже по основным ТТХ «Волку» не уступает, а в последних «Блоках» это будет инженерное совершенство. Один только переход на полное электродвижение и отказ от ГТЗА что значат!

Нeфиг нам надо было подводную революцию с «Ясенем» устраивать, надо было эволюционно «Щуку» развивать.

Отсюда-то и мысли очень недобрые по поводу «Хаски», проект которой собираются сделать еще более универсальным… То есть, учитывая наши сроки строительства, устранения проблем и косяков, мы увидим очень не скоро. И снова в небольшой серии,в отличие от прагматиков матрасов, которые совершенствуют свою «Девственницу», доводя ее до совершенства.

И тут я полностью согласен с Рудольфом в том, что надо продолжать работу над «Щукой-Б», модернизируя ее и по-хорошему возобновив ее производство.

Но я думаю, даже этого будет недостаточно… Убежден, что и постройку «Лир» надо реанимировать.

Проблемы для АПЛ «Ясень» создает не «Вирджиния», а темпы строительства самих АПЛ «Ясень».

Близкий крах Венесуэлы

Вроде и помочь нужно: Венесуэла — как бы наш партнер в Южной Америке… И в то же время можно таким образом наступить на грабли СССР… Всем помогать в ущерб себе… Чем это закончилось, уже видели.

Наверное, как мне кажется, лучший выход — начинать разваливать сами США и Евросоюз. Ведь это тоже возможно: сами штатники не монолитны… Например, поддержать латинос в западных штатах, почаще трубить в самой Америке о недостатках их системы. Поддержать движения на выход Калифорнии и Техаса из состава Америки. В общем, что-то в этом духе. Есть головы, пусть и обмозгуют: пора учиться у штатников по развалу государств.

Политика грязное дело… Что тут можно сказать… Тот, кто нам мешает, тот нам и поможет…

Мадуро надо бы в темную использовать эти самые наркокартели в своих целях… конечно, это не хорошо, но противник (США) тоже не в белых перчатках воюет против него.

А вообще, протестное движение надо раздробить… руководителей его изолировать и дискредитировать, посадить в тюрягу всех агентов США, ведущих нелегальную деятельность в стране (это Мадуро в состоянии сделать).

И, самое главное, вести массированную пропаганду вкупе с экономическими, хе-хе, реформами среди населения… То есть должен быть комплексный подход к решению сложившегося кризиса.

Как легко… А людей накормить как, экономику как поднять,если она как у нас "на игле", только всё ещё хуже, она всегда такой была!

Нет, это не легко. Но, согласитесь, подымать экономику в условиях надвигающейся гражданской войны невозможно. Надо сначала установить мир в обществе и уже потом двигаться вперед… Решить сразу обе эти задачи одновременно не удастся.

Так ведь гражданская война началась из-за многолетнего спада в экономике! У Мадуро было много лет, чтоб спасти её (экономику), даже при цене $100 за бочку. Напоминает ещё одну страну, которая проела прибыли от нефти при её высокой цене и сейчас потихоньку скатывается к образцу Венесуэлы.

Пан министр, вам не доложили!

Чем больше претензий у великовельможной Польши к соседям, тем меньше шансов у неё чего-то там вообще выиграть и разбогатеть!

На Мацеревича уже давно пора простым полякам надевать смирительную рубашку, а то он "разнесёт" Польшу, и её не станет.

И будет тогда с Польшей, как со старухой и разбитым корытом в сказке Пушкина "О старике и золотой рыбке". Может, даже и "корыто", т.е. саму Польшу, волнами истории в небытие с берега снесет!

Думается мне, что, если Польша не угомонится, кончится тем, что Германия перекроет Польше кран евросубсидий и запустит процесс реституции по немецким землям, вот тогда и послушаем польские старые песни о том же.

Третья мировая на носу, а поляки только очнулись... Короче, Польша в ТМВ будет воевать с Германией за репарации, а Германия с Польшей за реституции. Но для их американских хозяев главное, чтобы они против России вместе воевали. Впряглись и в очередной раз таскали каштаны из огня для наглосаксов.

Кто границы переиначил

Ивица Дачич! Уважение!!! Все бы так на место всяких Пенсов ставили…

Я рад, что наконец и у Сербии прорезался голос. Надеюсь, что это прочтут и услышат на Западе (обыватель). Хватит Россию выставлять пугалом человечества. Столько зла принесли США миру за последние 20 лет (это без учета предыдущих), что по логике вещей их (США) должна постигнуть судьба Содома и Гоморры.

Сербы не забудут, кто бомбил Белград. А мы тоже должны помнить, как разрывают в клочья страну, которая не может дать сдачи!

Босфор больше не перекроют

Вполне возможно, что кто-то решил сорвать ритмичность работы пролива, сообщив о подводном взрывном устройстве.

Россельхоз решил не пускать их помидоры на наш рынок. Турки негодуют... Случаем закрытие Босфора не звонок для Кремля?..

А мне кажется, что это чисто политическая акция. Эрдоган показал, что может быть, если вдруг на Турцию начнут наезжать либо грубо "воспитывать". А тут еще проблема с турецкими помидорами в который раз всплыла.

Они хотят воевать со всеми

Непоколебимость России, её приверженность к международному равноправию не оставляет США других путей, как уничтожить её либо экономически, что терпит крах, либо физически, что тоже чревато. Выбор за президентом: либо один раз обломать рога и поставить на место зарвавшегося "партнёра" самым жестоким и реальным образом, либо прятать взгляд от "сурового повелителя мира", как это делают европейские страны. Пора вспомнить, чьё наследство в наших руках. Пора брать пример с предков, а не делать вид, что эти американские плевки — просто брызги слюней перевозбуждённого оратора...

Любая общность людей считается государством, если оно выполняет единые правила (законы) поведения, любая власть считается государственной, если она способна объединить общность (в том числе и насильственным способом, демократия тут ни при чем) и защитить это государство извне (в том числе с помощью союзников). Что делает РФ в Сирии — является союзником, поэтому лишних провокаций не надо, все идет своим чередом, США, может, оставят там анклав марионеток, но вынуждены будут вкладывать деньги, Асад должен сам объединить народ, мы ему в этом только помогаем. Поэтому США первыми напрямую с нами сталкиваться не будут, но провокации возможны.

Как спокойно жилось людям в своих странах, если бы США не лезли со своей "дерьмократией" в суверенные страны, не разжигали военные конфликты. Но этого не может произойти по умолчанию, т. к. эта страна создавалась из сброда, проходимцев и преступников различных мастей, и свое существование строит исключительно на грабеже и разбое.

Шпион Путина в Госдепе

Мы все хотели жвачки, джинсов и кока-колы... А также больших домов с несколькими спальнями, которые, согласно Голливуду, мог иметь даже безработный, и в гараже по две-три машины...

Мы все слушали Черниченко, когда он, захлёбываясь, рассказывал про десятки сортов сыра и колбасы на прилавках, пиво в свободном доступе, концерты знаменитых групп в живую, а не в записи...

Пропаганда была и у нас, и у них.

Но нам тыкали, что у нас работает государственная машина, а там индивидуальное мнение частного человека. И государство ни при чём.

Как говорится, то, что говорила советская пропаганда про капиталистический мир, оказалось правдой. То, что говорила советская пропаганда про социализм, оказалось неправдой.

Сейчас у нас есть десятки сортов колбасы, сыра и остального, а вот с деньгами напряг…

Деньги дело наживное.

При капитализме нет будущего. Потому что невозможно накопить, а, самое важное, сохранить ресурсы. Система работает на безостановочное выкачивание даже самых минимальных ресурсов.

Даже у Билла Гейтса счастливое будущее ВСЕГДА под вопросом. Он тоже боится закончить в подворотне в картонной коробке.

Не вижу причин, по которым США её проиграли бы. США сейчас — самая могущественная страна в мире по всем показателям и контролирует весь мировой бизнес и финансовые потоки. А РФ сейчас — это бледная тень СССР, вымирающая и нищая, которая зажата в углу и не имеет союзников. Америка смогла похоронить СССР без единого выстрела, сможет и шатающуюся от ветра РФ.

Фантазёр… Россия может "шататься от ветра" веками. У нас театру в Москве больше лет, чем США… Плевать мы хотели на бандитское государство. Если б американцы могли, то давно решили бы вопрос с Россией. Вся фишка в том, что НЕ могут…

*«— Это даже хорошо, это даже хорошо, что пока нам плохо!» - фраза из кинофильма «Айболит-66»