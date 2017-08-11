14:37 11 августа

Трамп заявил о военных планах Белого дома

Как сообщает интернет-издание «Взгляд», Дональд Трамп заявил о запланированном резком росте военных ассигнований в США.

Различные СМИ сообщают, что президент США говорил то ли о «миллионах», то ли о «миллиардах».

Со слов президента, он «хотел бы избавить мир от атомного оружия», однако при его наличии у других стран, США «будут с большим отрывом самой мощной ядерной державой на Земле».


Как он указал, его администрация подошла «очень близко» к принятию стратегии действий в Афганистане.

Я унаследовал беспорядок, и мы собираемся значительно уменьшить его.

- пояснил Трамп по поводу ситуации в Афганистане.

Трамп заявил о военных планах Белого дома


Как ранее сообщалось, основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс Принс предложил перепоручить 5,5 тыс. наемникам, главным образом бывшим спецназовцам, облаченным в местную форму, оказание консультаций вооруженным силам Афганистана по всей стране. Они, с его слов, будут дополнять военную силу Афганистана. Кроме того предусматривается создание частного воздушного флота в составе 90 самолетов, предназначенного для медицинской эвакуации, огневой поддержки и перевозки военных. Операции частного ВВС будут согласовываться с афганскими властями. По мнению Принса, предложенная им программа обойдется в менее чем 10 млрд. долл. в то время как по афганской статье расходы минобороны составят в текущем году примерно 40 млрд. долл.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. Чёрный Сегодня, 12:36
    Такое ощущение что Трамп дорвался до твиттера laughing Иванка с Меланьей спрятали ноут, а он его нашёл...но они этого пока не знают...... wassat ....
    Чёрный
    1. Тралл Сегодня, 12:41
      Как он указал, его администрация подошла «очень близко» к принятию стратегии действий в Афганистане.

      Какой, однако, прогресс. Если так и дальше пойдет, то скоро США поймут, зачем они в Афганистан влезли.
      Тралл
      1. cniza Сегодня, 12:46
        Похоже ещё один обладатель идей , решил поэкспериментировать на людях.
        cniza
      2. Skay Сегодня, 13:15
        скоро США поймут, зачем они в Афганистан влезли.

        Думаю, они изначально знают, зачем они там.
        предусматривается создание частного воздушного флота в составе 90 самолетов

        Наркоту экспортировать не успевают.
        Skay
    2. kot28.ru Сегодня, 12:44
      У них ничего не меняется
      Ничего личного,только бизнес
      kot28.ru
    3. To be or not to be Сегодня, 12:48
      Вот и повод есть демократам для импичмента республиканца Ау .,Хиллари!
      «Учёными из Чикагского университета было проведено исследование, в ходе которого выяснили, что от социальных сетей, в частности, Твиттера, люди в нынешнее время даже более зависимы, нежели от табачных изделий или выпивки- своего рода наркоманами. В данном исследовании принимали участие 205 человек от 18 до 25 лет. Ежедневно по семь раз участников опрашивали, с целью узнать, чего бы они сейчас больше всего хотели.»

      Тема зависимости от Твиттера и социальных сетей в целом обыгрывается в песне «Carmen» известного бельгийского исполнителя Stromae Символ Твиттера, синяя птица, фигурирует в клипе песни, где она становится крупнее и агрессивнее по мере увеличения зависимости. Сам клип начинается с щебетания, что отсылает к значению слова twitter.

      «Тви́ттер» (Twitter от англ. to twitter — «чирикать, щебетать, болтать») — социальная сеть для публичного обмена сообщениями .
      Начирикает на свою.... laughing
      To be or not to be
    4. vovanpain Сегодня, 12:54
      Я унаследовал беспорядок, и мы собираемся значительно уменьшить его.

      Ну ну,сколько раз уже уменьшали беспорядок на планете?Интересный список военных действий США за 100 лет я нашел в сети. Это шах и мат.
      1914-1918 - серия вторжений в Мексику.
      1914-1934 - Гаити. После многочисленных восстаний Америка вводит свои войска, оккупация продолжается 19 лет.
      1916-1924 - 8-летняя оккупация Доминиканской Республики.
      1917-1933 - военная оккупация Кубы, экономический протекторат.
      1917-1918 - участие в 1-й Мировой.
      1918-1922 - интервенция в Россию. Всего в ней участвовало 14 государств.
      Оказывалась активная поддержка отделившимся от России территориям - Колчакии и Дальневосточной республике.
      1918-1920 - Панама. После выборов вводятся войска для подавления беспорядков.
      1919 - КОСТА-РИКА. ... Высадка войск США для "защиты американских интересов".
      1919 - американские войска воюют на стороне Италии против сербов в Долматии.
      1919 - американские войска входят в Гондурас во время выборов.
      1920 - Гватемала. 2-недельная интервенция.
      1921 - американская поддержка боевикам, сражавшимся за свержение президента Гватемалы Carlos Herrera на благо the United Fruit Company.
      1922 - интервенция в Турции.
      1922-1927 - американские войска в Китае во время народного восстания.
      1924-1925 - Гондурас. Войска вторгаются в страну во время выборов.
      1925 - Панама. Американские войска разгоняют всеобщую забастовку.
      1926 - Никарагуа. Вторжение.
      1927-1934 - по всему Китаю стационированы американские войска.
      1932 - вторжение в Сальвадор с моря. Там в это время было восстание.
      1937 - Никарагуа. С помощью американских войск диктатор Сомоса приходит к власти, сместив законное правительство Х. Сакасы.
      1939 - введение войск в Китай.
      1947-1949 - Греция. Американские войска участвуют в гражданской войне, поддерживая фашистов.
      1948-1953 - военные действия на Филиппинах.
      1950 - восстание в Пуэрто-Рико подавлено американскими войсками.
      1950-1953 - вооруженная интервенция в Корею около миллиона американских солдат.
      1958 - Ливан. Оккупация страны, борьба с повстанцами.
      1958 - конфронтация с Панамой.
      1959 - Америка вводит войска в Лаос, начинаются первые столкновения американских войск во Вьетнаме.
      1959 - Гаити. Подавление народного восстания против проамериканского правительства.
      1960 - после того, как Хосе Мария Веласко был выбран президентом Эквадора и отказался подчиниться требованиям США прервать отношения с Кубой, американцы провели несколько военных операций и организовывают переворот.
      1960 - американские войска входят в Гватемалу, чтоб предотвратить устранение от власти марионетки США.
      1965-1973 - военная агрессия против Вьетнама.
      1966 - Гватемала. ...Войска США вошли в страну, были устроены массовые убийства индейцев, которые считались потенциальными повстанцами.
      1966 - военная помощь проамериканским правительствам Индонезии и Филиппин. ... (60.000 человек были арестованы по политическим причинам, при правительстве официально работало 88 специалистов по пыткам).
      1971-1973 - бомбардировки Лаоса.
      1972 - Никарагуа. Американские войска вводятся ради поддержки правительства, выгодного Вашингтону.
      1983 - военная интервенция в Гренаду около 2 тыс. морских пехотинцев.
      1986 - нападение на Ливию. Бомбардировки Триполи и Бенгази.
      1988 - вторжение американских войск в Гондурас
      1988 - военный корабль США "Винсенс", находившийся в Персидском заливе, сбил ракетой иранский самолет с 290 пассажирами на борту, среди которых 57 детей.
      1989 - американские войска подавляют беспорядки на Вирджинских о-вах.
      1991 - широкомасштабная военная акция против Ирака
      1992-1994 - оккупация Сомали. Вооруженное насилие над мирным населением, убийства гражданских лиц.
      1998 - Судан. Американцы уничтожают ракетным ударом фармацевтический завод, утверждая, что он производит нервный газ.
      1999 - игнорируя нормы международного права, в обход ООН и Совета Безопасности, Соединенными Штатами натовские силы развернули кампанию 78-дневных воздушных бомбардировок суверенного государства Югославии.
      2001 - вторжение в Афганистан.
      2003 - бомбардировка Ирака.
      2011 - Ливия.
      renotes.ru/post-108/usa-military-action
      И похоже списочек будет увеличиваться. request Так вот ты какая демократия по американски. wink
      vovanpain
  2. APASUS Сегодня, 12:42
    Собственно ничего не осталось от предвыборных обещаний Трампа. Обещал всем мир и разоружение ,а пошел по натоптанной тропинке Обамы миротворца номер 1!
    Похоже что этот сунется и в Афганистан еще?
    APASUS
    1. vch Сегодня, 12:50
      А у них все президенты так. Помните перезагрузку Обамы, а еще раньше предвыборные обещания Картера?. Только Рейган, что думал, то и говорил......
      vch
  3. rotmistr60 Сегодня, 12:44
    Я унаследовал беспорядок, и мы собираемся значительно уменьшить его.

    Под "беспорядком" наверное стоит подразумевать наличие стран не желающих идти в кильватере Сша? Если это так, то "уменьшение беспорядка" - принуждение этих стран встать в строй. А тут бех ЯО ну ни как не обойтись.
    rotmistr60
    1. Masya Masya Сегодня, 13:10
      Цитата: rotmistr60
      Под "беспорядком" наверное стоит подразумевать наличие стран не желающих идти в кильватере Сша? Если это так, то "уменьшение беспорядка" - принуждение этих стран встать в строй. А тут бех ЯО ну ни как не обойтись.

      Бомбить ради мира. Санкции ради дружбы. Расстреливать ради демократии. Обманывать ради правды... вот их "порядок"...
      Masya Masya
  4. DEZINTO Сегодня, 12:45
    Если бы не Северная корея - то я бы сказал - "нормальный дядька". Пусть дальше отжигает. Только бы своей страной больше занимался. Но когда у тебя 700 военных баз в мире наверное трудно заниматся реформами внутри страны.
    DEZINTO
  5. 1536 Сегодня, 12:46
    Прямо Гай Юлий Цезарь. Пришел, увидел, наследил.
    Осталось только ЯО передать в частные руки и совсем будет хорошо.
    1536
    1. anjey Сегодня, 12:58
      да и еще ЧПК сделать-частные политические кампании...
      anjey
    2. Logall Сегодня, 13:02
      Цитата: 1536
      Прямо Гай Юлий Цезарь. Пришел, увидел, наследил

      Александр Македонский!
      Logall
  6. Комментарий был удален.
  7. Балу Сегодня, 13:27
    Цитата: Тралл
    Какой, однако, прогресс. Если так и дальше пойдет, то скоро США поймут, зачем они в Афганистан влезли.

    А разве не понятно?
    Балу
  8. Сергей-8848 Сегодня, 13:35
    Размахался кольтом налево и направо - , а налево - одни вассалы, а направо -вдруг - КНДР, где такой же безбашенный метатель мечей и копий. Вот они теперь треплют нервы всему миру.
    Сергей-8848
    1. ватник Сегодня, 13:41
      Явно у Трампа не всё в порядке со здоровьем такого агрессивного лидера в США который пытается развязать конфликт за конфликтом совершенно не обращая внимание на мнения других не было давно хотя в последние несколько десятилетий после "уничтожения" СССР все президенты США "потеряли голову"
      ватник
  9. KondratKo Сегодня, 13:44
    "Кроме того предусматривается создание частного воздушного флота в составе 90 самолетов..."
    Вот ведь редиски, нашли дыру в международном праве, ЧВК.
    Пора РФ создавать свои частные войска РВСН, ВМФ, ВКС и т.д. Пускай потом, когда "им" (кому бы то ни было) по шляпе надают и выбьют зубы, все вопросы адресуют к Иванову Ивану Ивановичу, который не подписывал никаких военных обязательств, протоколов, соглашений, которому такие продажные шавки как ООН, МОПЧ, Красный крест, да другие подпuндoснuкu не указ, и гражданство у которого обратная сторона Луны или Марс...
    KondratKo
  10. sdc_alex Сегодня, 14:03
    не правильная фотография в статье.
    вот так надо:
    sdc_alex
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