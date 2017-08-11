14:37 11 августа

Планы поставок военной техники ВКС до конца 2017 года

Согласно информации РИА Новости, главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев сообщил об ожидающемся поступлении в ВКС РФ до конца текущего года более 70 самолетов и вертолетов, примерно 70 радиолокационных средств и свыше 40 зенитных ракетных комплексов.

Всего до конца года на вооружение в части ВКС поступят еще более 70 единиц авиационной техники, свыше 40 зенитных ракетных комплексов и порядка 70 радиолокационных средств.


Как он указал, к настоящему времени ВКС переданы примерно 50 единиц новой авиационной техники: самолеты Су-34, Су-35С, Су-30СМ, Як-130, боевые вертолеты Ка-52, транспортные десантные вертолеты Ми-8 АМТШ, Ми-8МТВ-5-1, а также более 20 радиолокационных средств дежурного и боевого режима.




Кроме того, с его слов, оборонпром осуществляет доработку и передачу космических аппаратов, ракет-носителей военного назначения, радиолокационных станций высокой заводской готовности для обеспечения замкнутого поля предупреждения о ракетном нападении.

Как пояснил главком, в ВКС планируется достигнуть 70% новой и модернизированной техники от её штатной численности.

Этот показатель, несомненно, будет достигнут в установленные сроки. Отмечу, что при планировании модернизации Воздушно-космических сил основное внимание уделялось воинским частям постоянной готовности, а также тем, в которых вооружение и техника значительно исчерпали ресурсы.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. vch Сегодня, 11:54
    Если все действительно будет выполнено, то это будет здорово.....Но жизнь нас приучила критически относится к обещаниям наших чиновников, в том числе и в погонах......
    vch
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:56
      темп хороший взяли,радует. по крайней мере с ВВС и ПВО к 25 году точно порядок будет. но вот флот...
      андрей юрьевич
      1. Комментарий был удален.
  2. Рашнэйрфорс Сегодня, 11:56
    Через пару лет армейская и оперативно-тактическая авиация "насытятся" и придётся упор делать на ВТА, ДА и ПЛА, на "большие" одним словом ибо там процент изношенности авиатехники катастрофический. Что-то про Ульяновск с 3мя новыми ИЛ-76 не слышно, ждать их в этом году? Народ в ВТА не обольщается......
    Рашнэйрфорс
  3. polkovnik manuch Сегодня, 12:00
    Приятно читать такие сообщения , дай БОГ , чтобы они исполнялись !
    polkovnik manuch
  4. Alexey-74 Сегодня, 13:35
    Очень хорошими темпами по ВКС и ПВО идем. Надеюсь и ВМФ подтянем до 2025 года!!!
    Alexey-74
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