«Убойный дуплет»: Сатановский и Кедми раскрывают ситуацию в Сирии Сегодня, 14:24 Евгений Сатановский и Яков Кедми обсуждают происходящее в Сирии и на Ближнем Востоке в целом. 1 Яков Кедми: В Мосуле разыгрывается спектакль ради выборов в США Яков Кедми: "Адмирал Кузнецов" охладит попытки "потеснить" Россию в Сирии Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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