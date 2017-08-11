ВВС США ищет замену "Бородавочнику"
ВВС США ищут замену самолету непосредственной поддержки пехоты на поле боя – A-10 Thunderbolt. Как сообщает портал businessinsider.com, в настоящее время сразу четыре машины претендуют на «должность» самолета боевой поддержки ВВС США в рамках программы Light Attack, также известной как OA-X.
На сегодняшний день ВВС США располагают только одним самолетом непосредственной поддержки пехоты на поле боя – A-10 Thunderbolt, также известным как «Бородавочник» (Warthog). Этим самолетам уже неоднократно продлевали срок боевой службы, и часть из них останется в составе ВВС США до 2022 года. Поскольку равноценной замены хорошо бронированному и отлично вооруженному штурмовику A-10 разработано не было, вместо него Минобороны США планирует принять на вооружение легкий ударный самолет.
Изначально ВВС США планировали приобрести легкие ударные самолеты с турбовинтовыми двигателями, но позже в список претендентов вошла модель с реактивным двигателем. В начавшихся испытаниях принимают участие четыре самолета: Textron Scorpion, Embraer A-29 Super Tucano, Air Tractor AT-802L Longsword и Beechcraft AT-6 Wolverine. По итогам испытаний, которые продлятся до 31 августа, ВВС США оценят возможности каждого из самолетов, их стоимость и производственные возможности компаний-разработчиков. Всего планируется закупить порядка 300 легких штурмовиков.
Scorpion совершил свой первый полёт в декабре 2013 года, является самолетом двойного назначения и может использоваться для нанесения ударов по наземным целям или подготовки пилотов. Длина самолета составляет 13,3 м, размах крыла – 14,4 м, максимальная взлетная масса – 9,6 т, при этом до 2,8 т боеприпасов может размещаться на шести точках подвески. Штурмовик развивает скорость до 833 км/ч, дальность полета составляет 4400 км.
Super Tucano – легкий турбовинтовой штурмовик, выпускающийся бразильской компанией Embraer (первый прототип поднялся в воздух в 1999 году). Изначально Super Tucano проектировался как учебный самолет, но впоследствии был доработан и стал боевым. Кабина пилота штурмовика защищена кевларовой броней.
AT-802 – серия сельскохозяйственных самолетов производства американской компании Air Tractor. Позже на базе этой модели были созданы ударные модификации, включая AT-802U – легкий штурмовик, которые уже закуплен армиями Колумбии и ОАЭ. AT-802L Longsword является новым штурмовым самолетом на базе AT-802.
AT-6 Wolverine является продолжением линейки легких штурмовиков, в которую уже входят модели T-6A и T-6B. АТ-6 разработан компанией Hawker Beechcraft в рамках программы LAS (Light Air Support) ВВС США на базе учебно-тренировочного самолета Texan II.
На сегодняшний день ВВС США располагают только одним самолетом непосредственной поддержки пехоты на поле боя – A-10 Thunderbolt, также известным как «Бородавочник» (Warthog). Этим самолетам уже неоднократно продлевали срок боевой службы, и часть из них останется в составе ВВС США до 2022 года. Поскольку равноценной замены хорошо бронированному и отлично вооруженному штурмовику A-10 разработано не было, вместо него Минобороны США планирует принять на вооружение легкий ударный самолет.
Изначально ВВС США планировали приобрести легкие ударные самолеты с турбовинтовыми двигателями, но позже в список претендентов вошла модель с реактивным двигателем. В начавшихся испытаниях принимают участие четыре самолета: Textron Scorpion, Embraer A-29 Super Tucano, Air Tractor AT-802L Longsword и Beechcraft AT-6 Wolverine. По итогам испытаний, которые продлятся до 31 августа, ВВС США оценят возможности каждого из самолетов, их стоимость и производственные возможности компаний-разработчиков. Всего планируется закупить порядка 300 легких штурмовиков.
Scorpion совершил свой первый полёт в декабре 2013 года, является самолетом двойного назначения и может использоваться для нанесения ударов по наземным целям или подготовки пилотов. Длина самолета составляет 13,3 м, размах крыла – 14,4 м, максимальная взлетная масса – 9,6 т, при этом до 2,8 т боеприпасов может размещаться на шести точках подвески. Штурмовик развивает скорость до 833 км/ч, дальность полета составляет 4400 км.
Super Tucano – легкий турбовинтовой штурмовик, выпускающийся бразильской компанией Embraer (первый прототип поднялся в воздух в 1999 году). Изначально Super Tucano проектировался как учебный самолет, но впоследствии был доработан и стал боевым. Кабина пилота штурмовика защищена кевларовой броней.
AT-802 – серия сельскохозяйственных самолетов производства американской компании Air Tractor. Позже на базе этой модели были созданы ударные модификации, включая AT-802U – легкий штурмовик, которые уже закуплен армиями Колумбии и ОАЭ. AT-802L Longsword является новым штурмовым самолетом на базе AT-802.
AT-6 Wolverine является продолжением линейки легких штурмовиков, в которую уже входят модели T-6A и T-6B. АТ-6 разработан компанией Hawker Beechcraft в рамках программы LAS (Light Air Support) ВВС США на базе учебно-тренировочного самолета Texan II.
Использованы фотографии: http://www.businessinsider.com/
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