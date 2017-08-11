Трамп заявил о военных планах Белого дома
Как сообщает интернет-издание «Взгляд», Дональд Трамп заявил о запланированном резком росте военных ассигнований в США.
Различные СМИ сообщают, что президент США говорил то ли о «миллионах», то ли о «миллиардах».
Со слов президента, он «хотел бы избавить мир от атомного оружия», однако при его наличии у других стран, США «будут с большим отрывом самой мощной ядерной державой на Земле».
Как он указал, его администрация подошла «очень близко» к принятию стратегии действий в Афганистане.
- пояснил Трамп по поводу ситуации в Афганистане.
Как ранее сообщалось, основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс Принс предложил перепоручить 5,5 тыс. наемникам, главным образом бывшим спецназовцам, облаченным в местную форму, оказание консультаций вооруженным силам Афганистана по всей стране. Они, с его слов, будут дополнять военную силу Афганистана. Кроме того предусматривается создание частного воздушного флота в составе 90 самолетов, предназначенного для медицинской эвакуации, огневой поддержки и перевозки военных. Операции частного ВВС будут согласовываться с афганскими властями. По мнению Принса, предложенная им программа обойдется в менее чем 10 млрд. долл. в то время как по афганской статье расходы минобороны составят в текущем году примерно 40 млрд. долл.
Различные СМИ сообщают, что президент США говорил то ли о «миллионах», то ли о «миллиардах».
Со слов президента, он «хотел бы избавить мир от атомного оружия», однако при его наличии у других стран, США «будут с большим отрывом самой мощной ядерной державой на Земле».
Как он указал, его администрация подошла «очень близко» к принятию стратегии действий в Афганистане.
Я унаследовал беспорядок, и мы собираемся значительно уменьшить его.
- пояснил Трамп по поводу ситуации в Афганистане.
Как ранее сообщалось, основатель частной военной компании Blackwater Эрик Принс Принс предложил перепоручить 5,5 тыс. наемникам, главным образом бывшим спецназовцам, облаченным в местную форму, оказание консультаций вооруженным силам Афганистана по всей стране. Они, с его слов, будут дополнять военную силу Афганистана. Кроме того предусматривается создание частного воздушного флота в составе 90 самолетов, предназначенного для медицинской эвакуации, огневой поддержки и перевозки военных. Операции частного ВВС будут согласовываться с афганскими властями. По мнению Принса, предложенная им программа обойдется в менее чем 10 млрд. долл. в то время как по афганской статье расходы минобороны составят в текущем году примерно 40 млрд. долл.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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