11:26 11 августа

Киевское следствие утаивает вину украинских военных в убийстве итальянского журналиста

Информационный портал «Русская весна», занесённый Украиной в список запрещённых сайтов на территории «незалежной», публикует информацию о том, что украинское командование сознательно подтасовало данные о "невиновности" военнослужащего подразделения Нацгвардии Виталия Маркива в убийстве итальянского журналиста и его российского переводчика. Напомним, что Маркив был некоторое время назад задержан в Италии, где в его отношении было возбуждено уголовное дело.

Изначально в Киеве заявляли, что ни Маркив, ни другие украинские силовики не причастны к миномётному обстрелу, в результате которого погибли фоторепортёр Андреа Роккелли и переводчик Андрей Миронов. При этом Киев пытался переложить вину на ополчение Донбасса.

Теперь выясняется, что командования подтасовало данные о том, что в зоне обстрела якобы не было украинских военнослужащих. Упомянутый портал «Русская весна» сообщает, что в составе войск национальной гвардии есть человек, который предоставил средству массовой информации копию докладной записки, адресованной командующему НГУ генерал-лейтенанту Ю.Аллерову.


Киевское следствие утаивает вину украинских военных в убийстве итальянского журналиста



В документе сообщается о девятерых военнослужащих Нацгвардии Украины, проходящих в качестве свидетелей по делу об обстреле. В последнем абзаце докладной записки содержится важная информация. Заявлено, что с этими военнослужащими проведён инструктаж на предмет того, как нужно вести себя в качестве свидетелей, а также взята подписка о неразглашении информации о нахождении украинских военных и средств вооружения в районе горы Карачун в тот период, когда и был совершён обстрел журналистов.

Копия докладной записки может оказать помощь итальянским следователям, занятым установкой степени вины украинских военных в совершении тяжкого преступления.

Использованы фотографии: rusvesna.su
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Комментарии 8

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  1. злой партизан Сегодня, 11:13
    Новый "Нюрнберг" по Украине всё-равно будет. Рано или поздно. Так что сейчас каждая бумажка в тему. Пусть ждёт своего часа.
    злой партизан
    1. Тралл Сегодня, 11:19
      Честно говоря, странная "довидка", такие вещи должны быть засекречены.
      Или в Нацистской Гвардии Украины штабные раздолбаи, или же это фейк.
      Тралл
      1. Вождь краснокожих Сегодня, 11:25
        Полностью с вами согласен. Очень похоже на "письмо Януковича" вначале его зачитывали на заседании ООН, а потом вдруг выяснилось что никакого письма не было...
        Вождь краснокожих
      2. Чёрный Сегодня, 11:26
        Чё там киевское гестапо расследует - никого не интересует....нациста задержанного в Италии за убийство итальянского журналиста будут судить там.
        Чёрный
    2. nik-karata Сегодня, 11:22
      Очень жаль..., но никакого "Нюрнберга" по вкраине никогда не будет. Так же, как и по мировому вандалу ЮСА. Мне право очень жаль... request
      nik-karata
    3. DEZINTO Сегодня, 11:26
      Вот когда говорят "рано или поздно" - мне всё время интересно а "поздно" - это когда ?
      DEZINTO
  2. svp67 Сегодня, 11:19
    Странно, но такой документ, я имею ввиду с ТАКОЙ информацией, где открыто говорится о том, что военнослужащим ПРИКАЗАНО ВРАТЬ об истинном положении дел, явно обязан быть под грифом СЕКРЕТНО, а тут ДСП... Что то не ладно "в датском королевстве"
    svp67
  3. APASUS Сегодня, 11:21
    Прикрывая этого солдата они не о судьбе его пекутся,вдруг все всплывет и это будет выглядеть совсем не как борьба за свободу от проклятой России,а как фашизм.
    APASUS
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