14:37 11 августа

«Убойный дуплет»: Сатановский и Кедми раскрывают ситуацию в Сирии

Евгений Сатановский и Яков Кедми обсуждают происходящее в Сирии и на Ближнем Востоке в целом.




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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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