14:37 11 августа

ВВС США ищет замену "Бородавочнику"

ВВС США ищут замену самолету непосредственной поддержки пехоты на поле боя – A-10 Thunderbolt. Как сообщает портал businessinsider.com, в настоящее время сразу четыре машины претендуют на «должность» самолета боевой поддержки ВВС США в рамках программы Light Attack, также известной как OA-X.

На сегодняшний день ВВС США располагают только одним самолетом непосредственной поддержки пехоты на поле боя – A-10 Thunderbolt, также известным как «Бородавочник» (Warthog). Этим самолетам уже неоднократно продлевали срок боевой службы, и часть из них останется в составе ВВС США до 2022 года. Поскольку равноценной замены хорошо бронированному и отлично вооруженному штурмовику A-10 разработано не было, вместо него Минобороны США планирует принять на вооружение легкий ударный самолет.

Изначально ВВС США планировали приобрести легкие ударные самолеты с турбовинтовыми двигателями, но позже в список претендентов вошла модель с реактивным двигателем. В начавшихся испытаниях принимают участие четыре самолета: Textron Scorpion, Embraer A-29 Super Tucano, Air Tractor AT-802L Longsword и Beechcraft AT-6 Wolverine. По итогам испытаний, которые продлятся до 31 августа, ВВС США оценят возможности каждого из самолетов, их стоимость и производственные возможности компаний-разработчиков. Всего планируется закупить порядка 300 легких штурмовиков.


Scorpion совершил свой первый полёт в декабре 2013 года, является самолетом двойного назначения и может использоваться для нанесения ударов по наземным целям или подготовки пилотов. Длина самолета составляет 13,3 м, размах крыла – 14,4 м, максимальная взлетная масса – 9,6 т, при этом до 2,8 т боеприпасов может размещаться на шести точках подвески. Штурмовик развивает скорость до 833 км/ч, дальность полета составляет 4400 км.



Super Tucano – легкий турбовинтовой штурмовик, выпускающийся бразильской компанией Embraer (первый прототип поднялся в воздух в 1999 году). Изначально Super Tucano проектировался как учебный самолет, но впоследствии был доработан и стал боевым. Кабина пилота штурмовика защищена кевларовой броней.

ВВС США ищет замену "Бородавочнику"


AT-802 – серия сельскохозяйственных самолетов производства американской компании Air Tractor. Позже на базе этой модели были созданы ударные модификации, включая AT-802U – легкий штурмовик, которые уже закуплен армиями Колумбии и ОАЭ. AT-802L Longsword является новым штурмовым самолетом на базе AT-802.



AT-6 Wolverine является продолжением линейки легких штурмовиков, в которую уже входят модели T-6A и T-6B. АТ-6 разработан компанией Hawker Beechcraft в рамках программы LAS (Light Air Support) ВВС США на базе учебно-тренировочного самолета Texan II.


Использованы фотографии: http://www.businessinsider.com/
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Комментарии 11

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  1. _Ugene_ Сегодня, 14:20
    Вместо полноценного штурмовика какие то УБ самолеты, неужели денег нет?
    _Ugene_
    1. Самаритянин Сегодня, 14:24
      Цитата: _Ugene_
      Вместо полноценного штурмовика какие то УБ самолеты, неужели денег нет?

      Ну Ф-35 не катит, а других нет... Пентагон рассматривает возможность замены A-10 самолетами - истребителями F-35 и легкими штурмовиками Beechcraft AT-6 Wolverine или Embraer A-29 Super Tucano, но это всё "в пользу бедных"
      Самаритянин
  2. Самаритянин Сегодня, 14:21
    Ну так сколько можно мучить старика? Пенсию заслужил!
    Самаритянин
    1. Logall Сегодня, 14:32
      Пусть мучают! Пока падать не начнут.
      На казармы ... am
      Logall
    2. Комментарий был удален.
  3. Oleg L. Сегодня, 14:21
    А как же Фэ-35? его же позиционировали как замену сразу всех Ф 16, Ф 15, А 10
    Oleg L.
    1. _Ugene_ Сегодня, 14:28
      Фэ-35 истребитель-бомбардировщик, не штурмовик
      _Ugene_
  4. Горный стрелок Сегодня, 14:25
    А у нас Су-37! И ничего заменять не надо. А в качестве легкого штурмовика - Як-130. Хотя ничего себе легкий, 3 тонны боевой нагрузки! Знаменитый Ил-2 брал в норме 400 кг.
    Горный стрелок
    1. новичок Сегодня, 14:28
      коллега, вы наверное имели ввиду СУ39.
      новичок
    2. Самаритянин Сегодня, 14:36
      Цитата: Горный стрелок
      А у нас Су-37! И ничего заменять не надо. А в качестве легкого штурмовика - Як-130. Хотя ничего себе легкий, 3 тонны боевой нагрузки! Знаменитый Ил-2 брал в норме 400 кг.

      Для справочки:
      Тактико-технические характеристики Су-39:
      Размеры: размах крыла – 14,36 м., длина истребителя – 15,06 м., высота – 5,2 м.
      Площадь крыла – 30,1 кв. м.
      Масса самолета нормальная взлетная – 16 950 кг., максимальная взлетная – 21 500 кг.
      Запас топлива – 4890 л.
      Тип двигателя – два ТРД Р-195(Ш), тяга нефорсированная – 2х4 500 кгс.
      Максимальная скорость у земли – 950 км/ч.
      Боевой радиус действия на высоте – 1050 км, у земли – 650 км.
      Перегоночная дальность – 2 500 км.
      Практический потолок – 12 000 м.
      Экипаж – 1 человек.
      Вооружение: одна двуствольная 30-мм пушка ГШ-30
      Боевая нагрузка: нормальная 2 830 кг, максимальная 4 400 кг на 11 узлах подвески.
      Самаритянин
  5. новичок Сегодня, 14:25
    да чё уж там, пусть берут наш кукурузник. такими темпами, скоро штурмовики янки можно будет сбивать аки в Великую Отечественную_ винтовкой, или автоматом. laughing
    новичок
  6. максим1987 Сегодня, 14:35
    AT-802 – серия сельскохозяйственных самолетов производства американской компании Air Tractor. Позже на базе этой модели были созданы ударные модификации, включая AT-802U – легкий штурмовик, которые уже закуплен армиями Колумбии и ОАЭ. AT-802L Longsword является новым штурмовым самолетом на базе AT-802.




    так вот с кого наши слизали Су-38
    максим1987
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