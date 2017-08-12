Кедми и Сатановский разбирают Трампа по косточкам Сегодня, 14:29 Яков Кедми и Евгений Сатановский разобрали, что есть Трамп и как с ним работать. 0 Яков Кедми: Против Трампа применяются те же технологии, что и на майдане Яков Кедми: В кооперации армий России и США террор будет ликвидирован Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций CtrlEnter Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
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