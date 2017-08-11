Израильский генерал: ХАМАС прикрывает подземную инфраструктуру в Газе жилыми домами

Эти люди должны понимать, что живут фактически на военных целях и таким образом сами себя ставят под угрозу. Они должны осознать, что ХАМАС ими пользуется.

Американский журнал DefenseNews со ссылкой на израильские источники сообщает о том, что израильская военная разведка выявила строительство в прибрежной зоне сектора Газа жилых зданий, которые скрывают разрастающуюся сеть подземных коммуникаций ХАМАС. В Израиле уверены, что под землёй в секторе Газа появляются не только туннели для перемещения личного состава, техники и боеприпасов, но и командные пункты, склады, другая инфраструктура.В ходе брифинга представитель израильского военного командования Эяль Замир описал два дома в секторе Газа, которыми прикрывается наличие подземных коммуникаций вооружённого крыла ХАМАС. По словам генерал-майора Замира, палестинские силы собираются использовать новую подземную инфраструктуру и её прикрытие в виде жилых массивов в рамках подготовки к осуществлению новых вооружённых провокаций против Израиля.На брифинге израильский генерал показал журналистам фотографию шестиэтажного здания в секторе Газа, с наличием автомобильной стоянки, в котором (в здании) располагается (как утверждает Замир) вход в подземные коммуникации ХАМАС. При этом, по словам Замира, в доме живут мирные граждане.Израильский генерал:Генерал Замир признал, что если гражданским лицам в Газе будет нанесён вред от военного воздействия, то вина в любом случае будет возложена на ХАМАС.При этом израильский генерал ничего не сказал по поводу того, что в Газе такая плотность населения и городской застройки, что любое новое строительство можно объявить "прикрытием подземной инфраструктуры".