Итоги недели. «— Это даже хорошо, это даже хорошо, что пока нам плохо!»

НАТО обходит с фланга

"Исключительные" не могут "садиться за один стол" - соревноваться с "изгоями". А вдруг облажаются?

А я бы хотел увидеть в соревнованиях Абрамса, Меркаву и Леопарда - реальный мирный способ сопоставить свои возможности и возможности других.

"Почему команд стран НАТО нет на танковом биатлоне в РФ?"

Всё просто, они умеют только бомбить с больших высот и бессовестно лгать, таких дисциплин на наших соревнованиях нет.

Фонарных столбов хватит?

Умная женщина... более того, толковый специалист и просто красавица... приношу соболезнование близким.

Уже очень давно у меня лишь один вопрос возникает, глядя на тот нацистский шабаш, который продолжается в Украине... и этот вопрос тако: КОГДА РОССИЯ НАКОНЕЦ-ТО НАЧНЕТ ХОТЬ ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ,ЧТОБ ОЧИСТИТЬ СВОЮ ЗЕМЛЮ (УКРАИНА - ЭТО НАША ЗЕМЛЯ) ОТ ЭТИХ ВЫРОДКОВ? И когда нормальное население Украины наконец-то устанет от этих нелюдей и не скинет хунту, переловив всех этих "активистов", повесив их при всем честном народе?

Интересно, неужели никто не может хакнуть этот грёбаный сайт, да так, что бы его нельзя было быстро поднять из бэкапа...

Если это убийство, то чисто сработанное. Такую женщину загубили.

Карты – в одной колоде

Татарам плевать, как будут называть Минниханова. Ничего не будет. Почти никто из простого народа за местную элиту, образно говоря, вписываться не захочет. Особенно после такого, как народ кинули с Татфондбанком. Никто ничего не скажет и не сделает. У местной элиты пугать федералов получалось в 90 годы. А на Всемирный конгресс татар приехала кучка горячо любящих татарскую культуру из-за бугра эмигрантов и начала рассказывать, как нас надо спасать. Только пусть они сначала сюда вернуться, поживут лет 10, а потом мы их послушаем. А как защищаются права татарского народа, мы видим по доходам татарской элиты и списку Форбс.

(c)Создаётся впечатление, что некие силы сознательно пытаются разыграть этническую карту в России. (c)

Если игра уже идёт и эта карта (козырная) у вас в руке, выход один - разыграть её. Ведь играют для того, чтобы достичь цели - выиграть.

ВКТ - это политическое или этническое формирование? Политическое, но от него ничего не поступало, а если поступит разбираться будет Верховный суд. Договор действителен в течение указанного срока. Хочется татарам называть своего главу региона внутри республики президентом - хвала им в руки, но во всех официальных органах он глава федерального образования и не более.

А подождать?

Сколько лет слежу за темой - не припомню, чтобы в серьез обещали В ВОЙСКАХ раньше 17-18 года. Все вообще идет по графику! Для тех, кто не заметил - летает уже ДЕСЯТЬ самолетов. Второго этапа движок обещали году к 19-му... И то, вроде, ещё не в серии... Тут надо поднимать цитаты и нюансы - потому как "взлетит", "пойдет в серию", "поступит на вооружение", "первого этапа", "второго этапа" и т.п. - все эти нюансы многие не замечают, а разница во времени между ними - ГОДЫ!

Почему все меряют поколения американскими самолётами? Самолёты не параллельно разрабатывались, а как ответ на предыдущие достижения противника (F-15 понадобился как убийца МиГ-23, Су-27 строился как убийца F-15 и так далее). Возьмём для пятого поколения за основу Су-57, тогда F-22 не имеет всего, что есть у истребителя 5-го поколения, он внезапно стал 4+. То же про F-15, он всего лишь 3+ в сравнении с Су-27.

И у американцев нет пятого поколения. Я имею в виду F-22 и F-35. А конкретно из 5 принятых параметров, два - маневренность и скорость без форсажа, не достигает 5 поколения. А Су-35 не пятого поколения только по малозаметности.

В ожидании «Джавелинов»

Все же сомневаюсь в передаче Джавелинов Украине. А если поставки и будут, вполне может произойти какая-нибудь диверсия и груз этих ПТУР окажется в нерабочем состоянии.

Да они даже если и поставят, то и армии не коснутся - сквознячком денюжки по бумагам просвистят, а ящики даже с места не сдвинутся. Чуть позже в Сомали распакуются.

ПТРК там и так в полный рост применялись и применяются . Тут, как по мне, надо читать между строк - что если поставят ПТРК, то будет еще и скрытые внебюджетные поставки вооружений . То есть финансироваться не из бюджета Сша, а из бюджетов заинтересованных в продолжении войны ведомств . Одно могу сказать точно: если матрасы поставят оружие, то атака будет в любом случае - то есть для ЛДНР надо готовится к отражению, а РФ не спать и помочь в случае агрессии - чтобы не было как в ЮО с Цхинвалом.

Кто сытый, тот москаль...

Ничего им туго не будет. Есть газ и в Северном море и в Африке и много ещё где. Тут вопрос принципиальный - будем продолжать кормить бандеровский режим или нет?

"Северный поток 2" будет достроен, невзирая ни на какие санкции - потому что большая часть денег уже в него вложена, да и само строительство идёт полным ходом.

Если СП-2 построят, Германия бросает в лицо Америке перчатку...

Крылатая пехота с «Птицеловами»

Улита едет - когда-то будет. А будет также как и с ЗРК С-350 "Витязь". С 2016 года стоит на вооружении???

Боюсь, будет это "Сосна" сухопутная, т.е. банальная "Верба" на турели. А шуму будет как про С-500...

У ВДВ сейчас на вооружении только ПЗРК и "Стрела-10". Последние можно десантировать только посадочным способом. Насколько понял, "Птицелов" должен стать "продвинутым" аналогом "Стрела-10МН", допускающим парашютное десантирование. Не более и не менее.

Насчёт «прятаться» - у "Сосны" нет активных систем слежения за воздушным пространством. Только оптика и тепло.

Бизнес на «жабьих прыжках»

Как бы там ни было, а уже "отслуживших" снова призывают в армию, пока возраст призывной. И повестки теперь отправляют прямо на работу. Так что Киев безусловно готовится к новым сражениям и атакам. "До последнего украинца!" А может это и есть выполнение плана госдепа?

Практически, мы имеем замороженный конфликт, в котором обе стороны имеют свои выгоды. Разрубить этот Гордиев узел можно лишь вмешательством третей силы. Ну, есть два пути. Первый, мы сейчас наблюдаем, это медленное удушение экономики Украины пусть и в ущерб России, но с вменяемой перспективой. Второй, непосредственное военное вмешательство. Знаете, как бы руки не чесались, первое решение выглядит более перспективным.

За право покупать самогон бабушки Христины между правосеками-хомосеками и аватарами развернулись тяжёлые кровопролитные бои...

"Тушки" - всерьёз и надолго

Вообще-то для новых Ту-160М2, как заявляют на ПАО «Кузнецов» (г. Самара) сейчас выпускают турбореактивные двигатели НК-32-2, говорят, что они на порядок лучше, чем старые НК-32, но теххарактеристики их нигде не напечатаны, везде в основном неподтверждённые домыслы.

Я бы сделал бомбер на технологиях Ил-96, Крыло/двигатели/кабина и оснастил современной электроникой и заменил Туполевых...

Флот России «в большой беде»

Как амерам хочется втянуть нас в новую гонку вооружений! Они прекрасно понимают что крупный надводный флот — это очень долго и очень дорого. И строить, и содержать. А в глобальной войне его ценность весьма сомнительна. И нужно понимать, что у РФ специфическое расположение: Балтику и Черное море легко заблокировать, а с Северному флоту тоже доступ в Мировой океан не лучший. Да и что там нам особо делать в условиях тотальной войны без баз и инфраструктуры? Строим корабли ближней зоны, а со временем переключимся и на что-то покрупнее. Согласно потребностям. Но без фанатизма.

Брать надо не числом, а качеством. Что толку, если в СССР был мощный ВМФ, вся мощь состояла из общего количества кораблей и ПЛ. В основном это были устаревшие проекты. Так, подводные лодки в основе своей состояли из дизель-электрических ПЛ 613, 641 проекта. Создали единственную уникальную ПЛ «Комсомолец», и ту утопили. Сейчас упор делается не на количество, а на качество, и это правильно.

«Пока Россия не реструктурирует свою экономику, ей не удастся восстановить кораблестроение» (из статьи).

Точно. Всё упирается в экономику, которая не позволяет восстановить в должной мере кораблестроение, авиастроение, станкостроение и прочие стратегические отрасли промышленности.

Рынок, который «всё разрулит», не справляется с возложенными на него стратегическими задачами развития страны. Необходимо возвращаться к плановым государственным приоритетам в важнейших стратегических отраслях страны, с решающей в них долей государства.

«Вирджиния» против «Ясеня»

Да не создает «Вирджиния» никаких проблем для «Ясеня». Семь корпусов «Ясеня», да на два флота, да с учетом нашего КОНа… Короче, замучается весь американский флот искать наши «Ясени». Иголку в стоге сена проще будет. Ну а если серьезно, семь корпусов, это фактически ни о чем.

Переход американцев на новую архитектуру носовой антенны ГАК для «Малахита» прям как плевок в душу! Мы весь проект наизнанку вывернули, чтоб эту треклятую сферу «Амфоры» воткнуть, по образу и подобию, так сказать, а американцы взяли и к "подкове" вернулись, доказав, что такая форма антенны может быть ничем не хуже сферической. Конструкторы «Ската» рукоплещут стоя! Ну а раз "подкова", то и бортовое расположение ТА всякий смысл теряет. Ирония жизни!

«Вирджиния» и сейчас уже по основным ТТХ «Волку» не уступает, а в последних «Блоках» это будет инженерное совершенство. Один только переход на полное электродвижение и отказ от ГТЗА что значат!

Нeфиг нам надо было подводную революцию с «Ясенем» устраивать, надо было эволюционно «Щуку» развивать.

Отсюда-то и мысли очень недобрые по поводу «Хаски», проект которой собираются сделать еще более универсальным… То есть, учитывая наши сроки строительства, устранения проблем и косяков, мы увидим очень не скоро. И снова в небольшой серии,в отличие от прагматиков матрасов, которые совершенствуют свою «Девственницу», доводя ее до совершенства.

И тут я полностью согласен с Рудольфом в том, что надо продолжать работу над «Щукой-Б», модернизируя ее и по-хорошему возобновив ее производство.

Но я думаю, даже этого будет недостаточно… Убежден, что и постройку «Лир» надо реанимировать.

Проблемы для АПЛ «Ясень» создает не «Вирджиния», а темпы строительства самих АПЛ «Ясень».

Близкий крах Венесуэлы

Вроде и помочь нужно: Венесуэла — как бы наш партнер в Южной Америке… И в то же время можно таким образом наступить на грабли СССР… Всем помогать в ущерб себе… Чем это закончилось, уже видели.

Наверное, как мне кажется, лучший выход — начинать разваливать сами США и Евросоюз. Ведь это тоже возможно: сами штатники не монолитны… Например, поддержать латинос в западных штатах, почаще трубить в самой Америке о недостатках их системы. Поддержать движения на выход Калифорнии и Техаса из состава Америки. В общем, что-то в этом духе. Есть головы, пусть и обмозгуют: пора учиться у штатников по развалу государств.

Политика грязное дело… Что тут можно сказать… Тот, кто нам мешает, тот нам и поможет…

Мадуро надо бы в темную использовать эти самые наркокартели в своих целях… конечно, это не хорошо, но противник (США) тоже не в белых перчатках воюет против него.

А вообще, протестное движение надо раздробить… руководителей его изолировать и дискредитировать, посадить в тюрягу всех агентов США, ведущих нелегальную деятельность в стране (это Мадуро в состоянии сделать).

И, самое главное, вести массированную пропаганду вкупе с экономическими, хе-хе, реформами среди населения… То есть должен быть комплексный подход к решению сложившегося кризиса.

Как легко… А людей накормить как, экономику как поднять,если она как у нас "на игле", только всё ещё хуже, она всегда такой была!

Нет, это не легко. Но, согласитесь, подымать экономику в условиях надвигающейся гражданской войны невозможно. Надо сначала установить мир в обществе и уже потом двигаться вперед… Решить сразу обе эти задачи одновременно не удастся.

Так ведь гражданская война началась из-за многолетнего спада в экономике! У Мадуро было много лет, чтоб спасти её (экономику), даже при цене $100 за бочку. Напоминает ещё одну страну, которая проела прибыли от нефти при её высокой цене и сейчас потихоньку скатывается к образцу Венесуэлы.

Пан министр, вам не доложили!

Чем больше претензий у великовельможной Польши к соседям, тем меньше шансов у неё чего-то там вообще выиграть и разбогатеть!

На Мацеревича уже давно пора простым полякам надевать смирительную рубашку, а то он "разнесёт" Польшу, и её не станет.

И будет тогда с Польшей, как со старухой и разбитым корытом в сказке Пушкина "О старике и золотой рыбке". Может, даже и "корыто", т.е. саму Польшу, волнами истории в небытие с берега снесет!

Думается мне, что, если Польша не угомонится, кончится тем, что Германия перекроет Польше кран евросубсидий и запустит процесс реституции по немецким землям, вот тогда и послушаем польские старые песни о том же.

Третья мировая на носу, а поляки только очнулись... Короче, Польша в ТМВ будет воевать с Германией за репарации, а Германия с Польшей за реституции. Но для их американских хозяев главное, чтобы они против России вместе воевали. Впряглись и в очередной раз таскали каштаны из огня для наглосаксов.

Кто границы переиначил

Ивица Дачич! Уважение!!! Все бы так на место всяких Пенсов ставили…

Я рад, что наконец и у Сербии прорезался голос. Надеюсь, что это прочтут и услышат на Западе (обыватель). Хватит Россию выставлять пугалом человечества. Столько зла принесли США миру за последние 20 лет (это без учета предыдущих), что по логике вещей их (США) должна постигнуть судьба Содома и Гоморры.

Сербы не забудут, кто бомбил Белград. А мы тоже должны помнить, как разрывают в клочья страну, которая не может дать сдачи!

Босфор больше не перекроют

Вполне возможно, что кто-то решил сорвать ритмичность работы пролива, сообщив о подводном взрывном устройстве.

Россельхоз решил не пускать их помидоры на наш рынок. Турки негодуют... Случаем закрытие Босфора не звонок для Кремля?..

А мне кажется, что это чисто политическая акция. Эрдоган показал, что может быть, если вдруг на Турцию начнут наезжать либо грубо "воспитывать". А тут еще проблема с турецкими помидорами в который раз всплыла.

Они хотят воевать со всеми

Непоколебимость России, её приверженность к международному равноправию не оставляет США других путей, как уничтожить её либо экономически, что терпит крах, либо физически, что тоже чревато. Выбор за президентом: либо один раз обломать рога и поставить на место зарвавшегося "партнёра" самым жестоким и реальным образом, либо прятать взгляд от "сурового повелителя мира", как это делают европейские страны. Пора вспомнить, чьё наследство в наших руках. Пора брать пример с предков, а не делать вид, что эти американские плевки — просто брызги слюней перевозбуждённого оратора...

Любая общность людей считается государством, если оно выполняет единые правила (законы) поведения, любая власть считается государственной, если она способна объединить общность (в том числе и насильственным способом, демократия тут ни при чем) и защитить это государство извне (в том числе с помощью союзников). Что делает РФ в Сирии — является союзником, поэтому лишних провокаций не надо, все идет своим чередом, США, может, оставят там анклав марионеток, но вынуждены будут вкладывать деньги, Асад должен сам объединить народ, мы ему в этом только помогаем. Поэтому США первыми напрямую с нами сталкиваться не будут, но провокации возможны.

Как спокойно жилось людям в своих странах, если бы США не лезли со своей "дерьмократией" в суверенные страны, не разжигали военные конфликты. Но этого не может произойти по умолчанию, т. к. эта страна создавалась из сброда, проходимцев и преступников различных мастей, и свое существование строит исключительно на грабеже и разбое.

Шпион Путина в Госдепе

Мы все хотели жвачки, джинсов и кока-колы... А также больших домов с несколькими спальнями, которые, согласно Голливуду, мог иметь даже безработный, и в гараже по две-три машины...

Мы все слушали Черниченко, когда он, захлёбываясь, рассказывал про десятки сортов сыра и колбасы на прилавках, пиво в свободном доступе, концерты знаменитых групп в живую, а не в записи...

Пропаганда была и у нас, и у них.

Но нам тыкали, что у нас работает государственная машина, а там индивидуальное мнение частного человека. И государство ни при чём.

Как говорится, то, что говорила советская пропаганда про капиталистический мир, оказалось правдой. То, что говорила советская пропаганда про социализм, оказалось неправдой.

Сейчас у нас есть десятки сортов колбасы, сыра и остального, а вот с деньгами напряг…

Деньги дело наживное.

При капитализме нет будущего. Потому что невозможно накопить, а, самое важное, сохранить ресурсы. Система работает на безостановочное выкачивание даже самых минимальных ресурсов.

Даже у Билла Гейтса счастливое будущее ВСЕГДА под вопросом. Он тоже боится закончить в подворотне в картонной коробке.

Не вижу причин, по которым США её проиграли бы. США сейчас — самая могущественная страна в мире по всем показателям и контролирует весь мировой бизнес и финансовые потоки. А РФ сейчас — это бледная тень СССР, вымирающая и нищая, которая зажата в углу и не имеет союзников. Америка смогла похоронить СССР без единого выстрела, сможет и шатающуюся от ветра РФ.

Фантазёр… Россия может "шататься от ветра" веками. У нас театру в Москве больше лет, чем США… Плевать мы хотели на бандитское государство. Если б американцы могли, то давно решили бы вопрос с Россией. Вся фишка в том, что НЕ могут…

*«— Это даже хорошо, это даже хорошо, что пока нам плохо!» - фраза из кинофильма «Айболит-66»

В общей сложности в танковом биатлоне приняли участие команды из 19 стран: Россия, Белоруссия, Казахстан, Индия, Китай, Армения, Азербайджан, Монголия, Кыргызстан, Таджикистан, Ангола, Уганда, Зимбабве, Венесуэла, Иран, Лаос, Сербия, Никарагуа и Кувейт. Победу праздновала команда России.Ангола! - Я! Уганда? - Я! НАТО! (...) НАТО?!! (...) А где у нас НАТО? - Обходит с фланга.И правильно - негоже радужным Лыцарям на демократических «Абрамсах», «Леопардах» и «Леклерках» меряться силой с какими-то ржавыми советскими вёдрами. Ведь там, куда стреляет «Абрамс», вырастают лилии и хризантемы, а у этих русских – диктатура, трэш, угар и деградация. Вот потому-то исключительные и не почтили своим вниманием тоталитарное мероприятие «АРМИ-2017». Это официально. А неофициально – могли же и проиграть какому-нибудь зимбабвийскому или лаосскому экипажу... А НАТО поражений признавать не хочет и не умеет.В общем, пусть тренируются на... эстонцах.5 августа в Хорватии, на побережье Адриатического моря, между городами Масленица и Поседарье, погибла женщина, которая не только критиковала майданную хунту, но и помогала её жертвам. Это яркий юрист и политик, 36-летняя Ирина Бережная, бывший депутат Верховной рады от Партии регионов (сама она в этой партии не состояла, но дважды – в 2007-2012 гг. и в 2012-2014 гг. – представляла ее в парламенте).Могла ли стать причиной ДТП, в которой погибла Ирина Бережная, диверсия со стороны укрорадикалов? – Ну, если теоретически, то вполне. Но а по большому счёту, радикалы «напереступали» законов уже настолько, что и без новых провокаций и диверсий (с «Миротворцем» или без него) им на всех фонарных столбов на Украине может и не хватить. Помнится, какая-то западная компания обещала оказать гумпомощь Украине бетонными конструкциями для строительства. Воот. Может, заодно и столбами подсобят по случаю.24 июля миновало, Москва о продлении срока действия договора фактически об особом статусе Татарстана в составе федерации спокойно отмолчалась, а это по факту означает, что Татарстан теперь такой же как и вся остальная Россия. Для «всей остальной России» было откровенно не понятно, почему у отдельно взятой республики существенно больше привилегий (в первую очередь экономического (налогового) характера), нежели у других субъектов, а потому, казалось, теперь всё встало на свои места. Все равны. И юридически нет тех, кто «равнее».И какие только карты за всю историю нашей многонациональной державы ни пытались разыграть. От чеченской до якутской. Если бы речь шла, навскидку, о Липецкой или Рязанской областях, то элитам тамошним быстро бы разъяснили, что федерация – это вовсе не означает, что «до бога высоко, до царя далеко», и что свои законы могут противоречить законам общегосударственным. Но как только речь заходит о так называемых «национальных» республиках, тут же всплывают всякого рода «правозащитники», грозящие пальцем и утверждающие, что федеральные законы, видите ли, могут «убить самоидентичность». И идентичность кого в России за последние несколько сотен лет убили? Даже Еврейская автономия есть... Кто ещё похвастает?.. Даже в Израиле нет еврейской автономии...Состоялся первый полёт нового прототипа самолёта пятого поколения Т-50-11. Как известно, самолёт несколькими днями ранее получил официальное название Су-57.Итак, есть 10 прототипов (Т-50-11 поднялся несколько ранее 10-ки). То есть можно констатировать, что, по меньшей мере, с прототипами у нас всё в порядке. При этом откровенно удивляют заявления отдельных граждан о том, почему, мол, Су-57 эскадрильями ещё не бороздят воздушные просторы. Причём с такими претензиями выступают обычно те же лица, которые критикуют советский принцип «во что бы то ни стало к такой-то дате». Что случалось с техникой или объектом, если её «гнали», лишь бы успеть, напоминать не надо. Так, может, лучше дождаться доведённого до ума самолёта, чем потом предъявлять претензии уже по поводу того, что «самолёт сырой и рассыпается в воздухе»?Последние две встречи Трёхсторонней контактной группы в Минске, равно как и июльская телефонная конференция лидеров стран «нормандской четвёрки», подтвердили полнейшую недееспособность всех действующих инструментов политического урегулирования ситуации на донбасском театре военных действий.На таком фоне в СМИ появились сообщения о том, что ещё осенью прошлого года Украина подписала контракт с поставщиком из США на приобретение более чем за 550 тыс. долларов американских модификаций гранатомётов РПГ-7 в количестве 100 единиц. Причём информация обратила на себя особое внимание по той причине, что вооружения должны были оказаться на Украине ещё в апреле, но «не дошли» по сей день. Или дошли – по документам, но тут же оказались перепроданы третьей стороне? И кто после такого даст гарантии по «Джавелинам»?.. Подпишут – поставят – и ищи в арсенале ДНР...В 2019-м году заканчивается транзитный договор России с Украиной, и Москва планирует резко сократить или вообще прекратить транзит газа в Европу через Украину. На этот год планируется ввод в строй «Северного потока — 2» в Европу, в Германию, который и должен взять на себя украинский транзит, 50% поставок российского газа в Европу. Эти планы сегодня под вопросом.Ну что же мы никак не поймём: у Украины вообще нет никаких экономических проблем с февраля 2014. Безвиз, ассоциация, Америка, Европа, кисельные берега. Это раньше она жила под тоталитарно-эксплутационно-оккупационным режимом с золотым батоном, а теперь всё в порядке. Вот только много едят её граждане, как утверждает министр социальной политики. Значит, вывод один: чтобы жилось ещё лучше, нужно заставить украинцев меньше есть. Этим власти незалэжной и озабочены. В общем, даёшь лозунг: кто сытый, тот москаль...Продолжается разработка перспективных вооружений и техники для российских воздушно-десантных войск. К настоящему времени на вооружение были приняты несколько новых образцов различного назначения, а в обозримом будущем арсеналы и парк техники пополнятся новыми отечественными разработками. Согласно последним сообщениям, в конце текущего десятилетия должен будет появиться новейший зенитный ракетный комплекс «Птицелов», создаваемый специально для ВДВ.Крылатая пехота с «Птицеловами» - этакий орнитологический парадокс, который, если действительно воплотится в реальность, позволит существенно нарастить потенциал ВДВ. Ведь сегодня, чего греха таить, зенитно-ракетная составляющая войск весьма ограничена, что само по себе ограничивает и возможные области применения ВДВ без дополнительной войсковой поддержки. А так как ВДВ всегда претендовали на самодостаточность, то «Птицелов» можно рассматривать как элемент по удовлетворению таких притязаний.Украинские СМИ со ссылками на волонтеров и активистов просто захлебнулись радостными сообщениями о прорыве обороны ВСН на Светлодарской дуге. ВСУ продвинулись аж на целый километр! "Жабьи прыжки"? Точно такие же сообщения приходят и с других участков фронта.Бизнес пошёл. Как только украинские военнослужащие сообразили, что занятые позиции можно продать Народной милиции ДНР, так «жабьи прыжки» обрели финансовую составляющую. Если верить полковнику Басурину, то народная милиция выкупала у ВСУшников их позиции, вот те и решили снова занять, чтобы снова продать... Чудны дела у линии соприкосновения. Ох, и чудны.Модернизация стратегической авиации является одной из важнейших программ в контексте развития вооруженных сил. Ремонт и обновление существующей техники позволяют продлить сроки эксплуатации, а также повысить характеристики машин и расширить круг решаемых ими задач.В теме неоспоримо одно: это ж какой гигантский потенциал был заложен в своё время в советских "Тушках", что о модернизации вполне можно говорить и через четверть с лишним века после развала Советского Союза. Есть мнение, что и лет через 10 статьи о модернизации Ту-95 и Ту-160 будут актуальны...Издание «The National Interest» опубликовало статью специалиста по международной безопасности Роберта Фарли. Темой публикации под названием «Why Russia's Once Superpower Navy Is in Big Trouble» («Почему некогда сверхмощный флот России находится в большой беде») стало текущее положение дел в ВМФ нашей страны, а также перспективы его развития. По результатам анализа доступной информации американский эксперт пришел к негативным выводам.После долгих лет упадка российский военно-морской флот всё-таки постепенно восстанавливает потенциал. Строятся новые корабли, организуются походы в удалённые регионы, проводятся боевые операции. Однако российский флот по своему могуществу не может сравниться с флотом Советского Союза на пике его развития.По оперативности выполнения противокорабельного удара российские подлодки проекта 885 в 2,5 раза опережают все известные западные многоцелевые субмарины; после обретения начальной боевой готовности «Циркона» эта цифра увеличиться до 7 раз. Командование Военно-морских сил США такая ситуация серьёзно беспокоит, пишет Евгений Даманцев.Что имеем в итоге? По арсеналу ракетно-торпедного вооружения подлодки класса «Virginia» всё же достигнут уровня проекта 885 «Ясень», в то время как по архитектуре средств гидроакустического обнаружения подводных и надводных средств противника уже сегодня американские субмарины заметно опередили наши МАПЛ 4-го поколения. В то же время более быстрые, маневренные и тяжёлые противокорабельные ракеты на борту 885-го проекта дают ВМФ России неоспоримые преимущества в борьбе с мощными авианосными ударными группировками ВМС США. Но обольщаться этим фактом сегодня преждевременно, ведь, отбросив добрую долю ура-патриотизма, можно смело констатировать, что запланированная серия из 7 многоцелевых подводных атомных крейсеров пр. 885/М (6 из которых относятся к проекту «Ясень-М») является каплей в море на фоне штатовской серии из 30 сверхмалошумных «подводных убийц» класса «Вирджиния», часть из которых будет исполнена в ещё более грозных вариантах «Block IV/V».Пресса передаёт заявление командующего сухопутными войсками Венесуэлы генерал-майора Хесуса Чоурио. ОН заявил о нападении на военную базу страны наемников, финансируемых США. Указывается, что по итогам произошедшей атаки один из участников был убит, еще один тяжело ранен, остальные задержаны.Перспективы вероятного краха венесуэльского правительства занимают западных аналитиков. Об этом рассуждает Роберт Бекхузен в журнале «The National Interest».Период очень высоких цен на нефть наряду с «прокремлёвским правительством» дали Венесуэле миллиарды долларов инвестиций из России. В те годы были заключены оборонные сделки, благодаря которым ВВС Венесуэлы оказались одними из наиболее эффективных в Латинской Америке. Сегодня, когда нефть стала дешёвой, Россия до сих пор сотрудничает с ослабевшим венесуэльским правительством. Но что дальше?По мнению аналитика Константина Стригунова, радикальный сценарий смены правительства в чавистской Венесуэле крайне неблагоприятен. Во-первых, с демонтажем правительства чавистов Москва потеряет свои инвестиции.Во-вторых, произойдёт подрыв «Боливарианского альянса для народов нашей Америки» (ALBA), группы стран «левого поворота». События в Венесуэле далее могут негативно повлиять на Кубу, Боливию, Никарагуа и Эквадор.В-третьих, в регионе ослабнут военно-политические позиции России, которая после распада СССР и без того не обладает соответствующим влиянием на идущие здесь процессы. К тому же нельзя забывать о географической удалённости Венесуэлы.Стригунов предлагает «содействовать нынешнему руководству страны в лице Мадуро, осуществляя посильную помощь самого широкого спектра». И не стоит дожидаться, пока «ситуация станет критической, как в Сирии в 2015-м, а принять превентивные меры в виде военно-разведывательной помощи Каракасу в борьбе с инсургентами». Также аналитик предлагает «найти точки соприкосновения с группировками левацкого толка» и «использовать их в прокси-режиме на стороне законного правительства Венесуэлы».В настоящее время, добавим, Россия ведёт себя весьма сдержанно в отношении Венесуэлы. На днях в стране прошли выборы Конституционной ассамблеи, которую затем поддержали Боливия, Куба, Сальвадор и Никарагуа. Зато число критиков новой венесуэльской ассамблеи охватывает чуть не весь мир: тут и США, и Мексика, и Бразилия, и Аргентина. Далее идут Чили, Перу, Колумбия, Панама, Коста-Рика, Канада, Швейцария — и весь Евросоюз! Китай промолчал, промолчала и Индия, единственный, помимо США, крупный импортёр венесуэльской нефти, расплачивающийся валютой. Что до России, то она призвала международное сообщество проявить сдержанность и не вмешиваться во внутреннюю политику Венесуэлы.Москва выразила поддержку Конституционной ассамблее и подвергла критике тех, кто поставил под сомнение выборы или отказался признать итоги голосования. Министерство иностранных дел РФ обвинило государства, выступающие против создания ассамблеи, в «усилении экономического давления на Каракас». Однако, как отмечает «Би-би-си», Москва, хоть будет морально поддерживать правительство Мадуро, но оказать Каракасу существенную материальную помощь едва ли сможет. Каракас сможет рассчитывать лишь на реструктуризацию своего долга или на его списание (в лучшем случае).Представители польского руководства в очередной раз подняли вопрос о «необходимости» требований к Германии по поводу выплат компенсации за преступления нацистов в годы Второй мировой войны. Официальная Варшава не считает, что выплаты, которые Германией уже были осуществлены, в полной мере компенсируют ущерб, нанесённый гитлеровскими войсками во время оккупации Польши.Горячим сторонником идеи выставления Германии нового репарационного счёта выступает министр обороны Польши Антони Мацеревич. Мацеревич отрицает то, что в своё время Польша, приняв определённую компенсационную сумму, сама сознательно отказалась от новых компенсаций.Из Германии в адрес Польши доносятся слова о том, что Варшава, выставляя требования, забывает об одном важном факте. После окончания Второй мировой войны Польша получила от Германии (через СССР) не только материальные средства, но и территории. То, что Польша сегодня называет термином «возвращённые земли», она получила в результате именно раздела Германии. И если считать именно по территориальному приросту, то можно говорить о том, что Польша по итогам войны в территориальном плане выиграла наибольшим образом. К Польше отошли части Пруссии, Силезии, Восточная Померания, Восточный Бранденбург, так называемый Вольный город Данциг. Уже в 1956 году при активном содействии со стороны СССР Польша получила ещё один территориальный подарок в виде немецкого Штеттина, который превратился в Щецин.И теперь у депортированных с переданных Польше в 40-50-е годы земель этнических немцев появляется законное основание на реституцию. Во-первых, Польша, вступая в ЕС, подписала документы, по которым Германия вправе требовать компенсацию теперь уже и от самой Польши, во-вторых, Польша, заявляя, что воевала и против Германии, и против СССР, фактически сама оспаривает своё участие в войне на стороне антигитлеровской коалиции.Интересно, Мацеревичу, собирающемуся требовать компенсацию с немцев, об этом докладывали?Министр иностранных дел Сербии, приглашённой на созванный американцами саммит Адриатической хартии, высказался по поводу заявлений Майка Пенса в адрес России. По словам Ивицы Дачича, если Сербия и является наблюдателем в Адриатической хартии, то это вовсе не говорит о том, что она собирается соглашаться со всем, что на саммите говорится.Ивица Дачич прокомментировал заявление американского вице-президента по поводу того, что «Россия силой переиначивает границы в Европе», так: «Это Россия силой переиначивает европейские границы? Уж если и говорить о силовом переделе границ, то Запад должен вспомнить, что именно это он в своё время проделал с нами — с Сербией, с Югославией».Напомним, вице-президент США Майк Пенс, находясь в Черногории, обвинил Россию в попытках «вмешательства» во внутренние дела этой страны и в «желании силой изменить границы на Балканах».«Изменение границ» — то самое занятие, которому США предаются давно и с упоением. Раскол Югославии и появление косовского анклава, радость от поражения СССР в холодной войне и распада его на суверенные республики, два Судана, «евромайдан» в Киеве, в результате которого затрещала по швам Украина, происходящий раскол на сферы влияния Сирии — всё это в какой-то мере плоды деятельности США и их союзников.Крайне редкое событие произошло в Турции. Информационные порталы крупнейшего города страны Стамбула сообщили, что 10 августа по приказу министерства обороны страны было принято решение перекрыть пролив Босфор. Запрос поступил от имени командования генерального штаба ВС Турции. В итоге движение всех типов судов было остановлено на несколько часов. Причиной перекрытия главной водной артерии Турции изначально были объявлены водолазные работы якобы по поиску тела подростка, утонувшего около недели назад.Как сообщает «Лайф» , позднее корабли, участвовавшие в поисковой операции, покинули пролив. Тело погибшего юноши так и не нашли. По словам пресс-секретаря Министерства транспорта, судоходства и связи Турции Турана Озъяныка, поиски будут возобновлены, но перекрывать пролив Босфор местные власти не будут.По-видимому, США делают всё, чтобы оказаться в ситуации масштабной войны. Воевать придётся с Россией. Но сначала вспыхнет война с Ираном. Рассуждая об инциденте с иранским беспилотником, от которого пришлось совершать манёвр уклонения американскому F-18, американские пацифисты напомнили Вашингтону: Белый дом нарушает международные законы в Сирии.Как указал представитель командования ВМС США Билл Урбан, инцидент с иранским беспилотником произошёл в международном воздушном пространстве. Опасное маневрирование БПЛА на одной высоте с самолётами создало угрозу столкновения; такой манёвр не соответствует международным морским законам.По словам Урбана, это было уже тринадцатое «небезопасное и непрофессиональное» взаимодействие морских сил Ирана с ВМС США с начала текущего года. В одном из предыдущих инцидентов, в июле, патрульный корабль ВМС США делал предупреждающие выстрелы в сторону корабля Корпуса стражей исламской революции в Персидском заливе, когда тот приблизился к американскому военному кораблю.Провокационные ситуации на самом деле порождаются вовсе не «непрофессиональными» действиями Ирана, Сирии или России, о чём не устают «напоминать» международные СМИ и американские политики и военные. Две стороны, два военных лагеря преследуют на Ближнем Востоке две противоположные цели. Одна сила выступает в поддержку Асада, ведущего войну с террористами, другая сторона под прикрытием войны с террористами реализует план по свержению Асада. Такое противостояние на одной территории действительно может привести к войне, участниками которой станут и США, и Россия, и Иран, и Сирия, и некоторые другие приграничные страны.У американского народа больше нет великих правителей. Нет волевых и решительных президентов, подобных Трумэну и Рейгану. Среди последних лидеров США не попадается даже новый Картер. Госсекретари тоже ни к чёрту не годятся. Нынешний Тиллерсон вообще отказался от денег на распространение американских ценностей за границей. Госдеп отказался от денег! Это нечто небывалое. Ясно, что мистер Тиллерсон — враг американской демократии и путинский лазутчик.Новый виток конспирологии основан на реальном событии, на факте. Госдепартамент США намерен переформулировать декларацию своей миссии. Слова о формировании «справедливого и демократического мира», вероятно, будут из миссии удалены. Журнал «Политико» в связи с этим отмечает, что госсекретарь Рекс Тиллерсон не хочет задействовать сумму в 79,8 млн. долл., те самые средства, что при Обаме шли на противодействие русской пропаганде и пропаганде «ИГ».По мнению журналиста Л. Бершидского, нынешний госсекретарь вполне естественно (как бывший бизнесмен) испытывает неприязнь к излишним финансовым расходам. У Вашингтона шораздо лучше получалось применять «мягкую силу» посредством частного сектора, а вовсе не через госканалы. Среди источников в частном секторе известны Голливуд, технологии, музыкальная индустрия, качественные масс-медиа. Успех перечисленных составляющих неотделим от американских ценностей: свободы слова, разнообразия, поиска нового и пр.Бершидский напоминает, что сам он вырос в СССР. В советские времена пропаганда постоянно «лезла в глаза и уши». Будущий журналист и его окружение тянулись в итоге к американским и европейским фильмам и книгам, музыке и одежде. Но ведь эти вещи производило не государство. По сути, пропагандистская машина СССР проиграла, не выдержав конкуренции с частной инициативой Запада!Джинсы, кока-кола, рок-н-ролл, свобода слова и предпринимательства и вправду съели когда-то неповоротливый СССР с его Госпланом, помощью «братским народам» за рубежом и двусмысленной пропагандой в духе лозунга «Дела и мысли Ильича переживут века!» Советский Союз разрушили не пропаганда Госдепа и не «звёздные войны» актёра Рейгана, помешанного на гонке вооружений. Советским людям хотелось жить без «железного занавеса», который придумали для них политики, не склонные к тому самому разнообразию, о котором пишут сегодня в американских газетах. Вероятно, мистер Тиллерсон, который вёл бизнес с русскими, это хорошо понимает. Понимает он и то, что сегодня пропагандой создаётся некий новый «железный занавес», который мешает сближению России и США. Впрочем, часть этого «занавеса» строит президент Трамп, увлечённый гонкой вооружений столь же сильно, сколь его кумир Рейган.