СМИ: В большую политику возвращается "пророссийский" Шрёдер
Американское издание The Washington Post сообщает о возвращении Герхарда Шрёдера в большую политику. Для своих читателей газета представляет экс-канцлера ФРГ как политика, вновь набирающего популярность в связи с тем, что в своё время он сумел сказать США «нет!» и не стал отправлять немецких военнослужащих в Ирак. Отмечено, что в Социал-демократической партии Германии у Шрёдера существенная поддержка на фоне падения уровня доверия к США после фактического продавливания антироссийских санкций не в интересах Германии.
В американском издании говорится, что Шрёдер, возможно, решил вернуться из бизнеса в политику после заявлений о том, что Трамп «связан с Россией». Версия издания такова: «Если Трампу, имеющему связи с РФ, можно, то почему имеющему связи с Россией Шрёдеру нельзя?»
В статье приводятся слова профессора немецкого университета в Регенсбурге Штефана Бирлинга, заявившего, что «в своё время Шрёдер нанёс наибольший ущерб властным элитам Германии, начав работу на зарубежную и агрессивную державу». Речь, конечно же, о России. Интересно, а какой ущерб интересам самой Германии нанесли те её политики, которые до сих пор пляшут под американскую дудку, называя такие пляски защитой европейской демократии в партнёрстве с США?
В издании заявлено, что нынешний лидер СДПГ Мартин Шульц «вряд ли сможет одержать победу над Ангелой Меркель», а потому в СДПГ, как уверены в WP, «придётся прислушиваться к советам пророссийского Шрёдера».
В самой Германии к возвращению 73-летнего Шрёдера в политику относятся с изрядной долей скепсиса. Проведён опрос, по итогам которого лишь около 12% немцев считают, что Шрёдер сможет составить конкуренцию Меркель, если будет выставлять свою кандидатуру на выборах в Бундестаг.
В американском издании говорится, что Шрёдер, возможно, решил вернуться из бизнеса в политику после заявлений о том, что Трамп «связан с Россией». Версия издания такова: «Если Трампу, имеющему связи с РФ, можно, то почему имеющему связи с Россией Шрёдеру нельзя?»
В статье приводятся слова профессора немецкого университета в Регенсбурге Штефана Бирлинга, заявившего, что «в своё время Шрёдер нанёс наибольший ущерб властным элитам Германии, начав работу на зарубежную и агрессивную державу». Речь, конечно же, о России. Интересно, а какой ущерб интересам самой Германии нанесли те её политики, которые до сих пор пляшут под американскую дудку, называя такие пляски защитой европейской демократии в партнёрстве с США?
В издании заявлено, что нынешний лидер СДПГ Мартин Шульц «вряд ли сможет одержать победу над Ангелой Меркель», а потому в СДПГ, как уверены в WP, «придётся прислушиваться к советам пророссийского Шрёдера».
В самой Германии к возвращению 73-летнего Шрёдера в политику относятся с изрядной долей скепсиса. Проведён опрос, по итогам которого лишь около 12% немцев считают, что Шрёдер сможет составить конкуренцию Меркель, если будет выставлять свою кандидатуру на выборах в Бундестаг.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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