Россиянина в Турции приговорили к 6 годам за "попытку сбить американский самолёт"

Россиянин Ренат Бакиев арендовал в провинции Адана велосипед, с помощью которого добрался до территории расположения аэродрома Инджирлик. Там он произвёл наблюдения, собираясь применить беспилотное летательное средство для того, чтобы сбить самолёт ВВС США.

Сегодня турецкие СМИ сообщают о том, что в отношении россиянина, задержанного по обвинению в попытке сбить американский самолёт, вынесен обвинительный приговор. Турецкий суд признал россиянина Рената Бакиева виновным в причастности к «террористической деятельности». В суде сочли убедительными доказательствами стороны обвинения слова о том, что гражданин РФ использовал дрон для того, чтобы сбить самолёт США.Из материалов следствия, которые, мягко говоря, вызывают вопросы:Кадр с камеры наружного видеонаблюдения:В итоге россиянин по приговору местного суда получил наказание в виде 6 лет и трёх месяцев лишения свободы. Мало того, в Турции его обвиняют ещё и в причастности к деятельности террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). По заявлениям турецких СМИ, россиянин якобы планировал совершить террористический акт в одной из религиозных организаций.Для этого он тоже арендовал велосипед?..Выводы турецкого следствия выглядят крайне спорно. Ситуацию пытается прояснить российское дипломатическое представительство в Турции.