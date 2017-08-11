14:37 11 августа

Япония разрешила полеты американских конвертопланов MV-22 Osprey

Согласно информации РИА Новости, военное ведомство Японии выдало разрешение на возобновление полетов американских конвертопланов MV-22 Osprey на территории страны. Они были приостановлены в связи с падением одного из них у берегов Австралии.

Вооруженные силы США подтвердили отсутствие механических, структурных, а также системных дефектов, которые могли бы помешать безопасным полетам MV-22.

— заявляет минобороны страны.

Япония разрешила полеты американских конвертопланов MV-22 Osprey



В ведомстве заявили о понимании разъяснений, данных США о возможности полетов конвертопланов, и потребовали соблюдать максимальные меры безопасности, а также представить полную информацию о причинах происшествия в Австралии по итогам ведущегося расследования.

Согласно предварительным сведениям, крушение MV-22, приписанного к базе Футэмма на Окинаве, произошло при неудачной попытке совершить посадку на палубу десантного военного корабля Green Bay. В результате инцидента погибло трое членов экипажа, которые до сих пор числились пропавшими без вести.

В декабре 2016 года на Окинаве недалеко от берега в море упал еще один Osprey, задействованный в тот момент в учениях по дозаправке в воздухе.


Декабрь 2016 года

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. Чёрный Сегодня, 11:34
    А что у японцев даже согласие спросили? laughing...или они заранее "разрешили",зная что их никто и спрашивать не собирался
    Чёрный
    1. rotmistr60 Сегодня, 11:58
      А что у японцев даже согласие спросили?

      Наверное для соблюдения формальностей, заранее зная, что не откажут ни при каких условиях. Тем более, что полеты приостанавливались на время расследования причины.
      rotmistr60
    2. Самаритянин Сегодня, 14:00
      Самолётик не плохой, но занимает первое место по количеству жертв и аварий:
      9 апреля 2010 года — CV-22B «Оспри» (сер. номер 06-0031, 8-й эскадрильи спецопераций, 1-го авиакрыла спецопераций, ВВС США) — в Афганистане[14][15] разбился в 11 км от города Калат в провинции Забуль, выполняя боевую задачу. Причиной падения послужила техническая неисправность. Погибли 4 человека.
      11 апреля 2012 года на юге Марокко разбился конвертоплан V-22 Osprey с американскими морскими пехотинцами на борту. В результате авиакатастрофы два человека погибли и двое получили травмы. Катастрофа произошла во время совместных военных учений США и Марокко «African Lion»[16].
      13 июня 2012 года — MV-22B «Оспри» (1-е авиакрыло специальных операций ВВС США) — во Флориде конвертоплан разбился в 16:45 при выполнении тренировочного полёта. Пять членов экипажа получили ранения.[17]
      21 июня 2013 года — MV-22B «Оспри» (сер. номер 166735, 365-я эскадрилья средних конвертопланов КМП США) — полностью уничтожен огнём, в неназванном месте на атлантическом побережье США, в результате возгорания травы на месте приземления. Огонь с травы перекинулся на фюзеляж. О пострадавших не сообщалось[18][19].
      26 августа 2013 года — MV-22B «Оспри» (сер. номер 168241, 163-я эскадрилья средних конвертопланов КМП США), Невада — уничтожен в результате пожара после жёсткой посадки вблизи авиабазы Creech в Индиан-Спрингс во время выполнения тренировочного полёта. Экипаж из 4-х человек не пострадал и успел покинуть воздушное судно до того как оно загорелось[18][19].
      17 мая 2015 года — MV-22B «Оспри» совершил жёсткую посадку во время учений в американском штате Гавайи. Инцидент произошёл в районе авиабазы на острове Оаху в 11:00 по местному времени (23:00 мск). На борту MV-22 Osprey, принадлежащего 15-му экспедиционному отряду морской пехоты, находился 21 человек, включая 15 морпехов и четырёх членов экипажа. В результате аварии два человека погибло, остальные попали в больницу.
      29 января 2017 года — при эвакуации группы спецназа Корпуса Морской Пехоты США в Йемене один из конвертопланов получил тяжёлые повреждения и был впоследствии уничтожен.
      5 августа 2017 года -- MV-22B "Оспри" ВМС США разбился недалеко от побережья Австралии. На борту потерпевшего крушение конвертоплана было 26 человек, 23 из них были спасены.
      Самаритянин
  2. НЕКСУС Сегодня, 11:35
    Подозреваю,что и в Японии парочка этих шедевров авиастроения упадет...
    НЕКСУС
    1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:39
      Цитата: НЕКСУС
      Подозреваю,что и в Японии парочка этих шедевров авиастроения упадет...

      А разве Окинава, это не Япония?
      В декабре 2016 года на Окинаве недалеко от берега в море упал еще один Osprey, задействованный в тот момент в учениях по дозаправке в воздухе.
      СРЦ П-15
  3. DEZINTO Сегодня, 11:46
    Япония. - Облачно с прояснениями. Ожидается лёгкий конвертопад....
    DEZINTO
  4. DEZINTO Сегодня, 11:56
    Если кроме шуток эта машина лично меня печатляет. И её футуристичность. и симпатичность, и то что эту разработку СССР американцы довели до ума и используют вот уже который год в деле.! да? - так на минуточку. Можно долго над ними ржать. Но аппарат рабочий. Пусть и не без проблем.
    И мне очень обидно что на ряду с этой футуристичной моделью, так же был прое....терян проект боевых экранопланов. Это ведь в ту же топку!





    Может подождём ещё лет пять, и увидим как на верфи в Норфолке копия нашего каспийского монстра выйдет? Вот тогда будет не до смеху. ((
    DEZINTO
    1. ProkletyiPirat Сегодня, 12:34
      вы лучше вместо фантазий на тему этой "неимеющейаналоговвмире" хреновине поискали бы информацию из-за чего отказались от экранопланов...
      ProkletyiPirat
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