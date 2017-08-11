Киевское следствие утаивает вину украинских военных в убийстве итальянского журналиста
Информационный портал «Русская весна», занесённый Украиной в список запрещённых сайтов на территории «незалежной», публикует информацию о том, что украинское командование сознательно подтасовало данные о "невиновности" военнослужащего подразделения Нацгвардии Виталия Маркива в убийстве итальянского журналиста и его российского переводчика. Напомним, что Маркив был некоторое время назад задержан в Италии, где в его отношении было возбуждено уголовное дело.
Изначально в Киеве заявляли, что ни Маркив, ни другие украинские силовики не причастны к миномётному обстрелу, в результате которого погибли фоторепортёр Андреа Роккелли и переводчик Андрей Миронов. При этом Киев пытался переложить вину на ополчение Донбасса.
Теперь выясняется, что командования подтасовало данные о том, что в зоне обстрела якобы не было украинских военнослужащих. Упомянутый портал «Русская весна» сообщает, что в составе войск национальной гвардии есть человек, который предоставил средству массовой информации копию докладной записки, адресованной командующему НГУ генерал-лейтенанту Ю.Аллерову.
В документе сообщается о девятерых военнослужащих Нацгвардии Украины, проходящих в качестве свидетелей по делу об обстреле. В последнем абзаце докладной записки содержится важная информация. Заявлено, что с этими военнослужащими проведён инструктаж на предмет того, как нужно вести себя в качестве свидетелей, а также взята подписка о неразглашении информации о нахождении украинских военных и средств вооружения в районе горы Карачун в тот период, когда и был совершён обстрел журналистов.
Копия докладной записки может оказать помощь итальянским следователям, занятым установкой степени вины украинских военных в совершении тяжкого преступления.
Изначально в Киеве заявляли, что ни Маркив, ни другие украинские силовики не причастны к миномётному обстрелу, в результате которого погибли фоторепортёр Андреа Роккелли и переводчик Андрей Миронов. При этом Киев пытался переложить вину на ополчение Донбасса.
Теперь выясняется, что командования подтасовало данные о том, что в зоне обстрела якобы не было украинских военнослужащих. Упомянутый портал «Русская весна» сообщает, что в составе войск национальной гвардии есть человек, который предоставил средству массовой информации копию докладной записки, адресованной командующему НГУ генерал-лейтенанту Ю.Аллерову.
В документе сообщается о девятерых военнослужащих Нацгвардии Украины, проходящих в качестве свидетелей по делу об обстреле. В последнем абзаце докладной записки содержится важная информация. Заявлено, что с этими военнослужащими проведён инструктаж на предмет того, как нужно вести себя в качестве свидетелей, а также взята подписка о неразглашении информации о нахождении украинских военных и средств вооружения в районе горы Карачун в тот период, когда и был совершён обстрел журналистов.
Копия докладной записки может оказать помощь итальянским следователям, занятым установкой степени вины украинских военных в совершении тяжкого преступления.
Использованы фотографии: rusvesna.su
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