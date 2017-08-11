14:37 11 августа

Израильский генерал: ХАМАС прикрывает подземную инфраструктуру в Газе жилыми домами

Американский журнал DefenseNews со ссылкой на израильские источники сообщает о том, что израильская военная разведка выявила строительство в прибрежной зоне сектора Газа жилых зданий, которые скрывают разрастающуюся сеть подземных коммуникаций ХАМАС. В Израиле уверены, что под землёй в секторе Газа появляются не только туннели для перемещения личного состава, техники и боеприпасов, но и командные пункты, склады, другая инфраструктура.

В ходе брифинга представитель израильского военного командования Эяль Замир описал два дома в секторе Газа, которыми прикрывается наличие подземных коммуникаций вооружённого крыла ХАМАС. По словам генерал-майора Замира, палестинские силы собираются использовать новую подземную инфраструктуру и её прикрытие в виде жилых массивов в рамках подготовки к осуществлению новых вооружённых провокаций против Израиля.

Израильский генерал: ХАМАС прикрывает подземную инфраструктуру в Газе жилыми домами



На брифинге израильский генерал показал журналистам фотографию шестиэтажного здания в секторе Газа, с наличием автомобильной стоянки, в котором (в здании) располагается (как утверждает Замир) вход в подземные коммуникации ХАМАС. При этом, по словам Замира, в доме живут мирные граждане.

Израильский генерал:
Эти люди должны понимать, что живут фактически на военных целях и таким образом сами себя ставят под угрозу. Они должны осознать, что ХАМАС ими пользуется.


Генерал Замир признал, что если гражданским лицам в Газе будет нанесён вред от военного воздействия, то вина в любом случае будет возложена на ХАМАС.

При этом израильский генерал ничего не сказал по поводу того, что в Газе такая плотность населения и городской застройки, что любое новое строительство можно объявить "прикрытием подземной инфраструктуры".

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 23

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  1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 11:54
    Генерал Замир признал, что если гражданским лицам в Газе будет нанесён вред от военного воздействия, то вина должна быть возложена на ХАМАС.


    Инными словами мы вас тетенька убьем но виноват будет дяденька с автоматом внизу... belay

    дурной пример с американцев берут...это до добра ЦАХАЛ не доведет.
    Тот же ЛЕХА
    1. Logall Сегодня, 12:03
      Создание Пентагона! ЦРУшные выкормышы! Ни чего другого и ждать не приходится...
      Logall
      1. Shurik70 Сегодня, 13:30
        А я вот от чего-то уверен, что и под Иерусалимом есть подземные структуры!
        И среди них есть и военные объекты, и даже атомные бомбы.
        fool
        Shurik70
    2. svp67 Сегодня, 12:07
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Инными словами мы вас тетенька убьем но виноват будет дяденька с автоматом внизу...

      Не совсем верно
      Тетенька погибла из-за того, что под её домом МОГ БЫТЬ дяденька с автоматом.
      svp67
    3. MadCat Сегодня, 13:09
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Инными словами мы вас тетенька убьем но виноват будет дяденька с автоматом внизу... belay

      дурной пример с американцев берут...это до добра ЦАХАЛ не доведет

      виноват будет дяденька запустивший оттуда ракету град, и прячась там вместе с "мирными" террористами...
      MadCat
      1. Shurik70 Сегодня, 13:36
        Цитата: MadCat

        виноват будет дяденька запустивший оттуда ракету град, и прячась там вместе с "мирными" террористами...

        Только вот от чего-то никогда таких дяденек не ловят за руку. И это при том, что Израиль практически впереди всей планеты в производстве новейших БПЛА. И имеет наверное самые лучшие в мире боевые части быстрого реагирования.
        И что-то ракеты этих дяденек подозрительно часто падают на пустыри, хотя там такая застройка, что промахнуться мимо домов сложно.
        Так кто запускает ракеты?
        Shurik70
        1. профессор Сегодня, 14:04
          Цитата: Shurik70
          Только вот от чего-то никогда таких дяденек не ловят за руку. И это при том, что Израиль практически впереди всей планеты в производстве новейших БПЛА. И имеет наверное самые лучшие в мире боевые части быстрого реагирования.

          Не пишите глупостей и учите матчасть.

          На ютюбе тонны таких видео.

          Цитата: Shurik70
          И что-то ракеты этих дяденек подозрительно часто падают на пустыри, хотя там такая застройка, что промахнуться мимо домов сложно.

          Ликбез по географии. Открываем глазки и смотрим на плотность застройки.


          Цитата: Shurik70
          Так кто запускает ракеты?

          А действительно. Каким надо обладать интеллектом чтобы понять кто запускает ракеты. fool
          профессор
  2. svp67 Сегодня, 11:54
    Генерал Замир признал, что если гражданским лицам в Газе будет нанесён вред от военного воздействия, то вина должна быть возложена на ХАМАС.
    Вот тут видимо "трудности перевода", так как ПРИЗНАЛ, тут не совсем подходит, более "ПРИЗВАЛ считать"
    svp67
  3. DEZINTO Сегодня, 12:05
    Инструкция:

    "Не мы такие - жизнь такая". ©

    - использовать в любой не понятной ситуации. Особенно использовать когда надо расфигачить к хренам не большой палестинский квартальчик.
    DEZINTO
  4. anjey Сегодня, 12:07
    в Израиле уверены, что под землёй в секторе Газа появляются не только туннели для перемещения личного состава, техники и боеприпасов, но и командные пункты, склады
    ага ракетные шахты,авиационные ангары и танковые капониры,черте что только не придумают что бы убивать палестинский народ,даже если это правда то действующие лица -провокаторы и агенты израиля...
    anjey
  5. Oleg7700 Сегодня, 12:22
    Вот тут (синий и красный квадратики) Видимо обнаруживают многоспектральным зондированием с БЛА. Сам командующий Южным округом...
    Oleg7700
  6. rotmistr60 Сегодня, 12:27
    Эти люди должны понимать, что живут фактически на военных целях и таким образом сами себя ставят под угрозу

    Явно подготовка общественного мнения к нанесению ударов по жилым кварталам. Старо, как мир.
    rotmistr60
  7. капрал Сегодня, 12:31
    Чудят евреи. Давно бы туда хлор закачали для дезинфекции. И наверху никто не пострадает, и внизу паразиты выведутся. request
    капрал
    1. Лондо Сегодня, 12:48
      Я тоже думал об этом, можно закачать в туннели газ. Но это как бы не гуманно, весь мир накинется на нас. ООН поддерживает терроризм.
      Хотя можно ведь в тихую чтобы никто не узнал. Чтобы подземные черви так и остались в земле.
      Лондо
      1. sdc_alex Сегодня, 14:10
        вот так надо с арабами в подземельях бороться:


        так сказать "прямой наводкой" laughing
        sdc_alex
  8. Лондо Сегодня, 12:47
    Это в духе исламских террористов. Прятаться за своих детей, жён.
    Все они одинаково действуют. Но жители сами выбрали себе во власть террористов Хамас.
    Лондо
  9. voyaka uh Сегодня, 12:56
    Последовательность такая: в микрорайон сбрасываются листовки на арабском: "дом номер такой-то - военный объект. У вас есть два часа до ХХ:ХХ покинуть его". Плюс, жителям дома звонят на мобильные автоответчиком (у ЦАХАЛ есть все мобильные номера палестинцев) и повторяют то же самое, что в листовке. Работает, проверено. Никто не остается в доме.
    Если за два часа боевики пытаются вывести оружие и боеприпасы из бункеров под домом, их отслеживают и уничтожают по дороге с БПЛА.
    Точная бетонобойная бомба входит в центр крыши ,проходит все этажи и посли углубления в землю на 15-25 метров - взрывется.
    voyaka uh
  10. Арамеев Сегодня, 13:21
    "В ходе брифинга представитель израильского военного командования Эяль Замир" рассказал, что " израильская военная разведка выявила строительство в прибрежной зоне сектора Газа жилых зданий, которые скрывают разрастающуюся сеть подземных коммуникаций ХАМАС.... в Израиле уверены, что под землёй в секторе Газа появляются не только туннели для перемещения личного состава, техники и боеприпасов, но и командные пункты, склады, другая инфраструктура."

    этот " представитель израильского военного командования" зря старался. кому и что он рассказывает?! зачем? что бы он не говорил, всё равно для всех Израильвиноватвовсём!! при этом тот факт, что из той же Сирии, арабы бегут миллионами, а в той же Газе (по словам самих же арабов) "[за период между 1950 и 2008 годами население Газы выросло с 240 000 до 1,5 миллиона человек. !! если так плохо и опасно живут, почему же не бегут, а наоборот переживают затяжной бебибум???
    Подавляющее большинство населения не испытывает необходимости делать что-либо для того, чтобы «поднять» своих отпрысков. Большинство детей сыты, одеты, вакцинированы и учатся в школах благодаря ооновской UNRWA. UNRWA загоняет палестинскую проблему в тупик, классифицируя палестинцев как «беженцев» — не только тех, кто был вынужден покинуть свои дома, но также и всё их потомство.
    UNRWA щедро финансируется Соединенными Штатами (31 %) и Евросоюзом (около 50 %) — и только 7 % этих фондов поступает из мусульманских источников. Благодаря такой щедрости Запада почти всё население Газы живёт в зависимости, на довольно низком, зато стабильном уровне. Одним из результатов этой нелимитированной благотворительности является нескончаемый демографический бум
    Запад, собственно говоря, создал в Газе новый ближневосточный народ, который, если сохранятся имеющиеся тенденции, достигнет в 2040 году трёх миллионов. Запад платит за еду, школы, медицинское обслуживание и жильё, в то время как мусульманские страны помогают с оружием. Не скованная такой морокой, как необходимость зарабатывать себе на жизнь, молодёжь имеет массу времени для рытья туннелей, контрабанды оружия, сборки ракет и пальбы.

    по мнению арабского журналиста с Западного берега реки Иордан Х. Джаралла: «Палестинцы могли бы построить одну из лучших экономик в регионе после начала мирного процесса в 1993 году. Но вместо того, чтобы использовать миллиарды долларов, которые были даны им американцами и европейцами на создание новых рабочих мест, руководство ООП украло большую часть средств, а позже обвинило Израиль в уничтожении палестинской экономики. Теракты с использованием смертников и финансовая и административная коррупция являются главной причиной, почему палестинская экономика остается слабой, как никогда. Палестинцы являются экспертами в стрельбе себе в ногу, а затем обвиняют Израиль»
    Пока запад и штаты не перестанут из палестинских арабов растить и лелеять поколения иждивенцев - мира нам здесь не видать ИМХО
    Арамеев
    1. ватник Сегодня, 13:36
      Цитата: voyaka uh
      Последовательность такая: в микрорайон сбрасываются листовки на арабском: "дом номер такой-то - военный объект. У вас есть два часа до ХХ:ХХ покинуть его". Плюс, жителям дома звонят на мобильные автоответчиком (у ЦАХАЛ есть все мобильные номера палестинцев) и повторяют то же самое, что в листовке. Работает, проверено. Никто не остается в доме.

      Ну да видели мы ваши израильские "точечные" бомбардировки в Газе.
      Израиль никогда не станавливало убийство арабов в том числе женщин детей и стариков а то что вы нам рассказываете это лишь "сказки" которыми вы стараетесь "отмазать" себя от организации массового уничтожения населения Газы.
      Разрушения в секторе Газа после конфликта с Израилем


      И как вы утверждаете гражданских в том числе детишек вы не убиваете однако факты говорят о ином вы истребляете арабских мирных жителей в сотни и тысячи раз больше чем они истребляют евреев.
      «Врачи без границ»: Более 300 детей погибло с начала израильской операции в Газе

      ватник
      1. профессор Сегодня, 14:13
        Цитата: voyaka uh
        Никто не остается в доме.

        Остается когда хамас им не дает сваливать. Такое уже было неоднократно.

        Цитата: Арамеев
        UNRWA щедро финансируется Соединенными Штатами (31 %) и Евросоюзом (около 50 %) — и только 7 % этих фондов поступает из мусульманских источников.

        Только в самой Газе около 30 000 сотрудников ООН заботящихся о арабах за хорошую зарплату. Каким образом по вашему вдруг решат решить проблемы арабов и самим остаться без работы?

        Цитата: Арамеев
        по мнению арабского журналиста с Западного берега реки Иордан Х. Джаралла: «Палестинцы могли бы построить одну из лучших экономик в регионе после начала мирного процесса в 1993 году.

        На каждого фылыстынца было выделено больше денег чем на каждого немца по плану Маршала. Итог, Германия процветает, а фылыстынцы разворовали бабки и живут в грязи.

        Цитата: ватник
        Разрушения в секторе Газа после конфликта с Израилем

        Фотошоп.

        Цитата: ватник
        «Врачи без границ»: Более 300 детей погибло с начала израильской операции в Газе

        Доказательства где, "ватник"?
        профессор
        1. ватник Сегодня, 14:32
          Цитата: профессор
          Фотошоп.

          Ага и атаки палестинцев на мирное население израиля о котором вы постоянно нам тут говорите это тоже фотошоп и выдумки.
          Правильно я тебя понял профессор? lol
          Цитата: профессор
          Доказательства где, "ватник"?

          Тоесть ВВС и Евроньюс для таких как ты уже не доказательства они клевещут на "бедных и демократичных" израильских евреев?
          Ну ладно для нас россиян ВВС и Евроньюс это "вражеские голоса" но для вас израильских евреев это ведь ваши основные партнёры lol .
          Сектор Газа: свыше 1700 погибших в ходе операции Израиля
          ватник
  11. Арон Заави Сегодня, 13:38
    Вообщем то там постоянно идет работа по предотвращению террактов из Газы.

    Подземный забор на границе Израиля с сектором Газы будет построен даже ценой оправданной с нашей точки зрения военной операции против ХАМАСа", - сказал командующий Южным военным округом генерал Эяль Замир на встрече с журналистами возле Газы.
    "Мы регулярно лишаем ХАМАС способности наносить нам ущерб, пытаясь не привести к эскалации, - сказал Замир. – Пока ХАМАС ведет себя сдержанно. Но вместе с тем он продолжает наращивать свой военный потенциал для следующей войны. Поэтому наша оценка может измениться в любую минуту, а тем временем мы пытаемся сохранять спокойствие и укреплять нашу сдерживающую силу".
    В последнее время на границе Израиля с сектором Газы ускорилось строительство "умного" подземного бетонного препятствия протяженностью в несколько десятков километров по всей длине границы - от Керем-Шалома на юге до Натив ха-Асара на севере, включая часть морской территории. Стоимость строительства одного километра оценивается в 41 миллион шекелей. Общая стоимость проекта составляет на данный момент 4 миллиарда шекелей.
    Речь идет о заграждении, призванном нейтрализовать угрозу подземных туннелей. Его высота составит около 6 метров, а глубина будет достигать нескольких десятков метров. Заграждение пройдет по суше до моря, где "встретится" с волнорезом, который будет построен у берегов Газы.
    Разделительное сооружение этого рода будет оснащено технологическими датчиками, способными распознавать необычные движения почвы, - такие же используются для получения информации о землетрясениях. Датчики будут подключены к компьютерам в штабах наблюдения.
    Но не только это. Для террористов, роющих подземные туннели или пытающихся ими воспользоваться против Израиля, новое подземное заграждение превратится в смертельную ловушку, так как заграждение будет оснащено уникальными системами защиты и атаки - например, системой автоматического открытия огня по подозрительному объекту. Помимо этого, "умная" стена будет способна ликвидировать строящиеся и уже построенные туннели.
    Для ускоренных темпов строительства подземной "умной" бетонной стены прямо рядом с линией границы - в северной ее части - открыт цементный завод. Первые километры стены уже проложены.



    Арон Заави
    1. ватник Сегодня, 14:12
      Цитата: Арон Заави
      Вообщем то там постоянно идет работа по предотвращению террактов из Газы.

      Подземный забор на границе Израиля с сектором Газы будет построен даже ценой оправданной с нашей точки зрения военной операции против ХАМАСа", - сказал командующий Южным военным округом генерал Эяль Замир на встрече с журналистами возле Газы.


      Другими словами вы строите забор для того чтобы к вам не проникли палестинцы для атак на ваш израильский режим однако вы сами израильские евреи сможете безнаказанно из-за этого забора убивать мирных жителей Газы - детей стариков женщин с помощью самолётов БПЛА артиллерии.
      Сами же вы планируете остаться в безопасности за стеной и под прикрытием Железного купола и иных Хецев.
      В этом ваш план?
      ватник
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