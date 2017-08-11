Планы поставок военной техники ВКС до конца 2017 года

Всего до конца года на вооружение в части ВКС поступят еще более 70 единиц авиационной техники, свыше 40 зенитных ракетных комплексов и порядка 70 радиолокационных средств.

Этот показатель, несомненно, будет достигнут в установленные сроки. Отмечу, что при планировании модернизации Воздушно-космических сил основное внимание уделялось воинским частям постоянной готовности, а также тем, в которых вооружение и техника значительно исчерпали ресурсы.

