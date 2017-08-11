Япония разрешила полеты американских конвертопланов MV-22 Osprey
Согласно информации РИА Новости, военное ведомство Японии выдало разрешение на возобновление полетов американских конвертопланов MV-22 Osprey на территории страны. Они были приостановлены в связи с падением одного из них у берегов Австралии.
— заявляет минобороны страны.
В ведомстве заявили о понимании разъяснений, данных США о возможности полетов конвертопланов, и потребовали соблюдать максимальные меры безопасности, а также представить полную информацию о причинах происшествия в Австралии по итогам ведущегося расследования.
Согласно предварительным сведениям, крушение MV-22, приписанного к базе Футэмма на Окинаве, произошло при неудачной попытке совершить посадку на палубу десантного военного корабля Green Bay. В результате инцидента погибло трое членов экипажа, которые до сих пор числились пропавшими без вести.
В декабре 2016 года на Окинаве недалеко от берега в море упал еще один Osprey, задействованный в тот момент в учениях по дозаправке в воздухе.
Вооруженные силы США подтвердили отсутствие механических, структурных, а также системных дефектов, которые могли бы помешать безопасным полетам MV-22.
— заявляет минобороны страны.
В ведомстве заявили о понимании разъяснений, данных США о возможности полетов конвертопланов, и потребовали соблюдать максимальные меры безопасности, а также представить полную информацию о причинах происшествия в Австралии по итогам ведущегося расследования.
Согласно предварительным сведениям, крушение MV-22, приписанного к базе Футэмма на Окинаве, произошло при неудачной попытке совершить посадку на палубу десантного военного корабля Green Bay. В результате инцидента погибло трое членов экипажа, которые до сих пор числились пропавшими без вести.
В декабре 2016 года на Окинаве недалеко от берега в море упал еще один Osprey, задействованный в тот момент в учениях по дозаправке в воздухе.
Декабрь 2016 года
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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