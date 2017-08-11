Планы поставок военной техники ВКС до конца 2017 года
Согласно информации РИА Новости, главнокомандующий ВКС Виктор Бондарев сообщил об ожидающемся поступлении в ВКС РФ до конца текущего года более 70 самолетов и вертолетов, примерно 70 радиолокационных средств и свыше 40 зенитных ракетных комплексов.
Как он указал, к настоящему времени ВКС переданы примерно 50 единиц новой авиационной техники: самолеты Су-34, Су-35С, Су-30СМ, Як-130, боевые вертолеты Ка-52, транспортные десантные вертолеты Ми-8 АМТШ, Ми-8МТВ-5-1, а также более 20 радиолокационных средств дежурного и боевого режима.
Кроме того, с его слов, оборонпром осуществляет доработку и передачу космических аппаратов, ракет-носителей военного назначения, радиолокационных станций высокой заводской готовности для обеспечения замкнутого поля предупреждения о ракетном нападении.
Как пояснил главком, в ВКС планируется достигнуть 70% новой и модернизированной техники от её штатной численности.
Всего до конца года на вооружение в части ВКС поступят еще более 70 единиц авиационной техники, свыше 40 зенитных ракетных комплексов и порядка 70 радиолокационных средств.
Как он указал, к настоящему времени ВКС переданы примерно 50 единиц новой авиационной техники: самолеты Су-34, Су-35С, Су-30СМ, Як-130, боевые вертолеты Ка-52, транспортные десантные вертолеты Ми-8 АМТШ, Ми-8МТВ-5-1, а также более 20 радиолокационных средств дежурного и боевого режима.
Кроме того, с его слов, оборонпром осуществляет доработку и передачу космических аппаратов, ракет-носителей военного назначения, радиолокационных станций высокой заводской готовности для обеспечения замкнутого поля предупреждения о ракетном нападении.
Как пояснил главком, в ВКС планируется достигнуть 70% новой и модернизированной техники от её штатной численности.
Этот показатель, несомненно, будет достигнут в установленные сроки. Отмечу, что при планировании модернизации Воздушно-космических сил основное внимание уделялось воинским частям постоянной готовности, а также тем, в которых вооружение и техника значительно исчерпали ресурсы.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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