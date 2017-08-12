Схватывая на лету: как Китай вывозит с Украины технологии советского самолётостроения

Например, китайские космические корабли «Великий поход» — это по большому счёту старые советские аппараты. Китайцы сами начали их производить, не вполне легально добыв чертежи в России, — в связи с этим были даже уголовные дела. Китай стремится заимствовать технологии со всего мира, включая даже латиноамериканские государства», — заявил эксперт в интервью RT.

«Китайская Skyrizon и украинский «Мотор Сич» планируют построить завод в городе Чунцин (центральная часть Китая. — RT), где будут производить и обслуживать авиадвигатели по украинским технологиям. А ещё компания планирует инвестировать $250 млн в модернизацию украинских производственных и проектных мощностей «Мотор Сич», — заявил Кубив.

«Миграция кадров за рубеж означает, что Украина практически потеряла свой авиапром, — отметил в интервью RT военный эксперт Виктор Литовкин. — Оборонной промышленности на Украине уже практически нет — что говорить, если её президент хвастается примитивным бронетранспортёром, называя его беспилотным. Украинской оборонной промышленности уже некуда дальше падать. Создать что-то новое там уже не могут — во многом из-за разрыва технологических связей с Россией».



По словам эксперта, только крупные конструкторы понимают, как создаётся целиком самолёт, а каждый специалист занимается своим участком, отдельной технической задачей. Поэтому говорить, что все переезжающие специалисты являются носителями технологий, не следует.

Многие специалисты, работавшие в авиаконцерне «Антонов», могут стать трудовыми мигрантами после ликвидации предприятия. Их профессиональные навыки оказались востребованы в Китае: по информации китайских СМИ, в провинции Шэньси строится промышленный кластер, куда переедут с семьями 2 тыс. сотрудников ГП «Антонов».На территории современного открытого производственного района Луянху уже построены производственные цеха и жилые дома, создана необходимая инфраструктура. Пекин не жалеет средств: работы по возведению конструкторского городка обошлись Китайской Народной Республике в 6,3 млрд юаней (более 56 млрд рублей).По информации «Военно-промышленного курьера», конструкторские работы будут вестись совместно с Сианьской промышленной авиационной группой компаний и Первым научно-исследовательским институтом проектирования воздушных судов КНР.Одна из основных целей проекта — воссоздание на китайской базе сверхтяжёлого транспортного самолёта Ан-225 «Мрия» (укр. «мечта»), грузоподъёмность которого около 250 тонн.Интерес к «Мрии» китайское руководство проявляет давно: летом 2016 года «Антонов» и китайская Aerospace Industry Corporation of China (AICC) подписали договор о модернизации транспортного самолёта. Напомним, Ан-225 был спроектирован на Киевском механическом заводе в 1984—1988 годах. Тогда было заложено только две машины, одну из них Украина достроила и сейчас эксплуатирует. Второй самолёт так и остался в проекте.В августе 2016 года китайский телеканал CCTV сообщил, что Пекин договорился с руководством «Антонова» о передаче права собственности на «Мрию», включая использование чертежей и другой документации. Однако вскоре пресс-служба ГП «Антонов» опровергла информацию о передаче интеллектуальных прав на самолёт.«Речь идёт о подготовке предложений по разработке договора, по которому на мощностях ГП «Антонов» будут выполнены достройка и модернизация второго экземпляра Ан-225 «Мрия». Заказчиком этого самолёта выступает AICC. Таким образом, ГП «Антонов» выполняет одну из основных задач авиастроительного предприятия — строительство и поставку самолёта заказчику», — заявили в «Антонове».Впрочем, с учётом планов Министерства экономического развития Украины по ликвидации «Антонова», озвученных ещё в начале 2016 года, говорить о нормальной работе предприятия уже не приходилось.Кроме «Мрии», Пекин планирует наладить на своей территории производство самолётов Ан-124-100 «Руслан» и Ан-70.Тяжёлый дальний транспортный самолёт «Руслан» был разработан, как и «Мрия», в 1980-х годах. Главное предназначение машины — транспортировка мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет и перевозка личного состава. Самолёт до сих пор считается лучшим в своём классе.В 2006 году российское руководство решило возобновить серийное производство «Русланов» совместно с украинской стороной. Но задача оказалась непростой: как отмечают эксперты, некоторые конструкторские решения были полностью утрачены, а политическая конфронтация между Киевом и Москвой, начавшаяся в 2014 году, и вовсе поставила крест на совместных планах предприятий двух стран. Если Пекин сможет наладить производство Ан-124-100, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) заполнит нишу тяжёлой транспортной авиации — сейчас китайские военные нуждаются в поставке 200 самолётов такого класса, считают эксперты.Кроме того, интерес для китайских вооружённых сил представляет и другой военно-транспортный самолёт — Ан-70, совместное детище российского и украинского авиастроения. В 2011 году было объявлено, что производство транспортного самолёта может быть перенесено на территорию России, но эти планы расстроил украинский «майдан».По мнению главного редактора журнала «Оборонно-промышленный потенциал» Виктора Николаева, активный поиск технологий за рубежом — это традиционная тактика Пекина.Следует отметить, что Китай — не единственная страна, проявляющая большой интерес к оборонной промышленности Незалежной. Ранее правительство Турции заключило с Киевом соглашение о сотрудничестве в военно-финансовой сфере. Анкара также обязалась предоставить украинской стороне помощь в объёме $15 млн и проводить подготовку бойцов ВСУ на своей территории. Кроме того, Пётр Порошенко предложил турецким партнёрам принять участие в приватизации украинской промышленности.Украинский военно-промышленный комплекс не представляет большого интереса для США или европейских государств, однако очень привлекает страны «второго эшелона», стремительно наращивающие свой оборонный потенциал. По мнению экспертов, Киев пошёл по пути «дикой» приватизации и «сотрудничество» с иностранными игроками может обернуться для украинской оборонки полным развалом.ГП «Антонов» — не единственное предприятие украинского ВПК, наращивающее связи с Поднебесной. Пекин активно стимулирует трансфер стратегических технологий, сохранившихся на украинских оборонных предприятиях.В частности, по сведениям экспертов, китайские власти уже договорились с КБ «Южмаш» о передаче документации советского спускаемого лунного модуля, на котором СССР планировал доставить космонавтов на поверхность Луны. Речь идёт не о сборке аппаратуры на заказ, а о передаче технологий. Кроме того, ранее предприятие передало Пекину техническую документацию для ракетных двигателей РД-170, РД-120 и РД-9.АО «Мотор Сич» было приватизировано ещё в начале 1990-х, в основном предприятие поставляло свои двигатели в Россию. Политическая конфронтация между Киевом и Москвой фактически лишила «Мотор Сич» средств к существованию. Неудивительно, что в этих условиях руководство компании начало подыскивать альтернативные рынки сбыта. Находясь в безвыходном положении, предприятие вынуждено соглашаться на любые условия иностранных партнёров.Как рассказал ранее первый вице-премьер Украины Степан Кубив, «Мотор Сич» планирует построить завод в Китае, в обмен Пекин пообещал направить $250 млн на модернизацию украинских мощностей двигателестроительного концерна.По некоторым данным, к переезду в Китай уже готовятся многие сотрудники АО «Мотор Сич» — речь идёт приблизительно о 3 тыс. специалистов.Однако не исключено, что после того, как Поднебесная наладит собственное производство необходимых комплектующих, украинские поставщики останутся без китайских заказов. Поэтому нынешняя политика Киева ведёт лишь к дальнейшему разрушению собственной оборонки.Напомним, в 1946 году на Новосибирском авиационном заводе было открыто новое авиационное опытно-конструкторское бюро под руководством Олега Антонова. Через несколько лет КБ переехало в Киев. Государственный концерн «Антонов» включал в себя ГП «Антонов», Харьковское государственное авиационное производственное предприятие и ГП «Завод 410 гражданской авиации». За годы существования «Антонов» создал более сотни моделей самолётов различных классов.О расформировании концерна Министерство экономического развития объявило в начале 2016 года. Ведомство утверждает, что предприятия, входившие в состав ГК «Антонов», продолжат работу уже в составе «Укроборонпрома». Однако за весь 2016 год со стапелей «Антонова» не сошло ни одной крылатой машины, попытки найти инвесторов в США провалились.Следует отметить, что «евромайдан» обернулся для компании большими потрясениями. В 2014 году Арсений Яценюк попытался отправить в отставку директора и по совместительству главного конструктора Дмитрия Киву — 71-летний авиастроитель работал на «Антонове» с 1964 года. Но сотрудники предприятия отказались подчиняться распоряжению Яценюка: дело дошло до силовых столкновений с внутренними войсками.В результате Киву всё-таки отстранили от административного управления, сохранив за ним лишь пост главного конструктора. В 2016 году под давлением «высокого начальства» он уволился и уехал в Азербайджан — поднимать местное авиастроение.На посту президента «Антонова» Киву сменил бывший глава избирательного штаба Петра Порошенко Михаил Гвоздёв, прежде никогда не работавший в авиастроительной отрасли (он занимал этот пост до середины 2016 года). Ещё один старый знакомый Порошенко, Роман Романов (ранее занимался перепродажей автомобилей), возглавил ГК «Укроборонпром».В то же время эксперты скептически оценивают планы китайского руководства по серийному выпуску таких машин, как «Мрия» и «Руслан», — самолёты создавались ресурсами мощного военно-промышленного комплекса Советского Союза. Чтобы повторить эти достижения, нужны годы работы.«Китайский авиапром нуждается в кадрах высокого уровня. Но, кроме специалистов для создания продукции авиапрома, мало перевезти специалистов — нужны станки, оборудование, чертежи — всё это нарабатывается годами», — подчеркнул Литовкин.«Чтобы система заработала, нужно перевести всю технологическую оснастку с украинской территории. Ещё нужен организатор, который поставит конкретные задачи, разработает технологическую цепочку. Кроме того, нужны технологические связи — Украина не сама создавала эти самолёты, около 70% всех компонентов любого украинского самолёта — российские компоненты», — подытожил военный эксперт.