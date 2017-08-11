14:37 11 августа

Россиянина в Турции приговорили к 6 годам за "попытку сбить американский самолёт"

Сегодня турецкие СМИ сообщают о том, что в отношении россиянина, задержанного по обвинению в попытке сбить американский самолёт, вынесен обвинительный приговор. Турецкий суд признал россиянина Рената Бакиева виновным в причастности к «террористической деятельности». В суде сочли убедительными доказательствами стороны обвинения слова о том, что гражданин РФ использовал дрон для того, чтобы сбить самолёт США.

Из материалов следствия, которые, мягко говоря, вызывают вопросы:
Россиянин Ренат Бакиев арендовал в провинции Адана велосипед, с помощью которого добрался до территории расположения аэродрома Инджирлик. Там он произвёл наблюдения, собираясь применить беспилотное летательное средство для того, чтобы сбить самолёт ВВС США.


Кадр с камеры наружного видеонаблюдения:

Россиянина в Турции приговорили к 6 годам за "попытку сбить американский самолёт"


В итоге россиянин по приговору местного суда получил наказание в виде 6 лет и трёх месяцев лишения свободы. Мало того, в Турции его обвиняют ещё и в причастности к деятельности террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). По заявлениям турецких СМИ, россиянин якобы планировал совершить террористический акт в одной из религиозных организаций.

Для этого он тоже арендовал велосипед?..

Выводы турецкого следствия выглядят крайне спорно. Ситуацию пытается прояснить российское дипломатическое представительство в Турции.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 26

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  1. Чёрный Сегодня, 12:46
    Не россиянина, а пособника игил...надеюсь 6 лет ол-инклюзива в турецкой тюрьм станут для него хорошим уроком
    Чёрный
    1. cniza Сегодня, 12:49
      Мутно все очень и мало информации , но больше смахивает на политические торги с Россией.
      cniza
      1. Zibelew Сегодня, 12:50
        собираясь применить беспилотное летательное средство для того, чтобы сбить самолёт ВВС США

        У Бакиева нашли бумеранг с надписью "На Вашингтон".
        Zibelew
        1. Shurik70 Сегодня, 13:18
          Цитата: cniza
          Мутно все очень и мало информации , но больше смахивает на политические торги с Россией.

          Вряд ли. Скорее всего и правда, как говорят, с дуру открытым текстом СМС-ками с ИГИЛ общался.
          Shurik70
        2. Балу Сегодня, 13:30
          Цитата: Zibelew
          собираясь применить беспилотное летательное средство для того, чтобы сбить самолёт ВВС США

          У Бакиева нашли бумеранг с надписью "На Вашингтон".


          Не-а, маловато будет. Скорее всего искал детали, чтобы переделать велосипед в дакоптер и сбить им американский самолет. Сумасшедший, что с него взять.
          Непонятно другое-на что и едо жил, чем занимался. Мало информации, чтоб о чем-то судить.
          Балу
      2. Офицер запаса Сегодня, 13:00
        Цитата: cniza
        Мутно все очень и мало информации , но больше смахивает на политические торги с Россией.


        У меня такое же впечатление возникло. Ну а всякие детали, типа велосипеда или тайных мыслей и желаний, это специально для СМИ. Можно было написать, что пытался гипнотизировать взглядом летчиков, а иначе зачем еще подъезжать к аэродрому?
        Офицер запаса
        1. cniza Сегодня, 13:03
          Да , посадили по принципу - если мужчина не импотент то он может изнасиловать.
          cniza
        2. товарищ ШУХЕР Сегодня, 13:21
          Это нам турецкая мся за их помидорчики.
          товарищ ШУХЕР
      3. ШВЕДский_стол Сегодня, 13:27
        И к тому же. Сколько следствие велось? Его вот только недавно задержали и уже суд? Это как-то очень странно.
        ШВЕДский_стол
      4. Серый брат Сегодня, 13:51
        Цитата: cniza
        Мутно все очень и мало информации , но больше смахивает на политические торги с Россией.

        На евроньюз утверждают что он признательные показания дал.
        Серый брат
    2. Тралл Сегодня, 12:49
      Цитата: Чёрный
      Не россиянина, а пособника игил...

      Интересно, а чем ельциновский "россиянин" отличается от гражданина России?
      Тралл
      1. Владимир16 Сегодня, 13:03
        Цитата: Тралл
        Интересно, а чем ельциновский "россиянин" отличается от гражданина России?


        Гражданин России звучит гордо. А россиянин это кличка или погоняло.
        Татарин, чечен, удмурт, русский - это представители народов России. Все мы граждане России и называем себя - русский, чечен, татарин, удмурт и так далее.
        Кто себя россиянином называет??? Тот у кого рода нет?
        Владимир16
      2. Tusv Сегодня, 13:06
        Цитата: Тралл
        Интересно, а чем ельциновский "россиянин" отличается от гражданина России?

        Панфиловцев смотрел? "Казах, значит Русский"
        Tusv
        1. Shurik70 Сегодня, 13:26
          Цитата: Tusv

          Панфиловцев смотрел? "Казах, значит Русский"

          Русский - это не национальность. Никто же не говорит казахский, татарский, греческий. Говорят казах, татарин, грек.
          Русский - это состояние души.
          good
          Shurik70
    3. Владимир16 Сегодня, 12:49
      Наши СМИ упорно этого игиловца называют "россиянин".
      Оплатили?
      Разжевываю всякие детали - велосипед, самокат и прочую хрень.
      Но впаривают наши СМИ нам основной посыл - россиянин хотел взорвать американский самолет!
      Владимир16
      1. Серый брат Сегодня, 14:01
        Цитата: Владимир16
        Но впаривают наши СМИ нам основной посыл - россиянин хотел взорвать американский самолет!

        Это да, у западных СМИ копипастят. На самом деле он на этом хотел срубить бабла с ИГИЛ, на чём и спалился. Непонятно по какой статье его повязали - может за мошенничество.
        А то была такая фишка в России - связывались с вербовщиками и просили у них денег на дорогу))) Правда вместо денег частенько ФСБ приходило, но это уже совсем другая история.
        Серый брат
  2. rotmistr60 Сегодня, 12:48
    Вот это я понимаю правосудие по турецки. Не успели задержать, а уже обвинительный приговор. Даже американцам за турками не угнаться в вынесении приговоров.
    rotmistr60
    1. cniza Сегодня, 12:53
      Очень похоже , что хотят " поторговаться " с Россией.
      cniza
    2. Тралл Сегодня, 12:54
      Нелогично как-то. Если он взял на прокат велосипед, то хотел подбить танк. Для сбития самолета положено арендовать воздушного змея smile
      Тралл
  3. APASUS Сегодня, 12:52
    Быстро у них правосудие делается.Хотя вопросов по этому россиянину слишком много набралось.Человек работает на ИГИЛ и арендует велик,у бармалеев деньги закончились? А учитывая теракт против военной техники они ему не то что деньги ,они ему могли ПЗРК привести,ну РПГ на худой конец .
    Еще один момент ,судя по ому что его просчитали через Телеграм американцы его вскрыли или уломали этого сноба Дурова.
    APASUS
    1. user1212 Сегодня, 12:56
      Цитата: APASUS
      или уломали этого сноба Дурова.

      Запад борется за свободу слова в России, им самим на западе она не интересна. Дуров старается не отставать
      user1212
      1. APASUS Сегодня, 13:03
        Цитата: user1212
        Запад борется за свободу слова в России, им самим на западе она не интересна. Дуров старается не отставать

        Дурова поймали как и всех наших олигархов.Хотите иметь счета в наших банках,хотите наше гражданство оставить?
        Все, дальше все сам ,выбора не оставили!
        APASUS
  4. anjey Сегодня, 12:54
    мутная история,похоже турки очередное представление перед Россией ломают...
    anjey
  5. Tusv Сегодня, 12:57
    Офигели янычары. Сбивть это исключитльная привилегия Полувоенных и Летунов, про помидоры это в СЭС
    Tusv
  6. Стройбат запаса Сегодня, 13:15
    Россиянин Ренат Бакиев арендовал в провинции Адана велосипед, с помощью которого добрался до территории расположения аэродрома Инджирлик. Там он произвёл наблюдения, собираясь применить беспилотное летательное средство для того, чтобы сбить самолёт ВВС США. laughing
    Беспилотное летательное средство? А какое? Квадр с рельсотроном?
    Стройбат запаса
  7. Тени Сегодня, 14:06
    Господа-хорошие милости прошу в Турцию на отдых.
    Тени
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