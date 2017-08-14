Новозеландцы во Второй мировой войне. От Эль-Аламейна до Триеста

В 1941 г. новозеландские экспедиционные силы участвовали в тяжелых и кровопролитных боях в Северной Африке, на территории современной Ливии, где войскам союзников противостояла армия фельдмаршала Эрвина Роммеля и действовавшие вместе с ней соединения итальянских войск, дислоцировавшихся в Триполитании и Киренаике (напомним, что с 1912 г. Ливия была колонией Италии). Весной 1942 г. новозеландские войска несли караульную службу в Сирии, когда ситуация в Северной Африке вновь обострилась и британское командование настояло на прибытии из Сирии отдохнувших частей и подразделений 2-й Новозеландской дивизии.Здесь стоит отметить, что кроме 2-й Новозеландской дивизии и подразделений обеспечения экспедиционных сил, новозеландцы проходили службу и в знаменитых «Пустынных группах дальнего действия» (LRDG) – легендарных разведывательно-диверсионных подразделениях, которые даже по признанию самого фельдмаршала Эрвина Роммеля нанесли его войскам урон, сравнимый с потерями от действий основных армейских сил противника. Еще в июне 1940 года, анализируя особенности ведения боевых действий в пустыне, британский майор Ральф Бэгнольд, бывший не только военнослужащим, но и ученым, исследовавшим Сахару, пришел к выводу о необходимости формирования в Северной Африке специальных групп, которые могли бы проводить разведывательные и диверсионные операции против итальянских сил в Ливии. Он встретился с генералом Арчибальдом Уэйвеллом, который возглавлял командование в Александрии, и заручился его поддержкой.Генерал, который сам имел большой опыт службы в Северной Африке, прекрасно понял и поддержал майора Бэгнольда, дав ему добро на создание таких спецподразделений. Далее оставалось лишь укомплектовать их подходящими кадрами. Быть просто хорошим солдатом для того, чтобы участвовать в разведывательных операциях в пустыне, было недостаточно. Требовались не только хорошая воинская подготовка и физическая форма, но и психологическая устойчивость, способность к длительному пребыванию в жаркой пустыне. Рассматривая возможные пути пополнения «Патруля Дальнего Действия», как первоначально было названо спецподразделение, майор Бэгнольд остановил свой выбор на личном составе 2-й Новозеландской дивизии.По мнению майора, выросшие в Новой Зеландии солдаты и офицеры дивизии могли бы стать превосходными кандидатами в создаваемое им подразделение. Как и следовало ожидать, многие новозеландские военнослужащие вызвались вступить в Патруль Дальнего Действия добровольцами. Однако майор Бэгнольд провел строгий отбор, работая, прежде всего, с военнослужащими 27-го пулеметного батальона дивизии и отдельного дивизионного кавалерийского полка. В результате были отобраны 2 офицера и 85 сержантов и солдат, в том числе 18 специалистов технических служб и служб тыла. Так был сформирован костяк подразделений, которым предстояло не только добывать секретные данные о расположении войск противника, но и совершать диверсии, уничтожать личный состав и технику неприятеля. В ноябре 1940 г. Патрули Дальнего Действия были переименованы в Пустынную Группу Дальнего Действия, после чего к новозеландским добровольцам добавились также добровольцы из британских и родезийских частей. О действиях патрулей в пустыне Сахара написано достаточно много, поэтому нет смысла более детально останавливаться именно на их структуре, особенностях вооружения, оснащения и подготовки. Стоит отметить лишь, что патрули действовали во всей Ливийской пустыне – от Средиземного моря до нагорья Тибести в Северном Чаде. Новозеландские военнослужащие прекрасно зарекомендовали себя во время действий «пустынных групп», демонстрируя и большое мужество, и хорошую воинскую подготовку.Тем временем, в июне 1942 г. войскам фельдмаршала Роммеля удалось нанести поражение союзникам и прорвать оборону, продвигаясь на восток. В спешном порядке из Сирии были переброшены основные части 2-й Новозеландской дивизии, которые приняли участие в знаменитой обороне Эль-Аламейна. Во время наступления на восток мощь армии фельдмаршала Роммеля значительно снизилась – сказались огромные потери и в личном составе, и в технике. Ко времени решающего сражения под Эль-Аламейном, гитлеровские войска располагали всего двумя танковыми дивизиями и 270 танками. Еще две танковые дивизии и 300 танков находились в распоряжении итальянского командования, однако большинство итальянских танков были настолько устаревшими, что не могли сыграть важной роли в предстоящем сражении. В отличие от гитлеровцев и итальянцев, союзники располагали более чем 1000 танков, что создавало колоссальный перевес в бронетехнике.С 23 октября по 4 ноября 1942 г. продолжалась знаменитая битва при Эль-Аламейне, которая закончилась отступлением Эрвина Роммеля из Египта. При отступлении Роммель забрал автомобильный транспорт у итальянцев, что повлекло за собой капитуляцию 4 итальянских дивизий общей численностью в 30 тысяч военнослужащих. Но и потери союзников были очень большими. Британские силы потеряли 13 560 человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. 58% потерь приходились на британцев, 22% - на австралийцев, 10% - на новозеландцев, 6% - на южноафриканцев и 1% - на индийцев.Прекрасно проявил себя во время битвы при Эль-Аламейне знаменитый 28-й батальон 2-й Новозеландской дивизии, укомплектованный представителями коренной новозеландской полинезийской народности маори. Как известно, маори всегда отличались воинственностью и высоким боевым духом, но прежде это связывали с войнами прошлого – межплеменными и против колонизаторов. Битва при Эль-Аламейне в очередной раз показала, что маори прекрасно способны воевать и в современной войне. В ущелье Тебага воинами-маори был полностью уничтожен целый мотопехотный батальон вермахта. Второй лейтенант Моана-Нуи-а-Кива Нгариму за проявленную в бою храбрость посмертно получил Крест Виктории.Грандиозное поражение Роммеля во второй битве при Эль-Аламейне привело к полному фиаско германо-итальянских войск в Северной Африке. Уже 20 ноября 1942 г. британские войска взяли Бенгази, после чего продвигались далее в Ливии, оккупировав Триполитанию и выйдя к границам с Тунисом. Новозеландская дивизия также участвовала в наступлении в Ливии, а затем – в Тунисской операции. В мае 1943 г. германские войска в Африке были вынуждены капитулировать. Начинался новый этап в истории присутствия новозеландских войск на западном фронте. После капитуляции нацистов в Африке новозеландская дивизия получила приказ отойти в Египет, где ей предстояло готовиться к переброске на европейский театр военных действий. Удалось и подсчитать потери новозеландских войск с момента начала участия в боевых действиях в Африке до капитуляции гитлеровских войск. Они составили 2989 солдат и офицеров убитыми, около 7 тысяч человек - ранеными. 4041 новозеландский военнослужащий попал в плен к противнику.Вклад новозеландских войск в боевые действия в Северной Африке был оценен британским командованием достаточно высоко. Несмотря на относительно малую численность задействованных новозеландских войск, небольшое островное государство в южной части Тихого океана в меру своих сил участвовало в разгроме германо-итальянских войск и освобождении от нацистской и фашистской оккупации североафриканских территорий. Однако действиями в Северной Африке боевой путь 2-й Новозеландской дивизии не закончился. В июле 1943 г. командование союзников предприняло очень удачную Сицилийскую операцию, в результате которой Сицилия была освобождена от германских и итальянских войск, после чего созрели все предпосылки для высадки союзных войск в собственно Италии. 3 сентября 1943 г. части британской 8-й армии начали форсировать Мессинский пролив, после чего высадились на юго-западе земли Калабрия, в окрестностях Реджо-ди-Калабрия. 8 сентября 1943 г. Италия капитулировала, однако размещавшиеся на ее территории многочисленные германские войска капитулировать перед союзниками не собирались и были готовы к длительному сопротивлению. Поэтому боевые действия на Апеннинском полуострове продолжились.Новозеландской дивизии предстояло оказать поддержку 8-й индийской пехотной дивизии в продвижении у Сангро. 28 ноября 1943 г. новозеландские части приняли самое активное участие в атаке на позиции противника. 2 декабря 1943 г. новозеландские части брали Кастель-Френтано. После стабилизации линии фронта, к весне 1944 г., части 2-й Новозеландской дивизии были переброшены на западное побережье Италии. Бои под Монте-Кассино, штурм Ареццо, освобождение Флоренции, Фаэнци, Падуи, выход к реке По – все эти страницы Итальянской кампании вписаны в почетную историю 2-й Новозеландской дивизии. Так, новозеландцы сыграли ведущую роль в захвате Флоренции, сумев подавить ожесточенное сопротивление противника.Специфика боевых действий на Апеннинском полуострове потребовала от новозеландского командования реорганизации 2-й дивизии. В частности, 22-й батальон и дивизионный кавалерийский полк были преобразованы в обычные пехотные части. Также было принято решение расформировать зенитный полк, а его личный состав также передать в пехотные части. Были сокращены тыловые подразделения, но, что самое главное, в дивизию пришло новое пополнение. Это были новозеландцы, служившие на Тихом океане, но за отпадением надобности в многочисленных новозеландских частях, переведенные в Европу. Благодаря прибытию пополнения многих уставших солдат удалось заменить и отправить на родину. Ко времени боев в Италии структура новозеландского пехотного батальона выглядела следующим образом: 1) штаб батальона – 51 солдат и офицер; 2) штабная рота – 236 человек, включая управление роты, взвод связи, пулеметный взвод, минометный взвод, взвод бронетранспортеров, противотанковый взвод и административный взвод; 3) три стрелковые роты, в каждой – по 123 человека, включая 5 офицеров. Общая численность пехотного батальона 2-й новозеландской дивизии составляла 779 военнослужащих, в том числе – 33 офицера.Как и во время Североафриканской кампании, прекрасно проявили себя в Италии воины – маори. 28-й пехотный батальон, сформированный из аборигенов Новой Зеландии, понес настолько серьезные потери, что лишь к лету 1944 г. был доукомплектован и возвращен в строй, продолжив участие в боевых операциях. «Визитной карточкой» маорийского батальона оставалась невероятная смелость его военнослужащих, которые, не задумываясь, шли на превосходящие по численности подразделения неприятеля. Известно много примеров героического поведения воинов-маори на поле боя во время Итальянской кампании. Например, рядовой Ниа-Ни с помощью гранаты уничтожил одиннадцать гитлеровских солдат. Во время боев под Кассино роты «А» и «В» 28-го пехотного батальона потеряли погибшими до 60% личного состава, в течение суток удерживая позиции перед превосходящими силами противника. В апреле 1945 г., на подступах к Болонье, части 9-й бригады, входившей в состав 2-й Новозеландской дивизии, вступили в бои с подразделениями «элитной» 4-й парашютной дивизии вермахта. Для новозеландских военнослужащих сражение с парашютистами имело особое значение. Ведь в далеком 1941 году именно парашютисты «выбили» новозеландские части с позиций на острове Крит, поэтому к немецким десантникам у новозеландского командования были свои счеты. И в этот раз Новая Зеландия смогла отыграться. В плен попало множество немецких парашютистов, включая офицера.Ощущение близкой победы значительно поднимало дух новозеландским солдатам, уставшим воевать на другом конце света от своей родины. Тем более, что с каждым днем положение гитлеровцев становилось все более удручающим. В Италии активизировались партизанские формирования, которые тоже освобождали населенные пункты, и часто союзников, вступавших в какой-либо город, уже встречали освободившие его раньше партизаны. Кстати, именно новозеландская дивизия заняла город Триест – предмет давних споров между Италией и Югославией. 2 мая 1945 г. новозеландские части под командованием генерал-майора Фрейберга быстро вошли в город Триест и заняли в нем ключевые позиции. Немецкий гарнизон Триеста, находившийся в старинном замке, был вынужден капитулировать, а сдачу крепости принимал командир 22-го батальона. Взятие Триеста стало одним из последних «штрихов» к участию новозеландской дивизии в боевых действиях в Европе. В период с 1 апреля по начало мая 1945 г. 2-я дивизия понесла уже заметно меньшие потери – 241 человек погиб, 1150 человек были ранены. Победу над гитлеровской Германией новозеландские солдаты, находившиеся на территории Италии, восприняли с большим воодушевлением.Генерал-майор Фрейберг, командовавший 2-й Новозеландской дивизией всю Вторую мировую войну – начиная от боевых действий в Греции и заканчивая освобождением Италии, впоследствии говорил, что его подчиненные сыграли в войне с гитлеровской Германией роль, намного превосходящую ту, которая была уготована Новой Зеландии скромной численностью ее вооруженных сил. Высоко оценивали вклад новозеландских солдат в победу над противником и союзники по коалиции. Что же касается противника, то и германские генералы отдали должное мужеству и воинской подготовке новозеландцев.Для новозеландской армии бои в Европе и Африке были лишь одним из эпизодов Второй мировой войны. Не меньшую тяжесть боев пришлось вынести тем новозеландцам, кто остался на Тихом океане – воевать против Японии. О них мы расскажем в следующем материале.